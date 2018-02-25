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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 29546
3:2
Конец матча
1:0
11' ГолRichard Neudecker
1:1
14' ПенальтиKingsley Schindler
16' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
1:2
19' ГолДукш Марвин
25' Желтая карточкаНериг Бернд
31' Желтая карточкаПайтц Доминик
2:2
74' ГолRichard Neudecker
83' Желтая карточкаВан ден Берг Йоханнес
3:2
89' ГолАвевор Кристофер
|
11'
1:0
14'
1:1
16'
19'
1:2
25'
31'
74'
2:2
89'
3:2
Состав команд
11
Аллаги
Сами
Санкт-Паули 4-4-2
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 39 Yi-Young Park Защитник
- 3 Зобих Лассе Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 28 Собота Вальдемар Полузащитник
- 7 Нериг Бернд Полузащитник
- 8 Дуджак Джереми Полузащитник
- 20 Richard Neudecker Полузащитник
- 11 Аллаги Сами Нападающий
- 9 Бухаддуз Азиз Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хеерваген Филипп Вратарь
- 19 Цандер Лука-Милан Защитник
- 4 Цайрайс Филипп Защитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 45 Диамантакос Димитрис Нападающий
- 29 Jan-Marc Schneider Нападающий
- Главный тренер: Линен Эвальд
Хольштайн Киль 4-1-4-1
- Основной состав
- 18 Kenneth Kronholm Вратарь
- 19 Patrick Herrmann II Защитник
- 3 Шмидт Доминик Защитник
- 5 Кцихос Рафаэль Защитник
- 15 Ван ден Берг Йоханнес Защитник
- 6 Кинсомби Давид Полузащитник
- 27 Kingsley Schindler Полузащитник
- 24 Dominick Drexler Полузащитник
- 13 Пайтц Доминик Полузащитник
- 14 Сейдель Арон Полузащитник
- 10 Дукш Марвин Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Крузе Лукас Вратарь
- 7 Хайдингер Себастьян Защитник
- 4 Хоэнедер Никлас Защитник
- 16 Christopher Lenz Защитник
- 31 Безушков Макс Полузащитник
- 8 Билер Александер Полузащитник
- 17 Steven Lewerenz Полузащитник
Предыдущие игры
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 17.02.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 12.02.2018 Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг Б2
- 03.02.2018 Хайденхайм 3:1 Санкт-Паули Б2
- 28.01.2018 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Б2
- 25.01.2018 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Б2
- 17.01.2018 Санкт-Паули 1:1 Бохум ТМК
- 05.01.2018 Вольфсбург 3:1 Санкт-Паули ТМК
- 18.12.2017 Санкт-Паули 2:1 Бохум Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.12.2017 Арминия 5:0 Санкт-Паули Б2
- 26.11.2017 Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Б2
- 19.11.2017 Санкт-Паули 2:2 Ян Б2
- 10.11.2017 Санкт-Паули 3:1 Оденсе ТМК
- 04.11.2017 Унион Берлин 1:0 Санкт-Паули Б2
- 27.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 23.10.2017 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Б2
- 13.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Кайзерслаутерн Б2
- 01.10.2017 Айнтрахт Бр 0:2 Санкт-Паули Б2
- 23.09.2017 Санкт-Паули 1:2 Фортуна Б2
- 19.09.2017 Хольштайн Киль 0:1 Санкт-Паули Б2
Хольштайн Киль (последние 20 матчей: +6 =10 -4)
- 17.02.2018 Хольштайн Киль 2:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 09.02.2018 Кайзерслаутерн 3:1 Хольштайн Киль Б2
- 03.02.2018 Хольштайн Киль 1:1 Ян Б2
- 27.01.2018 Гройтер Фюрт 0:0 Хольштайн Киль Б2
- 23.01.2018 Хольштайн Киль 2:2 Унион Берлин Б2
- 12.01.2018 Хольштайн Киль 2:2 Сент-Трюйден ТМК
- 17.12.2017 Зандхаузен 3:1 Хольштайн Киль Б2
- 08.12.2017 Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Б2
- 02.12.2017 Хольштайн Киль 2:2 Фортуна Б2
- 25.11.2017 Хольштайн Киль 0:0 Ингольштадт Б2
- 18.11.2017 Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Б2
- 05.11.2017 Хольштайн Киль 3:0 Динамо Дрезден Б2
- 28.10.2017 Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 24.10.2017 Майнц 3:2 Хольштайн Киль КГ
- 21.10.2017 Хольштайн Киль 2:1 Арминия Б2
- 15.10.2017 Хайденхайм 3:5 Хольштайн Киль Б2
- 30.09.2017 Хольштайн Киль 3:0 Бохум Б2
- 22.09.2017 Дуйсбург 1:3 Хольштайн Киль Б2
- 19.09.2017 Хольштайн Киль 0:1 Санкт-Паули Б2
- 15.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Хольштайн Киль Б2
Последние игры между собой
Санкт-Паули
Хольштайн Киль
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|24
|13
|6
|5
|46 - 27
|45
|2.
|Фортуна
|24
|13
|5
|6
|38 - 30
|44
|3.
|Дуйсбург
|24
|10
|7
|7
|37 - 36
|37
|4.
|Хольштайн Киль
|24
|9
|10
|5
|45 - 34
|37
|5.
|Ян
|24
|11
|3
|10
|39 - 34
|36
|6.
|Зандхаузен
|24
|10
|5
|9
|27 - 21
|35
|7.
|Унион Берлин
|24
|9
|7
|8
|41 - 33
|34
|8.
|Арминия
|24
|9
|7
|8
|38 - 35
|34
|9.
|Санкт-Паули
|24
|9
|7
|8
|26 - 36
|34
|10.
|Ингольштадт
|24
|9
|6
|9
|33 - 26
|33
|11.
|Хайденхайм
|24
|9
|6
|9
|35 - 40
|33
|12.
|Динамо Дрезден
|24
|9
|5
|10
|33 - 35
|32
|13.
|Айнтрахт Бр
|24
|6
|11
|7
|28 - 26
|29
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|24
|7
|7
|10
|25 - 37
|28
|15.
|Бохум
|24
|7
|6
|11
|20 - 28
|27
|16.
|Гройтер Фюрт
|24
|7
|6
|11
|25 - 35
|27
|17.
|Дармштадт
|24
|5
|8
|11
|33 - 40
|23
|18.
|Кайзерслаутерн
|24
|5
|6
|13
|23 - 39
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Санкт-Паули делает замену. Richard Neudecker уходит с поля, а Цайрайс Филипп выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Авевор Кристофер бьет в цель!
86'
Хольштайн Киль делает замену. Дукш Марвин уходит с поля, а Christopher Lenz выходит на его замену.
83'
Ван ден Берг Йоханнес получил желтую карточку от судьи
74'
Г О О О О Л - Richard Neudecker бьет в цель!
66'
Хольштайн Киль делает замену. Сейдель Арон уходит с поля, а Билер Александер выходит на его замену.
62'
Санкт-Паули делает замену. Аллаги Сами уходит с поля, а Jan-Marc Schneider выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Санкт-Паули делает замену. Нериг Бернд уходит с поля, а Флюм Йоханнес выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
31'
Пайтц Доминик получил желтую карточку от судьи
25'
Нериг Бернд получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Дукш Марвин бьет в цель!
16'
Кцихос Рафаэль получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Kingsley Schindler из команды Хольштайн Киль забивает с точки!
11'
Г О О О О Л - Richard Neudecker бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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