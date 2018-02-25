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Стадион:
Сидней
1:1
Перерыв
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
10' Гол
Риера Ориоль
32' Желтая карточка
Межеевски Адриан
1:1
44' Гол
Межеевски Адриан
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Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Межеевски Адриан бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Межеевски Адриан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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