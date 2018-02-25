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0:1
Конец матча
0:1
67' ГолДюриш Михал
|
67'
0:1
Состав команд
АЕЛ Лимаcсол
- Основной состав
- 1 Возинья Жозимар Вратарь
- 29 Митря Богдан Защитник
- 42 Вилер Христос Защитник
- 40 Кириаку Харис Защитник
- 13 Лафранс Кевин Защитник
- 7 Авраам Андреас Полузащитник
- 60 Соареш Марку Полузащитник
- 23 Роман Хоан Полузащитник
- 6 Леонарду Перейра Полузащитник
- 16 Торрес Мануэль Нападающий
- 99 Техейра Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Айроза Марку Защитник
- 8 Ирхене Фиделис Полузащитник
- 12 Николау Мариос Полузащитник
- 10 Денилсон Габьонетта Нападающий
- 71 Бенитес Даниэль Нападающий
- 22 Сасси Исмаил Нападающий
- 17 Меска Нападающий
- 19 Yiannis Mavrou
- 4 Andre Ferreira Teixeira
- 32 Георгиу Вангелис III
- 35 Элиа Мариос II
- Главный тренер: Bruno Baltazar
Анортосис
- Основной состав
- 1 Харуш Ариэль Вратарь
- 88 Дуглас Феррейра Защитник
- 6 Струна Андраж Защитник
- 5 Шилденфельд Гордон Защитник
- 32 Праньич Даниэль Защитник
- 50 Носа Игьебор Полузащитник
- 10 Райо Рубен Полузащитник
- 18 Дюриш Михал Нападающий
- 21 Абдуллаев Араз Нападающий
- 24 Сиссе Секу Нападающий
- 19 João Victor I
- Запасные игроки
- 2 Коффи Эрвин Защитник
- 20 Камара Демба Абубакар Полузащитник
- 23 Экономидес Гиоргос Полузащитник
- 45 Гаджев Владимир Полузащитник
- 17 Паланка Мигель Полузащитник
- 12 Kostas Pileas
- 40 Nikolas Mattheou
- 91 Giorgos Papadopoulos
- 7 Carlitos IX
- Главный тренер: Рони Леви
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 17.02.2018 Неа Саламина 0:3 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 12.02.2018 Алки Ороклинис 2:4 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 07.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 1:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 30.01.2018 Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония ПД
- 17.01.2018 АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 14.01.2018 Пафос 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 07.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 3:0 Этникос Ахна ПД
- 03.01.2018 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 20.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 17.12.2017 Докса Катокопия 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 11.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ ПД
- 06.12.2017 Айя-Напа 2:1 АЕЛ Лимаcсол К
- 03.12.2017 Арис Лимассол 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 25.11.2017 Анортосис 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 19.11.2017 АЕЛ Лимаcсол 3:1 Неа Саламина ПД
- 10.11.2017 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Уфа ТМК
- 05.11.2017 АЕЛ Лимаcсол 3:0 Алки Ороклинис ПД
- 29.10.2017 Эрмис Арадиппу 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 26.10.2017 АЕЛ Лимаcсол 3:0 Олимпиакос Никосия ПД
Анортосис (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 18.02.2018 Анортосис 4:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 11.02.2018 Олимпиакос Никосия 0:3 Анортосис ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 31.01.2018 Пафос 0:1 Анортосис ПД
- 20.01.2018 Анортосис 3:1 Этникос Ахна ПД
- 17.01.2018 Айя-Напа 1:1 Анортосис К
- 14.01.2018 Аполлон 1:1 Анортосис ПД
- 10.01.2018 Анортосис 3:2 Айя-Напа К
- 07.01.2018 Анортосис 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 02.01.2018 Докса Катокопия 0:0 Анортосис ПД
- 20.12.2017 Анортосис 0:3 АПОЭЛ ПД
- 16.12.2017 Арис Лимассол 0:2 Анортосис ПД
- 09.12.2017 Анортосис 2:1 Алки Ороклинис ПД
- 03.12.2017 Анортосис 1:0 Неа Саламина ПД
- 29.11.2017 Ксилотимву 1:2 Анортосис К
- 25.11.2017 Анортосис 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 19.11.2017 Эрмис Арадиппу 1:2 Анортосис ПД
- 04.11.2017 Анортосис 5:1 Олимпиакос Никосия ПД
- 28.10.2017 Омония 1:1 Анортосис ПД
- 25.10.2017 Анортосис 0:0 Пафос ПД
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 3
Анортосис: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 8
- 25.11.2017 Анортосис 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 08.05.2017 АЕЛ Лимаcсол 2:0 Анортосис Первый дивизион
- 02.04.2017 Анортосис 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 15.01.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Первый дивизион
- 01.10.2016 Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 12.12.2015 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис Первый дивизион
- 23.08.2015 Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 18.01.2015 Анортосис 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 05.10.2014 АЕЛ Лимаcсол 4:1 Анортосис Первый дивизион
- 26.04.2014 АЕЛ Лимаcсол 4:3 Анортосис Первый дивизион
- 23.03.2014 Анортосис 0:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 16.02.2014 Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 09.11.2013 АЕЛ Лимаcсол 3:1 Анортосис Первый дивизион
- 16.03.2013 АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис Первый дивизион
- 01.12.2012 Анортосис 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 05.05.2012 АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Первый дивизион
- 31.03.2012 Анортосис 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|26
|20
|3
|3
|72 - 25
|63
|2.
|Аполлон
|26
|18
|7
|1
|67 - 15
|61
|3.
|Анортосис
|26
|16
|8
|2
|41 - 17
|56
|4.
|АЕК Ларнака
|26
|16
|5
|5
|57 - 24
|53
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|26
|14
|6
|6
|35 - 17
|48
|6.
|Омония
|26
|13
|5
|8
|51 - 38
|44
|7.
|Докса Катокопия
|26
|10
|4
|12
|35 - 40
|34
|8.
|Эрмис Арадиппу
|26
|9
|3
|14
|35 - 49
|30
|9.
|Пафос
|26
|6
|8
|12
|23 - 38
|26
|10.
|Неа Саламина
|26
|6
|6
|14
|28 - 46
|24
|11.
|Алки Ороклинис
|26
|6
|5
|15
|30 - 57
|23
|12.
|Олимпиакос Никосия
|26
|4
|8
|14
|22 - 55
|20
|13.
|Арис Лимассол
|26
|3
|7
|16
|19 - 49
|16
|14.
|Этникос Ахна
|26
|1
|5
|20
|19 - 64
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Анортосис делает замену. Сиссе Секу уходит с поля, а Коффи Эрвин выходит на его замену.
79'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Кириаку Харис уходит с поля, а Денилсон Габьонетта выходит на его замену.
72'
Анортосис делает замену. Абдуллаев Араз уходит с поля, а Carlitos выходит на его замену.
71'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Роман Хоан уходит с поля, а Сасси Исмаил выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
64'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Вилер Христос уходит с поля, а Бенитес Даниэль выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Анортосис делает замену. Дуглас Феррейра уходит с поля, а Гаджев Владимир выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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