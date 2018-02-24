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Стадион:
Вольфсбергер
0:1
Конец матча
Санкт-Пёльтен
0'
13' Желтая карточка
Eren Keles
28' Желтая карточка
Цюндель Томас
57' Желтая карточка
Michael Huber
0:1
60' Гол
Eren Keles
71' Желтая карточка
Хофбауэр Доминик
90'+4
Второй тайм
90'
Вольфсбергер делает замену. Рабич Кристоф уходит с поля, а Топчагич Михрет выходит на его замену.
79'
Санкт Пёльтен делает замену. Маличек Филипп уходит с поля, а Луксбахер Даниэль выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Хофбауэр Доминик получил желтую карточку от судьи
69'
Вольфсбергер делает замену. Уэдраого Иссьяка уходит с поля, а Bernd Gschweidl выходит на его замену.
69'
Вольфсбергер делает замену. Цюндель Томас уходит с поля, а Йованович Саша выходит на его замену.
63'
Санкт Пёльтен делает замену. Риски Роопе уходит с поля, а Пак Кван Рён выходит на его замену.

Описание гола
60'
Г О О О О Л - Eren Keles бьет в цель!
Желтая карточка
57'
Michael Huber получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Цюндель Томас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Eren Keles получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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