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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 30210
Байер Л
0:2
Конец матча
Шальке 04
0'
0:1
11' Гол
Бургшталлер Гвидо
32' Желтая карточка
Кор Доминик
38' Вторая желтая карточка
Кор Доминик
42' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
45' Желтая карточка
Мейер Максимилиан
56' Желтая карточка
Эмболо Брель
71' Желтая карточка
Арит Амин
87' Желтая карточка
Рецос Панайотис
0:2
89' Пенальти
Бенталеб Набиль
90' Желтая карточка
Аларио Лукас
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Шальке 04 заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Венделл Боргес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Арит Амин
94'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

Офсайд
93'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 в офсайде
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
93'
Настасич Матия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
93'
Эмболо Брель наказан за толчок Арангис Чарлес
Желтая карточка
92'
Аларио Лукас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
92'
Аларио Лукас из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Настасич Матия пострадал.
91'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 забивает с точки!
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Матч остановлен
Желтая карточка
87'
Рецос Панайотис сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
87'
ПЕНАЛЬТИ! - Рецос Панайотис атаковал сзади соперника. Это Эмболо Брель заработал своей команде одиннадцатиметровый!
87'
ШАНС! Эмболо Брель вышел один-на-один с голкипером...
87'
Рецос Панайотис ошибается в защите.
86'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Аларио Лукас из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Керер Тило пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
85'
Арит Амин из команды Шальке 04 в офсайде
84'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Хавец Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
83'
Должен был быть гол! Эмболо Брель имел отличный шанс, но Лено Бернд не дал голу состоятся!
83'
Арит Амин из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
83'
Арит Амин из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
83'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
82'
Бенталеб Набиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой справа.
82'
Ди Санто Франко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Аларио Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
82'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой справа.
82'
Ощипка Бастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Кисслинг Штефан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Бейли Леон не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Ди Санто Франко из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Венделл Боргес
80'
Удар от ворот произведет Байер Л
80'
Налдо Родригес не смог попасть в створ ударом издали
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Рецос Панайотис из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Эмболо Брель
78'
Бенталеб Набиль пробует нанести удар издали, но Лено Бернд держит все под контролем
77'
Опасность предотвращена - Рецос Панайотис из команды Байер Л вступил в отбор удачно
76'
Арит Амин из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
76'
Удар от ворот произведет Шальке 04
76'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает неудачный навес.
75'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Арангис Чарлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
75'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Рецос Панайотис оказался на газоне.
Фол, нарушение
74'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 толкнул локтем оппонента. Это Арангис Чарлес заработал фол
73'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
73'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
72'
Байер Л делает атакующую замену. Едвай Тин ушел с поля, а Кисслинг Штефан вышел в подмогу атаке.
71'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Беллараби Карим
71'
Тактическая замена. Едвай Тин уходит с поля и его заменяет Кисслинг Штефан
Желтая карточка
71'
Арит Амин получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
71'
Арит Амин упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 30210 болельщиков
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Едвай Тин
69'
Керер Тило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
Угловой
69'
Венделл Боргес из команды Байер Л разыграл угловой с левого угла.
68'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Едвай Тин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
67'
Эмболо Брель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Удар от ворот произведет Шальке 04
66'
Тактическая замена. Горетцка Леон уходит с поля и его заменяет Бенталеб Набиль
65'
Хавец Кай из команды Байер Л сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Арангис Чарлес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Стамбули Бенжамин
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Хорошую попытку сделал Аларио Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Едвай Тин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Арит Амин
63'
Едвай Тин пробует нанести удар издали, но Ферман Ральф держит все под контролем
62'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
62'
Арангис Чарлес выбил мяч подальше от ворот.
62'
Удар от ворот произведет Байер Л
61'
Тактическая замена. Фолланд Кевин уходит с поля и его заменяет Аларио Лукас
61'
Налдо Родригес не смог попасть в створ ударом издали
61'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Хорошую попытку сделал Брандт Юлиан. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Хавец Кай из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Ди Санто Франко из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Бендер Свен
58'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Едвай Тин из команды Байер Л хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
58'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
56'
Эмболо Брель сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
56'
Эмболо Брель наказан за толчок Лено Бернд
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Хорошую попытку сделал Фолланд Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
Удар от ворот произведет Байер Л
54'
Налдо Родригес наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
Угловой
54'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
53'
Эмболо Брель мяч отрикошетил от ворот
53'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес прямо в штрафную.
