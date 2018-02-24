Стадион: Пьер Моруа
0:1
73' ГолЭкамби Карл Токо
80' Желтая карточкаМангани Томас
82' Желтая карточкаКапелле Пьеррик
1:1
88' ГолПепе Николя
1:2
89' ГолЭкамби Карл Токо
Второй тайм
94'
Анже заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
93'
Мангани Томас из команды Анже опасно и грубо сыграл. Меньян Майк пострадал.
93'
Сантамария Батист бьет со штрафного в створ, но Меньян Майк держит все под контролем
91'
Судья сигнализирует, что Биссума Ив из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
91'
91'
Пепе Николя из команды Лилль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
Понсе Эсекиэль из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
89'
Г О О О О Л - Экамби Карл Токо первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
89'
Павлович Матео нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Плохо сыграл Алонсо Хуниор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
89'
Сантамария Батист навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Судья свистит. Биссума Ив атаковал сзади соперника. Это Онианге Принс заработал своей команде штрафной
88'
Imad Faraj сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О О О Л - Пепе Николя из команды Лилль с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
88'
Imad Faraj из команды Лилль делает отличный кросс...
87'
86'
86'
Тактическая замена. Тьяго Маия уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
86'
Фюльжини Анжело из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Сантамария Батист из команды Анже забрасывает мяч в штрафную.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
85'
84'
Тактическая замена. Мотиба Лебо уходит с поля и его заменяет Imad Faraj
84'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
84'
О, нет. Из многообещающей позиции Пепе Николя из команды Лилль наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
83'
Биссума Ив навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Капелле Пьеррик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
82'
Безумный фол. Капелле Пьеррик грубо играет против соперника. Пострадал Балло Фоде
81'
80'
Мангани Томас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
80'
Мангани Томас из команды Анже опасно и грубо сыграл. Пепе Николя пострадал.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
79'
79'
Биссума Ив навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
78'
78'
Пепе Николя пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
77'
77'
ШАНС! Биссума Ив нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
76'
Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Капелле Пьеррик
76'
Пепе Николя из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
73'
Андро Йоанн сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О О О Л - Экамби Карл Токо из команды Анже с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
73'
Андро Йоанн из команды Анже делает отличный кросс...
73'
73'
Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Тактическая замена. Мендес Тьяго уходит с поля и его заменяет Биссума Ив
71'
Тьяго Маия из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
69'
Тьяго Маия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
69'
Сумаоро Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
69'
Мендес Тьяго из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Сантамария Батист пострадал.
68'
68'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
68'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тьяго Маия из команды Лилль.
68'
Экамби Карл Токо заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
67'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
67'
Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
66'
Балло Фоде из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
65'
65'
Тьяго Маия из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
64'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
64'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мангани Томас
63'
63'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже отправил кросс в штрафную...
62'
Судья сигнализирует, что Мотиба Лебо из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мангани Томас
61'
61'
Мендес Тьяго не смог попасть в створ ударом издали
61'
Тэт Флавьен наказан за толчок Араужо Луис
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
60'
Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
60'
Меньян Майк отбил мяч на угловой после удара Экамби Карл Токо из штрафной площади.
59'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
59'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
58'
Kouadio-Yves Dabila из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
57'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Араужо Луис
57'
Так близко к голу! Экамби Карл Токо имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Меньян Майк!
57'
Траоре Исмаэль из команды Анже отправил кросс в штрафную...
56'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Балло Фоде выбил мяч подальше от ворот.
56'
Мотиба Лебо наказан за толчок Экамби Карл Токо
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
55'
55'
ШАНС! Пепе Николя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
55'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
55'
Траоре Исмаэль из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Араужо Луис и Мотиба Лебо из команды Лилль.
54'
53'
52'
52'
Экамби Карл Токо из команды Анже отправил кросс в штрафную...
51'
Бютель Людовик не дал случится голу! Пепе Николя должен был забивать, но Бютель Людовик сделал отличный сейв
51'
Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
50'
Балло Фоде из команды Лилль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
47'
Матч возобновится спорным мячом
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Экамби Карл Токо из команды Анже опасно и грубо сыграл. Тьяго Маия пострадал.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
45'
Тьяго Маия не смог попасть в створ ударом издали
44'
Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Андро Йоанн ошибается в защите.
44'
Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
Алонсо Хуниор из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Тэт Флавьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Пепе Николя из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
42'
42'
41'
Пепе Николя из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
40'
40'
Араужо Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
39'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
39'
Пепе Николя из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
39'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
39'
Амаду Ибрагим мяч отрикошетил от ворот
39'
Онианге Принс ошибается в защите.
38'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
38'
Экамби Карл Токо пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
38'
Отличные скиллы показывает Экамби Карл Токо, обводя своих соперников
38'
38'
Павлович Матео из команды Анже отправил кросс в штрафную...
36'
Рен-Аделед Жефф имел все шансы забить, но Меньян Майк сделал отличный сейв!
36'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
36'
Экамби Карл Токо из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
35'
Kouadio-Yves Dabila из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Kouadio-Yves Dabila возвращается на поле, всё в порядке.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Kouadio-Yves Dabila получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Kouadio-Yves Dabila на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
34'
Балло Фоде выбил мяч подальше от ворот.
33'
33'
Павлович Матео из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
Онианге Принс из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
32'
Мангани Томас из команды Анже отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Судья сигнализирует, что Амаду Ибрагим из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Андро Йоанн
31'
Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
30'
30'
30'
30'
Kouadio-Yves Dabila из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Kouadio-Yves Dabila из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
27'
Тьяго Маия не смог попасть в створ ударом издали
27'
27'
Тэт Флавьен из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Сантамария Батист из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Плохо сыграл Kouadio-Yves Dabila - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
26'
Тьяго Маия выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Мендес Тьяго из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
24'
Мендес Тьяго не смог попасть в створ ударом издали
23'
23'
Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Как он промахнулся? Экамби Карл Токо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Павлович Матео видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
22'
22'
Судья сигнализирует, что Тьяго Маия из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
21'
21'
Балло Фоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
20'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
19'
Хорошую попытку сделал Тэт Флавьен. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Судья сигнализирует, что Балло Фоде из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
17'
Тэт Флавьен из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
17'
Араужо Луис пробил со штрафного прямо в стенку
16'
Мангани Томас наказан за толчок Мендес Тьяго
16'
16'
Амаду Ибрагим из команды Лилль хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
12'
Павлович Матео из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
12'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
12'
12'
12'
11'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
11'
Араужо Луис мяч отрикошетил от ворот
10'
Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
10'
Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Араужо Луис наказан за толчок Манко Венсан
9'
9'
Мендес Тьяго из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
8'
8'
Пепе Николя не смог попасть в створ ударом издали
6'
6'
Тэт Флавьен видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
6'
Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
4'
3'
Мотиба Лебо нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
1'
Араужо Луис наказан за толчок Манко Венсан
1'
Араужо Луис из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 1:2 Анже
Лилль
84.8% (151)
Ничья:
11.8% (21)
Анже
3.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Лилль:
39.3% (70)
2:1 Лилль:
29.8% (53)
2:0 Лилль:
10.7% (19)
1:1 Ничья:
8.4% (15)
3:1 Лилль:
2.8% (5)
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