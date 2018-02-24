- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: БСФЦ
2:1
Конец матча
0:1
16' ГолМадль Михаэль
1:1
20' ГолШмидт Патрик
44' Желтая карточкаШтраусс Фабио
2:1
74' ГолГрозурек Лукас
89' Желтая карточкаРуан
|
16'
0:1
20'
1:1
44'
74'
2:1
81'
89'
Состав команд
16
Шмидт
Патрик
4
Руан
11
Венуто
95
Перес
Фелипе
Адмира 4-2-3-1
- Основной состав
- 29 Куттин Мануэль Вратарь
- 4 Цвиршиц Штефан Защитник
- 2 Штраусс Фабио Защитник
- 6 Лакнер Маркус Защитник
- 26 Jonathan Scherzer Защитник
- 19 Wilhelm Vorsager Полузащитник
- 5 Эбнер Томас Полузащитник
- 16 Шмидт Патрик Полузащитник
- 52 Меркель Александр Полузащитник
- 11 Грозурек Лукас Полузащитник
- 18 Sasa Kalajdzic Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ляйтнер Андреас Вратарь
- 15 Маранда Мануэль Защитник
- 37 Хольцманн Марсель Защитник
- 32 Пош Филипп Защитник
- 22 Marcus Maier Полузащитник
- 24 Marco Hausjell
- 12 Lukas Malicsek
- Главный тренер: Ernst Baumeister
Аустрия Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Хаджикич Осман Вратарь
- 17 Клайн Флориан Защитник
- 4 Руан Защитник
- 30 Мадль Михаэль Защитник
- 91 Штангль Штефан Защитник
- 15 Сербест Таркан Полузащитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 11 Венуто Полузащитник
- 8 Альхассан Абдуллахи Полузащитник
- 95 Перес Фелипе Полузащитник
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 22 Стронати Патрицио Защитник
- 25 Саламон Томас Защитник
- 2 Глухакович Петар Защитник
- 23 Де Паула Давид Полузащитник
- 16 Прокоп Доминик Полузащитник
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- Главный тренер: Финк Торстен
Предыдущие игры
Адмира (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 17.02.2018 Вольфсбергер 1:3 Адмира Б
- 11.02.2018 Адмира 2:1 Рапид Вена Б
- 03.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Адмира Б
- 25.01.2018 Адмира 3:2 Стяуа ТМК
- 16.01.2018 Адмира 4:0 Эбрайхсдорф ТМК
- 13.01.2018 Адмира 3:0 Дьёрмот ТМК
- 16.12.2017 Адмира 3:1 Альтах Б
- 09.12.2017 ЛАСК 2:1 Адмира Б
- 02.12.2017 Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 28.11.2017 Штурм 6:1 Адмира Б
- 25.11.2017 Адмира 2:0 Маттерсбург Б
- 19.11.2017 Адмира 1:2 Аустрия-2 Вена РЛВ
- 18.11.2017 Аустрия Вена 2:3 Адмира Б
- 11.11.2017 Адмира 0:0 Эбрайхсдорф РЛВ
- 04.11.2017 Адмира 0:0 Вольфсбергер Б
- 03.11.2017 Виенер Спортклуб 2:2 Адмира РЛВ
- 29.10.2017 Адмира 4:1 Швечат РЛВ
- 28.10.2017 Рапид Вена 1:0 Адмира Б
- 22.10.2017 Хорн 4:0 Адмира РЛВ
- 22.10.2017 Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Б
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 17.02.2018 Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Б
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 30.01.2018 Аустрия Вена 0:2 Зброёвка ТМК
- 26.01.2018 Слован Либерец 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 22.01.2018 Динамо Бухарест 3:2 Аустрия Вена ТМК
- 20.01.2018 Гурник Забже 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 16.01.2018 Флоридсдорфер 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 13.01.2018 Винер Нойштадт 2:6 Аустрия Вена ТМК
- 17.12.2017 Аустрия Вена 1:0 Штурм Б
- 10.12.2017 Альтах 1:0 Аустрия Вена Б
- 07.12.2017 Аустрия Вена 0:0 АЕК ЛЕ
- 03.12.2017 Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 29.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Б
- 26.11.2017 Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Б
- 23.11.2017 Милан 5:1 Аустрия Вена ЛЕ
- 18.11.2017 Аустрия Вена 2:3 Адмира Б
- 10.11.2017 Аустрия Вена 3:2 Динамо-Брест ТМК
- 05.11.2017 Аустрия Вена 1:3 Маттерсбург Б
- 02.11.2017 Риека 1:4 Аустрия Вена ЛЕ
Последние игры между собой
Адмира: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 18.11.2017 Аустрия Вена 2:3 Адмира Бундеслига
- 27.08.2017 Адмира 1:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 28.05.2017 Адмира 1:6 Аустрия Вена Бундеслига
- 05.04.2017 Аустрия Вена 1:2 Адмира Кубок
- 01.04.2017 Аустрия Вена 0:2 Адмира Бундеслига
- 03.12.2016 Адмира 0:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 24.09.2016 Аустрия Вена 1:2 Адмира Бундеслига
- 07.05.2016 Аустрия Вена 3:1 Адмира Бундеслига
- 02.03.2016 Адмира 0:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 12.01.2016 Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи. Клубы
- 21.11.2015 Аустрия Вена 1:1 Адмира Бундеслига
- 29.08.2015 Адмира 0:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 20.05.2015 Аустрия Вена 0:1 Адмира Бундеслига
- 14.03.2015 Адмира 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 14.03.2015 Адмира 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 22.11.2014 Аустрия Вена 4:0 Адмира Бундеслига
- 30.08.2014 Адмира 2:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 22.03.2014 Адмира 0:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 07.12.2013 Аустрия Вена 2:2 Адмира Бундеслига
- 28.09.2013 Адмира 1:0 Аустрия Вена Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|23
|15
|7
|1
|47 - 15
|52
|2.
|Штурм
|23
|14
|3
|6
|40 - 27
|45
|3.
|Адмира
|24
|12
|4
|8
|43 - 39
|40
|4.
|Рапид Вена
|24
|10
|9
|5
|40 - 28
|39
|5.
|ЛАСК
|24
|10
|6
|8
|32 - 27
|36
|6.
|Маттерсбург
|24
|8
|7
|9
|33 - 35
|31
|7.
|Аустрия Вена
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|8.
|Альтах
|24
|7
|6
|11
|25 - 32
|27
|9.
|Вольфсбергер
|24
|4
|8
|12
|19 - 34
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|24
|2
|4
|18
|15 - 54
|10
Второй тайм
89'
Руан получил желтую карточку от судьи
86'
Адмира делает замену. Sasa Kalajdzic уходит с поля, а Marcus Maier выходит на его замену.
81'
Аустрия Вена делает замену. Венуто уходит с поля, а Де Паула Давид выходит на его замену.
79'
Аустрия Вена делает замену. Хольцхаузер Рафаэль уходит с поля, а Прокоп Доминик выходит на его замену.
78'
Адмира делает замену. Меркель Александр уходит с поля, а Хольцманн Марсель выходит на его замену.
76'
Аустрия Вена делает замену. Фризенбихлер Кевин уходит с поля, а Моншайн Кристоф выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Грозурек Лукас бьет в цель!
63'
Адмира делает замену. Шмидт Патрик уходит с поля, а Marco Hausjell выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Штраусс Фабио получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Шмидт Патрик бьет в цель!
16'
Г О О О О Л - Мадль Михаэль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация