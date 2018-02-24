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Стадион: Лавантталь Арена
0:1
Конец матча
13' Желтая карточкаEren Keles
28' Желтая карточкаЦюндель Томас
57' Желтая карточкаMichael Huber
0:1
60' ГолEren Keles
71' Желтая карточкаХофбауэр Доминик
|
13'
28'
57'
60'
0:1
71'
Состав команд
15
Рнич
Неманья
44
Роша
Игор
II
30
Luan
IX
11
Риски
Роопе
Вольфсбергер 3-5-2
- Основной состав
- 31 Кофлер Александр Вратарь
- 26 Золльбауэр Михаэль Защитник
- 15 Рнич Неманья Защитник
- 44 Роша Игор II Защитник
- 14 Florian Flecker Полузащитник
- 20 Рабич Кристоф Полузащитник
- 28 Цюндель Томас Полузащитник
- 34 Majeed Ashimeru Полузащитник
- 24 Верницниг Кристофер Полузащитник
- 33 Уэдраого Иссьяка Нападающий
- 12 Оргилль Девер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Добник Кристиан Вратарь
- 27 Дрешер Даниэль Защитник
- 22 Dominik Frieser Полузащитник
- 11 Йованович Саша Нападающий
- 8 Топчагич Михрет Нападающий
- 9 Bernd Gschweidl Нападающий
- 17 Joshua Steiger
- Главный тренер: Heimo Pfeifenberger
Санкт-Пёльтен 4-3-3
- Основной состав
- 31 Дмитровик Филип Вратарь
- 24 Раснер Мартин Защитник
- 3 Michael Huber Защитник
- 30 Luan IX Защитник
- 33 Весселы Патрик Защитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 39 Хофбауэр Доминик Полузащитник
- 12 Маличек Филипп Полузащитник
- 20 Daniel Schuetz Нападающий
- 11 Риски Роопе Нападающий
- 9 Eren Keles Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Инголич Сандро Защитник
- 5 Ahmet Muhamedbegovic Защитник
- 28 Damir Mehmedovic Полузащитник
- 14 Husein Balic Полузащитник
- 7 Луксбахер Даниэль Полузащитник
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Oliver Lederer
Предыдущие игры
Вольфсбергер (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 17.02.2018 Вольфсбергер 1:3 Адмира Б
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
- 03.02.2018 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 21.01.2018 Левски София 3:0 Вольфсбергер ТМК
- 18.01.2018 Вольфсбергер 1:0 Рудар Веленье ТМК
- 15.01.2018 Лиферинг 3:3 Вольфсбергер ТМК
- 11.01.2018 Капфенберг 0:1 Вольфсбергер ТМК
- 16.12.2017 Маттерсбург 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 02.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
- 29.11.2017 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 26.11.2017 Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Б
- 18.11.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Вольфсбергер Б
- 04.11.2017 Адмира 0:0 Вольфсбергер Б
- 29.10.2017 Вольфсбергер 0:2 Штурм Б
- 25.10.2017 Вимпассинг 1:0 Вольфсбергер К
- 21.10.2017 Альтах 3:2 Вольфсбергер Б
- 14.10.2017 Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Б
- 01.10.2017 Ред Булл Зальцбург 2:1 Вольфсбергер Б
- 23.09.2017 Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Б
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 18.02.2018 Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 10.02.2018 Санкт-Пёльтен 0:3 Маттерсбург Б
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 26.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:0 Тромсё ТМК
- 22.01.2018 Дунав 0:1 Санкт-Пёльтен ТМК
- 16.01.2018 Трайскирхен 1:2 Санкт-Пёльтен ТМК
- 11.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Карабах Вена ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Б
- 09.12.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 02.12.2017 Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Б
- 25.11.2017 Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Б
- 18.11.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Вольфсбергер Б
- 05.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 28.10.2017 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Б
- 21.10.2017 Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Б
- 14.10.2017 Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 30.09.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Штурм Б
- 23.09.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Б
- 17.09.2017 Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Б
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Санкт-Пёльтен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
- 18.11.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 26.08.2017 Вольфсбергер 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 25.05.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 18.03.2017 Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 30.11.2016 Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Бундеслига
- 17.09.2016 Вольфсбергер 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|23
|15
|7
|1
|47 - 15
|52
|2.
|Штурм
|23
|14
|3
|6
|40 - 27
|45
|3.
|Адмира
|24
|12
|4
|8
|43 - 39
|40
|4.
|Рапид Вена
|24
|10
|9
|5
|40 - 28
|39
|5.
|ЛАСК
|24
|10
|6
|8
|32 - 27
|36
|6.
|Маттерсбург
|24
|8
|7
|9
|33 - 35
|31
|7.
|Аустрия Вена
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|8.
|Альтах
|24
|7
|6
|11
|25 - 32
|27
|9.
|Вольфсбергер
|24
|4
|8
|12
|19 - 34
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|24
|2
|4
|18
|15 - 54
|10
Второй тайм
90'
Вольфсбергер делает замену. Рабич Кристоф уходит с поля, а Топчагич Михрет выходит на его замену.
79'
Санкт Пёльтен делает замену. Маличек Филипп уходит с поля, а Луксбахер Даниэль выходит на его замену.
71'
Хофбауэр Доминик получил желтую карточку от судьи
69'
Вольфсбергер делает замену. Уэдраого Иссьяка уходит с поля, а Bernd Gschweidl выходит на его замену.
69'
Вольфсбергер делает замену. Цюндель Томас уходит с поля, а Йованович Саша выходит на его замену.
63'
Санкт Пёльтен делает замену. Риски Роопе уходит с поля, а Пак Кван Рён выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Eren Keles бьет в цель!
57'
Michael Huber получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Цюндель Томас получил желтую карточку от судьи
13'
Eren Keles получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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