- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Зрители: 18000
2:3
Конец матча
23' Желтая карточкаШюц Том
1:0
28' ГолХартерц Флориан
30' Желтая карточкаДик Флориан
1:1
48' ГолКоне Мусса II
56' Желтая карточкаКонрад Мануэль
1:2
64' ГолLucas Roeser
2:2
76' ПенальтиФогльзаммер Андреас
2:3
79' ГолLucas Roeser
85' Желтая карточкаМлапа Пениэль
85' Желтая карточкаКлос Фабиан
90' Желтая карточкаКершбаумер Константин
|
23'
28'
1:0
30'
48'
1:1
56'
64'
1:2
67'
76'
2:2
79'
2:3
85'
85'
Состав команд
23
Дик
Флориан
13
Бёрнер
Юлиан
6
Шюц
Том
16
Хайзе
Филип
29
Хорват
Саша
40
Erich
Berko
Арминия 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Stefan Ortega Вратарь
- 23 Дик Флориан Защитник
- 3 Берендт Бриан Защитник
- 13 Бёрнер Юлиан Защитник
- 28 Хартерц Флориан Защитник
- 19 Manuel Prietl Полузащитник
- 6 Шюц Том Полузащитник
- 7 Вайраух Патрик Полузащитник
- 27 Кершбаумер Константин Полузащитник
- 9 Клос Фабиан Нападающий
- 21 Фогльзаммер Андреас Нападающий
- Запасные игроки
- 10 Нёте Кристофер Полузащитник
- 17 Хемляйн Кристоф Полузащитник
- 32 Keanu Staude Полузащитник
- 29 Путаро Леандро Нападающий
- 31 Henri Weigelt
- 34 Can Oezkan
- 33 Nikolai Rehnen
- Главный тренер: Сайбен Джефф
Динамо Дрезден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Шуберт Маркус Вратарь
- 7 Кройцер Никлас Защитник
- 28 Франке Марсель Защитник
- 23 Баллас Флориан Защитник
- 16 Хайзе Филип Защитник
- 29 Хорват Саша Полузащитник
- 5 Конрад Мануэль Полузащитник
- 36 Niklas Hauptman Полузащитник
- 40 Erich Berko Полузащитник
- 27 Коне Мусса II Нападающий
- 9 Lucas Roeser Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Швебе Марвин Вратарь
- 19 Зегуйн Пауль Защитник
- 18 Jannik Mueller Защитник
- 10 Aias Aosman Полузащитник
- 8 Rico Benatelli Полузащитник
- 11 Дульевич Харис Полузащитник
- 14 Млапа Пениэль Нападающий
- Главный тренер: Uwe Neuhaus
Предыдущие игры
Арминия (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 17.02.2018 Арминия 2:0 Дармштадт Б2
- 10.02.2018 Дуйсбург 2:2 Арминия Б2
- 05.02.2018 Арминия 1:1 Унион Берлин Б2
- 29.01.2018 Бохум 0:1 Арминия Б2
- 24.01.2018 Арминия 0:0 Гройтер Фюрт Б2
- 11.01.2018 Генк 0:2 Арминия ТМК
- 06.01.2018 Арминия 0:1 Кёльн ТМК
- 06.01.2018 Арминия 2:1 Ганновер 96 ТМК
- 16.12.2017 Ян 3:2 Арминия Б2
- 10.12.2017 Зандхаузен 3:1 Арминия Б2
- 01.12.2017 Арминия 5:0 Санкт-Паули Б2
- 26.11.2017 Кайзерслаутерн 0:2 Арминия Б2
- 17.11.2017 Арминия 2:2 Айнтрахт Бр Б2
- 08.11.2017 Боруссия М 4:1 Арминия ТМК
- 05.11.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Арминия Б2
- 27.10.2017 Арминия 1:3 Ингольштадт Б2
- 21.10.2017 Хольштайн Киль 2:1 Арминия Б2
- 14.10.2017 Арминия 0:2 Фортуна Б2
- 30.09.2017 Нюрнберг 1:2 Арминия Б2
- 23.09.2017 Арминия 1:1 Хайденхайм Б2
Динамо Дрезден (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 18.02.2018 Динамо Дрезден 1:0 Ян Б2
- 11.02.2018 Гройтер Фюрт 1:0 Динамо Дрезден Б2
- 04.02.2018 Динамо Дрезден 2:0 Бохум Б2
- 28.01.2018 Зандхаузен 1:0 Динамо Дрезден Б2
- 25.01.2018 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Б2
- 13.01.2018 Гронинген 1:3 Динамо Дрезден ТМК
- 06.01.2018 Вольфсбург 2:1 Динамо Дрезден ТМК
- 17.12.2017 Дуйсбург 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 09.12.2017 Унион Берлин 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 03.12.2017 Динамо Дрезден 4:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 27.11.2017 Фортуна 1:3 Динамо Дрезден Б2
