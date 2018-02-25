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Стадион: Националь
41' Желтая карточкаAlex Gorrin
1:0
51' Гол в свои воротаВиера Усман
2:0
86' ГолМан Деннис
|
41'
51'
1:0
70'
86'
2:0
Состав команд
Стяуа
- Основной состав
- 99 Влад Даниэл Вратарь
- 4 Бэлаша Михай Защитник
- 16 Планич Богдан Защитник
- 15 Момчилович Марко Защитник
- 2 Бензар Ромарио Защитник
- 10 Тэнасе Флорин Полузащитник
- 5 Пинтилий Михай Полузащитник
- 8 Филип Лучан Полузащитник
- 30 Тэнасе Кристиан Полузащитник
- 17 Коман Флоринел Нападающий
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 12 Жуниор Мораис Защитник
- 3 Ларие Йонуц Защитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 23 Попеску Овидиу Полузащитник
- 11 Будеску Константин Полузащитник
- 6 Неделку Драгош Полузащитник
- Главный тренер: Дикэ Николае
Сепси Оск
- Основной состав
- 12 Рымничану Виктор Вратарь
- 11 Сато Дайсуке Защитник
- 90 Виера Усман Защитник
- 20 Дальмау Альберт Защитник
- 5 Обшивач Юре Полузащитник
- 77 Петрович Милован Полузащитник
- 10 Тандия Ибраима Нападающий
- 9 Benjamin Kuku
- 97 Patrick Petre
- 13 Sebastian Ghinga
- 23 Alex Gorrin
- Запасные игроки
- 26 Филипе Оливейра Полузащитник
- 96 Росс Ник Полузащитник
- 16 Ionut Ursu
- 95 Csongor Fejer
- 3 Constantin Dima
- 7 Alexandru Chirita
- 21 Yasin Hamed
- Главный тренер: Eugen Neagoe
Предыдущие игры
Стяуа (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 22.02.2018 Лацио 5:1 Стяуа ЛЕ
- 18.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Стяуа ПЛ
- 15.02.2018 Стяуа 1:0 Лацио ЛЕ
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 03.02.2018 Газ Метан Mедиаш 1:2 Стяуа ПЛ
- 25.01.2018 Адмира 3:2 Стяуа ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 10.12.2017 Ботошани 0:3 Стяуа ПЛ
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Стяуа 4:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 26.11.2017 Астра 2:0 Стяуа ПЛ
- 23.11.2017 Виктория Пльзень 2:0 Стяуа ЛЕ
- 17.11.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа ПЛ
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.11.2017 Стяуа 1:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа ПЛ
- 22.10.2017 Стяуа 7:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 19.10.2017 Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Стяуа ЛЕ
- 13.10.2017 Волунтари 0:0 Стяуа ПЛ
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа ПЛ
Сепси Оск (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 17.02.2018 Сепси Оск 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 11.02.2018 Университатя Крайова 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 02.02.2018 Сепси Оск 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 18.12.2017 Волунтари 3:0 Сепси Оск ПЛ
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 04.12.2017 Сепси Оск 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск ПЛ
- 18.11.2017 Сепси Оск 0:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 04.11.2017 Вииторул Констанца 3:0 Сепси Оск ПЛ
- 30.10.2017 Сепси Оск 0:2 Ботошани ПЛ
- 21.10.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 15.10.2017 Сепси Оск 0:0 Астра ПЛ
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа ПЛ
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 19.09.2017 Сепси Оск 2:3 Университатя Крайова ПЛ
- 16.09.2017 Поли Тимишоара 0:0 Сепси Оск ПЛ
- 10.09.2017 Сепси Оск 0:3 Волунтари ПЛ
- 28.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 Сепси Оск ПЛ
- 21.08.2017 Динамо Бухарест 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 14.08.2017 Сепси Оск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
Последние игры между собой
Стяуа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сепси Оск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|26
|18
|5
|3
|42 - 13
|59
|2.
|Стяуа
|26
|16
|7
|3
|52 - 18
|55
|3.
|Университатя Крайова
|26
|14
|9
|3
|41 - 26
|51
|4.
|Вииторул Констанца
|26
|13
|5
|8
|34 - 21
|44
|5.
|Астра
|26
|12
|8
|6
|38 - 27
|44
|6.
|Динамо Бухарест
|26
|11
|6
|9
|39 - 31
|39
|7.
|КСМ Студенцеск
|26
|11
|6
|9
|34 - 31
|39
|8.
|Ботошани
|26
|11
|6
|9
|28 - 26
|39
|9.
|Волунтари
|25
|7
|7
|11
|24 - 32
|28
|10.
|Поли Тимишоара
|26
|6
|9
|11
|22 - 37
|27
|11.
|Конкордия Кьяжна
|25
|7
|4
|14
|33 - 36
|25
|12.
|Сепси Оск
|26
|5
|4
|17
|15 - 44
|19
|13.
|Газ Метан Mедиаш
|26
|2
|10
|14
|14 - 39
|16
|14.
|Ювентус Бухарест
|26
|1
|8
|17
|12 - 47
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Г О О О О Л - Dennis Man бьет в цель!
70'
Сепси делает замену. Alex Rodriguez уходит с поля, а Росс Ник выходит на его замену.
55'
Стяуа делает замену. Филип Лучан уходит с поля, а Жуниор Мораис выходит на его замену.
54'
Сепси делает замену. Patrick Petre уходит с поля, а Филипе Оливейра выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Виера Усман уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Начался второй тайм!
46'
Стяуа делает замену. Бэлаша Михай уходит с поля, а Будеску Константин выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Alex Rodriguez получил желтую карточку от судьи
26'
Стяуа делает замену. Тэнасе Кристиан уходит с поля, а Dennis Man выходит на его замену.
23'
Сепси делает замену. Benjamin Kuku уходит с поля, а Yasin Hamed выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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