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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 14016
22' Желтая карточкаВернер Тобиас
55' Желтая карточкаВалентини Энрико
84' Желтая карточкаХогланд Тим
|
22'
55'
84'
Состав команд
23
Теше
Роберт
22
Штёгер
Кевин
13
Сэм
Сидней
17
Круз
Робби
Бохум 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Manuel Riemann Вратарь
- 23 Теше Роберт Защитник
- 19 Фабиан Патрик Защитник
- 2 Хогланд Тим Защитник
- 21 Челоцци Стефано Защитник
- 8 Лосилья Антони Полузащитник
- 22 Штёгер Кевин Полузащитник
- 3 Данило Соарес Полузащитник
- 13 Сэм Сидней Полузащитник
- 9 Вурц Иоганнес Полузащитник
- 17 Круз Робби Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Felix Dornebusch Вратарь
- 7 Selim Guenduez Полузащитник
- 10 Айсфельд Томас Полузащитник
- 20 Янельт Витали Полузащитник
- 26 Саглам Геркем Полузащитник
- 11 Серра Янни Нападающий
- 16 Хинтерзеер Лукас Нападающий
- Главный тренер: Герт-Джан Вербеек
Нюрнберг 4-1-2-3
- Основной состав
- 24 Fabian Bredlow Вратарь
- 22 Валентини Энрико Защитник
- 33 Марграйттер Георг Защитник
- 4 Almeida Ewerton III Защитник
- 23 Ляйбольд Тим Защитник
- 29 Patrick Erras Полузащитник
- 18 Беренс Ханно Полузащитник
- 38 Eduard Loewen Полузащитник
- 7 Салли Эдгар Нападающий
- 21 Паласиос-Мартинес Федерико Нападающий
- 13 Вернер Тобиас Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Lukas Muehl Защитник
- 31 Петрак Ондржей Полузащитник
- 14 Мёхвальд Кевин Полузащитник
- 15 Стефаньяк Марвин Полузащитник
- 3 Гарсия Улиссес Полузащитник
- 11 Зреляк Адам Нападающий
- 30 Johannes Kreidl
- Главный тренер: Michael Koellner
Предыдущие игры
Бохум (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 16.02.2018 Хайденхайм 1:0 Бохум Б2
- 09.02.2018 Бохум 2:1 Дармштадт Б2
- 04.02.2018 Динамо Дрезден 2:0 Бохум Б2
- 29.01.2018 Бохум 0:1 Арминия Б2
- 23.01.2018 Бохум 0:2 Дуйсбург Б2
- 17.01.2018 Санкт-Паули 1:1 Бохум ТМК
- 18.12.2017 Санкт-Паули 2:1 Бохум Б2
- 09.12.2017 Ян 0:1 Бохум Б2
- 03.12.2017 Бохум 2:1 Унион Берлин Б2
- 26.11.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Бохум Б2
- 18.11.2017 Бохум 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 03.11.2017 Кайзерслаутерн 0:0 Бохум Б2
- 30.10.2017 Бохум 0:0 Фортуна Б2
- 24.10.2017 Падерборн 2:0 Бохум КГ
- 21.10.2017 Айнтрахт Бр 1:0 Бохум Б2
- 14.10.2017 Бохум 2:0 Зандхаузен Б2
- 30.09.2017 Хольштайн Киль 3:0 Бохум Б2
- 24.09.2017 Бохум 2:0 Ингольштадт Б2
- 21.09.2017 Нюрнберг 3:1 Бохум Б2
- 17.09.2017 Бохум 1:2 Хайденхайм Б2
Нюрнберг (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 18.02.2018 Нюрнберг 3:1 Дуйсбург Б2
- 12.02.2018 Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг Б2
- 02.02.2018 Нюрнберг 4:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 26.01.2018 Унион Берлин 0:1 Нюрнберг Б2
- 23.01.2018 Нюрнберг 2:2 Ян Б2
- 13.01.2018 Хартс 0:5 Нюрнберг ТМК
- 09.01.2018 Нюрнберг 0:1 Гент ТМК
