Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг) Зрители: 31793
1:2
Конец матча
1:0
5' ГолОгюстен Жан-Кевин
13' Желтая карточкаХёгер Марко
1:1
70' ГолКозьелло Венсан
1:2
77' ГолБиттенкорт Леонардо
87' Желтая карточкаКампль Кевин
Новости после матча
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Кельн вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 31793 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн идет с мячом вперед на обострение...
93'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Теродде Симон из команды Кельн в офсайде
92'
Удар от ворот произведет Лейпциг
92'
Хектор Йонас не смог попасть в створ ударом издали
92'
Эзкан Салих нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает пас партнеру.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Теродде Симон наказан за толчок Орбан Вилли
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Судья сигнализирует, что Вернер Тимо из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
89'
Риссе Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
88'
Опасность! Поульсен Юссуф из команды Лейпциг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
88'
Тактическая замена. Козьелло Венсан уходит с поля и его заменяет Леманн Маттиас
87'
Кампль Кевин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
87'
Безумный фол. Кампль Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Риссе Марсель
86'
Брума Арминду из команды Лейпциг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Как он промахнулся? Кампль Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
85'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает навес прямо в штрафную.
85'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
85'
85'
Вернер Тимо из команды Лейпциг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
84'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Отличные скиллы показывает Поульсен Юссуф, обводя своих соперников
83'
Удар от ворот произведет Кельн
83'
Орбан Вилли из команды Лейпциг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
82'
Кампль Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Юя Осако получил травму и заменен. Эзкан Салих выходит на поле.
82'
Юя Осако возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Судья сигнализирует, что Биттенкорт Леонардо из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
81'
Вернер Тимо нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг навешивает в штрафную с рикошетом.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Юя Осако получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Юя Осако на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Брума Арминду из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Удар от ворот произведет Кельн
78'
Фантастический гол, где все сам сделал Риссе Марсель!
77'
Риссе Марсель сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Биттенкорт Леонардо изменил счет на табло!
77'
Риссе Марсель из команды Кельн делает пас партнеру.
77'
Отличные скиллы показывает Риссе Марсель, обводя своих соперников
76'
Удар от ворот произведет Лейпциг
76'
Отличный пас сделал Биттенкорт Леонардо из команды Кельн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
76'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Удар от ворот произведет Лейпциг
74'
Риссе Марсель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Брума Арминду нанес удар головой, но Хорн Тимо спокойно отбил мяч.
73'
Демме Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Биттенкорт Леонардо коснулся мяча рукой.
71'
Тактическая замена. Форсберг Эмиль уходит с поля и его заменяет Демме Диего
70'
Отличный гол забил Козьелло Венсан
70'
ГОООООЛ - Козьелло Венсан из команды Кельн забивает из-за штрафной площади
70'
Кампль Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
70'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
70'
Забитцер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
69'
Юпамекано Део предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Риссе Марсель из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
69'
Тактическая замена. Огюстен Жан-Кевин уходит с поля и его заменяет Вернер Тимо
68'
Брума Арминду из команды Лейпциг в офсайде
68'
Огюстен Жан-Кевин имел все шансы забить, но Хорн Тимо сделал отличный сейв!
68'
Отличные скиллы показывает Огюстен Жан-Кевин, обводя своих соперников
67'
Удар от ворот произведет Лейпциг
67'
Биттенкорт Леонардо нанес удар чуть мимо. Близко!
67'
Гулач Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Юя Осако из команды Кельн делает пас партнеру.
66'
Удар от ворот произведет Лейпциг
65'
Отличный пас сделал Риссе Марсель из команды Кельн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Удар от ворот произведет Кельн
65'
Брума Арминду нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает пас партнеру.
63'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Игрок из команды Кельн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
62'
Бернардо Фернандес наказан за толчок Хёгер Марко
62'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Брума Арминду из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Хорн Яннес уходит с поля и его заменяет Биттенкорт Леонардо
61'
Орбан Вилли возвращается на поле, всё в порядке.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Орбан Вилли получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Безумный фол. Юя Осако грубо играет против соперника. Пострадал Орбан Вилли
60'
60'
Огюстен Жан-Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Теродде Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг подал угловой справа.
59'
Тактическая замена. Лукмен Адемола уходит с поля и его заменяет Поульсен Юссуф
59'
Мере Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Лукмен Адемола из команды Лейпциг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Гулач Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Теродде Симон мяч отрикошетил от ворот
56'
Соренсен Фредерик из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
56'
Риссе Марсель из команды Кельн отдал передачу, которая была заблокирована.
56'
Теродде Симон из команды Кельн делает пас партнеру.
55'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
54'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
52'
Удар от ворот произведет Лейпциг
52'
Риссе Марсель не смог попасть в створ ударом издали
52'
Орбан Вилли из команды Лейпциг играет слишком грубо. Теродде Симон оказался на газоне.
