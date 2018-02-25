Стадион: БайАрена Зрители: 30210
0:1
11' ГолБургшталлер Гвидо
32' Желтая карточкаКор Доминик
38' Вторая желтая карточкаКор Доминик
42' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
45' Желтая карточкаМейер Максимилиан
56' Желтая карточкаЭмболо Брель
71' Желтая карточкаАрит Амин
87' Желтая карточкаРецос Панайотис
0:2
89' ПенальтиБенталеб Набиль
90' Желтая карточкаАларио Лукас
Новости после матча
Второй тайм
95'
Шальке 04 заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
Судья сигнализирует, что Венделл Боргес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Арит Амин
94'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
93'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 в офсайде
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Настасич Матия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Эмболо Брель наказан за толчок Арангис Чарлес
92'
Аларио Лукас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
92'
Аларио Лукас из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Настасич Матия пострадал.
91'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Г О О О О Л - Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 забивает с точки!
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Матч остановлен
87'
Рецос Панайотис сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
87'
ПЕНАЛЬТИ! - Рецос Панайотис атаковал сзади соперника. Это Эмболо Брель заработал своей команде одиннадцатиметровый!
87'
ШАНС! Эмболо Брель вышел один-на-один с голкипером...
87'
Рецос Панайотис ошибается в защите.
86'
86'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
85'
Аларио Лукас из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Керер Тило пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
84'
Хавец Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
83'
Должен был быть гол! Эмболо Брель имел отличный шанс, но Лено Бернд не дал голу состоятся!
83'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
83'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
82'
Бенталеб Набиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой справа.
82'
Ди Санто Франко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Аларио Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой справа.
82'
Ощипка Бастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Кисслинг Штефан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
81'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Бейли Леон не пострадал и надо продолжать игру!
80'
Судья сигнализирует, что Ди Санто Франко из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Венделл Боргес
80'
80'
Налдо Родригес не смог попасть в створ ударом издали
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Судья сигнализирует, что Рецос Панайотис из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Эмболо Брель
78'
Бенталеб Набиль пробует нанести удар издали, но Лено Бернд держит все под контролем
77'
Опасность предотвращена - Рецос Панайотис из команды Байер Л вступил в отбор удачно
76'
76'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает неудачный навес.
75'
75'
Арангис Чарлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Рецос Панайотис оказался на газоне.
74'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 толкнул локтем оппонента. Это Арангис Чарлес заработал фол
73'
73'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
72'
Байер Л делает атакующую замену. Едвай Тин ушел с поля, а Кисслинг Штефан вышел в подмогу атаке.
71'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Беллараби Карим
71'
Тактическая замена. Едвай Тин уходит с поля и его заменяет Кисслинг Штефан
71'
Арит Амин получает желтую карточку за неспортивное поведение
71'
Арит Амин упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 30210 болельщиков
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Едвай Тин
69'
Керер Тило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
69'
Венделл Боргес из команды Байер Л разыграл угловой с левого угла.
68'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Эмболо Брель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
66'
Тактическая замена. Горетцка Леон уходит с поля и его заменяет Бенталеб Набиль
65'
65'
Судья сигнализирует, что Арангис Чарлес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Стамбули Бенжамин
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Хорошую попытку сделал Аларио Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
63'
Едвай Тин пробует нанести удар издали, но Ферман Ральф держит все под контролем
62'
62'
Арангис Чарлес выбил мяч подальше от ворот.
62'
61'
Тактическая замена. Фолланд Кевин уходит с поля и его заменяет Аларио Лукас
61'
Налдо Родригес не смог попасть в створ ударом издали
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Хорошую попытку сделал Брандт Юлиан. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Судья сигнализирует, что Ди Санто Франко из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Бендер Свен
58'
58'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Эмболо Брель сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
56'
Эмболо Брель наказан за толчок Лено Бернд
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Хорошую попытку сделал Фолланд Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
54'
Налдо Родригес наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
54'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
53'
Эмболо Брель мяч отрикошетил от ворот
53'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес прямо в штрафную.
