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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Ренн
2:0
Конец матча
Труа
0'
43' Желтая карточка
Беллюгу Франсуа
1:0
47' Пенальти
Хазри Вахби
56' Желтая карточка
Сарр Исмаила
57' Желтая карточка
Прчич Саньин
2:0
72' Гол
Прчич Саньин
78' Желтая карточка
Андре Бенжамин
90' Красная карточка
Траоре Шарль
90'+6
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Второй тайм
96'
Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
96'
Ох, нехорошо это выглядит. Буриго Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
96'
Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
95'
Траоре Шарль получает красную карточку за не спортивное поведение
Фол, нарушение
94'
Траоре Шарль из команды Труа опасно и грубо сыграл. Буриго Бенжамен пострадал.
93'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
93'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Ренн
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Bryan Mbeumo не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
90'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
90'
Хауи Саиф-Эдин мяч отрикошетил от ворот
Угловой
89'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
89'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
89'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Удар от ворот произведет Труа
87'
Андре Бенжамин из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
Бенсебаини Рами выбил мяч подальше от ворот.
87'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Угловой
87'
Хазри Вахби из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
87'
Должен был быть гол! Хазри Вахби имел отличный шанс, но Желязны Эрвин не дал голу состоятся!
87'
Сарр Исмаила разрезает оборону соперника отличным пасом
87'
Сарр Исмаила из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Депланье Матье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Депланье Матье
85'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
85'
О, нет. Из многообещающей позиции Сахо Диафра из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
84'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
84'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Траоре Амари и Прчич Саньин из команды Ренн.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Вальтер Реми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
83'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Данзе Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Грандсир Самуэль из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Травма, повреждение
82'
Грандсир Самуэль возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Беллюгу Франсуа из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
82'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Данзе Ромен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Bryan Mbeumo
81'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Грандсир Самуэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
80'
Грандсир Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
79'
Bryan Mbeumo наказан за толчок Бенсебаини Рами
79'
Жиродон Джимми из команды Труа делает передачу одноклубнику.
78'
Вальтер Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
78'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Безумный фол. Андре Бенжамин грубо играет против соперника. Пострадал Грандсир Самуэль
77'
Тактическая замена. Сук Юн-Чжун уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
76'
Ньяньон Жорис получил травму и заменен. Бенсебаини Рами выходит на поле.
75'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Угловой
75'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Ньяньон Жорис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
75'
Ньяньон Жорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Ньяньон Жорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Bryan Mbeumo из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
73'
Буриго Бенжамен нанес удар, мяч был парирован, но Желязны Эрвин не удержал его в руках.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Прчич Саньин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
72'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Удар от ворот произведет Ренн
71'
Сук Юн-Чжун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
70'
Андре Бенжамин нанес удар головой, но Желязны Эрвин перевел мяч на угловой!
Угловой
70'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Труа
69'
Тактическая замена. Пеле Брайан уходит с поля и его заменяет Bryan Mbeumo
69'
Тактическая замена. Азамум Карим уходит с поля и его заменяет Хауи Саиф-Эдин
68'
Шанс! Сахо Диафра из команды Ренн пробил головой, но мимо
68'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Сук Юн-Чжун наказан за толчок Данзе Ромен
67'
Сук Юн-Чжун из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Пеле Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Ньяньон Жорис из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сук Юн-Чжун
66'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Хазри Вахби из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Удар от ворот произведет Труа
64'
Тактическая замена. Гуркюфф Йоанн уходит с поля и его заменяет Сахо Диафра
64'
Тактическая замена. Эну Адриен уходит с поля и его заменяет Буриго Бенжамен
64'
Сарр Исмаила не смог попасть в створ ударом издали
64'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Труа
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Сук Юн-Чжун из команды Труа поставил подножку. Пострадал Ньяньон Жорис
60'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
60'
Андре Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
60'
Траоре Шарль из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Андре Бенжамин заработал фол
59'
Удар от ворот произведет Ренн
59'
Пеле Брайан не смог попасть в створ ударом издали
59'
Удар от ворот произведет Труа
58'
Эну Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Вальтер Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Грандсир Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
57'
Прчич Саньин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Безумный фол. Прчич Саньин грубо играет против соперника. Пострадал Грандсир Самуэль
Желтая карточка
56'
Сарр Исмаила получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
56'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Сарр Исмаила нырнул в штрафной. Спорно!
56'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
54'
Вальтер Реми возвращается на поле, всё в порядке.
54'
Удар от ворот произведет Ренн
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Вальтер Реми получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Пеле Брайан из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Грандсир Самуэль из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
49'
Эну Адриен из команды Ренн забрасывает мяч в штрафную.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Хазри Вахби из команды Ренн забивает с точки!
Фол, нарушение
46'
ПЕНАЛЬТИ - Жиродон Джимми из команды Труа привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Сарр Исмаила.
46'
Сарр Исмаила из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Пеле Брайан из команды Труа подал угловой слева.
45'
Грандсир Самуэль мяч отрикошетил от ворот
45'
Грандсир Самуэль из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
45'
Выглядело как неплохой момент. Сарр Исмаила из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
44'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Беллюгу Франсуа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Беллюгу Франсуа грубо играет против соперника. Пострадал Гуркюфф Йоанн
43'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Труа
42'
Шанс! Эну Адриен из команды Ренн пробил головой, но мимо
Угловой
42'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой справа.
42'
Андре Бенжамин мяч отрикошетил от ворот
Угловой
42'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой справа.
41'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Удар от ворот произведет Труа
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Хазри Вахби из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Гуркюфф Йоанн пробил головой, вратарь справился с ударом.
38'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
38'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Вальтер Реми из команды Труа подал угловой справа.
37'
Депланье Матье из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Удар от ворот произведет Ренн
36'
Азамум Карим не смог попасть в створ ударом издали
36'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
35'
Андре Бенжамин из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Сук Юн-Чжун заработал фол
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Удар от ворот произведет Ренн
34'
О, нет. Из многообещающей позиции Пеле Брайан из команды Труа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
34'
Азамум Карим из команды Труа отправил кросс в штрафную...
33'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Вальтер Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Эну Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Грандсир Самуэль
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
27'
Эну Адриен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
26'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
25'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
25'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
23'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
22'
Хазри Вахби из команды Ренн в офсайде
22'
Прчич Саньин из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
20'
Удар от ворот произведет Ренн
20'
ШАНС! Вальтер Реми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
18'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Труа
17'
Удар от ворот произведет Труа
17'
Хазри Вахби из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Желен Жереми выбил мяч подальше от ворот.
16'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
15'
Сук Юн-Чжун наказан за толчок Ньяньон Жорис
14'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Данзе Ромен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Удар от ворот произведет Труа
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Траоре Шарль из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
6'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
5'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Удар от ворот произведет Ренн
5'
ШАНС! Пеле Брайан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Сук Юн-Чжун из команды Труа делает пас партнеру.
4'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Труа
Фол, нарушение
3'
Грандсир Самуэль из команды Труа опасно и грубо сыграл. Данзе Ромен пострадал.
2'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
2'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 2:0 Труа
Ренн
88.2% (157)
Ничья:
9.6% (17)
Труа
2.2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ренн:
41.6% (74)
Ренн:
25.3% (45)
Ренн:
17.4% (31)
Ничья:
7.9% (14)
Ренн:
2.8% (5)
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