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Стадион: Зрители: 43000
Ганновер 96
0:1
Конец матча
Боруссия М
0'
70' Желтая карточка
Корб Юлиан
0:1
72' Гол
Крамер Кристоф
83' Желтая карточка
Сане Салиф
85' Желтая карточка
Бобадилья Рауль
90'+5
Второй тайм
95'
Боруссия М заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
94'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Корб Юлиан нанес удар головой, но Зоммер Ян спокойно отбил мяч.
94'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...

93'
Ганновер 96 совершает вбрасывание на своей половине поля
93'
Выглядело как неплохой момент. Грифо Винченцо из команды Боруссия М закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
93'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
92'
Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 толкнул локтем оппонента. Это Гинтер Маттиас заработал фол
92'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает неудачный навес.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Боруссия М
91'
Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
90'
Тактическая замена. Бобадилья Рауль уходит с поля и его заменяет Грифо Винченцо
90'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
90'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает передачу одноклубнику.
90'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
90'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Антон Вальдемар нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
89'
Эльведи Нико из команды Боруссия М играет слишком грубо. Бебу Ихлас оказался на газоне.
88'
Жонатас Кристиан нанес удар головой, но Зоммер Ян спокойно отбил мяч.
88'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
88'
Сорг Оливер возвращается на поле, всё в порядке.
88'
Зоммер Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
87'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает передачу одноклубнику.
Угловой
87'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
87'
Оксфорд Рис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
87'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Сорг Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
85'
Сорг Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
85'
Бобадилья Рауль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
85'
Безумный фол. Бобадилья Рауль грубо играет против соперника. Пострадал Сорг Оливер
84'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
84'
Тактическая замена. Азар Торган уходит с поля и его заменяет Херрман Патрик
84'
Вестергор Янник решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
83'
Сане Салиф сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
83'
Безумный фол. Сане Салиф грубо играет против соперника. Пострадал Штиндль Ларс
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
82'
Чаунер Филипп из команды Ганновер 96 сделал отличный сейв!
82'
Крамер Кристоф бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
82'
Оксфорд Рис из команды Боруссия М делает передачу одноклубнику.
Угловой
82'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
81'
Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Хофманн Йонас нанес удар, мяч был парирован, но Чаунер Филипп не удержал его в руках.
81'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Закария Денис получил травму и заменен. Mandela Egbo выходит на поле.
80'
Тактическая замена. Элез Йосип уходит с поля и его заменяет Жонатас Кристиан
78'
Антон Вальдемар нанес удар головой, но Зоммер Ян спокойно отбил мяч.
Угловой
78'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
78'
Зоммер Ян из команды Боруссия М сделал отличный сейв!
78'
Зоммер Ян отбил мяч на угловой после удара Корб Юлиан из штрафной площади.
78'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 43000 болельщиков
78'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Закария Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
76'
Закария Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Майер Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Штиндль Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Элез Йосип из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
Угловой
75'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
74'
Вестергор Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
72'
Отличный гол забил Крамер Кристоф
72'
Штиндль Ларс сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Крамер Кристоф классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
72'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Фуллкруг Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
71'
Сорг Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Отличные скиллы показывает Бобадилья Рауль, обводя своих соперников
71'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
70'
Корб Юлиан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
70'
Безумный фол. Корб Юлиан грубо играет против соперника. Пострадал Эльведи Нико
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
69'
Хорошую попытку сделал Бебу Ихлас. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
69'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
69'
Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Сорг Оливер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Закария Денис
67'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
67'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
67'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
66'
Майер Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Крамер Кристоф нанес удар, мяч был парирован, но Чаунер Филипп не удержал его в руках.
65'
Отличные скиллы показывает Крамер Кристоф, обводя своих соперников
65'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
65'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
63'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Хофманн Йонас и попал в перекладину!
63'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
62'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
62'
Фуллкруг Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
61'
Остшолек Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Тактическая замена. Швеглер Пирмин уходит с поля и его заменяет Сорг Оливер
Фол, нарушение
59'
Оксфорд Рис наказан за толчок Остшолек Маттиас
58'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
58'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Бобадилья Рауль
56'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Остшолек Маттиас пострадал.
55'
Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
54'
Судья свистит. Гинтер Маттиас атаковал сзади соперника. Это Антон Вальдемар заработал своей команде штрафной
Угловой
54'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
54'
Бобадилья Рауль нанес удар, мяч был парирован, но Чаунер Филипп не удержал его в руках.
53'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Оксфорд Рис
52'
Удар от ворот произведет Боруссия М
52'
Какой промах! Бебу Ихлас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
52'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 делает отличный кросс...
52'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
52'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 забрасывает мяч в штрафную.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
49'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 в офсайде
49'
Удар от ворот произведет Боруссия М
49'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
48'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вестергор Янник из команды Боруссия М.
48'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
48'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
47'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М играет слишком грубо. Остшолек Маттиас оказался на газоне.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Крамер Кристоф
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
47'
Команда Боруссия М играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
46'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
45'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
Фол, нарушение
45'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
45'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Оксфорд Рис из команды Боруссия М играет слишком грубо. Остшолек Маттиас оказался на газоне.
Фол, нарушение
42'
Корб Юлиан наказан за толчок Бобадилья Рауль
42'
Хофманн Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
41'
Эльведи Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
40'
Шанс! Сане Салиф из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
Угловой
40'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
39'
Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
39'
Майер Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
38'
Швеглер Пирмин наказан за толчок Штиндль Ларс
38'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
37'
Эльведи Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
37'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Чаунер Филипп пострадал.
36'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
35'
Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
34'
Назначен штрафной. Пострадал Азар Торган, его свалил Остшолек Маттиас.
33'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
33'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
33'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
Элез Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
32'
Остшолек Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Отличные скиллы показывает Крамер Кристоф, обводя своих соперников
32'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Сане Салиф наказан за толчок Вестергор Янник
Угловой
31'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
30'
Оксфорд Рис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
29'
Закария Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
28'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
27'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
27'
Азар Торган не смог попасть в створ ударом издали
27'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
24'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Клаус Феликс получил травму и заменен. Майер Себастьян выходит на поле.
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Клаус Феликс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
23'
Клаус Феликс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Матч остановлен
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
21'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Азар Торган нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
20'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает неудачный навес.
20'
Остшолек Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Штиндль Ларс коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
18'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М играет слишком грубо. Швеглер Пирмин оказался на газоне.
16'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
15'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
14'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
13'
ШАНС! Азар Торган нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Азар Торган и Бобадилья Рауль из команды Боруссия М.
12'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Закария Денис
11'
Фоссум Ивер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
10'
Судья свистит. Швеглер Пирмин атаковал сзади соперника. Это Штиндль Ларс заработал своей команде штрафной
10'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
8'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фоссум Ивер нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
6'
Азар Торган из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
5'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Удар от ворот произведет Боруссия М
4'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
4'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Оксфорд Рис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Остшолек Маттиас
Офсайд
1'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ганновер 96 0:1 Боруссия М
Ганновер 96
38.2% (68)
Ничья:
40.4% (72)
Боруссия М
21.3% (38)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.8% (62)
Ганновер 96:
20.8% (37)
Боруссия М:
14.6% (26)
Ганновер 96:
12.9% (23)
Ничья:
5.6% (10)
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