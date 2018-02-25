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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:3
Конец матча
0:1
45' ГолMinimbou Rahavi Kifoueti
0:2
48' ГолСадик Берат
52' Красная карточкаПутциурис Мариос
1:2
53' ГолAndreas Katsantonis
1:3
90' ГолПапафотис Вассилис
|
45'
0:1
48'
0:2
52'
53'
1:2
90'
1:3
Состав команд
Омония
- Основной состав
- 61 Alexandros Antoniou Вратарь
- 26 Винтра Лукас Защитник
- 6 Соарес Вильям Защитник
- 32 Экиза Борха Защитник
- 71 Бреевелд Никандро Полузащитник
- 19 Панайоту Антреас Нападающий
- 7 Деметриу Мариос Нападающий
- 14 Антониа Ярхинио Нападающий
- 65 Andreas Katsantonis
- 10 Rubenilson Kanu II
- 68 Andreas Frangeskou
- Запасные игроки
- 25 Andreas Christodoulou Вратарь
- 23 Мадуро Эдвигес Полузащитник
- 17 Теофилус Соломон Нападающий
- Главный тренер: Петев Ивайло
Докса Катокопия
- Основной состав
- 99 Evagoras Chatzifrangiskos Вратарь
- 5 Stefanos Mouchtaris Защитник
- 19 Янну Томас Защитник
- 38 Путциурис Мариос Полузащитник
- 18 Нарх Фрэнсис Полузащитник
- 33 Садик Берат Нападающий
- 4 Lamine Ba
- 6 Manuel Redondo
- 9 Minimbou Rahavi Kifoueti
- 17 Benjamin Asamoah
- 3 Ibrahim Sissoko II
- Запасные игроки
- 1 Armin Gremsl Вратарь
- 30 Энинфул Анри Полузащитник
- 11 Луис Карлос II Полузащитник
- 10 Папафотис Вассилис Полузащитник
- 21 Nils Zatl Полузащитник
- 61 Antonis Mavrantonis
- 97 Bruno Rodrigues
- 14 Wilson Kenidy
- 35 Zacharias Adoni
- 32 Fytos Kyriakou
- 23 Stefanos Charalambous
- Главный тренер: Loukas Hadjiloukas
Предыдущие игры
Омония (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия К
- 10.02.2018 Омония 3:0 Арис Лимассол ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 30.01.2018 Омония 5:1 Неа Саламина ПД
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония ПД
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония ПД
- 13.01.2018 Омония 3:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 06.01.2018 Олимпиакос Никосия 2:3 Омония ПД
- 02.01.2018 Алки Ороклинис 0:3 Омония ПД
- 21.12.2017 Омония 3:0 Пафос ПД
- 16.12.2017 Этникос Ахна 2:2 Омония ПД
- 11.12.2017 Омония 0:1 Аполлон ПД
- 04.12.2017 АЕК Ларнака 5:0 Омония ПД
- 26.11.2017 Докса Катокопия 1:2 Омония ПД
- 17.11.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ ПД
- 04.11.2017 Арис Лимассол 2:2 Омония ПД
- 28.10.2017 Омония 1:1 Анортосис ПД
- 24.10.2017 Неа Саламина 1:3 Омония ПД
Докса Катокопия (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония К
- 18.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Пафос ПД
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия К
- 10.02.2018 Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия ПД
- 07.02.2018 Докса Катокопия 0:2 Аполлон ПД
- 31.01.2018 АЕК Ларнака 4:0 Докса Катокопия ПД
- 20.01.2018 Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис ПД
- 14.01.2018 Докса Катокопия 0:8 АПОЭЛ ПД
- 08.01.2018 Арис Лимассол 1:0 Докса Катокопия ПД
- 02.01.2018 Докса Катокопия 0:0 Анортосис ПД
- 21.12.2017 Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия ПД
- 17.12.2017 Докса Катокопия 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 09.12.2017 Эрмис Арадиппу 1:2 Докса Катокопия ПД
- 03.12.2017 Докса Катокопия 3:1 Олимпиакос Никосия ПД
- 26.11.2017 Докса Катокопия 1:2 Омония ПД
- 20.11.2017 Пафос 1:0 Докса Катокопия ПД
- 04.11.2017 Докса Катокопия 4:2 Этникос Ахна ПД
- 29.10.2017 Аполлон 4:2 Докса Катокопия ПД
- 24.10.2017 Докса Катокопия 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 21.10.2017 Алки Ороклинис 0:5 Докса Катокопия ПД
Последние игры между собой
Омония: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Докса Катокопия: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония Кубок
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия Кубок
- 26.11.2017 Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион
- 21.12.2016 Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион
- 10.09.2016 Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион
- 22.12.2015 Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион
- 12.09.2015 Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион
- 01.02.2015 Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион
- 01.02.2015 Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион
- 25.10.2014 Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион
- 05.02.2014 Омония 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 26.10.2013 Докса Катокопия 0:6 Омония Первый дивизион
- 10.02.2013 Омония 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 03.11.2012 Докса Катокопия 1:1 Омония Первый дивизион
- 13.03.2011 Омония 6:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 27.11.2010 Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион
- 04.01.2010 Омония 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 13.09.2009 Докса Катокопия 2:4 Омония Первый дивизион
- 07.02.2009 Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион
- 08.11.2008 Омония 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|26
|20
|3
|3
|72 - 25
|63
|2.
|Аполлон
|26
|18
|7
|1
|67 - 15
|61
|3.
|Анортосис
|26
|16
|8
|2
|41 - 17
|56
|4.
|АЕК Ларнака
|26
|16
|5
|5
|57 - 24
|53
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|26
|14
|6
|6
|35 - 17
|48
|6.
|Омония
|26
|13
|5
|8
|51 - 38
|44
|7.
|Докса Катокопия
|26
|10
|4
|12
|35 - 40
|34
|8.
|Эрмис Арадиппу
|26
|9
|3
|14
|35 - 49
|30
|9.
|Пафос
|26
|6
|8
|12
|23 - 38
|26
|10.
|Неа Саламина
|26
|6
|6
|14
|28 - 46
|24
|11.
|Алки Ороклинис
|26
|6
|5
|15
|30 - 57
|23
|12.
|Олимпиакос Никосия
|26
|4
|8
|14
|22 - 55
|20
|13.
|Арис Лимассол
|26
|3
|7
|16
|19 - 49
|16
|14.
|Этникос Ахна
|26
|1
|5
|20
|19 - 64
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Папафотис Вассилис бьет в цель!
85'
Докса Катокопия делает замену. Нарх Фрэнсис уходит с поля, а Папафотис Вассилис выходит на его замену.
62'
Докса Катокопия делает замену. Минимбу Рахави Кифуэти уходит с поля, а Луис Карлос II выходит на его замену.
55'
Докса Катокопия делает замену. Ибрахим Сиссоко уходит с поля, а Wilson Kenidy выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Andreas Katsantonis бьет в цель!
52'
УДАЛЕНИЕ! - Путциурис Мариос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
48'
Г О О О О Л - Садик Берат бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Омония делает замену. Andreas Frangeskou уходит с поля, а Мадуро Эдвигес выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Омония делает замену. Панайоту Антреас уходит с поля, а Теофилус Соломон выходит на его замену.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Минимбу Рахави Кифуэти бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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