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Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
0:1
Конец матча
0:1
14' ГолКицу Аурелиан
25' Желтая карточкаIonut Adrian Cioinac
37' Желтая карточкаФрасинеску Козмин
45' Желтая карточкаBradley de Nooijer
51' Желтая карточкаGabriel Bosoi
52' Желтая карточкаВынэ Йонуц
67' Желтая карточкаХодорогя Роберт
84' Желтая карточкаЖоалиссон Сантос
85' Желтая карточкаКака Камер
|
14'
0:1
51'
52'
67'
84'
85'
Состав команд
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 33 Русу Денис Вратарь
- 2 Ягодинский Виталий Защитник
- 8 Gabriel Bosoi Защитник
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 5 Бэдик Нарчис Полузащитник
- 7 Платини Суареш Полузащитник
- 9 Сиссе Салим Нападающий
- 11 Жоалиссон Сантос Нападающий
- 14 Ionut Adrian Cioinac
- 3 Ionut Pantiru
- Запасные игроки
- 1 Келава Иван Вратарь
- 97 Marius Chelaru Полузащитник
- 21 Кизито Лувагга Полузащитник
- 15 Alexandru Zaharia
- 6 Madalin Mihaescu
- 77 Mendes Pedro III
- 70 Bogdan Gavrila
- Главный тренер: Flavius Stoican
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Кожокару Валентин Вратарь
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 6 Bradley de Nooijer Защитник
- 22 Ганя Кристиан Защитник
- 19 Ходорогя Роберт Защитник
- 5 Младен Себастьян Полузащитник
- 10 Хаджи Янис Полузащитник
- 11 Вынэ Йонуц Полузащитник
- 25 Кицу Аурелиан Нападающий
- 23 Кикэлдэу Александру Нападающий
- 99 Cristian Baluta
- Запасные игроки
- 1 Тордой Арпад Вратарь
- 98 Думитреску Адриан Полузащитник
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 30 Mailson Duarte
- 93 Cristian Gavra
- 7 Alexandru Matan
- 2 Virgil Ghita
- Главный тренер: Георге Хаджи
Предыдущие игры
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 18.02.2018 Поли Тимишоара 1:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 12.02.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Ботошани ПЛ
- 03.02.2018 Волунтари 0:4 КСМ Студенцеск ПЛ
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 17.12.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра ПЛ
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 17.11.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа ПЛ
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 20.10.2017 Газ Метан Mедиаш 0:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 24.09.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 20.09.2017 Ботошани 3:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 15.09.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Волунтари ПЛ
- 09.09.2017 Ювентус Бухарест 2:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 28.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 Сепси Оск ПЛ
- 18.08.2017 Астра 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 19.02.2018 Вииторул Констанца 2:1 Ботошани ПЛ
- 10.02.2018 Ювентус Бухарест 0:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 02.02.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра ПЛ
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 14.01.2018 Галатасарай 2:0 Вииторул Констанца ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 25.11.2017 Вииторул Констанца 1:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 20.11.2017 Волунтари 0:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 04.11.2017 Вииторул Констанца 3:0 Сепси Оск ПЛ
- 30.10.2017 Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца ПЛ
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 14.10.2017 Газ Метан Mедиаш 0:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 25.09.2017 Ботошани 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 21.09.2017 Вииторул Констанца 3:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 18.09.2017 Астра 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 09.09.2017 Вииторул Констанца 1:0 Стяуа ПЛ
Последние игры между собой
КСМ Студенцеск: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Вииторул Констанца: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск Первая лига
- 29.11.2016 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 19.08.2016 КСМ Студенцеск 0:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 13.02.2016 Вииторул Констанца 1:2 КСМ Студенцеск Первая лига
- 19.09.2015 КСМ Студенцеск 0:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 20.02.2015 Вииторул Констанца 0:3 КСМ Студенцеск Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|25
|17
|5
|3
|40 - 13
|56
|2.
|Стяуа
|25
|15
|7
|3
|50 - 18
|52
|3.
|Университатя Крайова
|26
|14
|9
|3
|41 - 26
|51
|4.
|Вииторул Констанца
|26
|13
|5
|8
|34 - 21
|44
|5.
|Астра
|26
|12
|8
|6
|38 - 27
|44
|6.
|Динамо Бухарест
|26
|11
|6
|9
|39 - 31
|39
|7.
|КСМ Студенцеск
|26
|11
|6
|9
|34 - 31
|39
|8.
|Ботошани
|26
|11
|6
|9
|28 - 26
|39
|9.
|Волунтари
|25
|7
|7
|11
|24 - 32
|28
|10.
|Поли Тимишоара
|26
|6
|9
|11
|22 - 37
|27
|11.
|Конкордия Кьяжна
|25
|7
|4
|14
|33 - 36
|25
|12.
|Сепси Оск
|25
|5
|4
|16
|15 - 42
|19
|13.
|Газ Метан Mедиаш
|26
|2
|10
|14
|14 - 39
|16
|14.
|Ювентус Бухарест
|25
|1
|8
|16
|12 - 45
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
КСМ Студенцеск делает замену. Жоалиссон Сантос уходит с поля, а Bogdan Gavrila выходит на его замену.
86'
Вииторул Констанца делает замену. Хаджи Янис уходит с поля, а Virgil Ghita выходит на его замену.
85'
Кака Камер получил желтую карточку от судьи
84'
Жоалиссон Сантос получил желтую карточку от судьи
78'
Вииторул Констанца делает замену. Вынэ Йонуц уходит с поля, а Думитреску Адриан выходит на его замену.
67'
Ходорогя Роберт получил желтую карточку от судьи
64'
КСМ Студенцеск делает замену. Ягодинский Виталий уходит с поля, а Pedro Mendes выходит на его замену.
52'
Вынэ Йонуц получил желтую карточку от судьи
51'
КСМ Студенцеск делает замену. Сиссе Салим уходит с поля, а Кизито Лувагга выходит на его замену.
51'
Gabriel Bosoi получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Вииторул Констанца делает замену. Bradley de Nooijer уходит с поля, а Чобану Андрей выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
37'
Фрасинеску Козмин получил желтую карточку от судьи
25'
Ionut Adrian Cioinac получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Кицу Аурелиан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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