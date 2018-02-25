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Бохум
0:0
Конец матча
Нюрнберг
0'
22' Желтая карточка
Вернер Тобиас
55' Желтая карточка
Валентини Энрико
84' Желтая карточка
Хогланд Тим
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Нюрнберг делает замену. Салли Эдгар уходит с поля, а Зреляк Адам выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Хогланд Тим получил желтую карточку от судьи
79'
Бохум делает замену. Сэм Сидней уходит с поля, а Selim Guenduez выходит на его замену.
68'
Нюрнберг делает замену. Eduard Loewen уходит с поля, а Мёхвальд Кевин выходит на его замену.
68'
Бохум делает замену. Вурц Иоганнес уходит с поля, а Серра Янни выходит на его замену.

57'
Нюрнберг делает замену. Вернер Тобиас уходит с поля, а Гарсия Улиссес выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Валентини Энрико получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
22'
Вернер Тобиас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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