Стадион: де ла Мейно Зрители: 23305
31' Желтая карточкаИлтон Виторино
35' Желтая карточкаСио Жованни
37' Желтая карточкаБаокен Стефан
39' Желтая карточкаМендеш Педру II
81' Желтая карточкаМартинеc Пабло
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
94'
Судья сигнализирует, что Lucien Zohi из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Мендеш Педру II
92'
92'
Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Lucien Zohi
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Безумный фол. Фулкье Димитри грубо играет против соперника. Пострадал Нинга Родрике
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
88'
Мартин Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Да Кошта Нуну нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
88'
88'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
85'
После дальнего удара, который нанес Льенар Димитри мяч отбит вратарем
85'
Терье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
84'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
84'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
83'
83'
Нинга Родрике из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
83'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
83'
83'
82'
82'
Тактическая замена. Блайак Жереми уходит с поля и его заменяет Саади Идрисс
81'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой справа.
81'
Судья подбегает и показывает Мартинеc Пабло из команды Страсбург отложенную желтую карточку за фол.
81'
Нинга Родрике мяч отрикошетил от ворот
80'
Отличные скиллы показывает Нинга Родрике, обводя своих соперников
80'
80'
Аолу Жан-Эде не смог попасть в створ ударом издали
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
78'
78'
77'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Нинга Родрике из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
77'
Отличные скиллы показывает Нинга Родрике, обводя своих соперников
76'
76'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Да Кошта Нуну
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
75'
Лала Кенни выбил мяч подальше от ворот.
74'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Лекомт Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Плохо сыграл Конгре Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
73'
Судья сигнализирует, что Иконе Джонатан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
72'
71'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
69'
Блайак Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой слева.
69'
Укидья Александр отбил мяч на угловой после удара Сио Жованни из штрафной площади.
68'
Льенар Димитри ошибается в защите.
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 23305 болельщиков
67'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Блайак Жереми
66'
66'
Шанс! Илтон Виторино из команды Монпелье пробил головой, но мимо
66'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой справа.
65'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
63'
Судья сигнализирует, что Сио Жованни из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Фулкье Димитри
63'
Тактическая замена. Самбья Саломон уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
62'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
61'
После дальнего удара, который нанес Льенар Димитри мяч отбит вратарем
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Конгре Даниэль наказан за толчок Мартин Йонас
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Терье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
57'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
56'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
54'
52'
52'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мартин Йонас и Терье Мартен из команды Страсбург.
51'
После дальнего удара, который нанес Мбенза Исаак мяч отбит вратарем
51'
Блайак Жереми из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Мукиэле Норди заработал фол
50'
50'
Ласне Пол не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
49'
49'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
48'
48'
47'
Самбья Саломон из команды Монпелье отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
47'
Хороший удар издали нанес Мартинеc Пабло, но отличный сейв сделал Лекомт Бенджамин. Угловой.
46'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
46'
Как он промахнулся? Сио Жованни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Мартинеc Пабло ошибается в защите.
46'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
45'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
45'
Терье Мартен из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
45'
Баокен Стефан из команды Страсбург забрасывает мяч в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Судья сигнализирует, что Аолу Жан-Эде из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
42'
42'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
42'
41'
Мукиэле Норди наказан за толчок Баокен Стефан
41'
41'
Судья сигнализирует, что Льенар Димитри из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Голкипер мог бы сыграть и получше
40'
Блайак Жереми пробил головой, вратарь справился с ударом.
40'
39'
Мендеш Педру II получил желтую карточку от судьи
39'
Безумный фол. Мендеш Педру II грубо играет против соперника. Пострадал Терье Мартен
39'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Льенар Димитри из команды Страсбург играет слишком грубо. Мбенза Исаак оказался на газоне.
38'
38'
37'
Баокен Стефан получил желтую карточку от судьи
37'
Безумный фол. Баокен Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Илтон Виторино
37'
Отличные скиллы показывает Баокен Стефан, обводя своих соперников
36'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Рефери не любит споров - именно за это Сио Жованни сейчас получил желтую
35'
Судья сигнализирует, что Сио Жованни из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
34'
Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
33'
32'
32'
31'
Илтон Виторино - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
31'
Илтон Виторино коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
30'
Шанс! Блайак Жереми из команды Страсбург пробил головой, но мимо
30'
30'
Баокен Стефан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
30'
28'
28'
Опасность предотвращена - Мартинеc Пабло из команды Страсбург вступил в отбор удачно
28'
Отличные скиллы показывает Мбенза Исаак, обводя своих соперников
28'
28'
27'
Судья свистит. Самбья Саломон атаковал сзади соперника. Это Аолу Жан-Эде заработал своей команде штрафной
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
25'
Шанс! Сио Жованни из команды Монпелье пробил головой, но мимо
24'
24'
23'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
23'
22'
20'
Фулкье Димитри наказан за толчок Мендеш Педру II
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
18'
18'
18'
Сио Жованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Мукиэле Норди коснулся мяча рукой.
17'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Ласне Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Баокен Стефан мяч отрикошетил от ворот
16'
Терье Мартен из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
16'
Укидья Александр выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Мукиэле Норди
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Мартин Йонас коснулся мяча рукой.
12'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Блайак Жереми из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Мбенза Исаак
11'
11'
11'
Игроки ФК "Страсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
11'
Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург играет слишком грубо. Сио Жованни оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
8'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
8'
Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
8'
Опасность предотвращена - Илтон Виторино из команды Монпелье вступил в отбор удачно
8'
Лала Кенни из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
6'
6'
Шанс! Блайак Жереми из команды Страсбург пробил головой, но мимо
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
5'
Терье Мартен из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Мендеш Педру II пострадал.
4'
4'
3'
2'
2'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
2'
Судья сигнализирует, что Коне Бакари из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сио Жованни
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Монпелье
Страсбург
34.5% (112)
Ничья:
36.6% (119)
Монпелье
28.9% (94)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.9% (94)
2:1 Страсбург:
11.4% (37)
1:0 Страсбург:
10.8% (35)
0:1 Монпелье:
10.8% (35)
1:2 Монпелье:
10.5% (34)
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