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Дуйсбург
2:1
Конец матча
Ингольштадт
0'
1:0
13' Гол
Энгин Ахмет
1:1
18' Гол
Кутшке Штефан
18' Желтая карточка
Шнелльхардт Фабиан
21' Желтая карточка
Лукас Фрёде
25' Желтая карточка
Хаджири Энис
25' Желтая карточка
Кутшке Штефан
40' Желтая карточка
Tobias Schroeck
44' Красная карточка
Коэн Альмог
65' Желтая карточка
Моралес Альфредо
2:1
66' Пенальти
Тащи Борис
66' Желтая карточка
Гауз Марсель
84' Желтая карточка
Пледль Томас
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дуйсбург делает замену. Энгин Ахмет уходит с поля, а Бажич Бранимир выходит на его замену.
85'
Ингольштадт делает замену. Пледль Томас уходит с поля, а Гартман Мориц выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Пледль Томас получил желтую карточку от судьи
83'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Клотц Нико выходит на его замену.
79'
Дуйсбург делает замену. Ильюченко Станислав уходит с поля, а Онуэгбу Кингсли выходит на его замену.

Желтая карточка
66'
Гауз Марсель получил желтую карточку от судьи
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Тащи Борис из команды Дуйсбург забивает с точки!
Желтая карточка
65'
Моралес Альфредо получил желтую карточку от судьи
46'
Ингольштадт делает замену. Maximilian Thalhammer уходит с поля, а Валь Хауке выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ингольштадт делает замену. Paulo Silva уходит с поля, а Лекс Стефан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
УДАЛЕНИЕ! - Коэн Альмог увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
40'
Tobias Schroeck получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Кутшке Штефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Хаджири Энис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Лукас Фрёде получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Шнелльхардт Фабиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Кутшке Штефан бьет в цель!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Энгин Ахмет бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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