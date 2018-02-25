Стадион: Люмьер Зрители: 58069
1:1
Конец матча
1:0
19' ГолДиас Мариано
42' Желтая карточкаСельнес Оле
77' Желтая карточкаДиас Мариано
84' Желтая карточкаСуботич Невен
1:1
90' ГолДебюши Матьё
90' Желтая карточкаАмума Ромен
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 58069 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
93'
Н'Домбеле Тангай не смог попасть в створ ударом издали
93'
Амума Ромен получил желтую карточку от судьи
93'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Ауа Уссем оказался на газоне.
92'
Судья сигнализирует, что Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Тете Кенни
92'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Кабелла Реми сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Дебюши Матьё изменил счет на табло!
90'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Менди Ферлан
88'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
88'
88'
88'
Тактическая замена. Габриэль Сильва уходит с поля и его заменяет Диуссе Ассан
86'
Горжелен Матьё взял и забрал мяч на выходе
86'
86'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
86'
85'
После штрафного удара,который нанес Депай Мемфис мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Суботич Невен получил желтую карточку от судьи
84'
Судья сигнализирует, что Суботич Невен из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Депай Мемфис
83'
83'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
82'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
82'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Траоре Бертран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Морель Жереми наказан за толчок Амума Ромен
78'
78'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Диас Мариано получает желтую карточку за неспортивное поведение
77'
Судья сигнализирует, что Диас Мариано из команды Лион поставил подножку. Пострадал Суботич Невен
76'
Судья сигнализирует, что Н'Домбеле Тангай из команды Лион поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Амума Ромен мяч отрикошетил от ворот
75'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
75'
Берич Роберт мяч отрикошетил от ворот
75'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
75'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
74'
74'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
74'
Н'Домбеле Тангай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
72'
Диас Мариано из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
72'
71'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
71'
Ауа Уссем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
71'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с правого угла.
71'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Дьяаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Фекир Набиль получил травму и заменен. Дьяаби Муктар выходит на поле.
69'
Фекир Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Судья сигнализирует, что Депай Мемфис из команды Лион поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
68'
Игрок клуба "[team]" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Тактическая замена. Сельнес Оле уходит с поля и его заменяет Нтеп Пауль-Жорж
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Горжелен Матьё пострадал.
66'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Тете Кенни из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
64'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Фекир Набиль возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Фекир Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
Фекир Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Тактическая замена. Монне-Паке Кевин уходит с поля и его заменяет Амума Ромен
62'
Берич Роберт наказан за толчок Морель Жереми
62'
61'
Горжелен Матьё взял и забрал мяч на выходе
61'
60'
Хорошую попытку сделал Диас Мариано. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Фекир Набиль из команды Лион делает пас партнеру.
60'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали
59'
Судья сигнализирует, что Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Менди Ферлан
57'
Рюффье Стефан из команды Сент-Этьенн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
57'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Берич Роберт коснулся мяча рукой.
56'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
54'
Монне-Паке Кевин не смог попасть в створ ударом издали
54'
Отличные скиллы показывает Кабелла Реми, обводя своих соперников
51'
51'
Шанс! Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн пробил головой, но мимо
51'
51'
Морель Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Судья сигнализирует, что Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
47'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
46'
Тусар Люка получил травму и заменен. Ауа Уссем выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
46'
Диас Мариано из команды Лион играет слишком грубо. Сельнес Оле оказался на газоне.
46'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Депай Мемфис из команды Лион опасно и грубо сыграл. Дебюши Матьё пострадал.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
44'
44'
44'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Сельнес Оле получил желтую карточку от судьи
42'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
42'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Менди Ферлан
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
39'
Депай Мемфис нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
39'
Судья сигнализирует, что Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
37'
Габриэль Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
36'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Рафаэль да Сильва получил травму и заменен. Тете Кенни выходит на поле.
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Рафаэль да Сильва получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Рафаэль да Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
34'
34'
34'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Рафаэль да Сильва пострадал.
31'
Депай Мемфис из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Фекир Набиль пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Судья сигнализирует, что Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Рафаэль да Сильва
28'
Судья сигнализирует, что Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Рафаэль да Сильва
28'
27'
Шанс! Суботич Невен из команды Сент-Этьенн пробил головой, но мимо
27'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
27'
Траоре Бертран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
27'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Вратарь парирует удар, который нанес Н'Домбеле Тангай, и мяч снова в игре
25'
Диас Мариано нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
24'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
24'
23'
23'
23'
23'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с левого угла.
23'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Тусар Люка
21'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
Фантастический гол, где все сам сделал Диас Мариано!
19'
Марсело Антонио сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Диас Мариано изменил счет на табло!
19'
Марсело Антонио выбил мяч подальше от ворот.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
18'
Судья сигнализирует, что Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
16'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
Матч возобновится спорным мячом
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
10'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
8'
Монне-Паке Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Сельнес Оле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
7'
Диас Мариано из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
6'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
3'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
3'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Депай Мемфис из команды Лион опасно и грубо сыграл. М'Вила Янн пострадал.
1'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лион". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лион 1:1 Сент-Этьен
Лион
87.2% (163)
Ничья:
9.6% (18)
Сент-Этьен
3.2% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лион:
35.8% (67)
2:0 Лион:
21.9% (41)
1:0 Лион:
18.2% (34)
3:1 Лион:
7.5% (14)
1:1 Ничья:
6.4% (12)
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