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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Нант
0:1
Конец матча
Амьен
0'
11' Желтая карточка
Жиротто Андрей
39' Желтая карточка
Монкондю Томас
0:1
45' Гол
Какута Гаэль
62' Желтая карточка
Паллуа Николя
67' Желтая карточка
Какута Гаэль
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Гартнер Регис из команды Амьен сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
96'
Накулма Преджус пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
95'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
94'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

94'
Накулма Преджус из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Соперник делает почти голевой пас, но Гартнер Регис из команды Амьен начеку и спасает ситуацию.
94'
Так близко к голу! Накулма Преджус имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Гартнер Регис!
Угловой
94'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
94'
Дюбуа Лео мяч отрикошетил от ворот
93'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
93'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
93'
Отличные скиллы показывает Ронжье Валентин, обводя своих соперников
92'
Удар от ворот произведет Амьен
92'
Жиротто Андрей не смог попасть в створ ударом издали
92'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
92'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Амьен
91'
ШАНС! Паллуа Николя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
91'
Паллуа Николя из команды Нант делает передачу одноклубнику.
91'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Траоре Ласина из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Паллуа Николя
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Офсайд
90'
Судья сигнализирует, что Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
90'
Удар от ворот произведет Амьен
90'
Накулма Преджус из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
89'
Бурго Эммануэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
89'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант играет слишком грубо. Бурго Эммануэль оказался на газоне.
88'
Игроки ФК "Амьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Какута Гаэль получил травму и заменен. Эль-Хаджам Уалид выходит на поле.
Травма, повреждение
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Какута Гаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
86'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Кайембе Йорис из команды Нант делает пас партнеру.
85'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
85'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
85'
Тактическая замена. Мендоса Стивен уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
Фол, нарушение
84'
Бурго Эммануэль коснулся мяча рукой.
84'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Дюбуа Лео имел все шансы забить, но Гартнер Регис сделал отличный сейв!
84'
Накулма Преджус из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Кайембе Йорис из команды Нант забрасывает мяч в штрафную.
82'
Дюбуа Лео из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
82'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
81'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Дюбуа Лео выбил мяч подальше от ворот.
81'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
81'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
81'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
80'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Бурго Эммануэль из команды Амьен подал угловой слева.
79'
Дибасси Бакай имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
79'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
79'
Отличные скиллы показывает Какута Гаэль, обводя своих соперников
79'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Иельш Жюльен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
78'
Удар от ворот произведет Амьен
78'
Эль-Ганасси Яссин не смог попасть в створ ударом издали
78'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
78'
Дюбуа Лео из команды Нант делает пас партнеру.
77'
Удар от ворот произведет Нант
77'
Тактическая замена. Гакпе Серж уходит с поля и его заменяет Бурго Эммануэль
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Накулма Преджус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
75'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
75'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
75'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Лима Лукас из команды Нант делает неудачный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
74'
Тактическая замена. Santy Ngom уходит с поля и его заменяет Накулма Преджус
74'
Удар от ворот произведет Нант
73'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Траоре Ласина нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Угловой
72'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
72'
Удивительный сейв сделал Гартнер Регис из команды Амьен! А был бы точно гол!
72'
Сала Эмилиано имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
Угловой
71'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
71'
Жиротто Андрей мяч отрикошетил от ворот
71'
Сиссоко Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Жиротто Андрей из команды Нант отправил кросс в штрафную...
71'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
70'
Удар от ворот произведет Амьен
Угловой
69'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
69'
Лима Лукас из команды Нант пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Фол, нарушение
69'
Гакпе Серж коснулся мяча рукой.
68'
Дюбуа Лео из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
68'
Жиротто Андрей из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
67'
Рефери не любит споров - именно за это Какута Гаэль сейчас получил желтую
66'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
66'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Гакпе Серж из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
65'
Нант нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
65'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
64'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Кайембе Йорис из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
63'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Кайембе Йорис из команды Нант делает пас партнеру.
63'
Santy Ngom нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой слева.
62'
Santy Ngom из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Тактическая замена. Туре Абдулайе уходит с поля и его заменяет Кайембе Йорис
Желтая карточка
62'
Судья подбегает и показывает Паллуа Николя из команды Нант отложенную желтую карточку за фол.
61'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Мендоса Стивен из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Монкондю Томас из команды Амьен делает пас партнеру.
