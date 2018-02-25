Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 23027
26' Желтая карточкаКолин Расин
38' Желтая карточкаМакенго Жан-Виктор
78' Желтая карточкаПабло Кастро
78' Желтая карточкаВада Валентин
Новости после матча
Второй тайм
94'
Де Превиль Николя из команды Бордо сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 23027 болельщиков
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Сабали Юссуф из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
92'
ПЕРЕКЛАДИНА! Де Превиль Николя упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
92'
92'
91'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает пас партнеру.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Лаборд Гаэтан наказан за толчок Сарр Маланг
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
КАКОЙ ПРОМАХ! Байсс Пол упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
90'
Вада Валентин из команды Бордо делает отличный кросс...
90'
Вада Валентин из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
89'
Пундже Максим из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
89'
Тактическая замена. Лис-Мелу Пьерр уходит с поля и его заменяет Сиприен Вилан
88'
88'
Сакко Ихсан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
88'
Судья сигнализирует, что Де Превиль Николя из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Макенго Жан-Виктор
87'
Байсс Пол из команды Бордо играет слишком грубо. Сакко Ихсан оказался на газоне.
87'
Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Судья свистит. Лис-Мелу Пьерр атаковал сзади соперника. Это Вада Валентин заработал своей команде штрафной
85'
Бенитес Вальтер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Де Превиль Николя из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
Сабали Юссуф из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
83'
Де Превиль Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Безумный фол. Колин Расин грубо играет против соперника. Пострадал Де Превиль Николя
82'
Как он промахнулся? Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
82'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает пас партнеру.
82'
81'
81'
Сабали Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
80'
80'
Плохо сыграл Пабло Кастро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
Лис-Мелу Пьерр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Судья подбегает и показывает Вада Валентин из команды Бордо отложенную желтую карточку за фол.
78'
Отличные скиллы показывает Сакко Ихсан, обводя своих соперников
78'
Пабло Кастро получил желтую карточку от судьи
78'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Пундже Максим из команды Бордо подал угловой справа.
78'
Безумный фол. Вада Валентин грубо играет против соперника. Пострадал Сакко Ихсан
77'
77'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает пас партнеру.
77'
Мейте Суалихо выбил мяч подальше от ворот.
76'
75'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Вада Валентин
75'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
74'
Лаборд Гаэтан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
74'
Пундже Максим из команды Бордо делает отличный кросс...
74'
Судья сигнализирует, что Сакко Ихсан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Пабло Кастро
73'
Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде
73'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
71'
Судья сигнализирует, что Марлон из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
71'
Отличные скиллы показывает Де Превиль Николя, обводя своих соперников
71'
70'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Колин Расин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
69'
68'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бюрнер Патрик
67'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Макенго Жан-Виктор
67'
Лаборд Гаэтан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
66'
Мейте Суалихо из команды Бордо делает пас партнеру.
66'
66'
66'
Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
66'
После штрафного удара,который нанес Де Превиль Николя мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Бюрнер Патрик наказан за толчок Де Превиль Николя
64'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
63'
Лаборд Гаэтан наказан за толчок Сарр Маланг
62'
61'
61'
Тактическая замена. Брайтвайт Мартин уходит с поля и его заменяет Лаборд Гаэтан
61'
Плеа Алассан коснулся мяча рукой.
60'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
59'
Шанс! Брайтвайт Мартин из команды Бордо пробил головой, но мимо
59'
58'
Плеа Алассан коснулся мяча рукой.
58'
57'
Мейте Суалихо из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
57'
57'
56'
Де Превиль Николя пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
55'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сабали Юссуф
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
54'
Камано Франсуа из команды Бордо играет слишком грубо. Тамез Адриен оказался на газоне.
53'
Судья сигнализирует, что Менди Нампалис из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
53'
52'
Пундже Максим не смог попасть в створ ударом издали
52'
52'
Плашил Ярослав из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
52'
Де Превиль Николя из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
52'
Отличные скиллы показывает Камано Франсуа, обводя своих соперников
51'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
51'
Лис-Мелу Пьерр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Камано Франсуа из команды Бордо играет слишком грубо. Тамез Адриен оказался на газоне.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Де Превиль Николя пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
49'
Сарр Маланг наказан за толчок Камано Франсуа
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Бордо играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Судья сигнализирует, что Бюрнер Патрик из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
45'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
45'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца забрасывает мяч в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
42'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо играет слишком грубо. Лис-Мелу Пьерр оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
39'
39'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
38'
Макенго Жан-Виктор получил желтую карточку от судьи
38'
Судья сигнализирует, что Макенго Жан-Виктор из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Плашил Ярослав
36'
36'
Отличный пас сделал Де Превиль Николя из команды Бордо. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Судья сигнализирует, что Брайтвайт Мартин из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Марлон
34'
34'
Пундже Максим не смог попасть в створ ударом издали
34'
34'
34'
Колин Расин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Плеа Алассан из команды Ницца играет слишком грубо. Камано Франсуа оказался на газоне.
33'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца играет слишком грубо. Сабали Юссуф оказался на газоне.
32'
32'
32'
31'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает отличный кросс...
31'
Тамез Адриен из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
30'
Безумный фол. Де Превиль Николя грубо играет против соперника. Пострадал Бюрнер Патрик
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Фу! Брайтвайт Мартин из команды Бордо очень опасно играет против соперника.
29'
28'
27'
Бюрнер Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
27'
Плашил Ярослав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Колин Расин получил желтую карточку от судьи
26'
Колин Расин из команды Ницца играет слишком грубо. Камано Франсуа оказался на газоне.
25'
Де Превиль Николя из команды Бордо пасует в штрафную, но Бенитес Вальтер выходит и ловит мяч.
25'
Де Превиль Николя из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
23'
23'
23'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо делает пас партнеру.
22'
21'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
20'
20'
Камано Франсуа из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
18'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Плеа Алассан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
16'
16'
Бордо нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Хорошую попытку сделал Пабло Кастро. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
15'
Лерагер Лукас мяч отрикошетил от ворот
14'
ПЕРЕКЛАДИНА! Де Превиль Николя упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
13'
13'
Лерагер Лукас из команды Бордо подал угловой слева.
13'
Удивительный сейв сделал Бенитес Вальтер из команды Ницца! А был бы точно гол!
13'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Камано Франсуа, и мяч снова в игре
12'
О, нет. Из многообещающей позиции Де Превиль Николя из команды Бордо наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
12'
Камано Франсуа из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
11'
11'
Сакко Ихсан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
9'
7'
Хорошую попытку сделал Лерагер Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
7'
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
5'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Судья сигнализирует, что Плашил Ярослав из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сакко Ихсан
1'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 0:0 Ницца
Бордо
59.1% (110)
Ничья:
26.9% (50)
Ницца
14% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бордо:
31.7% (59)
1:1 Ничья:
21.5% (40)
1:0 Бордо:
17.2% (32)
1:2 Ницца:
8.6% (16)
2:0 Бордо:
4.8% (9)
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