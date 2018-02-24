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Стадион:
Астра
2:0
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
11' Желтая карточка
Торже Андрей-Габриэль
1:0
25' Гол
Матей Флорентин
27' Желтая карточка
Балауре Сильвиу
45' Желтая карточка
Буш Лауренциу
2:0
57' Гол
Балауре Сильвиу
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
76'
Астра Плоешти делает замену. Балауре Сильвиу уходит с поля, а Георге Валентин выходит на его замену.
63'
Астра Плоешти делает замену. Буш Лауренциу уходит с поля, а Дандя Александру выходит на его замену.
61'
Динамо Бухарест делает замену. Vlad Olteanu уходит с поля, а Ханка Серджу выходит на его замену.
59'
Астра Плоешти делает замену. Вера Урко уходит с поля, а Абанг Анатоле выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Балауре Сильвиу бьет в цель!

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Динамо Бухарест делает замену. Саломау Диогу уходит с поля, а Антун Палич выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Буш Лауренциу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Балауре Сильвиу получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Матей Флорентин бьет в цель!
Желтая карточка
11'
Торже Андрей-Габриэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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