51'
Хорошую попытку сделал Лукмен Адемола. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Отличные скиллы показывает Форсберг Эмиль, обводя своих соперников
51'
Судья сигнализирует, что Юя Осако из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Соренсен Фредерик нанес удар головой, но Гулач Петер спокойно отбил мяч.
50'
Риссе Марсель из команды Кельн подал угловой слева.
50'
Юпамекано Део предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Риссе Марсель из команды Кельн подал угловой слева.
49'
Юя Осако из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Теродде Симон наказан за толчок Орбан Вилли
48'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хорн Яннес из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
46'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
47'
Хектор Йонас пробует нанести удар издали, но Гулач Петер ловит мяч
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Плохо сыграл Огюстен Жан-Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
46'
Риссе Марсель из команды Кельн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Мере Хорхе из команды Кельн в офсайде
45'
Нет гола! - Мере Хорхе из команды Кельн наносит точный удар головой с близкой дистанции, но судья не засчитывает его.
45'
Юя Осако из команды Кельн делает передачу одноклубнику.
45'
45'
Теродде Симон из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Хорн Яннес из команды Кельн навешивает в штрафную с рикошетом.
44'
Соренсен Фредерик наказан за толчок Бернардо Фернандес
44'
Риссе Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
41'
Кампль Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Удар от ворот произведет Кельн
40'
Как он промахнулся? Форсберг Эмиль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
40'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг делает пас партнеру.
40'
Лукмен Адемола из команды Лейпциг делает пас партнеру.
39'
Судья сигнализирует, что Юпамекано Део из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Хектор Йонас
39'
Игроки ФК "Лейпциг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Хайнц Доминик из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Кельн
37'
Опасность! Лукмен Адемола из команды Лейпциг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
Хёгер Марко из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
34'
Риссе Марсель из команды Кельн играет слишком грубо. Бернардо Фернандес оказался на газоне.
33'
Бернардо Фернандес коснулся мяча рукой.
33'
Удар от ворот произведет Кельн
33'
Как он промахнулся? Брума Арминду имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
32'
Удар от ворот произведет Кельн
32'
Как он промахнулся? Забитцер Марсель имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Брума Арминду из команды Лейпциг делает пас партнеру.
31'
Отличные скиллы показывает Брума Арминду, обводя своих соперников
31'
Игроки ФК "Лейпциг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
31'
Хорн Яннес из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
30'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг подал угловой справа.
30'
Лукмен Адемола мяч отрикошетил от ворот
30'
Хорн Тимо не дал случится голу! Огюстен Жан-Кевин должен был забивать, но Хорн Тимо сделал отличный сейв
30'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
29'
Судья сигнализирует, что Орбан Вилли из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Теродде Симон
28'
Хорн Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Хёгер Марко наказан за толчок Огюстен Жан-Кевин
26'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Хорн Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бернардо Фернандес из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
24'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Юя Осако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг подал угловой слева.
23'
Соренсен Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Брума Арминду из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Отличные скиллы показывает Брума Арминду, обводя своих соперников
22'
Теродде Симон из команды Кельн отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Хорн Яннес из команды Кельн делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Орбан Вилли наказан за толчок Теродде Симон
20'
Удар от ворот произведет Кельн
20'
Как он промахнулся? Огюстен Жан-Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
20'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
18'
Юя Осако из команды Кельн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Лукмен Адемола из команды Лейпциг играет в стеночку с партнером по команде. Брума Арминду это был.
15'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Теродде Симон из команды Кельн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
13'
Хёгер Марко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
13'
Безумный фол. Хёгер Марко грубо играет против соперника. Пострадал Форсберг Эмиль
13'
Судья сигнализирует, что Клостерманн Лукас из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Хорн Яннес
13'
Брума Арминду из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
Брума Арминду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Хектор Йонас из команды Кельн подал угловой справа.
10'
Теродде Симон оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Гулач Петер перевел мяч на угловой.
10'
Юя Осако из команды Кельн забрасывает мяч в штрафную.
10'
10'
10'
10'
9'
9'
Соренсен Фредерик из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
8'
Судья сигнализирует, что Соренсен Фредерик из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Огюстен Жан-Кевин
7'
Хёгер Марко из команды Кельн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
5'
Г О О О О Л - Огюстен Жан-Кевин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
5'
Лукмен Адемола видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
5'
Брума Арминду из команды Лейпциг делает навес прямо в штрафную.
5'
5'
Кампль Кевин наказан за толчок Хектор Йонас
3'
Брума Арминду из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня очень холодно для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лейпциг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:2 Кёльн
РБ Лейпциг
93.1% (175)
Ничья:
2.7% (5)
Кёльн
4.3% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РБ Лейпциг:
30.9% (58)
2:0 РБ Лейпциг:
28.7% (54)
1:0 РБ Лейпциг:
17.6% (33)
3:1 РБ Лейпциг:
10.1% (19)
1:2 Кёльн:
2.1% (4)
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