Второй тайм

94' Сегодняшная посещаемость составляет 23027 болельщиков

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

93' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Сабали Юссуф из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

92' ПЕРЕКЛАДИНА! Де Превиль Николя упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

92' Удар от ворот произведет Ницца

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

90' КАКОЙ ПРОМАХ! Байсс Пол упускает момент. Он пробил с лета в штангу!

88' Удар от ворот произведет Бордо

87' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Бенитес Вальтер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Де Превиль Николя из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

84' Сабали Юссуф из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

83' Де Превиль Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Как он промахнулся? Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

82' Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.

80' Удар от ворот произведет Бордо

80' Как он промахнулся? Плеа Алассан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

80' Плохо сыграл Пабло Кастро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

79' Лис-Мелу Пьерр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Судья подбегает и показывает Вада Валентин из команды Бордо отложенную желтую карточку за фол.

78' Отличные скиллы показывает Сакко Ихсан , обводя своих соперников

78' Пабло Кастро получил желтую карточку от судьи

78' Игроки ФК " Ницца " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

77' Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Удар от ворот произведет Ницца

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.

74' Удар от ворот произведет Ницца

74' Лаборд Гаэтан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

71' Игрок клуба " Ницца " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

70' Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

69' Удар от ворот произведет Ницца

66' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

66' После штрафного удара,который нанес Де Превиль Николя мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.

62' Игрок клуба " Бордо " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

61' Удар от ворот произведет Ницца

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.

59' Удар от ворот произведет Ницца

58' Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Игрок клуба " Бордо " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

54' Игрок клуба " Ницца " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

53' Удар от ворот произведет Ницца

52' Пундже Максим не смог попасть в створ ударом издали

52' Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Отличные скиллы показывает Камано Франсуа , обводя своих соперников

51' Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе

51' Лис-Мелу Пьерр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

50' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.