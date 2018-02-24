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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 12446
2:1
Конец матча
1:0
13' ГолЭнгин Ахмет
1:1
18' ГолКутшке Штефан
18' Желтая карточкаШнелльхардт Фабиан
21' Желтая карточкаЛукас Фрёде
25' Желтая карточкаХаджири Энис
25' Желтая карточкаКутшке Штефан
40' Желтая карточкаTobias Schroeck
44' Красная карточкаКоэн Альмог
65' Желтая карточкаМоралес Альфредо
2:1
66' ПенальтиТащи Борис
66' Желтая карточкаГауз Марсель
84' Желтая карточкаПледль Томас
|
13'
1:0
18'
1:1
21'
25'
25'
40'
44'
65'
66'
2:1
66'
84'
Состав команд
26
Энгин
Ахмет
16
Лукас
Фрёде
24
Тащи
Борис
34
Матип
Марвин
19
Гауз
Марсель
30
Пледль
Томас
Дуйсбург 4-4-2
- Основной состав
- 1 Mark Flekken Вратарь
- 3 Хаджири Энис Защитник
- 18 Бломейер Томас Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 27 Поггенберг Дан-Патрик Защитник
- 26 Энгин Ахмет Полузащитник
- 23 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 33 Штоппелькамп Мориц Полузащитник
- 24 Тащи Борис Нападающий
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Давари Даниэль Вратарь
- 5 Бажич Бранимир Защитник
- 19 Клотц Нико Защитник
- 10 Онуэгбу Кингсли Нападающий
- 31 Marius Krueger
- 15 Lukas Daschner
- 30 Гартнер Кристиан
- Главный тренер: Груев Илия
Ингольштадт 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Нюланд Эрьян Вратарь
- 28 Трэш Кристиан Защитник
- 21 Tobias Schroeck Защитник
- 34 Матип Марвин Защитник
- 19 Гауз Марсель Защитник
- 8 Коэн Альмог Полузащитник
- 6 Моралес Альфредо Полузащитник
- 30 Пледль Томас Полузащитник
- 17 Maximilian Thalhammer Полузащитник
- 4 Paulo Silva Полузащитник
- 20 Кутшке Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Кналлер Марко Вратарь
- 3 Левельс Тобиас Защитник
- 25 Валь Хауке Защитник
- 14 Лекс Стефан Полузащитник
- 5 Кристиансен Макс Полузащитник
- 7 Эберт Патрик Полузащитник
- 9 Гартман Мориц Нападающий
- Главный тренер: Stefan Leitl
Предыдущие игры
Дуйсбург (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 18.02.2018 Нюрнберг 3:1 Дуйсбург Б2
- 10.02.2018 Дуйсбург 2:2 Арминия Б2
- 04.02.2018 Дармштадт 1:2 Дуйсбург Б2
- 27.01.2018 Дуйсбург 3:3 Хайденхайм Б2
- 23.01.2018 Бохум 0:2 Дуйсбург Б2
- 13.01.2018 Аякс 1:1 Дуйсбург ТМК
- 17.12.2017 Дуйсбург 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 02.12.2017 Дуйсбург 2:0 Гройтер Фюрт Б2
- 25.11.2017 Ян 4:0 Дуйсбург Б2
- 19.11.2017 Дуйсбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 09.11.2017 Байер Л 3:3 Дуйсбург ТМК
- 03.11.2017 Зандхаузен 0:1 Дуйсбург Б2
- 29.10.2017 Дуйсбург 1:1 Унион Берлин Б2
- 22.10.2017 Кайзерслаутерн 0:1 Дуйсбург Б2
- 13.10.2017 Дуйсбург 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 02.10.2017 Фортуна 3:1 Дуйсбург Б2
- 22.09.2017 Дуйсбург 1:3 Хольштайн Киль Б2
- 19.09.2017 Ингольштадт 2:2 Дуйсбург Б2
- 16.09.2017 Дуйсбург 1:6 Нюрнберг Б2
Ингольштадт (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 17.02.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 11.02.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Ингольштадт Б2
- 03.02.2018 Ингольштадт 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 26.01.2018 Ян 3:2 Ингольштадт Б2
- 23.01.2018 Ингольштадт 0:0 Зандхаузен Б2
- 17.01.2018 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт ТМК
- 10.01.2018 Мехелен 2:2 Ингольштадт ТМК
- 19.12.2017 Падерборн 1:0 Ингольштадт КГ
- 15.12.2017 Унион Берлин 1:2 Ингольштадт Б2
- 10.12.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Ингольштадт Б2