Фол, нарушение
58'
Santy Ngom наказан за толчок Аденон Халед
57'
Удар от ворот произведет Нант
57'
Игра в одни ворота сейчас. Нант доминирует и владеет мячом
57'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
56'
Эль-Ганасси Яссин разрезает оборону соперника отличным пасом
56'
Отличные скиллы показывает Эль-Ганасси Яссин, обводя своих соперников
56'
Удар от ворот произведет Амьен
55'
Дюбуа Лео решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Исса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Эль-Ганасси Яссин
55'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
53'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гартнер Регис из команды Амьен.
53'
Дюбуа Лео из команды Нант делает отличный кросс...
53'
Удар от ворот произведет Амьен
52'
Лима Лукас отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
50'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Удар от ворот произведет Амьен
49'
Santy Ngom из команды Нант наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
49'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
49'
Лима Лукас из команды Нант пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Фол, нарушение
48'
Судья свистит. Аденон Халед атаковал сзади соперника. Это Santy Ngom заработал своей команде штрафной
47'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Нант
46'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Эль-Ганасси Яссин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
48'
Ронжье Валентин из команды Нант делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Какута Гаэль изменил счет на табло!
46'
Какута Гаэль из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
46'
Удар от ворот произведет Нант
46'
Шанс! Гакпе Серж из команды Амьен пробил головой, но мимо
46'
Траоре Ласина из команды Амьен делает передачу одноклубнику.
46'
Гакпе Серж сделал результативную передачу.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
45'
Santy Ngom из команды Нант опасно и грубо сыграл. Иельш Жюльен пострадал.
45'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Сиссоко Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
44'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Дибасси Бакай из команды Амьен играет слишком грубо. Santy Ngom оказался на газоне.
44'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
43'
Гакпе Серж из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
42'
Плохо сыграл Аденон Халед - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Дибасси Бакай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Santy Ngom
41'
Удар от ворот произведет Амьен
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Травма, повреждение
39'
Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
39'
Монкондю Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Монкондю Томас из команды Амьен играет слишком грубо. Туре Абдулайе оказался на газоне.
38'
Туре Абдулайе из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
38'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
38'
Лима Лукас из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
37'
Сиссоко Исса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Угловой
37'
Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
37'
Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
36'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
36'
Гакпе Серж мяч отрикошетил от ворот
36'
Гакпе Серж из команды Амьен играет в стеночку с партнером по команде. Траоре Ласина это был.
35'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Удар от ворот произведет Амьен
34'
Santy Ngom не смог попасть в створ ударом издали
34'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Сала Эмилиано из команды Нант делает пас партнеру.
34'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Santy Ngom наказан за толчок Траоре Ласина
33'
Удар от ворот произведет Амьен
33'
Шанс! Томассон Адриен из команды Нант пробил головой, но мимо
32'
Жиротто Андрей из команды Нант отправил кросс в штрафную...
32'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
32'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Травма, повреждение
30'
Гуано Принс-Десир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Удар от ворот произведет Нант
29'
ШАНС! Монкондю Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Сиссоко Исса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Сиссоко Исса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
26'
Жиротто Андрей не смог попасть в створ ударом издали
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
25'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Какута Гаэль из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
24'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
23'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Мендоса Стивен мяч отрикошетил от ворот
23'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
20'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
20'
Томассон Адриен из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали
19'
Лима Лукас пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
18'
Судья свистит. Аденон Халед атаковал сзади соперника. Это Santy Ngom заработал своей команде штрафной
17'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
14'
Дибасси Бакай из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Santy Ngom заработал фол
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Santy Ngom из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сиссоко Исса
13'
Удар от ворот произведет Нант
13'
Сиссоко Исса из команды Амьен делает неудачный навес.
12'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Ронжье Валентин из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Гуано Принс-Десир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
11'
Жиротто Андрей получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
11'
Иельш Жюльен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
11'
Безумный фол. Жиротто Андрей грубо играет против соперника. Пострадал Иельш Жюльен
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
9'
Паллуа Николя из команды Нант играет слишком грубо. Дибасси Бакай оказался на газоне.
9'
Карлос Диего Сантос из команды Нант делает передачу одноклубнику.
9'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Santy Ngom
7'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Амьен
6'
Томассон Адриен из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
Удар от ворот произведет Амьен
3'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
3'
Карлос Диего Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Какута Гаэль из команды Амьен навешивает в штрафную с рикошетом.
2'
Сиссоко Исса из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 0:1 Амьен
Нант
91% (161)
Ничья:
8.5% (15)
Амьен
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Нант:
41.2% (73)
Нант:
23.7% (42)
Нант:
20.3% (36)
Ничья:
6.8% (12)
Нант:
2.3% (4)
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