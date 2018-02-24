- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Альянц
2:0
Конец матча
19' Желтая карточкаПецос Атанасиос
25' Желтая карточкаPhilipp Wiesinger
35' Желтая карточкаGernot Trauner
43' Желтая карточкаFelix Luckender
1:0
45' ГолКвилитая Георгий
58' Желтая карточкаРамсебнер Кристиан
2:0
70' ГолКвилитая Георгий
81' Желтая карточкаХолланд Джеймс
85' Желтая карточкаArmin Mujakic
90' Желтая карточкаТетте Самуэл
|
19'
35'
43'
45'
1:0
70'
2:0
81'
85'
90'
Состав команд
24
Ауэр
Штефан
19
Мург
Томас
34
Жоэлинтон
20
Тетте
Самуэл
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 24 Ауэр Штефан Защитник
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 20 Хофманн Максимилиан Защитник
- 5 Болинголи-Мбомбо Боли Защитник
- 39 Dejan Ljubicic Полузащитник
- 55 Пецос Атанасиос Полузащитник
- 19 Мург Томас Полузащитник
- 34 Жоэлинтон Полузащитник
- 7 Шаберсбергер Филипп Полузащитник
- 13 Квилитая Георгий Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 22 Павелич Марио Защитник
- 27 Куэн Андреас Полузащитник
- 18 Санто Тамаш Полузащитник
- 11 Хофманн Штеффен Полузащитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 46 Armin Mujakic
- Главный тренер: Goran Djuricin
ЛАСК 3-4-3
- Основной состав
- 1 Pavao Pervan Вратарь
- 15 Рамсебнер Кристиан Защитник
- 18 Gernot Trauner Защитник
- 17 Felix Luckender Защитник
- 26 Reinhold Ranftl Полузащитник
- 23 Холланд Джеймс Полузащитник
- 8 Peter Michorl Полузащитник
- 6 Philipp Wiesinger Полузащитник
- 27 Thomas Goiginger Нападающий
- 20 Тетте Самуэл Нападающий
- 29 João Victor II Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Шлагер Александр Вратарь
- 4 Погатец Эмануэль Защитник
- 19 Dominik Reiter Полузащитник
- 9 Alexander Riemann Полузащитник
- 10 Реп Райко Нападающий
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- 11 Marko Raguz
- Главный тренер: Oliver Glasner
Предыдущие игры
Рапид Вена (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 11.02.2018 Адмира 2:1 Рапид Вена Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 28.01.2018 Рапид Вена 1:1 Словацко ТМК
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 18.01.2018 Рапид Вена 4:2 Бэйцзин Женьхэ ТМК
- 13.01.2018 Рапид Вена 1:1 Фастав Злин ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Б
- 09.12.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Б
- 02.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
- 29.11.2017 Рапид Вена 1:2 Альтах Б
- 26.11.2017 Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 18.11.2017 ЛАСК 1:2 Рапид Вена Б
- 04.11.2017 Штурм 0:0 Рапид Вена Б
- 28.10.2017 Рапид Вена 1:0 Адмира Б
- 25.10.2017 Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена К
- 22.10.2017 Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Б
- 14.10.2017 Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 08.10.2017 Цвентендорф 0:10 Рапид Вена ТМК
- 30.09.2017 Маттерсбург 0:1 Рапид Вена Б
ЛАСК (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 17.02.2018 ЛАСК 2:0 Альтах Б
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Б
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 27.01.2018 ЛАСК 2:0 Хартберг ТМК
- 20.01.2018 ЛАСК 2:0 Яньбянь ТМК
- 15.01.2018 ЛАСК 1:0 Вадуц ТМК
- 14.01.2018 ЛАСК 2:1 Хайденхайм ТМК
- 09.01.2018 Ян 3:3 ЛАСК ТМК
- 16.12.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК Б
- 09.12.2017 ЛАСК 2:1 Адмира Б
- 02.12.2017 Маттерсбург 1:0 ЛАСК Б
- 29.11.2017 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 25.11.2017 Штурм 1:0 ЛАСК Б
- 18.11.2017 ЛАСК 1:2 Рапид Вена Б
- 11.11.2017 ЛАСК 3:1 Лиферинг ТМК
- 04.11.2017 Альтах 2:4 ЛАСК Б
- 28.10.2017 ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Б
- 24.10.2017 Рид 4:1 ЛАСК К
- 21.10.2017 Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Б
- 14.10.2017 ЛАСК 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 3
ЛАСК: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 11
- 18.11.2017 ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига
- 26.08.2017 Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига
- 26.04.2017 Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок
- 14.07.2013 ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии
- 25.05.2011 ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 19.03.2011 Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 20.11.2010 Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 29.08.2010 ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 13.04.2010 Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 12.02.2010 ЛАСК 4:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 08.11.2009 ЛАСК 3:3 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 23.08.2009 Рапид Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 02.05.2009 ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 14.12.2008 Рапид Вена 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 15.11.2008 Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 30.08.2008 ЛАСК 2:5 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 06.04.2008 ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 16.12.2007 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 26.10.2007 Рапид Вена 4:4 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|23
|15
|7
|1
|47 - 15
|52
|2.
|Штурм
|23
|14
|3
|6
|40 - 27
|45
|3.
|Адмира
|24
|12
|4
|8
|43 - 39
|40
|4.
|Рапид Вена
|24
|10
|9
|5
|40 - 28
|39
|5.
|ЛАСК
|24
|10
|6
|8
|32 - 27
|36
|6.
|Маттерсбург
|24
|8
|7
|9
|33 - 35
|31
|7.
|Аустрия Вена
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|8.
|Альтах
|24
|7
|6
|11
|25 - 32
|27
|9.
|Вольфсбергер
|24
|4
|8
|12
|19 - 34
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|24
|2
|4
|18
|15 - 54
|10
Второй тайм
90'
Тетте Самуэл получил желтую карточку от судьи
88'
Рапид Вена делает замену. Шаберсбергер Филипп уходит с поля, а Хофманн Штеффен выходит на его замену.
85'
Armin Mujakic получил желтую карточку от судьи
83'
Рапид Вена делает замену. Мург Томас уходит с поля, а Бериша Ветон выходит на его замену.
81'
Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
80'
ЛАСК делает замену. Joao Victor уходит с поля, а Marko Raguz выходит на его замену.
80'
Рапид Вена делает замену. Квилитая Георгий уходит с поля, а Armin Mujakic выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Квилитая Георгий бьет в цель!
66'
ЛАСК делает замену. Felix Luckeneder уходит с поля, а Гартлер Рене выходит на его замену.
59'
ЛАСК делает замену. Thomas Goiginger уходит с поля, а Реп Райко выходит на его замену.
58'
Рамсебнер Кристиан получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Квилитая Георгий бьет в цель!
43'
Felix Luckeneder получил желтую карточку от судьи
35'
Гернот Траунер получил желтую карточку от судьи
25'
Philipp Wiesinger получил желтую карточку от судьи
19'
Пецос Атанасиос получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация