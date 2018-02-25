Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сегодняшная посещаемость составляет 58069 болельщиков

94' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.

93' Н'Домбеле Тангай не смог попасть в створ ударом издали

93' Амума Ромен получил желтую карточку от судьи

92' Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

90' Г О О О О Л - Дебюши Матьё изменил счет на табло!

90' Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.

88' Удар от ворот произведет Сент-Этьенн

88' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

88' Удар от ворот произведет Лион

86' Горжелен Матьё взял и забрал мяч на выходе

86' Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

86' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

85' После штрафного удара,который нанес Депай Мемфис мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.

84' Суботич Невен получил желтую карточку от судьи

83' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

80' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.

80' Траоре Бертран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

77' Диас Мариано получает желтую карточку за неспортивное поведение

76' Удар от ворот произведет Лион

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

75' Амума Ромен из команды Сент-Этьенн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...

74' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

74' Н'Домбеле Тангай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

72' Диас Мариано из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

72' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Амума Ромен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

71' Ауа Уссем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Амума Ромен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

71' Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с правого угла.

71' Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

70' Дьяаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.

69' Фекир Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Игрок клуба "[team]" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

68' Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

67' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Амума Ромен из команды Сент-Этьенн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

64' Тете Кенни из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

64' Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

63' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

63' Ох, нехорошо это выглядит. Фекир Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Фекир Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

61' Горжелен Матьё взял и забрал мяч на выходе

61' Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

60' Хорошую попытку сделал Диас Мариано . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Удар от ворот произведет Сент-Этьенн

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.

60' Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали

57' Рюффье Стефан из команды Сент-Этьенн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

56' Удар от ворот произведет Сент-Этьенн

55' Удар от ворот произведет Лион

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.

54' Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

54' Удар от ворот произведет Лион

54' Монне-Паке Кевин не смог попасть в створ ударом издали

54' Отличные скиллы показывает Кабелла Реми , обводя своих соперников

51' Удар от ворот произведет Лион

51' Шанс! Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн пробил головой, но мимо

51' Морель Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

47' Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота