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Стадион: Зрители: 42100
Вердер
1:0
Конец матча
Гамбург
0'
59' Желтая карточка
Джатта Бейкери
63' Желтая карточка
Аугустинссон Людвиг
1:0
86' Гол в свои ворота
Ван Дронгелен Рик
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Вердер вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Гондорф Жером из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Уолас Соуза
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.

90'
Тактическая замена. Юнг Гидеон уходит с поля и его заменяет Jann-Fiete Arp
89'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Ван Дронгелен Рик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
86'
Юханнссон Арон нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Баргфреде Филипп из команды Вердер делает пас партнеру.
86'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
85'
Ван Дронгелен Рик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Юханнссон Арон из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Костич Филип
84'
Тактическая замена. Юнузович Златко уходит с поля и его заменяет Юханнссон Арон
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков
83'
Так близко к голу! Эггештайн Максимилиан имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Матения Кристиан!
82'
Делани Томас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Юнузович Златко наказан за толчок Хан Андре
81'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
81'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
81'
Мойсандер Никлас из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
81'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
80'
Дуглас Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Делани Томас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Юнг Гидеон из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
79'
Хан Андре из команды Гамбург в офсайде
Фол, нарушение
79'
Эггештайн Максимилиан наказан за толчок Вуд Бобби
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Костич Филип из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
78'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
78'
Хант Аарон из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
77'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Джатта Бейкери уходит с поля и его заменяет Вуд Бобби
Фол, нарушение
76'
Делани Томас наказан за толчок Джатта Бейкери
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
75'
Костич Филип из команды Гамбург опасно и грубо сыграл. Павленка Иржи пострадал.
75'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Юнузович Златко из команды Вердер играет слишком грубо. Юнг Гидеон оказался на газоне.
73'
Удар от ворот произведет Гамбург
73'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Бельфодиль Исхак
73'
Юнузович Златко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Гамбург
72'
ШАНС! Эггештайн Максимилиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Удар от ворот произведет Вердер
71'
Уолас Соуза не смог попасть в створ ударом издали
71'
Костич Филип из команды Гамбург навешивает в штрафную с рикошетом.
71'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Хант Аарон из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
70'
Баргфреде Филипп наказан за толчок Хант Аарон
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
70'
Пападопулос Кирьякос наказан за толчок Крузе Макс
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Кайнц Флориан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хан Андре
69'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Баргфреде Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Сакаи Готоку наказан за толчок Делани Томас
67'
Удар от ворот произведет Вердер
Фол, нарушение
67'
Делани Томас наказан за толчок Джатта Бейкери
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
63'
Аугустинссон Людвиг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Юнг Гидеон
62'
Удар от ворот произведет Гамбург
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Уолас Соуза из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Делани Томас
61'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Вердер
61'
Хант Аарон не смог попасть в створ ударом издали
60'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
59'
Судья подбегает и показывает Джатта Бейкери из команды Гамбург отложенную желтую карточку за фол.
58'
Аугустинссон Людвиг пробует нанести удар издали, но Матения Кристиан держит все под контролем
58'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Юнузович Златко из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
55'
Юнузович Златко нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
55'
Юнг Гидеон наказан за толчок Крузе Макс
51'
Удар от ворот произведет Вердер
51'
ШАНС! Хант Аарон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Игроки ФК "Гамбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Костич Филип
48'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
48'
Хан Андре из команды Гамбург в офсайде
47'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
47'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
47'
Дуглас Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Аугустинссон Людвиг нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
46'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
46'
Дуглас Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
50'
Крузе Макс из команды Вердер в офсайде
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Крузе Макс из команды Вердер сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
48'
Безумный фол. Хан Андре грубо играет против соперника. Пострадал Кайнц Флориан
47'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
47'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
47'
Хан Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
44'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
44'
Юнг Гидеон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Мойсандер Никлас из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Юнг Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
43'
Хант Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
42'
Пападопулос Кирьякос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Джатта Бейкери из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Кайнц Флориан из команды Вердер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
38'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург в офсайде
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Делани Томас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хант Аарон
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Уолас Соуза из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Мойсандер Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Матения Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
31'
Пападопулос Кирьякос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Делани Томас из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Крузе Макс из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Назначен штрафной. Пострадал Хан Андре, его свалил Мойсандер Никлас.
Офсайд
26'
Костич Филип из команды Гамбург в офсайде
26'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Дуглас Сантос мяч отрикошетил от ворот
25'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Голкипер мог бы сыграть и получше
25'
Сакаи Готоку из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
Офсайд
24'
Крузе Макс из команды Вердер в офсайде
23'
Удар от ворот произведет Гамбург
Фол, нарушение
21'
Хан Андре из команды Гамбург играет слишком грубо. Мойсандер Никлас оказался на газоне.
Фол, нарушение
21'
Кайнц Флориан из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Сакаи Готоку заработал фол
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Джатта Бейкери
Травма, повреждение
19'
Мойсандер Никлас возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Мойсандер Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Мойсандер Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Удар от ворот произведет Гамбург
16'
Юнузович Златко из команды Вердер делает неудачный навес.
Угловой
16'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
16'
Эггештайн Максимилиан мяч отрикошетил от ворот
16'
Делани Томас из команды Вердер делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Юнг Гидеон из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Делани Томас
13'
Удар от ворот произведет Вердер
12'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
12'
Джатта Бейкери из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Баргфреде Филипп из команды Вердер играет слишком грубо. Костич Филип оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Угловой
10'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
9'
Гебреселассие Теодор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Костич Филип из команды Гамбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Джатта Бейкери из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Велькович Милош
6'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Матч возобновится спорным мячом
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
Офсайд
3'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер в офсайде
3'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
Угловой
2'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
2'
Кайнц Флориан мяч отрикошетил от ворот
2'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Юнг Гидеон из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Мойсандер Никлас
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гамбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вердер 1:0 Гамбург
Вердер
84.3% (150)
Ничья:
13.5% (24)
Гамбург
2.2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Вердер:
39.9% (71)
Вердер:
32% (57)
Ничья:
10.7% (19)
Вердер:
7.3% (13)
Вердер:
2.2% (4)
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