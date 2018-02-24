Стадион: Стад дю Рудуру
0:1
6' ПенальтиМолле Флоран
20' Желтая карточкаБалью Иван
1:1
22' ГолДо Лука
31' Желтая карточкаНгбакото Йени
45' Желтая карточкаМанджек Жорж
1:2
56' ГолРу Нолан
69' Желтая карточкаСелимович Вахид
76' Желтая карточкаСалибур Янис
77' Желтая карточкаИкоко Джордан
84' Желтая карточкаДоссеви Матьё
2:2
86' ГолДо Лука
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
94'
94'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Судья сигнализирует, что Манджек Жорж из команды Метц поставил подножку. Пострадал Нгбакото Йени
93'
92'
92'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Салибур Янис наказан за толчок Селимович Вахид
90'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
90'
Коад Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Dylan Lempereur предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
89'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
86'
Салибур Янис сделал результативную передачу.
86'
Г О О О О Л - До Лука изменил счет на табло!
86'
86'
Салибур Янис из команды Генгам сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
85'
Блас Людовик бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Тактическая замена. Гренье Клеман уходит с поля и его заменяет Диалло Мустафа
84'
Доссеви Матьё получил желтую карточку от судьи
83'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ребошу Педру
82'
82'
Балью Иван из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
79'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
79'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Икоко Джордан получил желтую карточку от судьи
77'
Безумный фол. Икоко Джордан грубо играет против соперника. Пострадал Булая Фарид
76'
76'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Салибур Янис получил желтую карточку от судьи
76'
Салибур Янис упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
73'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Метц совершает вбрасывание на своей половине поля
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
70'
Тактическая замена. Нгбакото Йени уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
70'
Гренье Клеман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
69'
Селимович Вахид получил желтую карточку от судьи
68'
Судья сигнализирует, что Селимович Вахид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
68'
Селимович Вахид ошибается в защите.
67'
67'
Гренье Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
66'
Нгбакото Йени наказан за толчок Доссеви Матьё
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Тюрам Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Ньякат Мусса пострадал.
63'
Ру Нолан из команды Метц играет слишком грубо. Салибур Янис оказался на газоне.
62'
61'
Тактическая замена. Фири Лебоганг уходит с поля и его заменяет Бенезе Николя
61'
Хорошую попытку сделал Салибур Янис. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
59'
58'
58'
57'
Какой промах! Нгбакото Йени имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
57'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой справа.
56'
Доссеви Матьё сделал результативную передачу.
56'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
56'
Миличевич Даниел получил травму и заменен. Булая Фарид выходит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
53'
Нгбакото Йени из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Коад Рено пострадал.
53'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой справа.
53'
Тюрам Маркус имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
52'
52'
Метц совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
49'
49'
До Лука не смог попасть в створ ударом издали
48'
Тюрам Маркус наказан за толчок Ньякат Мусса
48'
47'
Dylan Lempereur не смог попасть в створ ударом издали
47'
46'
46'
Доссеви Матьё из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Манджек Жорж получил желтую карточку от судьи
45'
Безумный фол. Манджек Жорж грубо играет против соперника. Пострадал До Лука
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
44'
Тюрам Маркус сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
44'
43'
42'
Молле Флоран получил травму и заменен. Ривьер Эммануэль выходит на поле.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Молле Флоран получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Молле Флоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
37'
36'
Судья сигнализирует, что Фири Лебоганг из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
34'
Felix Eboa наказан за толчок Ру Нолан
32'
Коад Рено из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Нгбакото Йени заработал фол
31'
Рефери не любит споров - именно за это Нгбакото Йени сейчас получил желтую
31'
Нгбакото Йени наказан за толчок Dylan Lempereur
30'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
30'
Плохо сыграл Кербра Кристоф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Доссеви Матьё из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Икоко Джордан не смог попасть в створ ударом издали
26'
25'
Салибур Янис мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой слева.
24'
Миличевич Даниел мяч отрикошетил от ворот
22'
Салибур Янис сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - До Лука изменил счет на табло!
22'
Салибур Янис из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
22'
21'
Нгбакото Йени из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Балью Иван заработал фол
20'
20'
Гренье Клеман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
20'
Балью Иван получил желтую карточку от судьи
20'
Балью Иван из команды Метц опасно и грубо сыграл. Нгбакото Йени пострадал.
19'
ШАНС! Нгбакото Йени нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Молле Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Метц поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
16'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Судья сигнализирует, что Dylan Lempereur из команды Метц поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
14'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
14'
Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус, обводя своих соперников
14'
Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
13'
12'
11'
Кавасима Эйдзи не дал случится голу! Тюрам Маркус должен был забивать, но Кавасима Эйдзи сделал отличный сейв
11'
Салибур Янис из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Гренье Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой справа.
10'
Ребошу Педру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
9'
Шанс! Тюрам Маркус из команды Генгам пробил головой, но мимо
9'
Фири Лебоганг из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
8'
Молле Флоран из команды Метц играет слишком грубо. Икоко Джордан оказался на газоне.
7'
6'
Г О О О О Л - Молле Флоран из команды Метц забивает с точки!
6'
ПЕНАЛЬТИ! - Гренье Клеман играет рукой в штрафной! Гренье Клеман вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Ру Нолан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
5'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Манджек Жорж из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
2'
Нгбакото Йени из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 2:2 Метц
Генгам
83.1% (148)
Ничья:
14.6% (26)
Метц
2.2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Генгам:
42.7% (76)
2:1 Генгам:
26.4% (47)
1:1 Ничья:
12.9% (23)
2:0 Генгам:
10.7% (19)
3:1 Генгам:
2.8% (5)
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