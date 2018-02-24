Стадион: Везерштадион Зрители: 42100
59' Желтая карточкаДжатта Бейкери
63' Желтая карточкаАугустинссон Людвиг
1:0
86' Гол в свои воротаВан Дронгелен Рик
Новости после матча
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Вердер вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
94'
Судья сигнализирует, что Гондорф Жером из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Уолас Соуза
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Тактическая замена. Юнг Гидеон уходит с поля и его заменяет Jann-Fiete Arp
89'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
86'
Г О О О О Л - Ван Дронгелен Рик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
86'
Юханнссон Арон нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Баргфреде Филипп из команды Вердер делает пас партнеру.
86'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Ван Дронгелен Рик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Юханнссон Арон из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
84'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Костич Филип
84'
Тактическая замена. Юнузович Златко уходит с поля и его заменяет Юханнссон Арон
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков
83'
Так близко к голу! Эггештайн Максимилиан имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Матения Кристиан!
82'
Делани Томас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
81'
Юнузович Златко наказан за толчок Хан Андре
81'
81'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
81'
Мойсандер Никлас из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
81'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
80'
80'
Делани Томас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
80'
Судья сигнализирует, что Юнг Гидеон из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Эггештайн Максимилиан наказан за толчок Вуд Бобби
78'
Судья сигнализирует, что Костич Филип из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
78'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
78'
Хант Аарон из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Тактическая замена. Джатта Бейкери уходит с поля и его заменяет Вуд Бобби
76'
Делани Томас наказан за толчок Джатта Бейкери
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Костич Филип из команды Гамбург опасно и грубо сыграл. Павленка Иржи пострадал.
75'
74'
Юнузович Златко из команды Вердер играет слишком грубо. Юнг Гидеон оказался на газоне.
73'
73'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Бельфодиль Исхак
73'
Юнузович Златко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
72'
72'
ШАНС! Эггештайн Максимилиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
71'
Уолас Соуза не смог попасть в створ ударом издали
71'
Костич Филип из команды Гамбург навешивает в штрафную с рикошетом.
71'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Хант Аарон из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
70'
Баргфреде Филипп наказан за толчок Хант Аарон
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
70'
Пападопулос Кирьякос наказан за толчок Крузе Макс
69'
Судья сигнализирует, что Кайнц Флориан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хан Андре
69'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Баргфреде Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Сакаи Готоку наказан за толчок Делани Томас
67'
67'
Делани Томас наказан за толчок Джатта Бейкери
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
63'
Аугустинссон Людвиг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
63'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Юнг Гидеон
62'
62'
Судья сигнализирует, что Уолас Соуза из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Делани Томас
61'
61'
61'
Хант Аарон не смог попасть в створ ударом издали
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
59'
Судья подбегает и показывает Джатта Бейкери из команды Гамбург отложенную желтую карточку за фол.
58'
Аугустинссон Людвиг пробует нанести удар издали, но Матения Кристиан держит все под контролем
58'
57'
56'
56'
56'
Юнузович Златко из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
55'
Юнузович Златко нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
Юнг Гидеон наказан за толчок Крузе Макс
51'
51'
ШАНС! Хант Аарон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Игроки ФК "Гамбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
49'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Костич Филип
48'
47'
47'
47'
47'
Аугустинссон Людвиг нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
46'
46'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Крузе Макс из команды Вердер в офсайде
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Крузе Макс из команды Вердер сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
48'
Безумный фол. Хан Андре грубо играет против соперника. Пострадал Кайнц Флориан
47'
47'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
47'
Хан Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
44'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
44'
Юнг Гидеон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Мойсандер Никлас из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Юнг Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Хант Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
43'
42'
Пападопулос Кирьякос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Джатта Бейкери из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Кайнц Флориан из команды Вердер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
38'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург в офсайде
38'
Судья сигнализирует, что Делани Томас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хант Аарон
36'
Судья сигнализирует, что Уолас Соуза из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
32'
32'
Мойсандер Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Матения Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Пападопулос Кирьякос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Делани Томас из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
29'
Крузе Макс из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
26'
Назначен штрафной. Пострадал Хан Андре, его свалил Мойсандер Никлас.
26'
Костич Филип из команды Гамбург в офсайде
26'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Дуглас Сантос мяч отрикошетил от ворот
25'
25'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Голкипер мог бы сыграть и получше
25'
Сакаи Готоку из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
24'
Крузе Макс из команды Вердер в офсайде
23'
21'
Хан Андре из команды Гамбург играет слишком грубо. Мойсандер Никлас оказался на газоне.
21'
Кайнц Флориан из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Сакаи Готоку заработал фол
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
19'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Джатта Бейкери
19'
Мойсандер Никлас возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Мойсандер Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Мойсандер Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
16'
Юнузович Златко из команды Вердер делает неудачный навес.
16'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
16'
Эггештайн Максимилиан мяч отрикошетил от ворот
16'
Делани Томас из команды Вердер делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Судья сигнализирует, что Юнг Гидеон из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Делани Томас
13'
12'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
12'
Джатта Бейкери из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
11'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
Баргфреде Филипп из команды Вердер играет слишком грубо. Костич Филип оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
9'
Гебреселассие Теодор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Костич Филип из команды Гамбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Судья сигнализирует, что Джатта Бейкери из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Велькович Милош
6'
5'
Матч возобновится спорным мячом
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
3'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер в офсайде
3'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
2'
2'
Кайнц Флориан мяч отрикошетил от ворот
2'
1'
Судья сигнализирует, что Юнг Гидеон из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Мойсандер Никлас
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гамбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вердер 1:0 Гамбург
Вердер
84.3% (150)
Ничья:
13.5% (24)
Гамбург
2.2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вердер:
39.9% (71)
1:0 Вердер:
32% (57)
1:1 Ничья:
10.7% (19)
2:0 Вердер:
7.3% (13)
3:1 Вердер:
2.2% (4)
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