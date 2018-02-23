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Зрители: 18000
Арминия
2:3
Конец матча
Динамо Дрезден
0'
23' Желтая карточка
Шюц Том
1:0
28' Гол
Хартерц Флориан
30' Желтая карточка
Дик Флориан
1:1
48' Гол
Коне Мусса II
56' Желтая карточка
Конрад Мануэль
1:2
64' Гол
Lucas Roeser
2:2
76' Пенальти
Фогльзаммер Андреас
2:3
79' Гол
Lucas Roeser
85' Желтая карточка
Млапа Пениэль
85' Желтая карточка
Клос Фабиан
90' Желтая карточка
Кершбаумер Константин
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Кершбаумер Константин получил желтую карточку от судьи
87'
Динамо Дрезден делает замену. Коне Мусса II уходит с поля, а Jannik Mueller выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Клос Фабиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Млапа Пениэль получил желтую карточку от судьи
80'
Динамо Дрезден делает замену. Erich Berko уходит с поля, а Дульевич Харис выходит на его замену.

80'
Арминия делает замену. Дик Флориан уходит с поля, а Can Oezkan выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Lucas Roeser бьет в цель!
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Фогльзаммер Андреас из команды Арминия забивает с точки!
69'
Арминия делает замену. Вайраух Патрик уходит с поля, а Путаро Леандро выходит на его замену.
67'
Арминия делает замену. Шюц Том уходит с поля, а Keanu Staude выходит на его замену.
67'
Динамо Дрезден делает замену. Niklas Hauptman уходит с поля, а Зегуйн Пауль выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Lucas Roeser бьет в цель!
Желтая карточка
56'
Конрад Мануэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Коне Мусса II бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Дик Флориан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Хартерц Флориан бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Шюц Том получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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