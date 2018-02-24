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Стадион: Стад де Суиз Зрители: 14255
41' Желтая карточкаКарлитуш Алберту
1:0
46' ГолОаро Гийом
|
41'
46'
1:0
Состав команд
43
Мбабу
Кевин
24
Нуху
Касим
23
Бенито
Лорис
35
Саного
Секу
17
Ассале
Рожер
99
Оаро
Гийом
23
Джюмарт
Эрай
33
Леняни
Эрмир
70
Кунья
Матеус
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 24 Нуху Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 29 Лотомба Жордан Защитник
- 22 Вютрих Грегори Защитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Сьон 4-4-2
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 29 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 23 Джюмарт Эрай Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 70 Кунья Матеус Полузащитник
- 14 Гргич Анто Полузащитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 10 Карлитуш Алберту Полузащитник
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- 9 Номбе Мбойо Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Димарко Федерико Защитник
- 5 Бамер Жан Защитник
- 94 Адриан Оливейра Полузащитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 13 Касами Пайтим Полузащитник
- 45 Пинга Аймери Нападающий
- 28 Damien Buchard
- Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 27.01.2018 Янг Бойз 3:2 Кьяссо ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 14.01.2018 Янг Бойз 3:0 Зандхаузен ТМК
- 08.01.2018 Янг Бойз 6:1 Вадуц ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 07.12.2017 Янг Бойз 2:1 Скендербеу ЛЕ
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз С
- 23.11.2017 Партизан 2:1 Янг Бойз ЛЕ
- 19.11.2017 Янг Бойз 2:1 Цюрих С
- 05.11.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
- 02.11.2017 Янг Бойз 0:1 Динамо Киев ЛЕ
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон С
- 25.10.2017 Мюнзинген 0:3 Янг Бойз К
Сьон (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 18.01.2018 Троина 0:2 Сьон ТМК
- 14.01.2018 Катания 2:1 Сьон ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих С
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон С
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано С
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 07.10.2017 Дженоа 2:0 Сьон ТМК
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт С
- 24.09.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 21.09.2017 Лугано 1:2 Сьон С
- 16.09.2017 Стад Лозанна-Уши 2:1 Сьон К
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Сьон: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига
- 24.09.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 07.05.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 05.02.2017 Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 08.05.2016 Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 13.03.2016 Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига
- 22.11.2015 Янг Бойз 1:1 Сьон Суперлига
- 23.08.2015 Сьон 1:3 Янг Бойз Суперлига
- 25.05.2015 Сьон 6:2 Янг Бойз Суперлига
- 08.03.2015 Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига
- 09.11.2014 Янг Бойз 2:1 Сьон Суперлига
- 24.09.2014 Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 17.04.2014 Янг Бойз 0:0 Сьон Суперлига
- 26.02.2014 Сьон 3:0 Янг Бойз Суперлига
- 05.10.2013 Сьон 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 13.07.2013 Янг Бойз 2:0 Сьон Суперлига
- 21.04.2013 Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 17.03.2013 Янг Бойз 0:0 Сьон Суперлига
Янг Бойз
Сьон
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|53 - 22
|52
|2.
|Базель
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 19
|41
|3.
|Цюрих
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|29 - 27
|32
|4.
|Лугано
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|24 - 28
|31
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|29 - 42
|30
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|30 - 31
|27
|7.
|Люцерн
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|30 - 37
|27
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|36 - 44
|25
|9.
|Тун
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|35 - 42
|24
|10.
|Сьон
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|26 - 41
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Бертоне Леонардо выходит на его замену.
73'
Янг Бойз делает замену. Оаро Гийом уходит с поля, а Нсаме Жан-Пьер выходит на его замену.
72'
Сьон делает замену. Matheus Cunha уходит с поля, а Адриан Оливейра выходит на его замену.
67'
Янг Бойз делает замену. Нгамелеу Муми уходит с поля, а Фасснахт Кристиан выходит на его замену.
65'
Сьон делает замену. Номбе Мбойо уходит с поля, а Aimery Pinga выходит на его замену.
54'
Сьон делает замену. Bastien Toma уходит с поля, а Касами Пайтим выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Карлитуш Алберту получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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