Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена Зрители: 43000
0:1
Конец матча
70' Желтая карточкаКорб Юлиан
0:1
72' ГолКрамер Кристоф
83' Желтая карточкаСане Салиф
85' Желтая карточкаБобадилья Рауль
Второй тайм
95'
Боруссия М заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
94'
94'
Корб Юлиан нанес удар головой, но Зоммер Ян спокойно отбил мяч.
94'
93'
Ганновер 96 совершает вбрасывание на своей половине поля
93'
Выглядело как неплохой момент. Грифо Винченцо из команды Боруссия М закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
93'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
92'
Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 толкнул локтем оппонента. Это Гинтер Маттиас заработал фол
92'
91'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает неудачный навес.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
90'
Тактическая замена. Бобадилья Рауль уходит с поля и его заменяет Грифо Винченцо
90'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
90'
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Антон Вальдемар нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Эльведи Нико из команды Боруссия М играет слишком грубо. Бебу Ихлас оказался на газоне.
88'
Жонатас Кристиан нанес удар головой, но Зоммер Ян спокойно отбил мяч.
88'
88'
Сорг Оливер возвращается на поле, всё в порядке.
88'
Зоммер Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
87'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
87'
87'
Оксфорд Рис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
87'
86'
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Сорг Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Сорг Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Бобадилья Рауль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
85'
Безумный фол. Бобадилья Рауль грубо играет против соперника. Пострадал Сорг Оливер
84'
84'
Тактическая замена. Азар Торган уходит с поля и его заменяет Херрман Патрик
84'
Вестергор Янник решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
83'
Сане Салиф сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
83'
Безумный фол. Сане Салиф грубо играет против соперника. Пострадал Штиндль Ларс
83'
Судья сигнализирует, что Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
82'
Чаунер Филипп из команды Ганновер 96 сделал отличный сейв!
82'
Крамер Кристоф бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
82'
Оксфорд Рис из команды Боруссия М делает передачу одноклубнику.
82'
81'
Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Хофманн Йонас нанес удар, мяч был парирован, но Чаунер Филипп не удержал его в руках.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Закария Денис получил травму и заменен. Mandela Egbo выходит на поле.
80'
Тактическая замена. Элез Йосип уходит с поля и его заменяет Жонатас Кристиан
78'
Антон Вальдемар нанес удар головой, но Зоммер Ян спокойно отбил мяч.
78'
78'
Зоммер Ян из команды Боруссия М сделал отличный сейв!
78'
Зоммер Ян отбил мяч на угловой после удара Корб Юлиан из штрафной площади.
78'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 43000 болельщиков
78'
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Закария Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Закария Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Майер Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
76'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
75'
Штиндль Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Элез Йосип из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
75'
74'
Вестергор Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
72'
Отличный гол забил Крамер Кристоф
72'
Штиндль Ларс сделал результативную передачу.
72'
Г О О О О Л - Крамер Кристоф классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
72'
72'
Фуллкруг Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
71'
Сорг Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Отличные скиллы показывает Бобадилья Рауль, обводя своих соперников
71'
71'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Корб Юлиан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
70'
Безумный фол. Корб Юлиан грубо играет против соперника. Пострадал Эльведи Нико
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
69'
Хорошую попытку сделал Бебу Ихлас. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
69'
Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
68'
Судья сигнализирует, что Сорг Оливер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Закария Денис
67'
67'
67'
67'
67'
67'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
66'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
66'
Майер Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Крамер Кристоф нанес удар, мяч был парирован, но Чаунер Филипп не удержал его в руках.
65'
Отличные скиллы показывает Крамер Кристоф, обводя своих соперников
65'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
65'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
65'
64'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
63'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Хофманн Йонас и попал в перекладину!
63'
62'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
62'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
62'
Фуллкруг Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Остшолек Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
60'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Тактическая замена. Швеглер Пирмин уходит с поля и его заменяет Сорг Оливер
59'
Оксфорд Рис наказан за толчок Остшолек Маттиас
58'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
58'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
57'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Бобадилья Рауль
56'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Остшолек Маттиас пострадал.
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
54'
Судья свистит. Гинтер Маттиас атаковал сзади соперника. Это Антон Вальдемар заработал своей команде штрафной
54'
54'
Бобадилья Рауль нанес удар, мяч был парирован, но Чаунер Филипп не удержал его в руках.
53'
53'
Судья сигнализирует, что Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Оксфорд Рис
52'
52'
Какой промах! Бебу Ихлас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
52'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 делает отличный кросс...
52'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
52'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 забрасывает мяч в штрафную.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 в офсайде
49'
49'
49'
48'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вестергор Янник из команды Боруссия М.
48'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
48'
Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
48'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
47'
47'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М играет слишком грубо. Остшолек Маттиас оказался на газоне.
46'
Судья сигнализирует, что Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Крамер Кристоф
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
47'
Команда Боруссия М играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
45'
45'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
45'
44'
43'
Оксфорд Рис из команды Боруссия М играет слишком грубо. Остшолек Маттиас оказался на газоне.
42'
Корб Юлиан наказан за толчок Бобадилья Рауль
42'
Хофманн Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
41'
Эльведи Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
40'
Шанс! Сане Салиф из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
40'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
39'
Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Майер Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Швеглер Пирмин наказан за толчок Штиндль Ларс
38'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
38'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
37'
Эльведи Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
37'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Чаунер Филипп пострадал.
36'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
35'
35'
35'
Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
34'
Назначен штрафной. Пострадал Азар Торган, его свалил Остшолек Маттиас.
33'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
33'
33'
33'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
Элез Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Остшолек Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Отличные скиллы показывает Крамер Кристоф, обводя своих соперников
32'
32'
31'
Сане Салиф наказан за толчок Вестергор Янник
31'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
30'
Оксфорд Рис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
29'
Закария Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
28'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
27'
27'
Азар Торган не смог попасть в створ ударом издали
27'
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
24'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Клаус Феликс получил травму и заменен. Майер Себастьян выходит на поле.
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Клаус Феликс получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Клаус Феликс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Матч остановлен
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
21'
21'
Азар Торган нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
20'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает неудачный навес.
20'
Остшолек Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
19'
Штиндль Ларс коснулся мяча рукой.
18'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М играет слишком грубо. Швеглер Пирмин оказался на газоне.
16'
16'
16'
15'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
14'
13'
ШАНС! Азар Торган нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Азар Торган и Бобадилья Рауль из команды Боруссия М.
12'
12'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Закария Денис
11'
Фоссум Ивер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Судья свистит. Швеглер Пирмин атаковал сзади соперника. Это Штиндль Ларс заработал своей команде штрафной
10'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
9'
9'
8'
8'
Фоссум Ивер нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
6'
Азар Торган из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
5'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
4'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
4'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
3'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Судья сигнализирует, что Оксфорд Рис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Остшолек Маттиас
1'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ганновер 96 0:1 Боруссия М
Ганновер 96
38.2% (68)
Ничья:
40.4% (72)
Боруссия М
21.3% (38)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.8% (62)
2:1 Ганновер 96:
20.8% (37)
1:2 Боруссия М:
14.6% (26)
1:0 Ганновер 96:
12.9% (23)
2:2 Ничья:
5.6% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация