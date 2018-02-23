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Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
16' Желтая карточкаMama Samba Balde
45' Желтая карточкаПетролина Нилдо
45' Желтая карточкаЛионн Хосе
61' Желтая карточкаНелсон Рикарду
83' Красная карточкаМаркан Маркос
87' Желтая карточкаБруну Брага
|
16'
45'
45'
61'
83'
87'
Состав команд
25
Пеле
Мамаду
17
Новаиш
Жоау
44
Гало
Диего
10
Машаду
Паулу
30
Гомеш
Витор
Риу Аве 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кассио Албукерке Вратарь
- 3 Лионн Хосе Защитник
- 46 Марсело Феррейра Защитник
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 5 Рибейру Юри Защитник
- 8 Тарантини Рикардо Полузащитник
- 25 Пеле Мамаду Полузащитник
- 10 Диего Лопес III Полузащитник
- 12 Шику Жеральдес Полузащитник
- 17 Новаиш Жоау Полузащитник
- 7 Гедеш Элдер Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Макаридзе Георгий Вратарь
- 96 Маркан Маркос Защитник
- 22 Кассама Элизеу Защитник
- 70 Баррето Оскар Полузащитник
- 20 Сантуш Нуну II Полузащитник
- 6 Морейра Педру Полузащитник
- 26 Габриэльзиньо Нападающий
- Главный тренер: Кардосо Мигель
Авиш 4-4-2
- Основной состав
- 83 Адриано Факкини Вратарь
- 2 Алвес Родриго Защитник
- 26 Родригеш Карлуш Защитник
- 44 Гало Диего Защитник
- 21 Нелсон Рикарду Защитник
- 10 Машаду Паулу Полузащитник
- 30 Гомеш Витор Полузащитник
- 29 Фалькао Клаудио Полузащитник
- 23 Амилтон Минервино Полузащитник
- 50 Mama Samba Balde Нападающий
- 16 Петролина Нилдо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Жоаким Мануэл Вратарь
- 19 Бруну Брага Полузащитник
- 15 Тиссоне Фернандо Полузащитник
- 99 Аранго Кристиан Нападающий
- 20 Фальконе Федерико Нападающий
- 22 Сами Леосизиу Нападающий
- 46 Jorge Fellipe
- Главный тренер: Мота Жозе
Предыдущие игры
Риу Аве (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 18.02.2018 Порту 5:0 Риу Аве ПЛ
- 10.02.2018 Риу Аве 3:0 Маритиму ПЛ
- 03.02.2018 Бенфика 5:1 Риу Аве ПЛ
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 21.01.2018 Риу Аве 2:0 Боавишта ПЛ
- 14.01.2018 Белененсеш 1:2 Риу Аве ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 06.01.2018 Брага 2:1 Риу Аве ПЛ
- 03.01.2018 Риу Аве 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 30.12.2017 Риу Аве 3:2 Лейшоэш КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 17.12.2017 Шавиш 1:1 Риу Аве ПЛ
- 14.12.2017 Риу Аве 3:2 Бенфика К
- 08.12.2017 Риу Аве 2:1 Морейренсе ПЛ
- 02.12.2017 Тондела 1:3 Риу Аве ПЛ
- 28.11.2017 Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 18.11.2017 Риу Аве 1:0 Брага К
- 04.11.2017 Эшторил 0:2 Риу Аве ПЛ
- 27.10.2017 Риу Аве 0:1 Спортинг Л ПЛ
- 21.10.2017 Фейренсе 1:0 Риу Аве ПЛ
Авиш (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 17.02.2018 Авиш 0:0 Маритиму ПЛ
- 11.02.2018 Белененсеш 2:5 Авиш ПЛ
- 06.02.2018 Авиш 3:0 Боавишта ПЛ
- 30.01.2018 Брага 2:0 Авиш ПЛ
- 21.01.2018 Авиш 0:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 14.01.2018 Спортинг Л 3:0 Авиш ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 07.01.2018 Шавиш 1:1 Авиш ПЛ
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе ПЛ
- 16.12.2017 Эшторил 3:2 Авиш ПЛ
- 13.12.2017 Униан Мадейра 1:5 Авиш К
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 03.12.2017 Фейренсе 0:1 Авиш ПЛ
- 25.11.2017 Авиш 1:1 Порту ПЛ
- 19.11.2017 Униан Лейрия 0:3 Авиш К
- 03.11.2017 Витория Сетубал 0:1 Авиш ПЛ
- 29.10.2017 Авиш 1:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 22.10.2017 Авиш 1:3 Бенфика ПЛ
- 15.10.2017 Вила-Реал 0:1 Авиш К
- 30.09.2017 Портимоненсе 2:2 Авиш ПЛ
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Авиш: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш Кубок
- 24.09.2017 Авиш 0:0 Риу Аве Примейра-лига
- 13.07.2016 Авиш 0:2 Риу Аве Товарищеские матчи. Клубы
- 22.07.2015 Авиш 1:0 Риу Аве Товарищеские матчи. Клубы
- 27.12.2008 Риу Аве 0:1 Авиш Товарищеские матчи. Сборные
- 06.09.2008 Риу Аве 3:2 Авиш Товарищеские матчи. Сборные
- 02.03.2008 Авиш 0:0 Риу Аве Главная лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|23
|19
|4
|0
|61 - 11
|61
|2.
|Бенфика
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|59 - 15
|56
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|47 - 14
|56
|4.
|Брага
|Заявка
|23
|16
|1
|6
|48 - 23
|49
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|31 - 31
|37
|6.
|Шавиш
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|29 - 35
|33
|7.
|Боавишта
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|23 - 32
|30
|8.
|Маритиму
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|18 - 28
|30
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|30 - 43
|29
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|35 - 36
|27
|11.
|Тондела
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|27 - 36
|25
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|21 - 34
|24
|13.
|Авиш
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|24 - 35
|22
|14.
|Эшторил
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|23 - 44
|21
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|25 - 41
|21
|16.
|Витория Сетубал
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|26 - 40
|21
|17.
|Фейренсе
|Заявка
|23
|6
|2
|15
|20 - 33
|20
|18.
|Морейренсе
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|18 - 34
|19
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Авиш делает замену. Гомеш Витор уходит с поля, а Аранго Кристиан выходит на его замену.
87'
Бруну Брага получил желтую карточку от судьи
85'
Риу Аве делает замену. Шику Жеральдес уходит с поля, а Морейра Педру выходит на его замену.
83'
УДАЛЕНИЕ! - Маркан Маркос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
79'
Риу Аве делает замену. Марсело Феррейра уходит с поля, а Маркан Маркос выходит на его замену.
66'
Авиш делает замену. Машаду Паулу уходит с поля, а Бруну Брага выходит на его замену.
61'
Нелсон Рикарду получил желтую карточку от судьи
59'
Риу Аве делает замену. Диего Лопес III уходит с поля, а Gabrielzinho выходит на его замену.
55'
Авиш делает замену. Mama Samba Balde уходит с поля, а Сами Леосизиу выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Лионн Хосе получил желтую карточку от судьи
45'
Петролина Нилдо получил желтую карточку от судьи
16'
Mama Samba Balde получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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