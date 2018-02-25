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Стадион: Футбольный, Сидней
1:1
Перерыв
0:1
10' ГолРиера Ориоль
32' Желтая карточкаМежеевски Адриан
1:1
44' ГолМежеевски Адриан
|
10'
0:1
32'
44'
1:1
Состав команд
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 17 Кэрни Дэвид Защитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 18 Саймон Мэтт Нападающий
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Цисак Алекс Вратарь
- 3 Ben Warland Защитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 12 Fabio Ferreira
- 2 Калвер Аарон
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 33 Туэйт Майкл Защитник
- 5 Хэмилл Брендан Защитник
- 24 Raul Llorente Защитник
- 18 Оикономидис Кристофер Полузащитник
- 19 Марк Бридж Полузащитник
- 7 Луштица Стивен Полузащитник
- 8 Боневасиа Ролиней Полузащитник
- 42 Keanu Baccus Полузащитник
- 6 Карруска Марсело Полузащитник
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Клисби Джек Защитник
- 16 Jaushua Sotirio Полузащитник
- 11 Brendon Santalab Нападающий
- 10 Сехудо Альваро Нападающий
- 40 Суман Николас
- Главный тренер: Попович Энтони
Предыдущие игры
Сидней (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 21.02.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Сидней ЛЧА
- 14.02.2018 Сидней 0:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
Последние игры между собой
Сидней: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней Эй-Лига
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 18.02.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига
- 14.01.2017 Сидней 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 08.10.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Сидней Эй-Лига
- 20.02.2016 Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 16.01.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Сидней Эй-Лига
- 24.10.2015 Сидней 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 28.02.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Сидней Эй-Лига
- 29.11.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига
- 18.10.2014 Сидней 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 08.03.2014 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 11.01.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига
- 26.10.2013 Сидней 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 23.03.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига
- 15.12.2012 Сидней 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 20.10.2012 Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|1:1
|21
|15
|5
|1
|51 - 15
|50
|2.
|Ньюкасл Джетс
|21
|12
|5
|4
|44 - 24
|41
|3.
|Мельбурн Сити
|21
|10
|3
|8
|31 - 28
|33
|4.
|Мельбурн Виктори
|21
|8
|5
|8
|31 - 30
|29
|5.
|Аделаида Юнайтед
|21
|8
|5
|8
|24 - 28
|29
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:1
|21
|6
|9
|6
|27 - 34
|27
|7.
|Перт Глори
|21
|7
|1
|13
|26 - 42
|22
|8.
|Брисбен Роар
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|21
|4
|8
|9
|22 - 29
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|21
|4
|5
|12
|24 - 42
|17
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Межеевски Адриан бьет в цель!
32'
Межеевски Адриан получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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