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Стадион: Merkur-Arena Зрители: 7157
2:4
Конец матча
33' Желтая карточкаШраммель Томас
1:0
37' ГолХирлэндер Штефан
39' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
1:1
45' ГолДаббур Мунас
45' Желтая карточкаШульц Кристиан
1:2
57' ГолДаббур Мунас
61' Желтая карточкаГульбрандсен Фредрик
1:3
73' ГолГульбрандсен Фредрик
2:3
75' ГолРёчер Торстен
78' Желтая карточкаШпендльхофер Лукас
83' Вторая желтая карточкаШульц Кристиан
2:4
84' ГолГульбрандсен Фредрик
85' Желтая карточкаЗибенхандль Йорг
90' Вторая желтая карточкаШраммель Томас
|
33'
37'
1:0
39'
45'
1:1
45'
57'
1:2
73'
1:3
75'
2:3
83'
84'
2:4
85'
90'
Состав команд
26
Кох
Фабиан
17
Цуль
Петер
37
Эже
Эмека
14
Бериша
Валон
13
Вольф
Ханнес
Штурм 5-4-1
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 23 Шпендльхофер Лукас Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 20 Шульц Кристиан Защитник
- 4 Шраммель Томас Защитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 17 Цуль Петер Полузащитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 29 Рёчер Торстен Полузащитник
- 37 Эже Эмека Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Шютценауэр Тобиас Вратарь
- 19 Поцманн Марвин Полузащитник
- 34 Эдомвоньи Брайт Полузащитник
- 18 Хузпек Филипп Полузащитник
- 13 Янтшер Якоб Полузащитник
- 9 Алар Дени Нападающий
- 28 Шуберт Фабиан Нападающий
- Главный тренер: Фогель Хайко
Ред Булл Зальцбург 4-3-3
- Основной состав
- 33 Вальке Александр Вратарь
- 22 Лайнер Штефан Защитник
- 15 Рамальо Андре Защитник
- 5 Чалета-Цар Дуе Защитник
- 17 Ульмер Андреас Защитник
- 7 Ябо Рейнольд Полузащитник
- 8 Самассеку Диади Полузащитник
- 14 Бериша Валон Полузащитник
- 13 Вольф Ханнес Нападающий
- 21 Гульбрандсен Фредрик Нападающий
- 9 Даббур Мунас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Станкович Чичан Вратарь
- 25 Фаркас Патрик Защитник
- 6 Онгене Жером Защитник
- 42 Шлагер Ксавер Полузащитник
- 4 Хайдара Амаду Полузащитник
- 18 Минамино Такуми Нападающий
- 19 Хи-Чан Хван Нападающий
- Главный тренер: Розе Марко
Предыдущие игры
Штурм (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 21.02.2018 Штурм 4:0 Кальсдорф ТМК
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
- 03.02.2018 Маттерсбург 1:0 Штурм Б
- 27.01.2018 Штурм 3:0 Винер Нойштадт ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 Штурм 2:2 Блау-Вайс Линц ТМК
- 10.01.2018 Штурм 4:2 Аллерхайлинген ТМК
- 17.12.2017 Аустрия Вена 1:0 Штурм Б
- 09.12.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 02.12.2017 Альтах 1:2 Штурм Б
- 28.11.2017 Штурм 6:1 Адмира Б
- 25.11.2017 Штурм 1:0 ЛАСК Б
- 19.11.2017 Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Б
- 10.11.2017 Штурм 2:1 Хартберг ТМК
- 04.11.2017 Штурм 0:0 Рапид Вена Б
- 29.10.2017 Вольфсбергер 0:2 Штурм Б
- 25.10.2017 Штурм 4:1 Альтах К
Ред Булл Зальцбург (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 22.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 18.02.2018 Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 15.02.2018 Реал Сосьедад 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 10.02.2018 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 03.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Адмира Б
- 30.01.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Аниф ТМК
- 27.01.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Рид ТМК
- 20.01.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Виктория Пльзень ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 12.01.2018 Ред Булл Зальцбург 13:1 Вальс Грюнау ТМК
- 16.12.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК Б
- 10.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 07.12.2017 Марсель 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 03.12.2017 Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 29.11.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Маттерсбург Б
- 26.11.2017 Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 23.11.2017 Ред Булл Зальцбург 3:0 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 19.11.2017 Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Б
- 05.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 02.11.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 Коньяспор ЛЕ
Последние игры между собой
Штурм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ред Булл Зальцбург: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 19.11.2017 Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Бундеслига
- 27.08.2017 Штурм 1:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 09.04.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Штурм Бундеслига
- 11.12.2016 Штурм 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 02.10.2016 Ред Булл Зальцбург 0:1 Штурм Бундеслига
- 23.07.2016 Штурм 3:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 07.05.2016 Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм Бундеслига
- 02.03.2016 Штурм 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 10.02.2016 Штурм 0:1 Ред Булл Зальцбург Кубок
- 22.11.2015 Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Бундеслига
- 30.08.2015 Штурм 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 20.05.2015 Штурм 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 15.03.2015 Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм Бундеслига
- 23.11.2014 Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 30.08.2014 Ред Булл Зальцбург 2:3 Штурм Бундеслига
- 12.04.2014 Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм Бундеслига
- 15.02.2014 Штурм 1:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 02.11.2013 Ред Булл Зальцбург 1:0 Штурм Бундеслига
- 17.08.2013 Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 07.04.2013 Ред Булл Зальцбург 3:0 Штурм Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|24
|16
|7
|1
|51 - 17
|55
|2.
|Штурм
|24
|14
|3
|7
|42 - 31
|45
|3.
|Адмира
|24
|12
|4
|8
|43 - 39
|40
|4.
|Рапид Вена
|24
|10
|9
|5
|40 - 28
|39
|5.
|ЛАСК
|24
|10
|6
|8
|32 - 27
|36
|6.
|Маттерсбург
|24
|8
|7
|9
|33 - 35
|31
|7.
|Аустрия Вена
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|8.
|Альтах
|24
|7
|6
|11
|25 - 32
|27
|9.
|Вольфсбергер
|24
|4
|8
|12
|19 - 34
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|24
|2
|4
|18
|15 - 54
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Шраммель Томас получает вторую желтую карточку. Удаление.
87'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Гульбрандсен Фредрик уходит с поля, а Минамино Такуми выходит на его замену.
85'
Зибенхандль Йорг получил желтую карточку от судьи
84'
Г О О О О Л - Гульбрандсен Фредрик бьет в цель!
83'
Шульц Кристиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
79'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Ябо Рейнольд уходит с поля, а Шлагер Ксавер выходит на его замену.
78'
Шпендльхофер Лукас получил желтую карточку от судьи
76'
Штурм делает замену. Рёчер Торстен уходит с поля, а Янтшер Якоб выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Рёчер Торстен бьет в цель!
73'
Г О О О О Л - Гульбрандсен Фредрик бьет в цель!
72'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Бериша Валон уходит с поля, а Хайдара Амаду выходит на его замену.
62'
Штурм делает замену. Шпендльхофер Лукас уходит с поля, а Эдомвоньи Брайт выходит на его замену.
61'
Гульбрандсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
57'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Шульц Кристиан получил желтую карточку от судьи
45'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
39'
Чалета-Цар Дуе получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Хирлэндер Штефан бьет в цель!
33'
Шраммель Томас получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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