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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 23305
Страсбург
0:0
Конец матча
Монпелье
0'
31' Желтая карточка
Илтон Виторино
35' Желтая карточка
Сио Жованни
37' Желтая карточка
Баокен Стефан
39' Желтая карточка
Мендеш Педру II
81' Желтая карточка
Мартинеc Пабло
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Lucien Zohi из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Мендеш Педру II
92'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Lucien Zohi
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.

Фол, нарушение
90'
Безумный фол. Фулкье Димитри грубо играет против соперника. Пострадал Нинга Родрике
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
88'
Мартин Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Да Кошта Нуну нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
88'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
85'
После дальнего удара, который нанес Льенар Димитри мяч отбит вратарем
85'
Терье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
84'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
Офсайд
84'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
83'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
83'
Нинга Родрике из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
83'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
83'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Страсбург
82'
Тактическая замена. Блайак Жереми уходит с поля и его заменяет Саади Идрисс
81'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
81'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой справа.
Желтая карточка
81'
Судья подбегает и показывает Мартинеc Пабло из команды Страсбург отложенную желтую карточку за фол.
81'
Нинга Родрике мяч отрикошетил от ворот
80'
Отличные скиллы показывает Нинга Родрике, обводя своих соперников
80'
Удар от ворот произведет Монпелье
80'
Аолу Жан-Эде не смог попасть в створ ударом издали
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
78'
Удар от ворот произведет Страсбург
78'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
77'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Нинга Родрике из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
77'
Отличные скиллы показывает Нинга Родрике, обводя своих соперников
76'
Удар от ворот произведет Страсбург
76'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Да Кошта Нуну
76'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Офсайд
75'
Лала Кенни выбил мяч подальше от ворот.
74'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
73'
Лекомт Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Плохо сыграл Конгре Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Иконе Джонатан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
72'
Удар от ворот произведет Монпелье
71'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
69'
Блайак Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой слева.
69'
Укидья Александр отбил мяч на угловой после удара Сио Жованни из штрафной площади.
68'
Льенар Димитри ошибается в защите.
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 23305 болельщиков
67'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Блайак Жереми
66'
Удар от ворот произведет Страсбург
66'
Шанс! Илтон Виторино из команды Монпелье пробил головой, но мимо
Угловой
66'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой справа.
65'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Сио Жованни из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Фулкье Димитри
63'
Тактическая замена. Самбья Саломон уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
62'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
61'
После дальнего удара, который нанес Льенар Димитри мяч отбит вратарем
61'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
60'
Конгре Даниэль наказан за толчок Мартин Йонас
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Терье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Офсайд
57'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
Офсайд
56'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
56'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
56'
Удар от ворот произведет Страсбург
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
54'
Блайак Жереми из команды Страсбург в офсайде
Офсайд
52'
Блайак Жереми из команды Страсбург в офсайде
52'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мартин Йонас и Терье Мартен из команды Страсбург.
51'
После дальнего удара, который нанес Мбенза Исаак мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
51'
Блайак Жереми из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Мукиэле Норди заработал фол
50'
Удар от ворот произведет Страсбург
50'
Ласне Пол не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
49'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
49'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
47'
Самбья Саломон из команды Монпелье отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
47'
Хороший удар издали нанес Мартинеc Пабло, но отличный сейв сделал Лекомт Бенджамин. Угловой.
46'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
46'
Как он промахнулся? Сио Жованни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Мартинеc Пабло ошибается в защите.
46'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
45'
Терье Мартен из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
45'
Баокен Стефан из команды Страсбург забрасывает мяч в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Аолу Жан-Эде из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
42'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
42'
Удар от ворот произведет Монпелье
Фол, нарушение
41'
Мукиэле Норди наказан за толчок Баокен Стефан
41'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Льенар Димитри из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
41'
Удар от ворот произведет Монпелье
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Голкипер мог бы сыграть и получше
40'
Блайак Жереми пробил головой, вратарь справился с ударом.
40'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Мендеш Педру II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Мендеш Педру II грубо играет против соперника. Пострадал Терье Мартен
39'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Льенар Димитри из команды Страсбург играет слишком грубо. Мбенза Исаак оказался на газоне.
38'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
37'
Баокен Стефан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Баокен Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Илтон Виторино
37'
Отличные скиллы показывает Баокен Стефан, обводя своих соперников
36'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
36'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
35'
Рефери не любит споров - именно за это Сио Жованни сейчас получил желтую
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Сио Жованни из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
34'
Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
33'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
33'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Офсайд
32'
Блайак Жереми из команды Страсбург в офсайде
32'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
31'
Илтон Виторино - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
31'
Илтон Виторино коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Удар от ворот произведет Монпелье
30'
Шанс! Блайак Жереми из команды Страсбург пробил головой, но мимо
Угловой
30'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
30'
Баокен Стефан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
30'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Опасность предотвращена - Мартинеc Пабло из команды Страсбург вступил в отбор удачно
28'
Отличные скиллы показывает Мбенза Исаак, обводя своих соперников
28'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
28'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Судья свистит. Самбья Саломон атаковал сзади соперника. Это Аолу Жан-Эде заработал своей команде штрафной
25'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Удар от ворот произведет Страсбург
25'
Шанс! Сио Жованни из команды Монпелье пробил головой, но мимо
24'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Фулкье Димитри наказан за толчок Мендеш Педру II
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
19'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
18'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Сио Жованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Мукиэле Норди коснулся мяча рукой.
17'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Ласне Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
16'
Баокен Стефан мяч отрикошетил от ворот
16'
Терье Мартен из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
16'
Укидья Александр выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Мукиэле Норди
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
13'
Мартин Йонас коснулся мяча рукой.
12'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Блайак Жереми из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Мбенза Исаак
11'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
11'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
11'
Игроки ФК "Страсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург играет слишком грубо. Сио Жованни оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
8'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
8'
Опасность предотвращена - Илтон Виторино из команды Монпелье вступил в отбор удачно
8'
Лала Кенни из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
6'
Удар от ворот произведет Монпелье
6'
Шанс! Блайак Жереми из команды Страсбург пробил головой, но мимо
6'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
5'
Терье Мартен из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Мендеш Педру II пострадал.
4'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Страсбург
2'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
2'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Коне Бакари из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сио Жованни
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Монпелье
Страсбург
34.5% (112)
Ничья:
36.6% (119)
Монпелье
28.9% (94)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.9% (94)
Страсбург:
11.4% (37)
Страсбург:
10.8% (35)
Монпелье:
10.8% (35)
Монпелье:
10.5% (34)
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