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Стадион:
Портимоненсе
1:5
Конец матча
Порту
0'
0:1
10' Гол
Марега Мусса
0:2
16' Гол
Отавио Эдмилсон
0:3
44' Гол
Марега Мусса
47' Желтая карточка
Фабрисио Месиас
0:4
49' Гол
Тикиньо Франсиско
0:5
66' Гол
Браими Ясин
1:5
90' Гол
Поссиньоло Лукас
90'+2
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Поссиньоло Лукас бьет в цель!
84'
Портимоненсе делает замену. Фабрисио Месиас уходит с поля, а Пиреш Жорже выходит на его замену.
71'
Порту делает замену. Тикиньо Франсиско уходит с поля, а Уорис Маджид выходит на его замену.
68'
Порту делает замену. Марега Мусса уходит с поля, а Эрнани Фортеш выходит на его замену.
68'
Портимоненсе делает замену. Са Педру уходит с поля, а Marcel Pereira выходит на его замену.

Описание гола
66'
Г О О О О Л - Браими Ясин бьет в цель!
62'
Порту делает замену. Эррера Эктор уходит с поля, а Торрес Оливер выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Тикиньо Франсиско бьет в цель!
Желтая карточка
47'
Фабрисио Месиас получил желтую карточку от судьи
46'
Портимоненсе делает замену. Денер Клементе уходит с поля, а Веллингтон Луис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Отавио Эдмилсон бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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