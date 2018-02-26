Текстовая онлайн трансляция матча Конкордия Кьяжна - Волунтари

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Стадион: Конкордия
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Состав команд
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 16 Капарко Алессандро Вратарь
- 73 Andrei Marc Защитник
- 19 Патаке Андрей Защитник
- Препелицэ Андрей Защитник
- 7 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 3 Cristian Albu
- 20 Бэрбояну Штефан
- 97 Ronaldo Deaconu
- Запасные игроки
- Виткаускас Армантас Вратарь
- 28 Энза-Ямисси Манассе Защитник
- 26 Буд Кристиан Нападающий
- 11 Thaer Fayed Bawab
- Florin Cioabla
- 44 Vladimir Georgescu
- 13 Stjepan Babic
- Главный тренер: Ion Moldovan
Волунтари
- Основной состав
- 22 Dragos Balauru Вратарь
- 13 Пляшкэ Мариан Защитник
- 32 Bogdan Nicolae Bucurica Защитник
- 5 Рэуцэ Александру Полузащитник
- 15 Лазар Костин Полузащитник
- 7 Иванович Петре Нападающий
- 14 Razvan Horj
- 2 Cosmin Achim
- 26 Gabriel Deac
- 90 Adrian Balan
- 97 Daniel Benzar
- Запасные игроки
- 17 Сынмэртян Лучан Полузащитник
- 20 Маринеску Лауренциу Полузащитник
- 28 Балаур Ионуц Нападающий
- 19 Ionut Adrian Voicu
- 4 Mircea Leasa
- 25 Lucian Cristian Cazan
- 27 Razvan Petrariu
- Главный тренер: Claudiu Niculescu
Предыдущие игры
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 17.02.2018 Сепси Оск 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест ПЛ
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 16.12.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани ПЛ
- 24.11.2017 Ювентус Бухарест 0:5 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра ПЛ
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.10.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 11.09.2017 Газ Метан Mедиаш 1:2 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 21.08.2017 Ботошани 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 12.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Ювентус Бухарест ПЛ
Волунтари (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 16.02.2018 Волунтари 0:1 Университатя Крайова ПЛ
- 09.02.2018 Поли Тимишоара 2:3 Волунтари ПЛ
- 03.02.2018 Волунтари 0:4 КСМ Студенцеск ПЛ
- 18.12.2017 Волунтари 3:0 Сепси Оск ПЛ
- 11.12.2017 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари ПЛ
- 01.12.2017 Волунтари 0:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 26.11.2017 Газ Метан Mедиаш 1:1 Волунтари ПЛ
- 20.11.2017 Волунтари 0:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 03.11.2017 Ботошани 1:0 Волунтари ПЛ
- 28.10.2017 Волунтари 0:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 22.10.2017 Астра 2:3 Волунтари ПЛ
- 13.10.2017 Волунтари 0:0 Стяуа ПЛ
- 02.10.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 22.09.2017 Университатя Крайова 1:1 Волунтари ПЛ
- 19.09.2017 Волунтари 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 15.09.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Волунтари ПЛ
- 10.09.2017 Сепси Оск 0:3 Волунтари ПЛ
- 26.08.2017 Волунтари 1:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 20.08.2017 ЧФР Клуж 2:0 Волунтари ПЛ
- 14.08.2017 Волунтари 2:1 Газ Метан Mедиаш ПЛ
Последние игры между собой
Конкордия Кьяжна: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Волунтари: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 02.10.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 21.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:2 Волунтари Лига 1. Группа Б
- 05.11.2016 Волунтари 1:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 01.08.2016 Конкордия Кьяжна 0:4 Волунтари Первая лига
- 29.05.2016 Конкордия Кьяжна 1:1 Волунтари Лига 1. Группа Б
- 17.04.2016 Волунтари 1:2 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 28.02.2016 Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Первая лига
- 02.10.2015 Волунтари 1:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|26
|18
|5
|3
|42 - 13
|59
|2.
|Стяуа
|26
|16
|7
|3
|52 - 18
|55
|3.
|Университатя Крайова
|26
|14
|9
|3
|41 - 26
|51
|4.
|Вииторул Констанца
|26
|13
|5
|8
|34 - 21
|44
|5.
|Астра
|26
|12
|8
|6
|38 - 27
|44
|6.
|Динамо Бухарест
|26
|11
|6
|9
|39 - 31
|39
|7.
|КСМ Студенцеск
|26
|11
|6
|9
|34 - 31
|39
|8.
|Ботошани
|26
|11
|6
|9
|28 - 26
|39
|9.
|Волунтари
|25
|7
|7
|11
|24 - 32
|28
|10.
|Поли Тимишоара
|26
|6
|9
|11
|22 - 37
|27
|11.
|Конкордия Кьяжна
|25
|7
|4
|14
|33 - 36
|25
|12.
|Сепси Оск
|26
|5
|4
|17
|15 - 44
|19
|13.
|Газ Метан Mедиаш
|26
|2
|10
|14
|14 - 39
|16
|14.
|Ювентус Бухарест
|26
|1
|8
|17
|12 - 47
|11
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Текстовая онлайн трансляция матча Конкордия Кьяжна - ВолунтариДо начала игры осталось 16 часов 59 минут, которая состоится 27.02.2018.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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