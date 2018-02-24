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Стадион:
Адмира
2:1
Конец матча
Аустрия Вена
0'
0:1
16' Гол
Мадль Михаэль
1:1
20' Гол
Шмидт Патрик
44' Желтая карточка
Штраусс Фабио
2:1
74' Гол
Грозурек Лукас
89' Желтая карточка
Руан
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
89'
Руан получил желтую карточку от судьи
86'
Адмира делает замену. Sasa Kalajdzic уходит с поля, а Marcus Maier выходит на его замену.
81'
Аустрия Вена делает замену. Венуто уходит с поля, а Де Паула Давид выходит на его замену.
79'
Аустрия Вена делает замену. Хольцхаузер Рафаэль уходит с поля, а Прокоп Доминик выходит на его замену.
78'
Адмира делает замену. Меркель Александр уходит с поля, а Хольцманн Марсель выходит на его замену.
76'
Аустрия Вена делает замену. Фризенбихлер Кевин уходит с поля, а Моншайн Кристоф выходит на его замену.

Описание гола
74'
Г О О О О Л - Грозурек Лукас бьет в цель!
63'
Адмира делает замену. Шмидт Патрик уходит с поля, а Marco Hausjell выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Штраусс Фабио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Шмидт Патрик бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Мадль Михаэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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