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Стадион: Зрители: 14255
Янг Бойз
1:0
Конец матча
Сьон
0'
41' Желтая карточка
Карлитуш Алберту
1:0
46' Гол
Оаро Гийом
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Бертоне Леонардо выходит на его замену.
73'
Янг Бойз делает замену. Оаро Гийом уходит с поля, а Нсаме Жан-Пьер выходит на его замену.
72'
Сьон делает замену. Matheus Cunha уходит с поля, а Адриан Оливейра выходит на его замену.
67'
Янг Бойз делает замену. Нгамелеу Муми уходит с поля, а Фасснахт Кристиан выходит на его замену.
65'
Сьон делает замену. Номбе Мбойо уходит с поля, а Aimery Pinga выходит на его замену.

54'
Сьон делает замену. Bastien Toma уходит с поля, а Касами Пайтим выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Карлитуш Алберту получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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