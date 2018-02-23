Стадион: Опель-Арена
1:1
Перерыв
0:1
6' ГолБрекало Йосип
1:1
44' ГолМуто Йосинори
Первый тайм
-
Ничего не добавлено, первый тайм окончен! Делаем паузу, скоро вернёмся.
44'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Йосинори Муто! 1:1!
Балогун перехватил мяч в центре поля, хозяева провели быструю контратаку, которая завершилась прострелом с левого фланга в исполнении Хольтманна, и Муто в касание переправил мяч в дальний угол!
Балогун перехватил мяч в центре поля, хозяева провели быструю контратаку, которая завершилась прострелом с левого фланга в исполнении Хольтманна, и Муто в касание переправил мяч в дальний угол!
42'
Кайсон на линии штрафной площади здорово раскачал защитника, пробил по воротам, но прямо по центру и точно в руки Кастельсу.
41'
Замена в составе "Майнца". Эмиль Берггрен отправился в раздевалку, вместо него Йосинори Муто. Всё-таки травма головы не дала форварду продолжить встречу. Неприятным получилось столкновение с Кастельсом.
39'
Угловой у ворот "Майнца", Брекало навесил с правого фланга после которого розыгрыша с партнёром, но справились хозяева. Мяч выбит.
37'
Гилавоги с фланга навесил в штрафную площадь "Майнца", выносят хозяева мяч.
36'
Пошла подача с правого фланга в штрафную площадь, вынесли мяч игроки "Майнца".
35'
Кнохе по правому флангу мяч протащил, прострелил практически от лицевой линии, Дидави открывался в центре и был готов после рикошета от защитника забивать, но успел там игрок "Майнца" на угловой мяч вынести.
33'
Берггрену досталось по голове, покидал форвард "Майнца" пределы поля, оказали ему там помощь.
32'
Хольтманн по левому флангу подключился, но вот подача у защитника не получилась, попал он в оппонента.
31'
Диалло низом делал передачу к линии штрафной площади на Кайсона, но форварда опередил игрок "Вольфсбурга" и мяч отбил.
29'
Футболисты "Майнца" смогли завладеть преимуществом, держится у хозяев мяч. "Вольфсбург" перешёл на игру вторым номером.
27'
После первой подачи с угла поля гости отбились, но повторный навес исполнили игроки "Майнца", теперь уже Кастельс забрал мяч в руки.
26'
Латца уже справа ворвался в штрафную площадь соперника, удалось угловой заработать.
25'
Середина первого тайма у нас идёт. Кайсон с левого фланга выполнил зрячий прострели в штрафную на ворвавшегося партнёра, и Латца то ли пробивал с острого угла, то ли навешивал, в итоге мяч вдоль линии ворот пролетел.
24'
Кнохе попытался с правого фланга сделать длинную передачу вперёд, но его накрыл игрок "Майнца". Пришлось отыграть назад на центральных защитников.
22'
Футболисты "Майнца" быстро разыграли штрафной на чужой половине поля, последовала передача в штрафную площадь на Берггрена, защитник "волков" успел на перехвате сыграть.
21'
Вот и гости наконец перешли в наступление, давненько они там не бывали, но нарушили правила, поэтому не будут и сейчас.
19'
Пока неторопливо наша игра проходит. Много разыгрывают обе команды мяч в центре поля.
18'
Берггрен отыграл мяч под удар партнёру, последовал дальний удар, но пока неточно.
16'
Вновь хозяева неплохо разыграли мяч на половине поля соперника, но на этот раз проникающая передача не удалась. Освоились хозяева вроде как, что-то начало у них получаться.
14'
Ух ты! "Майнц" не так прост! Кайсон по левому флангу ворвался в штрафную, можно было лупить сходу, но форвард остановился, обыграл защитника и лишь затем пробил в ближний угол! Справился Кастельс, благо не очень сильно пробил Робин!
13'
Не получается у "Майнца" никак в атаку перейти, уже в середине поля всё захлёбывается у хозяев поля.
11'
А теперь вообще перекладина! После подачи углового Гилавоги пробил головой по воротам, попал в каркас! Давят гости!
10'
И вновь весьма опасно у ворот "Майнца"! Навес с левого фланга, Центнер не дотянулся до мяча, чуть скидка на соперника на последовала, но голкипер успел-таки выбить на корнер снаряд!
9'
Ну говорили мы, что футболисты "Вольфсбурга" практически наладили контроль над мячом, теперь можно сказать, что они его наладили.
8'
Ещё одну атаку сходу попытались провести футболисты "Вольфсбурга", но в передаче ошиблись гости.
6'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Йосип Брекало! 0:1!
