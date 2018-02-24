Стадион: Стад де ля Божуар
11' Желтая карточкаЖиротто Андрей
39' Желтая карточкаМонкондю Томас
0:1
45' ГолКакута Гаэль
62' Желтая карточкаПаллуа Николя
67' Желтая карточкаКакута Гаэль
Новости после матча
Второй тайм
96'
Гартнер Регис из команды Амьен сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
96'
Накулма Преджус пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
95'
94'
94'
Накулма Преджус из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Соперник делает почти голевой пас, но Гартнер Регис из команды Амьен начеку и спасает ситуацию.
94'
Так близко к голу! Накулма Преджус имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Гартнер Регис!
94'
Дюбуа Лео мяч отрикошетил от ворот
93'
93'
93'
Отличные скиллы показывает Ронжье Валентин, обводя своих соперников
92'
92'
Жиротто Андрей не смог попасть в створ ударом издали
92'
92'
92'
92'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
ШАНС! Паллуа Николя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
91'
Паллуа Николя из команды Нант делает передачу одноклубнику.
91'
Судья сигнализирует, что Траоре Ласина из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Паллуа Николя
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
90'
Судья сигнализирует, что Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
90'
90'
Накулма Преджус из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
89'
Бурго Эммануэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
89'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант играет слишком грубо. Бурго Эммануэль оказался на газоне.
88'
Игроки ФК "Амьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Какута Гаэль получил травму и заменен. Эль-Хаджам Уалид выходит на поле.
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Какута Гаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
86'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
85'
Кайембе Йорис из команды Нант делает пас партнеру.
85'
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
85'
Тактическая замена. Мендоса Стивен уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
84'
Бурго Эммануэль коснулся мяча рукой.
84'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Дюбуа Лео имел все шансы забить, но Гартнер Регис сделал отличный сейв!
84'
Накулма Преджус из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Кайембе Йорис из команды Нант забрасывает мяч в штрафную.
82'
82'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
81'
81'
81'
Дюбуа Лео выбил мяч подальше от ворот.
81'
81'
81'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
80'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Бурго Эммануэль из команды Амьен подал угловой слева.
79'
Дибасси Бакай имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
79'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
79'
Отличные скиллы показывает Какута Гаэль, обводя своих соперников
79'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Иельш Жюльен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
78'
78'
Эль-Ганасси Яссин не смог попасть в створ ударом издали
78'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
77'
77'
Тактическая замена. Гакпе Серж уходит с поля и его заменяет Бурго Эммануэль
77'
Судья сигнализирует, что Накулма Преджус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
75'
75'
75'
Лима Лукас из команды Нант делает неудачный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
74'
Тактическая замена. Santy Ngom уходит с поля и его заменяет Накулма Преджус
74'
73'
73'
Траоре Ласина нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Карлос Диего Сантос наказан за толчок Траоре Ласина
72'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Удивительный сейв сделал Гартнер Регис из команды Амьен! А был бы точно гол!
72'
Сала Эмилиано имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
71'
Жиротто Андрей мяч отрикошетил от ворот
71'
Сиссоко Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Жиротто Андрей из команды Нант отправил кросс в штрафную...
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
70'
69'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
69'
Лима Лукас из команды Нант пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
69'
Гакпе Серж коснулся мяча рукой.
68'
68'
Жиротто Андрей из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Рефери не любит споров - именно за это Какута Гаэль сейчас получил желтую
66'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Гакпе Серж из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
65'
Нант нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
65'
65'
64'
64'
Кайембе Йорис из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
63'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Кайембе Йорис из команды Нант делает пас партнеру.
63'
Santy Ngom нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
62'
Santy Ngom из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Тактическая замена. Туре Абдулайе уходит с поля и его заменяет Кайембе Йорис
62'
Судья подбегает и показывает Паллуа Николя из команды Нант отложенную желтую карточку за фол.
61'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Мендоса Стивен из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Монкондю Томас из команды Амьен делает пас партнеру.
