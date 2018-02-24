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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 55418
Штуттгарт
1:0
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
1:0
13' Гол
Томми Эрик
23' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
72' Желтая карточка
Йович Лука
86' Желтая карточка
Гентнер Кристиан
90' Желтая карточка
Ребич Анте
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Гомес Марио
94'
Фабиан Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
94'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
92'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
92'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
92'
ШАНС! Фабиан Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
91'
Ребич Анте получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Безумный фол. Ребич Анте грубо играет против соперника. Пострадал Цилер Рон-Роберт
90'
Баркок Аймен из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
90'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
Тактическая замена. Гинчек Даниэль уходит с поля и его заменяет Аколо Чадрак
89'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
89'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Баркок Аймен из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
89'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
88'
Гинчек Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
87'
Бек Андреас из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Чендлер Тимоти пострадал.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
86'
Гентнер Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фалетт Симон
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Гачинович Мийат
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
84'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
84'
Хорошую попытку сделал Гинчек Даниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
83'
Игрок из команды Штуттгарт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
83'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр толкнул локтем оппонента. Это Бек Андреас заработал фол
82'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
80'
Тактическая замена. Аскасибар Сантьяго уходит с поля и его заменяет Мангаля Орель
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
80'
Фабиан Марко не смог попасть в створ ударом издали
80'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
80'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Игрок из команды Айнтрахт Фр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Йович Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
78'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Цилер Рон-Роберт пострадал.
78'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
77'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фалетт Симон
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
74'
Гомес Марио из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
74'
Тактическая замена. Да Коста Данни уходит с поля и его заменяет Баркок Аймен
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
Желтая карточка
72'
Йович Лука получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Йович Лука грубо играет против соперника. Пострадал Бек Андреас
72'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
70'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 55418 болельщиков
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фабиан Марко
68'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
Офсайд
67'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр в офсайде
67'
Тактическая замена. Томми Эрик уходит с поля и его заменяет Аого Деннис
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
66'
Гинчек Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
65'
Тактическая замена. Халлер Себастьен уходит с поля и его заменяет Йович Лука
65'
Бек Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
64'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
63'
Вольф Мариус наказан за толчок Бадштубер Хольгер
62'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Гентнер Кристиан наказан за толчок Хасебе Макото
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
59'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
57'
Вольф Мариус мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Инсуа Эмилиано
55'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
54'
Вольф Мариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Гачинович Мийат оказался на газоне.
Фол, нарушение
53'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Хасебе Макото оказался на газоне.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Гомес Марио
52'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игрок из команды Айнтрахт Фр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Гинчек Даниэль пострадал.
Угловой
50'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Гомес Марио из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фалетт Симон
49'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
49'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
48'
Гинчек Даниэль имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
Угловой
48'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой справа.
47'
Гентнер Кристиан мяч отрикошетил от ворот
47'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
47'
Гинчек Даниэль мяч отрикошетил от ворот
47'
ШАНС! Гинчек Даниэль вышел один-на-один с голкипером...
47'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
45'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
44'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Инсуа Эмилиано пострадал.
43'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
43'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
Офсайд
42'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр в офсайде
41'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
39'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
38'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
37'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
36'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фалетт Симон
34'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
34'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
32'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Гачинович Мийат
30'
Гомес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
29'
ШАНС! Гентнер Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Назначен штрафной. Пострадал Гинчек Даниэль, его свалил Русс Марко.
27'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Вольф Мариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
23'
Аскасибар Сантьяго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Назначен штрафной. Пострадал Ребич Анте, его свалил Аскасибар Сантьяго.
22'
Бадштубер Хольгер пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
22'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой справа.
22'
Томми Эрик из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой справа.
21'
После дальнего удара, который нанес Аскасибар Сантьяго мяч отбит вратарем
21'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Русс Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
19'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
18'
Ребич Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Русс Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
15'
Русс Марко из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Гентнер Кристиан оказался на газоне.
14'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Описание гола
13'
ГОЛ! Легко закончил атаку Томми Эрик из команды Штуттгарт, забив в пустые ворота!
13'
Гинчек Даниэль завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
13'
ШАНС! Гинчек Даниэль вышел один-на-один с голкипером...
13'
Плохо сыграл Абрахам Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Ребич Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Офсайд
12'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр в офсайде
11'
Штуттгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Матч остановлен
10'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
9'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
9'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Да Коста Данни!
8'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Хасебе Макото оказался на газоне.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
Офсайд
5'
Томми Эрик из команды Штуттгарт в офсайде
5'
Гинчек Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
3'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Штуттгарт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Штуттгарт 1:0 Айнтрахт Фр
Штуттгарт
34.1% (61)
Ничья:
45.3% (81)
Айнтрахт Фр
20.7% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.2% (72)
Штуттгарт:
19.6% (35)
Айнтрахт Фр:
13.4% (24)
Штуттгарт:
9.5% (17)
Айнтрахт Фр:
5% (9)
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