Виллиам подключился, навес с левого фланга в штрафную площадь, Брекало с первой попытки пробить не смог, упал на мяч, но быстро вскочил и метров с восьми отправил снаряд над вышедшим из ворот Центнером!
Виллиам подключился, навес с левого фланга в штрафную площадь, Брекало с первой попытки пробить не смог, упал на мяч, но быстро вскочил и метров с восьми отправил снаряд над вышедшим из ворот Центнером!
4'
Спокойно пока проходит наша игра, никто пока не наладил контроль над мячом, но гости близки к этому.
2'
В красно-белой форме играет "Майнц", а гости в традиционной для себя зелёной с белыми вставками.
1'
Поехали! Игра началась!
Первый тайм
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Появляются команды на футбольном поле!
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Здравствуйте, дорогие друзья, любители футбола!
Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция стартового поединка 24-го тура Чемпионата Германии в Бундеслиге между командами "Майнц" и "Вольфсбург".
С Вами Андрей Сергеев. Красивого нам футбола!
Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция стартового поединка 24-го тура Чемпионата Германии в Бундеслиге между командами "Майнц" и "Вольфсбург".
С Вами Андрей Сергеев. Красивого нам футбола!
Новости матча
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
44'
Хольтманн Геррит сделал результативную передачу.
44'
Г О О О О Л - Муто Йосинори изменил счет на табло!
44'
Хольтманн Геррит из команды Майнц делает навес прямо в штрафную.
44'
Латца Данни из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Кайсон Робин пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
42'
Отличные скиллы показывает Кайсон Робин, обводя своих соперников
42'
42'
40'
Тактическая замена. Берггрен Эмиль уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
40'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург в офсайде
40'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Берггрен Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Малли Юнус из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
39'
Бель Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
37'
Балогун Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Латца Данни наказан за толчок Малли Юнус
36'
Удар от ворот произведет Майнц
36'
ШАНС! Ориги Дивок нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
36'
Малли Юнус из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
36'
Балогун Леон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Бель Штефан ошибается в защите.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Диалло Абду коснулся мяча рукой.
34'
Диалло Абду из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Ориги Дивок пострадал.
33'
Виллиам Фуртадо пробует нанести удар издали, но Центнер Робин держит все под контролем
33'
Гилавоги Жошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Хольтманн Геррит из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
31'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
30'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
29'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург в офсайде
29'
Брума Джеффри выбил мяч подальше от ворот.
28'
Судья сигнализирует, что Берггрен Эмиль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Ориги Дивок
28'
Латца Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
27'
Латца Данни из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
27'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой справа.
27'
Верхаг Пауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Хольтманн Геррит из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
26'
Как он промахнулся? Латца Данни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Кайсон Робин из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
23'
Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Базур Рихедли
23'
22'
22'
Сердар Суат из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
22'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Кайсон Робин
21'
Судья сигнализирует, что Дидави Даниэль из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Бель Штефан
21'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
19'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой слева.
19'
Хольтманн Геррит из команды Майнц отдал передачу, которая была заблокирована.
18'
18'
Гбамин Жан-Филипп не смог попасть в створ ударом издали
18'
Берггрен Эмиль из команды Майнц играет в стеночку с партнером по команде. Кайсон Робин это был.
18'
17'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
15'
14'
Кастельс Коэн не дал случится голу! Кайсон Робин должен был забивать, но Кастельс Коэн сделал отличный сейв
14'
Отличные скиллы показывает Кайсон Робин, обводя своих соперников
14'
Кайсон Робин из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
13'
Судья сигнализирует, что Брума Джеффри из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Берггрен Эмиль
13'
12'
12'
Удар от ворот произведет Майнц
11'
Отличная возможность! Гилавоги Жошуа упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
11'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
11'
Ориги Дивок нанес удар головой, но Центнер Робин перевел мяч на угловой!
11'
Малли Юнус из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
11'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Судья сигнализирует, что Балогун Леон из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Виллиам Фуртадо
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
10'
9'
8'
Судья сигнализирует, что Дидави Даниэль из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Латца Данни
7'
7'
Шанс! Кайсон Робин из команды Майнц пробил головой, но мимо
7'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
6'
Виллиам Фуртадо сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Брекало Йосип изменил счет на табло!
6'
Хольтманн Геррит ошибается в защите.
6'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
4'
3'
Берггрен Эмиль из команды Майнц отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
1'
Берггрен Эмиль из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Майнц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Майнц 1:1 Вольфсбург
Майнц
44.6% (148)
Ничья:
34.3% (114)
Вольфсбург
21.1% (70)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
25.9% (86)
2:1 Майнц:
19.9% (66)
1:2 Вольфсбург:
11.1% (37)
1:0 Майнц:
10.8% (36)
0:0 Ничья:
5.1% (17)
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