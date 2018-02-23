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Стадион:
Риу Аве
0:0
Конец матча
Авиш
0'
16' Желтая карточка
Mama Samba Balde
45' Желтая карточка
Петролина Нилдо
45' Желтая карточка
Лионн Хосе
61' Желтая карточка
Нелсон Рикарду
83' Красная карточка
Маркан Маркос
87' Желтая карточка
Бруну Брага
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Авиш делает замену. Гомеш Витор уходит с поля, а Аранго Кристиан выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Бруну Брага получил желтую карточку от судьи
85'
Риу Аве делает замену. Шику Жеральдес уходит с поля, а Морейра Педру выходит на его замену.
83'
УДАЛЕНИЕ! - Маркан Маркос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
79'
Риу Аве делает замену. Марсело Феррейра уходит с поля, а Маркан Маркос выходит на его замену.

66'
Авиш делает замену. Машаду Паулу уходит с поля, а Бруну Брага выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Нелсон Рикарду получил желтую карточку от судьи
59'
Риу Аве делает замену. Диего Лопес III уходит с поля, а Gabrielzinho выходит на его замену.
55'
Авиш делает замену. Mama Samba Balde уходит с поля, а Сами Леосизиу выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Лионн Хосе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
45'
Петролина Нилдо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Mama Samba Balde получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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