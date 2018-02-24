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Стадион:
Рапид Вена
2:0
Конец матча
ЛАСК
0'
19' Желтая карточка
Пецос Атанасиос
25' Желтая карточка
Philipp Wiesinger
35' Желтая карточка
Gernot Trauner
43' Желтая карточка
Felix Luckender
1:0
45' Гол
Квилитая Георгий
58' Желтая карточка
Рамсебнер Кристиан
2:0
70' Гол
Квилитая Георгий
81' Желтая карточка
Холланд Джеймс
85' Желтая карточка
Armin Mujakic
90' Желтая карточка
Тетте Самуэл
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Тетте Самуэл получил желтую карточку от судьи
88'
Рапид Вена делает замену. Шаберсбергер Филипп уходит с поля, а Хофманн Штеффен выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Armin Mujakic получил желтую карточку от судьи
83'
Рапид Вена делает замену. Мург Томас уходит с поля, а Бериша Ветон выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
80'
ЛАСК делает замену. Joao Victor уходит с поля, а Marko Raguz выходит на его замену.

80'
Рапид Вена делает замену. Квилитая Георгий уходит с поля, а Armin Mujakic выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Квилитая Георгий бьет в цель!
66'
ЛАСК делает замену. Felix Luckeneder уходит с поля, а Гартлер Рене выходит на его замену.
59'
ЛАСК делает замену. Thomas Goiginger уходит с поля, а Реп Райко выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Рамсебнер Кристиан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Квилитая Георгий бьет в цель!
Желтая карточка
43'
Felix Luckeneder получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Гернот Траунер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Philipp Wiesinger получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Пецос Атанасиос получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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