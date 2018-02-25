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АЕЛ Лимаcсол
0:1
Конец матча
Анортосис
0'
0:1
67' Гол
Дюриш Михал
90'+9
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Анортосис делает замену. Сиссе Секу уходит с поля, а Коффи Эрвин выходит на его замену.
79'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Кириаку Харис уходит с поля, а Денилсон Габьонетта выходит на его замену.
72'
Анортосис делает замену. Абдуллаев Араз уходит с поля, а Carlitos выходит на его замену.
71'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Роман Хоан уходит с поля, а Сасси Исмаил выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!

64'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Вилер Христос уходит с поля, а Бенитес Даниэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Анортосис делает замену. Дуглас Феррейра уходит с поля, а Гаджев Владимир выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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