Стадион: Райн-Неккар-Арена Зрители: 30150
1:1
Конец матча
1:0
57' ГолКрамарич Андрей
1:1
66' ПенальтиПетерсен Нильс
84' Желтая карточкаХаберер Яник
88' Желтая карточкаГайгер Деннис
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 30150 болельщиков
94'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Гриллич Флориан не смог попасть в створ ударом издали
93'
Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Гнабри Серж нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
92'
Тактическая замена. Хаберер Яник уходит с поля и его заменяет Кляйндинст Тим
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Кат Флориан нарушает правила. Гриллич Флориан пострадал
89'
Рефери не любит споров - именно за это Гайгер Деннис сейчас получил желтую
89'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Абраши Амир пострадал.
89'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
88'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
88'
Гульде Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
87'
87'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
86'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм навешивает в штрафную с рикошетом.
86'
86'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
85'
Гайгер Деннис не смог попасть в створ ударом издали
85'
После дальнего удара, который нанес Гриллич Флориан мяч отбит вратарем
84'
Хаберер Яник получил желтую карточку от судьи
84'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Рупп Лукас
83'
Тактическая замена. Акпогума Кевин уходит с поля и его заменяет Шульц Нико
82'
Абраши Амир из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Гайгер Деннис пострадал.
82'
Судья сигнализирует, что Кат Флориан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
81'
Фогт Кевин возвращается на поле, всё в порядке.
81'
81'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Фогт Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.
79'
Фогт Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Судья сигнализирует, что Рупп Лукас из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Кат Флориан
76'
Тактическая замена. Хёлер Лукас уходит с поля и его заменяет Раве Йорик
76'
75'
75'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кадержабек Павел и попал в каркас ворот!
75'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
72'
Кат Флориан из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Акпогума Кевин пострадал.
72'
Тактическая замена. Сцалай Адам уходит с поля и его заменяет Ют Марк
71'
71'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
71'
Крамарич Андрей коснулся мяча рукой.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Хаберер Яник из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Акпогума Кевин пострадал.
69'
66'
ПЕНАЛЬТИ - Фогт Кевин из команды Хоффенхайм привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Петерсен Нильс.
66'
Г О О О О Л - Петерсен Нильс из команды Фрайбург забивает с точки!
66'
Кат Флориан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
64'
63'
62'
Тактическая замена. Цуль Роберт уходит с поля и его заменяет Рупп Лукас
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
60'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Кат Флориан
58'
Судья сигнализирует, что Сцалай Адам из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хёлер Лукас
58'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
57'
Г О О О О Л Крамарич Андрей закручивает штрафной в сетку! Великолепно
57'
Кох Робин наказан за толчок Цуль Роберт
56'
56'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Судья сигнализирует, что Абраши Амир из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Хюбнер Бенжамин
53'
53'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Абраши Амир ошибается в защите.
52'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
52'
Гнабри Серж нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
51'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Кадержабек Павел наказан за толчок Гюнтер Кристиан
49'
Гнабри Серж возвращается на поле, всё в порядке.
49'
49'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Гнабри Серж получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Гнабри Серж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Судья сигнализирует, что Абраши Амир из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Цуль Роберт
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
45'
ШАНС! Кадержабек Павел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Гюнтер Кристиан ошибается в защите.
45'
43'
Вратарь парирует удар, который нанес Гайгер Деннис, и мяч снова в игре
42'
42'
41'
41'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.
41'
Судья сигнализирует, что Гнабри Серж из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Штенцель Паскаль
40'
40'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм разыграл угловой с левого угла.
40'
Гульде Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
39'
Хаберер Яник из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Цуль Роберт пострадал.
39'
38'
Цуль Роберт из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
38'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм пасует в штрафную, но Шволов Александер выходит и ловит мяч.
37'
36'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
36'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
36'
Акпогума Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
Хёлер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Терраццино Марко из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
34'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
32'
32'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
32'
Судья сигнализирует, что Петерсен Нильс из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Акпогума Кевин
32'
31'
Шанс! Цуль Роберт из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
31'
31'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Кадержабек Павел
30'
Судья сигнализирует, что Цуль Роберт из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Петерсен Нильс
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
29'
Абраши Амир из команды Фрайбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
29'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
28'
28'
ШАНС! Акпогума Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
27'
27'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Хорошую попытку сделал Хаберер Яник. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Судья сигнализирует, что Хёлер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Фогт Кевин
24'
24'
Кох Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Хюбнер Бенжамин наказан за толчок Хаберер Яник
22'
Судья сигнализирует, что Гнабри Серж из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
22'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
20'
Судья сигнализирует, что Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Крамарич Андрей
19'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Хюбнер Бенжамин наказан за толчок Хёлер Лукас
15'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Гайгер Деннис пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Судья сигнализирует, что Цуль Роберт из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хёлер Лукас
14'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
13'
12'
12'
Гриллич Флориан не смог попасть в створ ударом издали
11'
11'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
11'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
8'
Кох Робин пробует нанести удар издали, но Бауманн Оливер держит все под контролем
8'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Абраши Амир из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
7'
Судья сигнализирует, что Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Сцалай Адам
7'
Гнабри Серж наказан за толчок Хёлер Лукас
6'
Сеюнджю Чаглар наказан за толчок Сцалай Адам
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
3'
Судья сигнализирует, что Терраццино Марко из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Акпогума Кевин
2'
Гайгер Деннис коснулся мяча рукой.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хоффенхайм". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:1 Фрайбург
Хоффенхайм
87.6% (156)
Ничья:
9.6% (17)
Фрайбург
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хоффенхайм:
47.2% (84)
1:0 Хоффенхайм:
23% (41)
2:0 Хоффенхайм:
8.4% (15)
1:1 Ничья:
7.3% (13)
3:1 Хоффенхайм:
5.6% (10)
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