Стадион: Роазон Парк
43' Желтая карточкаБеллюгу Франсуа
1:0
47' ПенальтиХазри Вахби
56' Желтая карточкаСарр Исмаила
57' Желтая карточкаПрчич Саньин
2:0
72' ГолПрчич Саньин
78' Желтая карточкаАндре Бенжамин
90' Красная карточкаТраоре Шарль
Второй тайм
96'
Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
96'
Ох, нехорошо это выглядит. Буриго Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.
96'
Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
95'
Траоре Шарль получает красную карточку за не спортивное поведение
94'
Траоре Шарль из команды Труа опасно и грубо сыграл. Буриго Бенжамен пострадал.
93'
93'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Bryan Mbeumo не смог попасть в створ ударом издали
90'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
90'
Хауи Саиф-Эдин мяч отрикошетил от ворот
89'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
89'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
87'
Андре Бенжамин из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
Бенсебаини Рами выбил мяч подальше от ворот.
87'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Хазри Вахби из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
87'
Должен был быть гол! Хазри Вахби имел отличный шанс, но Желязны Эрвин не дал голу состоятся!
87'
Сарр Исмаила разрезает оборону соперника отличным пасом
87'
Сарр Исмаила из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
85'
Судья сигнализирует, что Депланье Матье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Депланье Матье
85'
85'
О, нет. Из многообещающей позиции Сахо Диафра из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
84'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
84'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Траоре Амари и Прчич Саньин из команды Ренн.
83'
Судья сигнализирует, что Вальтер Реми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
83'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Данзе Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Грандсир Самуэль из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
82'
Грандсир Самуэль возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Беллюгу Франсуа из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
82'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Судья сигнализирует, что Данзе Ромен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Bryan Mbeumo
81'
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Грандсир Самуэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Грандсир Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Bryan Mbeumo наказан за толчок Бенсебаини Рами
79'
Жиродон Джимми из команды Труа делает передачу одноклубнику.
78'
78'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
78'
Безумный фол. Андре Бенжамин грубо играет против соперника. Пострадал Грандсир Самуэль
77'
Тактическая замена. Сук Юн-Чжун уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
76'
Ньяньон Жорис получил травму и заменен. Бенсебаини Рами выходит на поле.
75'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Ньяньон Жорис получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
Ньяньон Жорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Ньяньон Жорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Bryan Mbeumo из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
73'
Буриго Бенжамен нанес удар, мяч был парирован, но Желязны Эрвин не удержал его в руках.
72'
Г О О О О Л - Прчич Саньин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
72'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
71'
Сук Юн-Чжун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
70'
Андре Бенжамин нанес удар головой, но Желязны Эрвин перевел мяч на угловой!
70'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
69'
69'
Тактическая замена. Пеле Брайан уходит с поля и его заменяет Bryan Mbeumo
69'
Тактическая замена. Азамум Карим уходит с поля и его заменяет Хауи Саиф-Эдин
68'
Шанс! Сахо Диафра из команды Ренн пробил головой, но мимо
68'
68'
Сук Юн-Чжун наказан за толчок Данзе Ромен
67'
Сук Юн-Чжун из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Пеле Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Судья сигнализирует, что Ньяньон Жорис из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сук Юн-Чжун
66'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
66'
Хазри Вахби из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
64'
Тактическая замена. Гуркюфф Йоанн уходит с поля и его заменяет Сахо Диафра
64'
Тактическая замена. Эну Адриен уходит с поля и его заменяет Буриго Бенжамен
64'
Сарр Исмаила не смог попасть в створ ударом издали
64'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
61'
Судья сигнализирует, что Сук Юн-Чжун из команды Труа поставил подножку. Пострадал Ньяньон Жорис
60'
60'
Андре Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Траоре Шарль из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Андре Бенжамин заработал фол
59'
59'
Пеле Брайан не смог попасть в створ ударом издали
59'
58'
Эну Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Грандсир Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Прчич Саньин получил желтую карточку от судьи
57'
Безумный фол. Прчич Саньин грубо играет против соперника. Пострадал Грандсир Самуэль
56'
Сарр Исмаила получил жёлтую карточку за "нырок".
56'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Сарр Исмаила нырнул в штрафной. Спорно!
56'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Вальтер Реми возвращается на поле, всё в порядке.
54'
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Вальтер Реми получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Пеле Брайан из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Грандсир Самуэль из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
49'
Эну Адриен из команды Ренн забрасывает мяч в штрафную.
47'
Г О О О О Л - Хазри Вахби из команды Ренн забивает с точки!
46'
ПЕНАЛЬТИ - Жиродон Джимми из команды Труа привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Сарр Исмаила.
46'
Сарр Исмаила из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Пеле Брайан из команды Труа подал угловой слева.
45'
Грандсир Самуэль мяч отрикошетил от ворот
45'
Грандсир Самуэль из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
45'
Выглядело как неплохой момент. Сарр Исмаила из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
44'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Беллюгу Франсуа получил желтую карточку от судьи
43'
Безумный фол. Беллюгу Франсуа грубо играет против соперника. Пострадал Гуркюфф Йоанн
43'
43'
42'
Шанс! Эну Адриен из команды Ренн пробил головой, но мимо
42'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой справа.
42'
Андре Бенжамин мяч отрикошетил от ворот
42'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой справа.
41'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
41'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Хазри Вахби из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
39'
Гуркюфф Йоанн пробил головой, вратарь справился с ударом.
38'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
38'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Вальтер Реми из команды Труа подал угловой справа.
37'
Депланье Матье из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
36'
Азамум Карим не смог попасть в створ ударом издали
36'
35'
Андре Бенжамин из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Сук Юн-Чжун заработал фол
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
34'
О, нет. Из многообещающей позиции Пеле Брайан из команды Труа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
34'
Азамум Карим из команды Труа отправил кросс в штрафную...
33'
33'
33'
32'
Судья сигнализирует, что Эну Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Грандсир Самуэль
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
27'
Эну Адриен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
26'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
25'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
23'
22'
Хазри Вахби из команды Ренн в офсайде
22'
Прчич Саньин из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
21'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
20'
20'
ШАНС! Вальтер Реми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
18'
17'
17'
17'
Хазри Вахби из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Желен Жереми выбил мяч подальше от ворот.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Сук Юн-Чжун наказан за толчок Ньяньон Жорис
14'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
14'
13'
Данзе Ромен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
9'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Траоре Шарль из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
5'
ШАНС! Пеле Брайан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Сук Юн-Чжун из команды Труа делает пас партнеру.
4'
4'
3'
Грандсир Самуэль из команды Труа опасно и грубо сыграл. Данзе Ромен пострадал.
2'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
2'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 2:0 Труа
Ренн
88.2% (157)
Ничья:
9.6% (17)
Труа
2.2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ренн:
41.6% (74)
2:1 Ренн:
25.3% (45)
2:0 Ренн:
17.4% (31)
1:1 Ничья:
7.9% (14)
3:1 Ренн:
2.8% (5)
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