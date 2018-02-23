Текстовая онлайн трансляция матча Тулуза - Монако

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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Мунисипал
Состав команд
40
Лафон
Альбан
20
Яго
Стив
27
Блен
Алексис
25
Глик
Камил
24
Раджи
Андреа
17
Тилеманс
Юри
27
Лемар
Тома
14
Кейта
Бальде
Тулуза 4-3-3
- Основной состав
- 40 Лафон Альбан Вратарь
- 20 Яго Стив Защитник
- 5 Диоп Исса Защитник
- 6 Жюльен Кристофер Защитник
- 12 Силла Иссиага Защитник
- 27 Блен Алексис Полузащитник
- 4 Каюзак Янник Полузащитник
- 25 Имбула Ганелли Полузащитник
- 24 Мубеле Фирмин Нападающий
- 9 Саного Яя Нападающий
- 21 Дурмаз Джимми Нападающий
- Главный тренер: Michael Debeve
- Травмы и дисквалификации
- Сомалиа Вергитон Травмирован
- Quentin Boisgard Травмирован
- Градель Макс-Ален Дисквалифицирован
Монако 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Субашич Даниэль Вратарь
- 19 Сидибе Джибриль Защитник
- 25 Глик Камил Защитник
- 5 Жемерсон де Жесус Защитник
- 24 Раджи Андреа Защитник
- 2 Фабиньо Энрике Полузащитник
- 17 Тилеманс Юри Полузащитник
- 27 Лемар Тома Полузащитник
- 8 Моутинью Жоау Полузащитник
- 15 Дьякаби Адама Полузащитник
- 14 Кейта Бальде Нападающий
- Главный тренер: Жардим Леонарду
- Травмы и дисквалификации
- Траоре Адама II Травмирован
- Бенальо Диего Травмирован
Предыдущие игры
Тулуза (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 17.02.2018 Амьен 0:0 Тулуза Л1
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 03.02.2018 Ницца 0:1 Тулуза Л1
- 27.01.2018 Тулуза 1:0 Труа Л1
- 23.01.2018 Бур-Перонна 2:0 Тулуза КФ
- 20.01.2018 Монпелье 2:1 Тулуза Л1
- 17.01.2018 Тулуза 1:1 Нант Л1
- 14.01.2018 Сент-Этьен 2:0 Тулуза Л1
- 10.01.2018 Ренн 4:2 Тулуза КЛ
- 06.01.2018 Тулуза 1:0 Ницца КФ
- 20.12.2017 Тулуза 1:2 Лион Л1
- 16.12.2017 Страсбург 2:1 Тулуза Л1
- 12.12.2017 Тулуза 2:0 Бордо КЛ
- 09.12.2017 Тулуза 2:0 Кан Л1
- 02.12.2017 Лилль 1:0 Тулуза Л1
- 29.11.2017 Тулуза 1:2 Ницца Л1
- 25.11.2017 Дижон 3:1 Тулуза Л1
- 18.11.2017 Тулуза 0:0 Метц Л1
- 04.11.2017 Нант 2:1 Тулуза Л1
- 29.10.2017 Тулуза 0:0 Сент-Этьен Л1
Монако (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 16.02.2018 Монако 4:0 Дижон Л1
- 10.02.2018 Анже 0:4 Монако Л1
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 31.01.2018 Монако 2:0 Монпелье КЛ
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Монако 3:1 Метц Л1
- 16.01.2018 Монако 2:2 Ницца Л1
- 13.01.2018 Монпелье 0:0 Монако Л1
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
- 06.01.2018 Изёр 2:5 Монако КФ
- 20.12.2017 Монако 2:1 Ренн Л1
- 15.12.2017 Сент-Этьен 0:4 Монако Л1
- 12.12.2017 Монако 2:0 Кан КЛ
- 09.12.2017 Монако 3:2 Труа Л1
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 02.12.2017 Монако 1:0 Анже Л1
- 29.11.2017 Нант 1:0 Монако Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 21.11.2017 Монако 1:4 РБ Лейпциг ЛЧ
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 8
Монако: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 3
- 04.08.2017 Монако 3:2 Тулуза Лига 1
- 29.04.2017 Монако 3:1 Тулуза Лига 1
- 14.10.2016 Тулуза 3:1 Монако Лига 1
- 24.01.2016 Монако 4:0 Тулуза Лига 1
- 22.08.2015 Тулуза 1:1 Монако Лига 1
- 03.05.2015 Монако 4:1 Тулуза Лига 1
- 05.12.2014 Тулуза 0:2 Монако Лига 1
- 19.01.2014 Тулуза 0:2 Монако Лига 1
- 23.08.2013 Монако 0:0 Тулуза Лига 1
- 06.02.2011 Тулуза 2:0 Монако Лига 1
- 18.09.2010 Монако 0:0 Тулуза Лига 1
- 15.05.2010 Тулуза 0:0 Монако Лига 1
- 08.08.2009 Монако 1:0 Тулуза Лига 1
- 14.03.2009 Монако 3:2 Тулуза Лига 1
- 25.10.2008 Тулуза 0:0 Монако Лига 1
- 12.07.2008 Монако 1:1 Тулуза Товарищеские матчи. Сборные
- 12.07.2008 Тулуза 1:1 Монако Товарищеские матчи. Сборные
- 12.04.2008 Монако 0:2 Тулуза Лига 1
- 24.11.2007 Тулуза 0:0 Монако Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|81 - 19
|68
|2.
|Монако
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|64 - 26
|56
|3.
|Марсель
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|56 - 29
|55
|4.
|Лион
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|56 - 32
|49
|5.
|Нант
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|27 - 27
|39
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|27
|9
|12
|6
|24 - 21
|39
|7.
|Бордо
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|32 - 35
|35
|8.
|Ренн
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|32 - 35
|35
|9.
|Ницца
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|32 - 38
|35
|10.
|Генгам
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|26 - 33
|34
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|27 - 40
|33
|12.
|Кан
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|20 - 30
|32
|13.
|Дижон
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 52
|32
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|27
|8
|7
|12
|32 - 47
|31
|15.
|Труа
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|24 - 34
|28
|16.
|Тулуза
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|22 - 33
|27
|17.
|Лилль
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|26 - 41
|27
|18.
|Амьен
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|22 - 31
|26
|19.
|Анже
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|27 - 39
|25
|20.
|Метц
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|23 - 47
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Тулуза - МонакоДо начала игры осталось 19 часов 23 минуты, которая состоится 24.02.2018.
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Прогнозы на матч Тулуза - Монако
Тулуза
2.4% (3)
Ничья:
6.4% (8)
Монако
91.2% (114)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Монако:
40% (50)
0:1 Монако:
20.8% (26)
0:2 Монако:
17.6% (22)
1:3 Монако:
5.6% (7)
1:1 Ничья:
4.8% (6)
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