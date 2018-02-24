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Стадион: Марин Анастасовичи
2:0
Конец матча
11' Желтая карточкаТорже Андрей-Габриэль
1:0
25' ГолМатей Флорентин
27' Желтая карточкаБалауре Сильвиу
45' Желтая карточкаБуш Лауренциу
2:0
57' ГолБалауре Сильвиу
|
25'
1:0
27'
45'
57'
2:0
Состав команд
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 18 Радунович Ристо Защитник
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 7 Белу Клаудиу Защитник
- 96 Балауре Сильвиу Полузащитник
- 10 Матей Флорентин Полузащитник
- 17 Буш Лауренциу Полузащитник
- 8 Сэто Такаюки Полузащитник
- 24 Мрзляк Филип Полузащитник
- 9 Вера Урко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 77 Стан Александру Защитник
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 30 Дандя Александру Защитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 99 Абанг Анатоле Нападающий
- 11 Георге Валентин Нападающий
- Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 29 Ромера Хосе Защитник
- 28 Марич Лука Защитник
- 10 Нистор Дан Полузащитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 18 Малангу Мэй Полузащитник
- Торже Андрей-Габриэль Нападающий
- 9 Пешич Иван III Нападающий
- 13 Daniel Popa III
- 6 Mihai Popescu
- 21 Vlad Olteanu
- Запасные игроки
- 1 Бранеску Лорентиу Вратарь
- 22 Alin Dudea Защитник
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- Antun Palic Полузащитник
- 4 Ханка Серджу Полузащитник
- 31 Robert Moldoveanu
- 8 Aitor Monroy
- Главный тренер: Vasile Miriuta
Предыдущие игры
Астра (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 17.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Астра ПЛ
- 09.02.2018 Астра 4:3 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 02.02.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра ПЛ
- 25.01.2018 Астра 0:1 Урал ТМК
- 15.12.2017 Астра 2:1 Ботошани ПЛ
- 08.12.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Астра ПЛ
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра ПЛ
- 26.11.2017 Астра 2:0 Стяуа ПЛ
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра ПЛ
- 11.11.2017 Бешикташ 1:1 Астра ТМК
- 03.11.2017 Астра 2:2 Университатя Крайова ПЛ
- 28.10.2017 Поли Тимишоара 2:1 Астра ПЛ
- 22.10.2017 Астра 2:3 Волунтари ПЛ
- 15.10.2017 Сепси Оск 0:0 Астра ПЛ
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра ПЛ
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 21.09.2017 Газ Метан Mедиаш 0:0 Астра ПЛ
- 18.09.2017 Астра 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 08.09.2017 Ботошани 1:3 Астра ПЛ
- 25.08.2017 Астра 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 18.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Стяуа ПЛ
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест ПЛ
- 04.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова ПЛ
- 22.01.2018 Динамо Бухарест 3:2 Аустрия Вена ТМК
- 18.12.2017 Поли Тимишоара 0:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 11.12.2017 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари ПЛ
- 04.12.2017 Сепси Оск 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 04.11.2017 Газ Метан Mедиаш 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 30.10.2017 Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца ПЛ
- 23.10.2017 Ботошани 0:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.10.2017 Динамо Бухарест 3:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра ПЛ
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 24.09.2017 Стяуа 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.09.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 11.09.2017 Динамо Бухарест 1:2 Поли Тимишоара ПЛ
- 26.08.2017 Волунтари 1:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 21.08.2017 Динамо Бухарест 1:0 Сепси Оск ПЛ
Последние игры между собой
Астра: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Динамо Бухарест: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Первая лига
- 13.05.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Лига 1. Группа А
- 10.04.2017 Астра 1:2 Динамо Бухарест Лига 1. Группа А
- 17.11.2016 Астра 2:5 Динамо Бухарест Кубок лиги
- 29.10.2016 Динамо Бухарест 2:2 Астра Первая лига
- 23.07.2016 Астра 1:4 Динамо Бухарест Первая лига
- 02.05.2016 Астра 4:2 Динамо Бухарест Лига 1. Группа А
- 01.04.2016 Динамо Бухарест 1:4 Астра Лига 1. Группа А
- 28.02.2016 Астра 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 15.12.2015 Динамо Бухарест 2:1 Астра Кубок
- 03.10.2015 Динамо Бухарест 0:1 Астра Первая лига
- 29.05.2015 Динамо Бухарест 0:2 Астра Первая лига
- 06.12.2014 Астра 6:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 20.04.2014 Динамо Бухарест 2:0 Астра Первая лига
- 20.10.2013 Астра 2:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 31.03.2013 Динамо Бухарест 1:0 Астра Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|25
|17
|5
|3
|40 - 13
|56
|2.
|Стяуа
|25
|15
|7
|3
|50 - 18
|52
|3.
|Университатя Крайова
|26
|14
|9
|3
|41 - 26
|51
|4.
|Вииторул Констанца
|26
|13
|5
|8
|34 - 21
|44
|5.
|Астра
|26
|12
|8
|6
|38 - 27
|44
|6.
|Динамо Бухарест
|26
|11
|6
|9
|39 - 31
|39
|7.
|КСМ Студенцеск
|26
|11
|6
|9
|34 - 31
|39
|8.
|Ботошани
|26
|11
|6
|9
|28 - 26
|39
|9.
|Волунтари
|25
|7
|7
|11
|24 - 32
|28
|10.
|Поли Тимишоара
|26
|6
|9
|11
|22 - 37
|27
|11.
|Конкордия Кьяжна
|25
|7
|4
|14
|33 - 36
|25
|12.
|Сепси Оск
|25
|5
|4
|16
|15 - 42
|19
|13.
|Газ Метан Mедиаш
|26
|2
|10
|14
|14 - 39
|16
|14.
|Ювентус Бухарест
|25
|1
|8
|16
|12 - 45
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
76'
Астра Плоешти делает замену. Балауре Сильвиу уходит с поля, а Георге Валентин выходит на его замену.
63'
Астра Плоешти делает замену. Буш Лауренциу уходит с поля, а Дандя Александру выходит на его замену.
61'
Динамо Бухарест делает замену. Vlad Olteanu уходит с поля, а Ханка Серджу выходит на его замену.
59'
Астра Плоешти делает замену. Вера Урко уходит с поля, а Абанг Анатоле выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Балауре Сильвиу бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Динамо Бухарест делает замену. Саломау Диогу уходит с поля, а Антун Палич выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Буш Лауренциу получил желтую карточку от судьи
27'
Балауре Сильвиу получил желтую карточку от судьи
25'
Г О О О О Л - Матей Флорентин бьет в цель!
11'
Торже Андрей-Габриэль получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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