- 20.11.2017 Динамо Дрезден 1:2 Кайзерслаутерн Б2
- 05.11.2017 Хольштайн Киль 3:0 Динамо Дрезден Б2
- 29.10.2017 Динамо Дрезден 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 25.10.2017 Фрайбург 3:1 Динамо Дрезден КГ
- 22.10.2017 Нюрнберг 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 14.10.2017 Динамо Дрезден 2:2 Ингольштадт Б2
- 01.10.2017 Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 24.09.2017 Дармштадт 3:3 Динамо Дрезден Б2
- 20.09.2017 Динамо Дрезден 0:2 Арминия Б2
Последние игры между собой
Арминия: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Динамо Дрезден: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
- 20.09.2017 Динамо Дрезден 0:2 Арминия Бундеслига 2
- 21.05.2017 Динамо Дрезден 1:1 Арминия Бундеслига 2
- 18.12.2016 Арминия 1:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 25.10.2016 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Кубок Германии
- 11.04.2015 Динамо Дрезден 2:0 Арминия Бундеслига 3
- 04.10.2014 Арминия 4:1 Динамо Дрезден Бундеслига 3
- 11.05.2014 Динамо Дрезден 2:3 Арминия Бундеслига 2
- 06.12.2013 Арминия 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Арминия
Динамо Дрезден
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|23
|13
|5
|5
|46 - 27
|44
|2.
|Фортуна
|24
|13
|5
|6
|38 - 30
|44
|3.
|Хольштайн Киль
|23
|9
|10
|4
|43 - 31
|37
|4.
|Ян
|24
|11
|3
|10
|39 - 34
|36
|5.
|Зандхаузен
|23
|10
|5
|8
|26 - 19
|35
|6.
|Дуйсбург
|23
|9
|7
|7
|35 - 35
|34
|7.
|Арминия
|24
|9
|7
|8
|38 - 35
|34
|8.
|Ингольштадт
|23
|9
|6
|8
|32 - 24
|33
|9.
|Хайденхайм
|23
|9
|5
|9
|34 - 39
|32
|10.
|Динамо Дрезден
|24
|9
|5
|10
|33 - 35
|32
|11.
|Унион Берлин
|23
|8
|7
|8
|39 - 32
|31
|12.
|Санкт-Паули
|23
|8
|7
|8
|23 - 34
|31
|13.
|Айнтрахт Бр
|23
|6
|11
|6
|27 - 24
|29
|14.
|Бохум
|23
|7
|5
|11
|20 - 28
|26
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|23
|6
|7
|10
|23 - 36
|25
|16.
|Гройтер Фюрт
|23
|6
|6
|11
|23 - 34
|24
|17.
|Дармштадт
|23
|5
|7
|11
|32 - 39
|22
|18.
|Кайзерслаутерн
|23
|5
|6
|12
|22 - 37
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кершбаумер Константин получил желтую карточку от судьи
87'
Динамо Дрезден делает замену. Коне Мусса II уходит с поля, а Jannik Mueller выходит на его замену.
85'
Клос Фабиан получил желтую карточку от судьи
85'
Млапа Пениэль получил желтую карточку от судьи
80'
Динамо Дрезден делает замену. Erich Berko уходит с поля, а Дульевич Харис выходит на его замену.
80'
Арминия делает замену. Дик Флориан уходит с поля, а Can Oezkan выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Lucas Roeser бьет в цель!
76'
Г О О О О Л - Фогльзаммер Андреас из команды Арминия забивает с точки!
69'
Арминия делает замену. Вайраух Патрик уходит с поля, а Путаро Леандро выходит на его замену.
67'
Арминия делает замену. Шюц Том уходит с поля, а Keanu Staude выходит на его замену.
67'
Динамо Дрезден делает замену. Niklas Hauptman уходит с поля, а Зегуйн Пауль выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Lucas Roeser бьет в цель!
56'
Конрад Мануэль получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Коне Мусса II бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Дик Флориан получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Хартерц Флориан бьет в цель!
23'
Шюц Том получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация