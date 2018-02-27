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Стадион: Жозе Алваладе Зрители: 38920
1:0
Конец матча
26' Желтая карточкаФофана Бубакар
34' Желтая карточкаНето Анжело
39' Желтая карточкаПетрович Радосав
55' Желтая карточкаАкунья Маркос
61' Вторая желтая карточкаПетрович Радосав
84' Желтая карточкаТоше Антониу
87' Желтая карточкаЖелсон Мартиньш
89' Желтая карточкаBilel Aouacheria
1:0
90' ГолЖелсон Мартиньш
90' Вторая желтая карточкаЖелсон Мартиньш
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26'
34'
39'
55'
61'
84'
87'
89'
90'
1:0
90'
Состав команд
20
Руис
Брайан
88
Думбия
Сейду
18
Жонатан
Луис
91
Нето Анжело
40
Ahmed
Sayed
20
Тоше
Антониу
77
Арсенио
Спортинг Л 4-4-2
- Основной состав
- 1 Патрисиу Руй Вратарь
- 16 Батталья Родриго Защитник
- 4 Коатес Себастьян Защитник
- 6 Пинту Андре Защитник
- 9 Акунья Маркос Защитник
- 77 Желсон Мартиньш Полузащитник
- 8 Фернандеш Бруну Полузащитник
- 25 Петрович Радосав Полузащитник
- 20 Руис Брайан Полузащитник
- 88 Думбия Сейду Нападающий
- 40 Монтеро Фреди Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Сален Ромен Вратарь
- 11 Бруно Сезар Защитник
- 15 Агбеньену Лумор Защитник
- 37 Вендель Жералдо Полузащитник
- 7 Рибейру Рубен Полузащитник
- 27 Мишич Йосип Полузащитник
- 93 Леау Рафаэл Нападающий
- Главный тренер: Жезуш Жорже
Морейренсе 4-3-3
- Основной состав
- 18 Жонатан Луис Вратарь
- 3 Микаэл Андре Защитник
- 4 Сантос Яго Защитник
- 6 Абархоун Мохамед Защитник
- 5 Лима Рубен Защитник
- 27 Фофана Бубакар Полузащитник
- 91 Нето Анжело Полузащитник
- 10 Bilel Aouacheria Полузащитник
- 40 Ahmed Sayed Нападающий
- 20 Тоше Антониу Нападающий
- 77 Арсенио Нападающий
- Запасные игроки
- 50 Felipe Garcia Вратарь
- 57 Бруно Алмейда Полузащитник
- 23 Рафаэл Коста Полузащитник
- 90 Семеду Алфа Полузащитник
- 9 Идно Нападающий
- 93 Ousmane Drame Нападающий
- 70 Пенья Роналдо Нападающий
- Главный тренер: Sergio Vieira
Предыдущие игры
Спортинг Л (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 22.02.2018 Спортинг Л 3:3 Астана ЛЕ
- 19.02.2018 Тондела 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 15.02.2018 Астана 1:3 Спортинг Л ЛЕ
- 11.02.2018 Спортинг Л 2:0 Фейренсе ПЛ
- 07.02.2018 Порту 1:0 Спортинг Л К
- 04.02.2018 Эшторил 2:0 Спортинг Л ПЛ
- 01.02.2018 Спортинг Л 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 27.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л КЛ
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту КЛ
- 19.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 14.01.2018 Спортинг Л 3:0 Авиш ПЛ
- 10.01.2018 Кова-Пьедаде 1:2 Спортинг Л К
- 07.01.2018 Спортинг Л 5:0 Маритиму ПЛ
- 04.01.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 29.12.2017 Белененсеш 1:1 Спортинг Л КЛ
- 21.12.2017 Спортинг Л 6:0 Униан Мадейра КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 13.12.2017 Спортинг Л 4:0 Вилаверденсе К
- 09.12.2017 Боавишта 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 05.12.2017 Барселона 2:0 Спортинг Л ЛЧ
Морейренсе (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 18.02.2018 Морейренсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 12.02.2018 Морейренсе 1:2 Эшторил ПЛ
- 04.02.2018 Тондела 1:2 Морейренсе ПЛ
- 31.01.2018 Морейренсе 0:0 Порту ПЛ
- 21.01.2018 Фейренсе 1:0 Морейренсе ПЛ
- 15.01.2018 Морейренсе 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Морейренсе 0:2 Бенфика ПЛ
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе ПЛ
- 30.12.2017 Морейренсе 3:3 Витория Гимарайнш КЛ
- 18.12.2017 Морейренсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 13.12.2017 Морейренсе 2:2 Санта-Клара К
- 08.12.2017 Риу Аве 2:1 Морейренсе ПЛ
