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Омония
1:3
Конец матча
Докса Катокопия
0'
0:1
45' Гол
Minimbou Rahavi Kifoueti
0:2
48' Гол
Садик Берат
52' Красная карточка
Путциурис Мариос
1:2
53' Гол
Andreas Katsantonis
1:3
90' Гол
Папафотис Вассилис
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Папафотис Вассилис бьет в цель!
85'
Докса Катокопия делает замену. Нарх Фрэнсис уходит с поля, а Папафотис Вассилис выходит на его замену.
62'
Докса Катокопия делает замену. Минимбу Рахави Кифуэти уходит с поля, а Луис Карлос II выходит на его замену.
55'
Докса Катокопия делает замену. Ибрахим Сиссоко уходит с поля, а Wilson Kenidy выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Andreas Katsantonis бьет в цель!

52'
УДАЛЕНИЕ! - Путциурис Мариос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Садик Берат бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Омония делает замену. Andreas Frangeskou уходит с поля, а Мадуро Эдвигес выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Омония делает замену. Панайоту Антреас уходит с поля, а Теофилус Соломон выходит на его замену.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Минимбу Рахави Кифуэти бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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