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Стадион:
КСМ Студенцеск
0:1
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
0:1
14' Гол
Кицу Аурелиан
25' Желтая карточка
Ionut Adrian Cioinac
37' Желтая карточка
Фрасинеску Козмин
45' Желтая карточка
Bradley de Nooijer
51' Желтая карточка
Gabriel Bosoi
52' Желтая карточка
Вынэ Йонуц
67' Желтая карточка
Ходорогя Роберт
84' Желтая карточка
Жоалиссон Сантос
85' Желтая карточка
Кака Камер
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
КСМ Студенцеск делает замену. Жоалиссон Сантос уходит с поля, а Bogdan Gavrila выходит на его замену.
86'
Вииторул Констанца делает замену. Хаджи Янис уходит с поля, а Virgil Ghita выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Кака Камер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Жоалиссон Сантос получил желтую карточку от судьи
78'
Вииторул Констанца делает замену. Вынэ Йонуц уходит с поля, а Думитреску Адриан выходит на его замену.

Желтая карточка
67'
Ходорогя Роберт получил желтую карточку от судьи
64'
КСМ Студенцеск делает замену. Ягодинский Виталий уходит с поля, а Pedro Mendes выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Вынэ Йонуц получил желтую карточку от судьи
51'
КСМ Студенцеск делает замену. Сиссе Салим уходит с поля, а Кизито Лувагга выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Gabriel Bosoi получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Вииторул Констанца делает замену. Bradley de Nooijer уходит с поля, а Чобану Андрей выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
37'
Фрасинеску Козмин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Ionut Adrian Cioinac получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Кицу Аурелиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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