- 02.12.2017 Морейренсе 1:1 Маритиму ПЛ
- 25.11.2017 Боавишта 1:0 Морейренсе ПЛ
- 19.11.2017 Морейренсе 5:2 Фелгейраш 1932 К
- 11.11.2017 Морейренсе 2:1 Фейренсе КЛ
- 04.11.2017 Морейренсе 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 28.10.2017 Белененсеш 3:0 Морейренсе ПЛ
- 23.10.2017 Морейренсе 0:1 Брага ПЛ
Последние игры между собой
Спортинг Л: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Морейренсе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
- 23.09.2017 Морейренсе 1:1 Спортинг Л Примейра-лига
- 12.02.2017 Морейренсе 2:3 Спортинг Л Примейра-лига
- 10.09.2016 Спортинг Л 3:0 Морейренсе Примейра-лига
- 16.04.2016 Морейренсе 0:1 Спортинг Л Примейра-лига
- 13.12.2015 Спортинг Л 3:1 Морейренсе Примейра-лига
- 27.04.2015 Морейренсе 1:4 Спортинг Л Примейра-лига
- 14.12.2014 Спортинг Л 1:1 Морейренсе Примейра-лига
- 06.04.2013 Спортинг Л 3:2 Морейренсе Примейра-лига
- 27.11.2012 Морейренсе 2:2 Спортинг Л Примейра-лига
- 21.10.2012 Морейренсе 3:2 Спортинг Л Кубок Португалии
- 20.01.2012 Спортинг Л 1:1 Морейренсе Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|24
|20
|4
|0
|66 - 12
|64
|2.
|Бенфика
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|62 - 16
|59
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|48 - 14
|59
|4.
|Брага
|Заявка
|24
|17
|1
|6
|49 - 23
|52
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|31 - 31
|37
|6.
|Шавиш
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|31 - 35
|36
|7.
|Боавишта
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|27 - 32
|33
|8.
|Маритиму
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|21 - 30
|33
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|24
|9
|2
|13
|32 - 46
|29
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|36 - 41
|27
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 34
|27
|12.
|Тондела
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|27 - 37
|25
|13.
|Авиш
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|24 - 35
|22
|14.
|Эшторил
|Заявка
|24
|6
|3
|15
|23 - 46
|21
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|26 - 44
|21
|16.
|Витория Сетубал
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|26 - 44
|21
|17.
|Фейренсе
|Заявка
|24
|6
|2
|16
|20 - 34
|20
|18.
|Морейренсе
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|18 - 35
|19
Новости после матча
Второй тайм
90'
Желсон Мартиньш получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Спортинг Л делает замену. Думбия Сейду уходит с поля, а Бруно Сезар выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Желсон Мартиньш получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Г О О О О Л - Желсон Мартиньш бьет в цель!
89'
Bilel Aouacheria получил желтую карточку от судьи
87'
Желсон Мартиньш получил желтую карточку от судьи
84'
Тоше Антониу получил желтую карточку от судьи
75'
Морейренсе делает замену. Zizo уходит с поля, а Ousmane Drame выходит на его замену.
69'
Морейренсе делает замену. Нето Анжело уходит с поля, а Рафаэл Коста выходит на его замену.
69'
Спортинг Л делает замену. Руис Брайан уходит с поля, а Мишич Йосип выходит на его замену.
61'
Петрович Радосав получает вторую желтую карточку. Удаление.
59'
Спортинг Л делает замену. Монтеро Фреди уходит с поля, а Rafael Leao выходит на его замену.
55'
Акунья Маркос получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Морейренсе делает замену. Фофана Бубакар уходит с поля, а Alfa Semedo выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Петрович Радосав получил желтую карточку от судьи
34'
Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
26'
Фофана Бубакар получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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