- 04.12.2017 Ингольштадт 0:2 Айнтрахт Бр Б2
- 25.11.2017 Хольштайн Киль 0:0 Ингольштадт Б2
- 19.11.2017 Ингольштадт 1:0 Фортуна Б2
- 06.11.2017 Нюрнберг 1:2 Ингольштадт Б2
- 27.10.2017 Арминия 1:3 Ингольштадт Б2
- 24.10.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Ингольштадт КГ
- 20.10.2017 Ингольштадт 3:0 Хайденхайм Б2
- 14.10.2017 Динамо Дрезден 2:2 Ингольштадт Б2
- 29.09.2017 Ингольштадт 3:0 Дармштадт Б2
- 24.09.2017 Бохум 2:0 Ингольштадт Б2
Последние игры между собой
Дуйсбург: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Ингольштадт: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
- 19.09.2017 Ингольштадт 2:2 Дуйсбург Бундеслига 2
- 30.03.2013 Ингольштадт 0:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 19.10.2012 Дуйсбург 0:2 Ингольштадт Бундеслига 2
- 01.04.2012 Ингольштадт 1:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 15.10.2011 Дуйсбург 3:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 21.01.2011 Ингольштадт 1:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 28.08.2010 Дуйсбург 4:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 22.03.2009 Ингольштадт 0:0 Дуйсбург Бундеслига 2
- 19.10.2008 Дуйсбург 6:1 Ингольштадт Бундеслига 2
Дуйсбург
Ингольштадт
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 29
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|23
|13
|5
|5
|46 - 27
|44
|2.
|Фортуна
|24
|13
|5
|6
|38 - 30
|44
|3.
|Хольштайн Киль
|23
|9
|10
|4
|43 - 31
|37
|4.
|Дуйсбург
|24
|10
|7
|7
|37 - 36
|37
|5.
|Ян
|24
|11
|3
|10
|39 - 34
|36
|6.
|Зандхаузен
|24
|10
|5
|9
|27 - 21
|35
|7.
|Унион Берлин
|24
|9
|7
|8
|41 - 33
|34
|8.
|Арминия
|24
|9
|7
|8
|38 - 35
|34
|9.
|Ингольштадт
|24
|9
|6
|9
|33 - 26
|33
|10.
|Хайденхайм
|23
|9
|5
|9
|34 - 39
|32
|11.
|Динамо Дрезден
|24
|9
|5
|10
|33 - 35
|32
|12.
|Санкт-Паули
|23
|8
|7
|8
|23 - 34
|31
|13.
|Айнтрахт Бр
|24
|6
|11
|7
|28 - 26
|29
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|24
|7
|7
|10
|25 - 37
|28
|15.
|Гройтер Фюрт
|24
|7
|6
|11
|25 - 35
|27
|16.
|Бохум
|23
|7
|5
|11
|20 - 28
|26
|17.
|Дармштадт
|23
|5
|7
|11
|32 - 39
|22
|18.
|Кайзерслаутерн
|24
|5
|6
|13
|23 - 39
|21
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дуйсбург делает замену. Энгин Ахмет уходит с поля, а Бажич Бранимир выходит на его замену.
85'
Ингольштадт делает замену. Пледль Томас уходит с поля, а Гартман Мориц выходит на его замену.
84'
Пледль Томас получил желтую карточку от судьи
83'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Клотц Нико выходит на его замену.
79'
Дуйсбург делает замену. Ильюченко Станислав уходит с поля, а Онуэгбу Кингсли выходит на его замену.
66'
Гауз Марсель получил желтую карточку от судьи
66'
Г О О О О Л - Тащи Борис из команды Дуйсбург забивает с точки!
65'
Моралес Альфредо получил желтую карточку от судьи
46'
Ингольштадт делает замену. Maximilian Thalhammer уходит с поля, а Валь Хауке выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Ингольштадт делает замену. Paulo Silva уходит с поля, а Лекс Стефан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
УДАЛЕНИЕ! - Коэн Альмог увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
40'
Tobias Schroeck получил желтую карточку от судьи
25'
Кутшке Штефан получил желтую карточку от судьи
25'
Хаджири Энис получил желтую карточку от судьи
21'
Лукас Фрёде получил желтую карточку от судьи
18'
Шнелльхардт Фабиан получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Кутшке Штефан бьет в цель!
13'
Г О О О О Л - Энгин Ахмет бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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