53'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
53'
Хавец Кай пробует нанести удар издали, но Ферман Ральф держит все под контролем
52'
Арангис Чарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Тактическая замена. Бургшталлер Гвидо уходит с поля и его заменяет Арит Амин
49'
Тактическая замена. Мейер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Стамбули Бенжамин
48'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
48'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Эмболо Брель наказан за толчок Венделл Боргес
Фол, нарушение
47'
Фолланд Кевин наказан за толчок Керер Тило
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бендер Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
45'
Мейер Максимилиан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
45'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Арангис Чарлес пострадал.
45'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
44'
Едвай Тин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
42'
Рефери не любит споров - именно за это Бургшталлер Гвидо сейчас получил желтую
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Арангис Чарлес
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Керер Тило из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Бейли Леон
41'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Брандт Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Венделл Боргес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Эмболо Брель
41'
Настасич Матия из команды Шальке 04 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
41'
Рецос Панайотис из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Налдо Родригес наказан за толчок Фолланд Кевин
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
38'
УДАЛЕНИЕ! Кор Доминик за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
Фол, нарушение
38'
Кор Доминик из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Эмболо Брель пострадал.
38'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Керер Тило на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Керер Тило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
35'
Кор Доминик из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
34'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 в офсайде
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Бейли Леон
33'
Удар от ворот произведет Байер Л
33'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Кор Доминик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
32'
Хавец Кай наказан за толчок Бургшталлер Гвидо
Фол, нарушение
32'
Кор Доминик из команды Байер Л вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Горетцка Леон не пострадал и надо продолжать игру!
30'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Венделл Боргес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Лено Бернд из команды Байер Л сделал отличный сейв!
29'
Почти гол! Горетцка Леон пробил головой по воротам, но Лено Бернд спас!
29'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Арангис Чарлес наказан за толчок Бургшталлер Гвидо
Офсайд
27'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 в офсайде
Офсайд
26'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
25'
Арангис Чарлес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
24'
Венделл Боргес из команды Байер Л навешивает в штрафную с рикошетом.
24'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Фолланд Кевин
23'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
22'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 в офсайде
22'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
22'
Рецос Панайотис из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Бургшталлер Гвидо пострадал.
22'
Удар от ворот произведет Шальке 04
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
21'
Ферман Ральф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Бейли Леон из команды Байер Л нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
20'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Кор Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Бендер Свен из команды Байер Л делает пас партнеру.
Угловой
20'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
19'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
Офсайд
18'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 в офсайде
18'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
17'
Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
16'
Назначен штрафной. Пострадал Ощипка Бастиан, его свалил Едвай Тин.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
15'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Кор Доминик пострадал.
14'
Хорошую попытку сделал Ди Санто Франко. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Хавец Кай из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Ощипка Бастиан
12'
Фантастический гол, где все сам сделал Бургшталлер Гвидо!
11'
Калиджиури Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Бургшталлер Гвидо изменил счет на табло!
11'
Отличные скиллы показывает Бургшталлер Гвидо, обводя своих соперников
11'
Калиджиури Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
10'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
9'
Венделл Боргес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Хавец Кай из команды Байер Л направляет мяч в штрафную площадку, но Ферман Ральф выбегает и ловит мяч
8'
Бейли Леон из команды Байер Л делает пас партнеру.
8'
Мейер Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Арангис Чарлес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
7'
Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе
7'
Ощипка Бастиан выбил мяч подальше от ворот.
6'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
6'
Венделл Боргес мяч отрикошетил от ворот
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Ди Санто Франко из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Венделл Боргес
3'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Арангис Чарлес пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Байер Л". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Байер Л 0:2 Шальке 04
Байер Л
67% (124)
Ничья:
24.3% (45)
Шальке 04
8.6% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
43.8% (81)
Ничья:
15.1% (28)
Байер Л:
13.5% (25)
Ничья:
8.1% (15)
Шальке 04:
5.9% (11)
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