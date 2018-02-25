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Стадион:
Стяуа
2:0
Конец матча
Сепси Оск
0'
41' Желтая карточка
Alex Gorrin
1:0
51' Гол в свои ворота
Виера Усман
2:0
86' Гол
Ман Деннис
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Dennis Man бьет в цель!
70'
Сепси делает замену. Alex Rodriguez уходит с поля, а Росс Ник выходит на его замену.
55'
Стяуа делает замену. Филип Лучан уходит с поля, а Жуниор Мораис выходит на его замену.
54'
Сепси делает замену. Patrick Petre уходит с поля, а Филипе Оливейра выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Виера Усман уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Стяуа делает замену. Бэлаша Михай уходит с поля, а Будеску Константин выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Alex Rodriguez получил желтую карточку от судьи
26'
Стяуа делает замену. Тэнасе Кристиан уходит с поля, а Dennis Man выходит на его замену.
23'
Сепси делает замену. Benjamin Kuku уходит с поля, а Yasin Hamed выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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