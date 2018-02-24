Стадион: Стад Гастон Жерар
11' Желтая карточкаБальмон Флорен
1:0
24' Гол в свои воротаДа Сильва Дамьен
34' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
45' Желтая карточкаСантини Иван
70' Желтая карточкаФере Жюльен
2:0
70' ПенальтиТавареш Жулио
89' Желтая карточкаГильберт Фредерик
Второй тайм
93'
Дижон заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
91'
91'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Хаддади Уссама наказан за толчок Timo Stavitski
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Тактическая замена. Тавареш Жулио уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
89'
89'
Тавареш Жулио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
89'
Рефери не любит споров - именно за это Гильберт Фредерик сейчас получил желтую
88'
Судья свистит. Джику Александр атаковал сзади соперника. Это Слити Наим заработал своей команде штрафной
85'
85'
85'
Роделен Ронни нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
85'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Тактическая замена. Фере Жюльен уходит с поля и его заменяет Санко Баиссама
84'
Тавареш Жулио из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Джику Александр пострадал.
83'
82'
Ямбере Седрик имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
81'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
81'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
80'
Слити Наим пробует нанести удар издали, но Веркутр Реми держит все под контролем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
80'
Базиль Эрве из команды Кан отправил кросс в штрафную...
79'
79'
Кривелли Энцо из команды Кан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
79'
Timo Stavitski из команды Кан отправил кросс в штрафную...
78'
78'
Базиль Эрве из команды Кан сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
77'
77'
76'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
76'
Абейд Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Судья сигнализирует, что Базиль Эрве из команды Кан поставил подножку. Пострадал Саммаритано Фредерик
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
74'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Timo Stavitski из команды Кан отправил кросс в штрафную...
73'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Саммаритано Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Слити Наим
71'
Тактическая замена. Бальмон Флорен уходит с поля и его заменяет Саммаритано Фредерик
70'
Г О О О О Л - Тавареш Жулио из команды Дижон забивает с точки!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Фере Жюльен получил желтую карточку от судьи
69'
ПЕНАЛЬТИ - Фере Жюльен из команды Кан привез своей команде пенальти за опасную игру против Саид Уэсли.
68'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
68'
Матч возобновится спорным мячом
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
67'
67'
65'
Росье Валентен нарушает правила. Yoel Armougom пострадал
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
ШАНС! Саид Уэсли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Плохо сыграл Джику Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
64'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
64'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой слева.
63'
Хаддади Уссама из команды Дижон отдал передачу, которая была заблокирована.
63'
Саид Уэсли из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Тактическая замена. Сантини Иван уходит с поля и его заменяет Базиль Эрве
61'
Да Сильва Дамьен получил травму и заменен. Timo Stavitski выходит на поле.
60'
Судья сигнализирует, что Yoel Armougom из команды Кан поставил подножку. Пострадал Росье Валентен
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
58'
58'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
58'
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Да Сильва Дамьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Женевуа Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
55'
Роделен Ронни из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Кривелли Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
53'
Шанс! Роделен Ронни из команды Кан пробил головой, но мимо
53'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
52'
52'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Назначен штрафной. Пострадал Тавареш Жулио, его свалил Женевуа Ромен.
49'
Сантини Иван из команды Кан отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
49'
48'
47'
47'
Какой промах! Да Сильва Дамьен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
47'
46'
46'
46'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Саид Уэсли из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Ямбере Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Сантини Иван получил желтую карточку от судьи
45'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Ямбере Седрик пострадал.
44'
Петерс Стеф нанес удар, мяч был парирован, но Рейне Батист не удержал его в руках.
44'
44'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
42'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Сантини Иван нанес удар головой, но Рейне Батист спокойно отбил мяч.
40'
38'
Yoel Armougom наказан за толчок Росье Валентен
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Абейд Мехди пробил со штрафного прямо в стенку
34'
Да Сильва Дамьен получил желтую карточку от судьи
34'
Безумный фол. Да Сильва Дамьен грубо играет против соперника. Пострадал Тавареш Жулио
33'
Роделен Ронни наказан за толчок Бальмон Флорен
32'
Кривелли Энцо из команды Кан опасно и грубо сыграл. Абейд Мехди пострадал.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Росье Валентен нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Тавареш Жулио нанес удар издали, а Веркутр Реми отбил его обратно в игру!
29'
29'
Ямбере Седрик из команды Дижон играет слишком грубо. Сантини Иван оказался на газоне.
28'
27'
27'
О, нет. Из многообещающей позиции Саид Уэсли из команды Дижон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
27'
Росье Валентен из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
27'
Отличные скиллы показывает Росье Валентен, обводя своих соперников
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Г О О О О Л - Да Сильва Дамьен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
24'
Саид Уэсли из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
23'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
21'
Фере Жюльен из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
21'
20'
20'
Абейд Мехди из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
20'
Абейд Мехди из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
19'
Кривелли Энцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
19'
Женевуа Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
18'
17'
Лаутоа Веслей из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Кривелли Энцо пострадал.
16'
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Джилободжи Папи пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
14'
Фере Жюльен наказан за толчок Тавареш Жулио
14'
Да Сильва Дамьен из команды Кан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
13'
13'
Лаутоа Веслей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
13'
12'
Плохо сыграл Росье Валентен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Бальмон Флорен получил желтую карточку от судьи
11'
Безумный фол. Бальмон Флорен грубо играет против соперника. Пострадал Джику Александр
10'
Судья сигнализирует, что Сантини Иван из команды Кан поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
9'
9'
Абейд Мехди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
9'
Шанс! Сантини Иван из команды Кан пробил головой, но мимо
8'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
8'
Джилободжи Папи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
8'
7'
ШАНС! Саид Уэсли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
7'
6'
6'
Роделен Ронни не смог попасть в створ ударом издали
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
4'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Лаутоа Веслей пострадал.
3'
3'
Саид Уэсли не смог попасть в створ ударом издали
3'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Петерс Стеф из команды Кан опасно и грубо сыграл. Бальмон Флорен пострадал.
2'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Бальмон Флорен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья свистит. Да Сильва Дамьен атаковал сзади соперника. Это Хаддади Уссама заработал своей команде штрафной
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 2:0 Кан
Дижон
62.9% (112)
Ничья:
29.8% (53)
Кан
7.3% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Дижон:
32.6% (58)
1:1 Ничья:
27% (48)
1:0 Дижон:
25.8% (46)
1:2 Кан:
4.5% (8)
0:1 Кан:
2.2% (4)
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