58'
Santy Ngom наказан за толчок Аденон Халед
57'
57'
Игра в одни ворота сейчас. Нант доминирует и владеет мячом
57'
57'
56'
Эль-Ганасси Яссин разрезает оборону соперника отличным пасом
56'
Отличные скиллы показывает Эль-Ганасси Яссин, обводя своих соперников
56'
55'
Дюбуа Лео решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Исса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Эль-Ганасси Яссин
55'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
53'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гартнер Регис из команды Амьен.
53'
52'
Лима Лукас отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
51'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
49'
Santy Ngom из команды Нант наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
49'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
49'
Лима Лукас из команды Нант пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
48'
Судья свистит. Аденон Халед атаковал сзади соперника. Это Santy Ngom заработал своей команде штрафной
47'
47'
46'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Эль-Ганасси Яссин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
48'
Ронжье Валентин из команды Нант делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Г О О О О Л - Какута Гаэль изменил счет на табло!
46'
Какута Гаэль из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
Шанс! Гакпе Серж из команды Амьен пробил головой, но мимо
46'
Траоре Ласина из команды Амьен делает передачу одноклубнику.
46'
Гакпе Серж сделал результативную передачу.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Santy Ngom из команды Нант опасно и грубо сыграл. Иельш Жюльен пострадал.
45'
45'
Сиссоко Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Дибасси Бакай из команды Амьен играет слишком грубо. Santy Ngom оказался на газоне.
44'
44'
43'
43'
43'
Гакпе Серж из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
43'
42'
42'
Плохо сыграл Аденон Халед - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Дибасси Бакай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Santy Ngom
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Монкондю Томас получил желтую карточку от судьи
39'
Монкондю Томас из команды Амьен играет слишком грубо. Туре Абдулайе оказался на газоне.
38'
Туре Абдулайе из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
38'
38'
Лима Лукас из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
37'
37'
Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
37'
Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
36'
Гакпе Серж мяч отрикошетил от ворот
36'
Гакпе Серж из команды Амьен играет в стеночку с партнером по команде. Траоре Ласина это был.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
34'
Santy Ngom не смог попасть в створ ударом издали
34'
34'
Сала Эмилиано из команды Нант делает пас партнеру.
34'
34'
33'
Santy Ngom наказан за толчок Траоре Ласина
33'
33'
Шанс! Томассон Адриен из команды Нант пробил головой, но мимо
32'
Жиротто Андрей из команды Нант отправил кросс в штрафную...
32'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Гуано Принс-Десир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
29'
ШАНС! Монкондю Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
28'
27'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Жиротто Андрей не смог попасть в створ ударом издали
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
25'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
24'
24'
Какута Гаэль из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
23'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Мендоса Стивен мяч отрикошетил от ворот
23'
22'
22'
20'
20'
Томассон Адриен из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали
19'
Лима Лукас пробил со штрафного прямо в стенку
18'
Судья свистит. Аденон Халед атаковал сзади соперника. Это Santy Ngom заработал своей команде штрафной
17'
16'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
Дибасси Бакай из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Santy Ngom заработал фол
13'
Судья сигнализирует, что Santy Ngom из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сиссоко Исса
13'
13'
Сиссоко Исса из команды Амьен делает неудачный навес.
12'
12'
Ронжье Валентин из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Гуано Принс-Десир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Жиротто Андрей получил желтую карточку от судьи
11'
Иельш Жюльен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Безумный фол. Жиротто Андрей грубо играет против соперника. Пострадал Иельш Жюльен
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
9'
Паллуа Николя из команды Нант играет слишком грубо. Дибасси Бакай оказался на газоне.
9'
Карлос Диего Сантос из команды Нант делает передачу одноклубнику.
9'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Santy Ngom
7'
7'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
7'
7'
6'
Томассон Адриен из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
3'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
3'
Карлос Диего Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Какута Гаэль из команды Амьен навешивает в штрафную с рикошетом.
2'
Сиссоко Исса из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 0:1 Амьен
Нант
91% (161)
Ничья:
8.5% (15)
Амьен
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нант:
41.2% (73)
2:0 Нант:
23.7% (42)
2:1 Нант:
20.3% (36)
1:1 Ничья:
6.8% (12)
3:1 Нант:
2.3% (4)
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