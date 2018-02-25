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Санкт-Паули
3:2
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
1:0
11' Гол
Richard Neudecker
1:1
14' Пенальти
Kingsley Schindler
16' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
1:2
19' Гол
Дукш Марвин
25' Желтая карточка
Нериг Бернд
31' Желтая карточка
Пайтц Доминик
2:2
74' Гол
Richard Neudecker
83' Желтая карточка
Ван ден Берг Йоханнес
3:2
89' Гол
Авевор Кристофер
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Санкт-Паули делает замену. Richard Neudecker уходит с поля, а Цайрайс Филипп выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Авевор Кристофер бьет в цель!
86'
Хольштайн Киль делает замену. Дукш Марвин уходит с поля, а Christopher Lenz выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Ван ден Берг Йоханнес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Richard Neudecker бьет в цель!

66'
Хольштайн Киль делает замену. Сейдель Арон уходит с поля, а Билер Александер выходит на его замену.
62'
Санкт-Паули делает замену. Аллаги Сами уходит с поля, а Jan-Marc Schneider выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Санкт-Паули делает замену. Нериг Бернд уходит с поля, а Флюм Йоханнес выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
31'
Пайтц Доминик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Нериг Бернд получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Дукш Марвин бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Кцихос Рафаэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Kingsley Schindler из команды Хольштайн Киль забивает с точки!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Richard Neudecker бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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