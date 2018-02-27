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Стадион: Зрители: 38920
Спортинг Л
1:0
Конец матча
Морейренсе
0'
26' Желтая карточка
Фофана Бубакар
34' Желтая карточка
Нето Анжело
39' Желтая карточка
Петрович Радосав
55' Желтая карточка
Акунья Маркос
61' Вторая желтая карточка
Петрович Радосав
84' Желтая карточка
Тоше Антониу
87' Желтая карточка
Желсон Мартиньш
89' Желтая карточка
Bilel Aouacheria
1:0
90' Гол
Желсон Мартиньш
90' Вторая желтая карточка
Желсон Мартиньш
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
90'
Желсон Мартиньш получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Спортинг Л делает замену. Думбия Сейду уходит с поля, а Бруно Сезар выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Желсон Мартиньш получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Желсон Мартиньш бьет в цель!
Желтая карточка
89'
Bilel Aouacheria получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
87'
Желсон Мартиньш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Тоше Антониу получил желтую карточку от судьи
75'
Морейренсе делает замену. Zizo уходит с поля, а Ousmane Drame выходит на его замену.
69'
Морейренсе делает замену. Нето Анжело уходит с поля, а Рафаэл Коста выходит на его замену.
69'
Спортинг Л делает замену. Руис Брайан уходит с поля, а Мишич Йосип выходит на его замену.
61'
Петрович Радосав получает вторую желтую карточку. Удаление.
59'
Спортинг Л делает замену. Монтеро Фреди уходит с поля, а Rafael Leao выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Акунья Маркос получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Морейренсе делает замену. Фофана Бубакар уходит с поля, а Alfa Semedo выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Петрович Радосав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Фофана Бубакар получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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