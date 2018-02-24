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  5. Лига 1
Стадион:
Дижон
2:0
Конец матча
Кан
0'
11' Желтая карточка
Бальмон Флорен
1:0
24' Гол в свои ворота
Да Сильва Дамьен
34' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
45' Желтая карточка
Сантини Иван
70' Желтая карточка
Фере Жюльен
2:0
70' Пенальти
Тавареш Жулио
89' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
90'+3
Второй тайм
93'
Дижон заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
91'
Удар от ворот произведет Дижон
91'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Хаддади Уссама наказан за толчок Timo Stavitski

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Тактическая замена. Тавареш Жулио уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
89'
Удар от ворот произведет Кан
89'
Тавареш Жулио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
89'
Рефери не любит споров - именно за это Гильберт Фредерик сейчас получил желтую
Фол, нарушение
88'
Судья свистит. Джику Александр атаковал сзади соперника. Это Слити Наим заработал своей команде штрафной
85'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
85'
Yoel Armougom из команды Кан отправил кросс в штрафную...
85'
Роделен Ронни нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Абейд Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Тактическая замена. Фере Жюльен уходит с поля и его заменяет Санко Баиссама
Фол, нарушение
84'
Тавареш Жулио из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Джику Александр пострадал.
83'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Ямбере Седрик имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
81'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
81'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
81'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
80'
Слити Наим пробует нанести удар издали, но Веркутр Реми держит все под контролем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
80'
Базиль Эрве из команды Кан отправил кросс в штрафную...
79'
Удар от ворот произведет Дижон
79'
Кривелли Энцо из команды Кан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
79'
Timo Stavitski из команды Кан отправил кросс в штрафную...
78'
Удар от ворот произведет Дижон
78'
Базиль Эрве из команды Кан сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
77'
Удар от ворот произведет Дижон
77'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
76'
Абейд Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Базиль Эрве из команды Кан поставил подножку. Пострадал Саммаритано Фредерик
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Timo Stavitski из команды Кан отправил кросс в штрафную...
73'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Петерс Стеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
73'
Саммаритано Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Слити Наим
71'
Тактическая замена. Бальмон Флорен уходит с поля и его заменяет Саммаритано Фредерик
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Тавареш Жулио из команды Дижон забивает с точки!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
70'
Фере Жюльен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
ПЕНАЛЬТИ - Фере Жюльен из команды Кан привез своей команде пенальти за опасную игру против Саид Уэсли.
68'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
68'
Матч возобновится спорным мячом
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
67'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Yoel Armougom из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
65'
Росье Валентен нарушает правила. Yoel Armougom пострадал
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
ШАНС! Саид Уэсли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Плохо сыграл Джику Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
64'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
64'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой слева.
63'
Хаддади Уссама из команды Дижон отдал передачу, которая была заблокирована.
63'
Саид Уэсли из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Тактическая замена. Сантини Иван уходит с поля и его заменяет Базиль Эрве
61'
Да Сильва Дамьен получил травму и заменен. Timo Stavitski выходит на поле.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Yoel Armougom из команды Кан поставил подножку. Пострадал Росье Валентен
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Абейд Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Yoel Armougom из команды Кан отправил кросс в штрафную...
58'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
Угловой
58'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой справа.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Да Сильва Дамьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Женевуа Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
56'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
55'
Роделен Ронни из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Кривелли Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
53'
Шанс! Роделен Ронни из команды Кан пробил головой, но мимо
53'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Yoel Armougom из команды Кан отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Петерс Стеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Назначен штрафной. Пострадал Тавареш Жулио, его свалил Женевуа Ромен.
49'
Сантини Иван из команды Кан отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
49'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Дижон
47'
Какой промах! Да Сильва Дамьен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
47'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
46'
Yoel Armougom из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
46'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Yoel Armougom из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Саид Уэсли из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
45'
Ямбере Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
45'
Сантини Иван получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Ямбере Седрик пострадал.
44'
Петерс Стеф нанес удар, мяч был парирован, но Рейне Батист не удержал его в руках.
44'
Абейд Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
42'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Сантини Иван нанес удар головой, но Рейне Батист спокойно отбил мяч.
40'
Yoel Armougom из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Yoel Armougom наказан за толчок Росье Валентен
36'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
36'
Петерс Стеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Абейд Мехди пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
34'
Да Сильва Дамьен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Да Сильва Дамьен грубо играет против соперника. Пострадал Тавареш Жулио
Фол, нарушение
33'
Роделен Ронни наказан за толчок Бальмон Флорен
Фол, нарушение
32'
Кривелли Энцо из команды Кан опасно и грубо сыграл. Абейд Мехди пострадал.
30'
Удар от ворот произведет Кан
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Росье Валентен нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Тавареш Жулио нанес удар издали, а Веркутр Реми отбил его обратно в игру!
29'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Ямбере Седрик из команды Дижон играет слишком грубо. Сантини Иван оказался на газоне.
28'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
О, нет. Из многообещающей позиции Саид Уэсли из команды Дижон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
27'
Росье Валентен из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
27'
Отличные скиллы показывает Росье Валентен, обводя своих соперников
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Да Сильва Дамьен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
24'
Саид Уэсли из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
23'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой справа.
22'
Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
21'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
21'
Фере Жюльен из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
20'
Yoel Armougom из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Абейд Мехди из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Угловой
20'
Абейд Мехди из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
19'
Кривелли Энцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
19'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой справа.
19'
Женевуа Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Лаутоа Веслей из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Кривелли Энцо пострадал.
16'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
15'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Джилободжи Папи пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
Удар от ворот произведет Кан
Фол, нарушение
14'
Фере Жюльен наказан за толчок Тавареш Жулио
14'
Да Сильва Дамьен из команды Кан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
13'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
13'
Лаутоа Веслей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
13'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
13'
Yoel Armougom из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Плохо сыграл Росье Валентен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Желтая карточка
11'
Бальмон Флорен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
11'
Безумный фол. Бальмон Флорен грубо играет против соперника. Пострадал Джику Александр
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Сантини Иван из команды Кан поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
9'
Удар от ворот произведет Кан
9'
Абейд Мехди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
Удар от ворот произведет Дижон
9'
Шанс! Сантини Иван из команды Кан пробил головой, но мимо
Угловой
8'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
8'
Джилободжи Папи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Кан
7'
ШАНС! Саид Уэсли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
7'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Дижон
6'
Роделен Ронни не смог попасть в створ ударом издали
5'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Лаутоа Веслей пострадал.
3'
Удар от ворот произведет Кан
3'
Саид Уэсли не смог попасть в створ ударом издали
3'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Петерс Стеф из команды Кан опасно и грубо сыграл. Бальмон Флорен пострадал.
2'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Бальмон Флорен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья свистит. Да Сильва Дамьен атаковал сзади соперника. Это Хаддади Уссама заработал своей команде штрафной
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 2:0 Кан
Дижон
62.9% (112)
Ничья:
29.8% (53)
Кан
7.3% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Дижон:
32.6% (58)
Ничья:
27% (48)
Дижон:
25.8% (46)
Кан:
4.5% (8)
Кан:
2.2% (4)
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