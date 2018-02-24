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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Генгам
2:2
Конец матча
Метц
0'
0:1
6' Пенальти
Молле Флоран
20' Желтая карточка
Балью Иван
1:1
22' Гол
До Лука
31' Желтая карточка
Нгбакото Йени
45' Желтая карточка
Манджек Жорж
1:2
56' Гол
Ру Нолан
69' Желтая карточка
Селимович Вахид
76' Желтая карточка
Салибур Янис
77' Желтая карточка
Икоко Джордан
84' Желтая карточка
Доссеви Матьё
2:2
86' Гол
До Лука
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
94'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Манджек Жорж из команды Метц поставил подножку. Пострадал Нгбакото Йени
93'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

92'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Салибур Янис наказан за толчок Селимович Вахид
90'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
90'
Коад Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Dylan Lempereur предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
87'
Ру Нолан из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
86'
Салибур Янис сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - До Лука изменил счет на табло!
86'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
86'
Салибур Янис из команды Генгам сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Угловой
86'
До Лука из команды Генгам подал угловой слева.
85'
Блас Людовик бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Тактическая замена. Гренье Клеман уходит с поля и его заменяет Диалло Мустафа
Желтая карточка
84'
Доссеви Матьё получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ребошу Педру
Офсайд
82'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
82'
Балью Иван из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
81'
Удар от ворот произведет Генгам
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
79'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
79'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
77'
Икоко Джордан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Безумный фол. Икоко Джордан грубо играет против соперника. Пострадал Булая Фарид
76'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
76'
Салибур Янис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Салибур Янис упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
73'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Метц совершает вбрасывание на своей половине поля
71'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Удар от ворот произведет Метц
70'
Тактическая замена. Нгбакото Йени уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
70'
Гренье Клеман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
69'
Селимович Вахид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Селимович Вахид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
68'
Селимович Вахид ошибается в защите.
67'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Гренье Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
Фол, нарушение
66'
Нгбакото Йени наказан за толчок Доссеви Матьё
65'
Удар от ворот произведет Метц
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
64'
Тюрам Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Ньякат Мусса пострадал.
Фол, нарушение
63'
Ру Нолан из команды Метц играет слишком грубо. Салибур Янис оказался на газоне.
62'
Удар от ворот произведет Метц
61'
Тактическая замена. Фири Лебоганг уходит с поля и его заменяет Бенезе Николя
61'
Хорошую попытку сделал Салибур Янис. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Метц
57'
Какой промах! Нгбакото Йени имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
57'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой справа.
56'
Доссеви Матьё сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ру Нолан из клуба "Метц" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
56'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
56'
Миличевич Даниел получил травму и заменен. Булая Фарид выходит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
53'
Нгбакото Йени из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Коад Рено пострадал.
Угловой
53'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой справа.
53'
Тюрам Маркус имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
52'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Метц совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Удар от ворот произведет Метц
49'
До Лука не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
48'
Тюрам Маркус наказан за толчок Ньякат Мусса
48'
Удар от ворот произведет Генгам
47'
Dylan Lempereur не смог попасть в створ ударом издали
47'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Доссеви Матьё из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
45'
До Лука из команды Генгам в офсайде
Желтая карточка
45'
Манджек Жорж получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Манджек Жорж грубо играет против соперника. Пострадал До Лука
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Удар от ворот произведет Генгам
44'
Тюрам Маркус сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
44'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Офсайд
43'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
42'
Молле Флоран получил травму и заменен. Ривьер Эммануэль выходит на поле.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Молле Флоран получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
41'
Молле Флоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Генгам
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Фири Лебоганг из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
36'
До Лука из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
До Лука из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
35'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
34'
Felix Eboa наказан за толчок Ру Нолан
Фол, нарушение
32'
Коад Рено из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Нгбакото Йени заработал фол
Желтая карточка
31'
Рефери не любит споров - именно за это Нгбакото Йени сейчас получил желтую
Фол, нарушение
31'
Нгбакото Йени наказан за толчок Dylan Lempereur
30'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
30'
Плохо сыграл Кербра Кристоф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
30'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Доссеви Матьё из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Икоко Джордан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
27'
До Лука из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Коад Рено пострадал.
Офсайд
26'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
25'
Салибур Янис мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
25'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Угловой
24'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой слева.
24'
Миличевич Даниел мяч отрикошетил от ворот
22'
Салибур Янис сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - До Лука изменил счет на табло!
22'
Салибур Янис из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Удар от ворот произведет Генгам
Фол, нарушение
21'
Нгбакото Йени из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Балью Иван заработал фол
20'
Удар от ворот произведет Метц
20'
Гренье Клеман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
20'
Балью Иван получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Балью Иван из команды Метц опасно и грубо сыграл. Нгбакото Йени пострадал.
19'
ШАНС! Нгбакото Йени нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Молле Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Метц поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
16'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Dylan Lempereur из команды Метц поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
15'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
14'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
14'
Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус, обводя своих соперников
14'
Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
13'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Метц
11'
Кавасима Эйдзи не дал случится голу! Тюрам Маркус должен был забивать, но Кавасима Эйдзи сделал отличный сейв
11'
Салибур Янис из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Гренье Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой справа.
10'
Ребошу Педру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Коад Рено
9'
Удар от ворот произведет Метц
9'
Шанс! Тюрам Маркус из команды Генгам пробил головой, но мимо
9'
Фири Лебоганг из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Молле Флоран из команды Метц играет слишком грубо. Икоко Джордан оказался на газоне.
7'
Удар от ворот произведет Метц
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Молле Флоран из команды Метц забивает с точки!
Фол, нарушение
6'
ПЕНАЛЬТИ! - Гренье Клеман играет рукой в штрафной! Гренье Клеман вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
5'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Ру Нолан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
5'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
4'
Ру Нолан из команды Метц в офсайде
4'
Манджек Жорж из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
3'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
2'
Нгбакото Йени из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 2:2 Метц
Генгам
83.1% (148)
Ничья:
14.6% (26)
Метц
2.2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Генгам:
42.7% (76)
Генгам:
26.4% (47)
Ничья:
12.9% (23)
Генгам:
10.7% (19)
Генгам:
2.8% (5)
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