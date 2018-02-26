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Конкордия Кьяжна
 
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Волунтари
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Текстовая онлайн трансляция матча Конкордия Кьяжна - Волунтари

До начала игры осталось 16 часов 59 минут, которая состоится 27.02.2018.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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