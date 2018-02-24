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Стадион: Зрители: 30150
Хоффенхайм
1:1
Конец матча
Фрайбург
0'
1:0
57' Гол
Крамарич Андрей
1:1
66' Пенальти
Петерсен Нильс
84' Желтая карточка
Хаберер Яник
88' Желтая карточка
Гайгер Деннис
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Удар от ворот произведет Фрайбург
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 30150 болельщиков
94'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Гриллич Флориан не смог попасть в створ ударом издали
93'
Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

93'
Гнабри Серж нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
Угловой
92'
Кох Робин из команды Фрайбург подал угловой слева.
92'
Тактическая замена. Хаберер Яник уходит с поля и его заменяет Кляйндинст Тим
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
90'
Кат Флориан нарушает правила. Гриллич Флориан пострадал
Желтая карточка
89'
Рефери не любит споров - именно за это Гайгер Деннис сейчас получил желтую
Фол, нарушение
89'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Абраши Амир пострадал.
89'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Угловой
88'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
88'
Гульде Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
87'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
Угловой
87'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
86'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм навешивает в штрафную с рикошетом.
86'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Удар от ворот произведет Фрайбург
85'
Гайгер Деннис не смог попасть в створ ударом издали
85'
После дальнего удара, который нанес Гриллич Флориан мяч отбит вратарем
Желтая карточка
84'
Хаберер Яник получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Рупп Лукас
83'
Тактическая замена. Акпогума Кевин уходит с поля и его заменяет Шульц Нико
Фол, нарушение
82'
Абраши Амир из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Гайгер Деннис пострадал.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Кат Флориан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
Травма, повреждение
81'
Фогт Кевин возвращается на поле, всё в порядке.
81'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Фогт Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
79'
Фогт Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Рупп Лукас из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Кат Флориан
76'
Тактическая замена. Хёлер Лукас уходит с поля и его заменяет Раве Йорик
76'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Удар от ворот произведет Фрайбург
75'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кадержабек Павел и попал в каркас ворот!
75'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Кат Флориан из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Акпогума Кевин пострадал.
72'
Тактическая замена. Сцалай Адам уходит с поля и его заменяет Ют Марк
71'
Удар от ворот произведет Фрайбург
71'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Крамарич Андрей коснулся мяча рукой.
70'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
69'
Хаберер Яник из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Акпогума Кевин пострадал.
69'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
66'
ПЕНАЛЬТИ - Фогт Кевин из команды Хоффенхайм привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Петерсен Нильс.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Петерсен Нильс из команды Фрайбург забивает с точки!
66'
Кат Флориан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Цуль Роберт уходит с поля и его заменяет Рупп Лукас
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
60'
Шанс! Кох Робин из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
60'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Кат Флориан
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Сцалай Адам из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хёлер Лукас
58'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Описание гола
57'
Г О О О О Л Крамарич Андрей закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
57'
Кох Робин наказан за толчок Цуль Роберт
56'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Абраши Амир из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Хюбнер Бенжамин
53'
Удар от ворот произведет Фрайбург
53'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Абраши Амир ошибается в защите.
52'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
52'
Гнабри Серж нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
51'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
51'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
50'
Кадержабек Павел наказан за толчок Гюнтер Кристиан
Травма, повреждение
49'
Гнабри Серж возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Гнабри Серж получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Гнабри Серж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Абраши Амир из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Цуль Роберт
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Удар от ворот произведет Фрайбург
45'
ШАНС! Кадержабек Павел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Гюнтер Кристиан ошибается в защите.
45'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
43'
Вратарь парирует удар, который нанес Гайгер Деннис, и мяч снова в игре
42'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
42'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
41'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
41'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Гнабри Серж из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Штенцель Паскаль
40'
Удар от ворот произведет Фрайбург
40'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Угловой
40'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм разыграл угловой с левого угла.
40'
Гульде Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
39'
Хаберер Яник из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Цуль Роберт пострадал.
39'
Удар от ворот произведет Фрайбург
38'
Цуль Роберт из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
38'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм пасует в штрафную, но Шволов Александер выходит и ловит мяч.
37'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
36'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
Угловой
36'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
36'
Акпогума Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Хёлер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Терраццино Марко из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
34'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
32'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
32'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Петерсен Нильс из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Акпогума Кевин
32'
Удар от ворот произведет Фрайбург
31'
Шанс! Цуль Роберт из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
31'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Кадержабек Павел
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Цуль Роберт из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Петерсен Нильс
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
29'
Абраши Амир из команды Фрайбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
29'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Фрайбург
28'
ШАНС! Акпогума Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
27'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Хорошую попытку сделал Хаберер Яник. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
25'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
25'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Хёлер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Фогт Кевин
24'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Кох Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
23'
Хюбнер Бенжамин наказан за толчок Хаберер Яник
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Гнабри Серж из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
22'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Крамарич Андрей
19'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
17'
Хюбнер Бенжамин наказан за толчок Хёлер Лукас
Фол, нарушение
15'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Гайгер Деннис пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Цуль Роберт из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хёлер Лукас
14'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Фрайбург
12'
Гриллич Флориан не смог попасть в створ ударом издали
11'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
8'
Кох Робин пробует нанести удар издали, но Бауманн Оливер держит все под контролем
8'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Абраши Амир из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Сцалай Адам
Фол, нарушение
7'
Гнабри Серж наказан за толчок Хёлер Лукас
Фол, нарушение
6'
Сеюнджю Чаглар наказан за толчок Сцалай Адам
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Терраццино Марко из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Акпогума Кевин
Фол, нарушение
2'
Гайгер Деннис коснулся мяча рукой.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хоффенхайм". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:1 Фрайбург
Хоффенхайм
87.6% (156)
Ничья:
9.6% (17)
Фрайбург
2.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
47.2% (84)
Хоффенхайм:
23% (41)
Хоффенхайм:
8.4% (15)
Ничья:
7.3% (13)
Хоффенхайм:
5.6% (10)
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