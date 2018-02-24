Стадион: Мерседес-Бенц-Арена Зрители: 55418
1:0
Конец матча
1:0
13' ГолТомми Эрик
23' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
72' Желтая карточкаЙович Лука
86' Желтая карточкаГентнер Кристиан
90' Желтая карточкаРебич Анте
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
94'
Судья сигнализирует, что Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Гомес Марио
94'
Фабиан Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
94'
93'
Судья сигнализирует, что Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
92'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
92'
92'
ШАНС! Фабиан Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ребич Анте получил желтую карточку от судьи
91'
Безумный фол. Ребич Анте грубо играет против соперника. Пострадал Цилер Рон-Роберт
90'
Баркок Аймен из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
Тактическая замена. Гинчек Даниэль уходит с поля и его заменяет Аколо Чадрак
89'
89'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
89'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Баркок Аймен из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
89'
89'
88'
88'
Гинчек Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Бек Андреас из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Чендлер Тимоти пострадал.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Гентнер Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
85'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фалетт Симон
85'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Гачинович Мийат
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
84'
84'
Хорошую попытку сделал Гинчек Даниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
83'
Игрок из команды Штуттгарт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
83'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр толкнул локтем оппонента. Это Бек Андреас заработал фол
82'
81'
80'
Тактическая замена. Аскасибар Сантьяго уходит с поля и его заменяет Мангаля Орель
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
80'
Фабиан Марко не смог попасть в створ ударом издали
80'
80'
80'
80'
Игрок из команды Айнтрахт Фр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Йович Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Цилер Рон-Роберт пострадал.
78'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
77'
76'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фалетт Симон
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
74'
Гомес Марио из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
74'
Тактическая замена. Да Коста Данни уходит с поля и его заменяет Баркок Аймен
73'
Судья сигнализирует, что Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
72'
Йович Лука получил желтую карточку от судьи
72'
Безумный фол. Йович Лука грубо играет против соперника. Пострадал Бек Андреас
72'
70'
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 55418 болельщиков
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
69'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фабиан Марко
68'
67'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр в офсайде
67'
Тактическая замена. Томми Эрик уходит с поля и его заменяет Аого Деннис
66'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
66'
Гинчек Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
65'
Тактическая замена. Халлер Себастьен уходит с поля и его заменяет Йович Лука
65'
Бек Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
64'
63'
Вольф Мариус наказан за толчок Бадштубер Хольгер
62'
62'
61'
Гентнер Кристиан наказан за толчок Хасебе Макото
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
59'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
59'
59'
59'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
58'
57'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
57'
Вольф Мариус мяч отрикошетил от ворот
56'
Судья сигнализирует, что Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Инсуа Эмилиано
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
54'
Вольф Мариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Гачинович Мийат оказался на газоне.
53'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Хасебе Макото оказался на газоне.
53'
Судья сигнализирует, что Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Гомес Марио
52'
52'
Игрок из команды Айнтрахт Фр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
50'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Гинчек Даниэль пострадал.
50'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Судья сигнализирует, что Гомес Марио из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фалетт Симон
49'
49'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
48'
Гинчек Даниэль имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
48'
47'
Гентнер Кристиан мяч отрикошетил от ворот
47'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
47'
Гинчек Даниэль мяч отрикошетил от ворот
47'
ШАНС! Гинчек Даниэль вышел один-на-один с голкипером...
47'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
47'
Судья сигнализирует, что Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
45'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Инсуа Эмилиано пострадал.
43'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
43'
42'
42'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр в офсайде
41'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
39'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
37'
36'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фалетт Симон
34'
34'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
32'
31'
30'
Судья сигнализирует, что Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Гачинович Мийат
30'
Гомес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
29'
ШАНС! Гентнер Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
28'
Назначен штрафной. Пострадал Гинчек Даниэль, его свалил Русс Марко.
27'
27'
27'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
23'
Вольф Мариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Аскасибар Сантьяго получил желтую карточку от судьи
23'
Назначен штрафной. Пострадал Ребич Анте, его свалил Аскасибар Сантьяго.
22'
Бадштубер Хольгер пробил головой, вратарь справился с ударом.
22'
22'
Томми Эрик из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
После дальнего удара, который нанес Аскасибар Сантьяго мяч отбит вратарем
21'
20'
Русс Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
19'
18'
18'
Ребич Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Русс Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
15'
Русс Марко из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Гентнер Кристиан оказался на газоне.
14'
14'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
13'
ГОЛ! Легко закончил атаку Томми Эрик из команды Штуттгарт, забив в пустые ворота!
13'
Гинчек Даниэль завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
13'
ШАНС! Гинчек Даниэль вышел один-на-один с голкипером...
13'
Плохо сыграл Абрахам Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Ребич Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
12'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр в офсайде
11'
Штуттгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Матч остановлен
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
9'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
9'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Да Коста Данни!
8'
7'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Хасебе Макото оказался на газоне.
6'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
5'
Томми Эрик из команды Штуттгарт в офсайде
5'
Гинчек Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
3'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Штуттгарт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Штуттгарт 1:0 Айнтрахт Фр
Штуттгарт
34.1% (61)
Ничья:
45.3% (81)
Айнтрахт Фр
20.7% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.2% (72)
2:1 Штуттгарт:
19.6% (35)
1:2 Айнтрахт Фр:
13.4% (24)
1:0 Штуттгарт:
9.5% (17)
0:1 Айнтрахт Фр:
5% (9)
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