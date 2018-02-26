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Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
1:5
Конец матча
0:1
10' ГолМарега Мусса
0:2
16' ГолОтавио Эдмилсон
0:3
44' ГолМарега Мусса
47' Желтая карточкаФабрисио Месиас
0:4
49' ГолТикиньо Франсиско
0:5
66' ГолБраими Ясин
1:5
90' ГолПоссиньоло Лукас
|
10'
0:1
16'
0:2
44'
0:3
47'
49'
0:4
66'
0:5
90'
1:5
Состав команд
33
Рикарду
Абел
26
Рубен
Мигель
21
Са
Педру
11
Табата
Бруно
30
Далот
Диогу
16
Эррера
Эктор
11
Марега
Мусса
Портимоненсе 4-3-3
- Основной состав
- 33 Рикарду Абел Вратарь
- 14 Хакмен Эммануэль Защитник
- 3 Поссиньоло Лукас Защитник
- 13 Маседо Фелипе Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 10 Эвертон Перейра Полузащитник
- 21 Са Педру Полузащитник
- 11 Табата Бруно Нападающий
- 90 Фабрисио Месиас Нападающий
- 23 Shoya Nakajima Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Энрике Карлуш Вратарь
- 6 Рьюки Тео Полузащитник
- 30 Marcel Pereira Полузащитник
- 55 Рафа Нападающий
- 19 Манафа Вилсон Нападающий
- 9 Пиреш Жорже Нападающий
- 27 Веллингтон Луис Нападающий
- Главный тренер: Оливейра Витор
Порту 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Касильяс Икер Вратарь
- 2 Перейра Максимилиано Защитник
- 28 Фелипе Аугусто IV Защитник
- 5 Маркано Иван Защитник
- 30 Далот Диогу Защитник
- 16 Эррера Эктор Полузащитник
- 27 Оливейра Сержиу Полузащитник
- 11 Марега Мусса Полузащитник
- 25 Отавио Эдмилсон Полузащитник
- 8 Браими Ясин Полузащитник
- 29 Тикиньо Франсиско Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Са Жозе Вратарь
- 23 Рейес Диего Защитник
- 20 Андре Андре Полузащитник
- 10 Торрес Оливер Полузащитник
- 7 Эрнани Фортеш Нападающий
- 14 Пасьенса Гонсало Нападающий
- 18 Уорис Маджид Нападающий
- Главный тренер: Консейсау Сержиу
Предыдущие игры
Портимоненсе (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 16.02.2018 Фейренсе 1:3 Портимоненсе ПЛ
- 10.02.2018 Портимоненсе 1:3 Бенфика ПЛ
- 05.02.2018 Маритиму 0:3 Портимоненсе ПЛ
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 20.01.2018 Портимоненсе 1:2 Брага ПЛ
- 14.01.2018 Боавишта 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 08.01.2018 Пасуш де Феррейра 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 04.01.2018 Портимоненсе 0:0 Белененсеш ПЛ
- 29.12.2017 Брага 2:2 Портимоненсе КЛ
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.12.2017 Портимоненсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 04.12.2017 Эшторил 0:0 Портимоненсе ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
- 04.11.2017 Морейренсе 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 30.10.2017 Портимоненсе 5:2 Витория Сетубал ПЛ
- 26.10.2017 Портимоненсе 1:2 Витория Сетубал КЛ
- 23.10.2017 Витория Гимарайнш 3:3 Портимоненсе ПЛ
- 15.10.2017 Моура 0:0 Портимоненсе К
Порту (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 21.02.2018 Эшторил 1:3 Порту ПЛ
- 18.02.2018 Порту 5:0 Риу Аве ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Шавиш 0:4 Порту ПЛ
- 07.02.2018 Порту 1:0 Спортинг Л К
- 03.02.2018 Порту 3:1 Брага ПЛ
- 31.01.2018 Морейренсе 0:0 Порту ПЛ
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту КЛ
- 20.01.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Порту 4:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 03.01.2018 Фейренсе 1:2 Порту ПЛ
- 30.12.2017 Пасуш де Феррейра 2:3 Порту КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 19.12.2017 Порту 3:1 Маритиму ПЛ
- 14.12.2017 Порту 4:0 Витория Гимарайнш К
- 10.12.2017 Витория Сетубал 0:5 Порту ПЛ
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 01.12.2017 Порту 0:0 Бенфика ПЛ
- 25.11.2017 Авиш 1:1 Порту ПЛ
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Порту: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|24
|20
|4
|0
|66 - 12
|64
|2.
|Бенфика
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|62 - 16
|59
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|47 - 14
|56
|4.
|Брага
|Заявка
|23
|16
|1
|6
|48 - 23
|49
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|31 - 31
|37
|6.
|Шавиш
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|31 - 35
|36
|7.
|Боавишта
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|27 - 32
|33
|8.
|Маритиму
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|21 - 30
|33
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|24
|9
|2
|13
|32 - 46
|29
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|36 - 41
|27
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 34
|27
|12.
|Тондела
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|27 - 36
|25
|13.
|Авиш
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|24 - 35
|22
|14.
|Эшторил
|Заявка
|24
|6
|3
|15
|23 - 46
|21
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|26 - 44
|21
|16.
|Витория Сетубал
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|26 - 44
|21
|17.
|Фейренсе
|Заявка
|24
|6
|2
|16
|20 - 34
|20
|18.
|Морейренсе
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|18 - 34
|19
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Поссиньоло Лукас бьет в цель!
84'
Портимоненсе делает замену. Фабрисио Месиас уходит с поля, а Пиреш Жорже выходит на его замену.
71'
Порту делает замену. Тикиньо Франсиско уходит с поля, а Уорис Маджид выходит на его замену.
68'
Порту делает замену. Марега Мусса уходит с поля, а Эрнани Фортеш выходит на его замену.
68'
Портимоненсе делает замену. Са Педру уходит с поля, а Marcel Pereira выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Браими Ясин бьет в цель!
62'
Порту делает замену. Эррера Эктор уходит с поля, а Торрес Оливер выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Тикиньо Франсиско бьет в цель!
47'
Фабрисио Месиас получил желтую карточку от судьи
46'
Портимоненсе делает замену. Денер Клементе уходит с поля, а Веллингтон Луис выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
16'
Г О О О О Л - Отавио Эдмилсон бьет в цель!
10'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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