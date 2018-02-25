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Стадион: Зрители: 7157
Штурм
2:4
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
33' Желтая карточка
Шраммель Томас
1:0
37' Гол
Хирлэндер Штефан
39' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
1:1
45' Гол
Даббур Мунас
45' Желтая карточка
Шульц Кристиан
1:2
57' Гол
Даббур Мунас
61' Желтая карточка
Гульбрандсен Фредрик
1:3
73' Гол
Гульбрандсен Фредрик
2:3
75' Гол
Рёчер Торстен
78' Желтая карточка
Шпендльхофер Лукас
83' Вторая желтая карточка
Шульц Кристиан
2:4
84' Гол
Гульбрандсен Фредрик
85' Желтая карточка
Зибенхандль Йорг
90' Вторая желтая карточка
Шраммель Томас
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Шраммель Томас получает вторую желтую карточку. Удаление.
87'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Гульбрандсен Фредрик уходит с поля, а Минамино Такуми выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Зибенхандль Йорг получил желтую карточку от судьи
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Гульбрандсен Фредрик бьет в цель!
83'
Шульц Кристиан получает вторую желтую карточку. Удаление.

79'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Ябо Рейнольд уходит с поля, а Шлагер Ксавер выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Шпендльхофер Лукас получил желтую карточку от судьи
76'
Штурм делает замену. Emeka Eze уходит с поля, а Алар Дени выходит на его замену.
76'
Штурм делает замену. Рёчер Торстен уходит с поля, а Янтшер Якоб выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Рёчер Торстен бьет в цель!
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Гульбрандсен Фредрик бьет в цель!
72'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Бериша Валон уходит с поля, а Хайдара Амаду выходит на его замену.
62'
Штурм делает замену. Шпендльхофер Лукас уходит с поля, а Эдомвоньи Брайт выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Гульбрандсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Шульц Кристиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Чалета-Цар Дуе получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Хирлэндер Штефан бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Шраммель Томас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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