- 19.12.2017 Нюрнберг 0:2 Вольфсбург КГ
- 16.12.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Нюрнберг Б2
- 11.12.2017 Фортуна 0:2 Нюрнберг Б2
- 02.12.2017 Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Б2
- 25.11.2017 Айнтрахт Бр 2:3 Нюрнберг Б2
- 18.11.2017 Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Б2
- 06.11.2017 Нюрнберг 1:2 Ингольштадт Б2
- 29.10.2017 Хайденхайм 1:0 Нюрнберг Б2
- 25.10.2017 Оснабрюк 2:3 Нюрнберг КГ
- 22.10.2017 Нюрнберг 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 16.10.2017 Дармштадт 3:4 Нюрнберг Б2
- 30.09.2017 Нюрнберг 1:2 Арминия Б2
- 24.09.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Нюрнберг Б2
Последние игры между собой
Бохум: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Нюрнберг: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
- 21.09.2017 Нюрнберг 3:1 Бохум Бундеслига 2
- 26.02.2017 Нюрнберг 0:1 Бохум Бундеслига 2
- 16.09.2016 Бохум 5:4 Нюрнберг Бундеслига 2
- 15.02.2016 Нюрнберг 1:1 Бохум Бундеслига 2
- 23.08.2015 Бохум 2:1 Нюрнберг Бундеслига 2
- 23.03.2015 Нюрнберг 1:2 Бохум Бундеслига 2
- 03.10.2014 Бохум 1:1 Нюрнберг Бундеслига 2
- 27.02.2010 Бохум 0:0 Нюрнберг Бундеслига
- 25.09.2009 Нюрнберг 0:1 Бохум Бундеслига
- 22.03.2008 Нюрнберг 1:1 Бохум Бундеслига
Бохум
Нюрнберг
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|24
|13
|6
|5
|46 - 27
|45
|2.
|Фортуна
|24
|13
|5
|6
|38 - 30
|44
|3.
|Дуйсбург
|24
|10
|7
|7
|37 - 36
|37
|4.
|Хольштайн Киль
|24
|9
|10
|5
|45 - 34
|37
|5.
|Ян
|24
|11
|3
|10
|39 - 34
|36
|6.
|Зандхаузен
|24
|10
|5
|9
|27 - 21
|35
|7.
|Унион Берлин
|24
|9
|7
|8
|41 - 33
|34
|8.
|Арминия
|24
|9
|7
|8
|38 - 35
|34
|9.
|Санкт-Паули
|24
|9
|7
|8
|26 - 36
|34
|10.
|Ингольштадт
|24
|9
|6
|9
|33 - 26
|33
|11.
|Хайденхайм
|24
|9
|6
|9
|35 - 40
|33
|12.
|Динамо Дрезден
|24
|9
|5
|10
|33 - 35
|32
|13.
|Айнтрахт Бр
|24
|6
|11
|7
|28 - 26
|29
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|24
|7
|7
|10
|25 - 37
|28
|15.
|Бохум
|24
|7
|6
|11
|20 - 28
|27
|16.
|Гройтер Фюрт
|24
|7
|6
|11
|25 - 35
|27
|17.
|Дармштадт
|24
|5
|8
|11
|33 - 40
|23
|18.
|Кайзерслаутерн
|24
|5
|6
|13
|23 - 39
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Нюрнберг делает замену. Салли Эдгар уходит с поля, а Зреляк Адам выходит на его замену.
84'
Хогланд Тим получил желтую карточку от судьи
79'
Бохум делает замену. Сэм Сидней уходит с поля, а Selim Guenduez выходит на его замену.
68'
Нюрнберг делает замену. Eduard Loewen уходит с поля, а Мёхвальд Кевин выходит на его замену.
68'
Бохум делает замену. Вурц Иоганнес уходит с поля, а Серра Янни выходит на его замену.
57'
Нюрнберг делает замену. Вернер Тобиас уходит с поля, а Гарсия Улиссес выходит на его замену.
55'
Валентини Энрико получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
22'
Вернер Тобиас получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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