53'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
53'
Хавец Кай пробует нанести удар издали, но Ферман Ральф держит все под контролем
52'
Арангис Чарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
49'
Тактическая замена. Бургшталлер Гвидо уходит с поля и его заменяет Арит Амин
49'
Тактическая замена. Мейер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Стамбули Бенжамин
48'
48'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
47'
Эмболо Брель наказан за толчок Венделл Боргес
47'
Фолланд Кевин наказан за толчок Керер Тило
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
46'
Бендер Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Мейер Максимилиан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
45'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Арангис Чарлес пострадал.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
44'
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
Рефери не любит споров - именно за это Бургшталлер Гвидо сейчас получил желтую
42'
Судья сигнализирует, что Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Арангис Чарлес
41'
Судья сигнализирует, что Керер Тило из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Бейли Леон
41'
41'
Брандт Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Судья сигнализирует, что Венделл Боргес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Эмболо Брель
41'
Настасич Матия из команды Шальке 04 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
41'
Рецос Панайотис из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Налдо Родригес наказан за толчок Фолланд Кевин
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
38'
УДАЛЕНИЕ! Кор Доминик за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
38'
Кор Доминик из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Эмболо Брель пострадал.
38'
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Керер Тило на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Керер Тило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Кор Доминик из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 в офсайде
33'
Судья сигнализирует, что Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Бейли Леон
33'
33'
32'
Кор Доминик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
32'
Хавец Кай наказан за толчок Бургшталлер Гвидо
32'
Кор Доминик из команды Байер Л вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Горетцка Леон не пострадал и надо продолжать игру!
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Венделл Боргес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Лено Бернд из команды Байер Л сделал отличный сейв!
29'
Почти гол! Горетцка Леон пробил головой по воротам, но Лено Бернд спас!
29'
28'
Арангис Чарлес наказан за толчок Бургшталлер Гвидо
27'
26'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
25'
Арангис Чарлес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
24'
24'
Венделл Боргес из команды Байер Л навешивает в штрафную с рикошетом.
24'
23'
Судья сигнализирует, что Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Фолланд Кевин
23'
22'
22'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Рецос Панайотис из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Бургшталлер Гвидо пострадал.
22'
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Ферман Ральф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Бейли Леон из команды Байер Л нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
20'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Кор Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Бендер Свен из команды Байер Л делает пас партнеру.
20'
19'
19'
18'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 в офсайде
18'
17'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
17'
Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Назначен штрафной. Пострадал Ощипка Бастиан, его свалил Едвай Тин.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Кор Доминик пострадал.
14'
Хорошую попытку сделал Ди Санто Франко. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Судья сигнализирует, что Хавец Кай из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Ощипка Бастиан
12'
Фантастический гол, где все сам сделал Бургшталлер Гвидо!
11'
Калиджиури Даниэль сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Бургшталлер Гвидо изменил счет на табло!
11'
Отличные скиллы показывает Бургшталлер Гвидо, обводя своих соперников
11'
Калиджиури Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
9'
Венделл Боргес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Хавец Кай из команды Байер Л направляет мяч в штрафную площадку, но Ферман Ральф выбегает и ловит мяч
8'
Бейли Леон из команды Байер Л делает пас партнеру.
8'
Мейер Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Арангис Чарлес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
7'
Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе
7'
Ощипка Бастиан выбил мяч подальше от ворот.
6'
6'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
6'
Венделл Боргес мяч отрикошетил от ворот
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Судья сигнализирует, что Ди Санто Франко из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Венделл Боргес
3'
3'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Арангис Чарлес пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Байер Л". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Байер Л 0:2 Шальке 04
Байер Л
67% (124)
Ничья:
24.3% (45)
Шальке 04
8.6% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Байер Л:
43.8% (81)
1:1 Ничья:
15.1% (28)
1:0 Байер Л:
13.5% (25)
2:2 Ничья:
8.1% (15)
1:2 Шальке 04:
5.9% (11)
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