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Стадион: Зрители: 36812
Галатасарай
5:0
Конец матча
Бурсаспор
0'
1:0
11' Гол
Гомис Бафетимби
38' Красная карточка
Трост-Эконг Виллиам
2:0
42' Гол
Родригес Гарри II
3:0
49' Гол
Азиз Сердар
69' Желтая карточка
Инан Селчук
4:0
72' Гол
Гомис Бафетимби
5:0
90' Гол
Гомис Бафетимби
90'+4
Второй тайм
94'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Галатасарай заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 36812 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
93'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай играет в стеночку с партнером по команде. Мариано Феррейра это был.

93'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Родригес Гарри II сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Гомис Бафетимби из команды Галатасарай забил гол! Легко это для такого игрока, как Гомис Бафетимби
93'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес прямо в штрафную.
92'
Опасность предотвращена - Майкон Перейра из команды Галатасарай вступил в отбор удачно
92'
Удар от ворот произведет Галатасарай
92'
Бакыш Синан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
91'
Судья свистит. Озтекин Ясин атаковал сзади соперника. Это Эрдоган Юсуф заработал своей команде штрафной
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
90'
Бакыш Синан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
89'
Бехич Азиз предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Опасность предотвращена - Тити из команды Бурсаспор вступил в отбор удачно
Офсайд
88'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
88'
Фегули Софьян нанес удар издали, а Текин Харун отбил его обратно в игру!
Фол, нарушение
88'
Родригес Гарри II наказан за толчок Бехич Азиз
86'
Удар от ворот произведет Галатасарай
85'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игроки ФК "Бурсаспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
82'
Судья свистит. Азиз Сердар атаковал сзади соперника. Это Эрдоган Юсуф заработал своей команде штрафной
82'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
81'
Галатасарай остается без одного игрока, потому что Дердийок Эрен уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
80'
Удар от ворот произведет Галатасарай
80'
Босток Джон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Дердийок Эрен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
78'
Дердийок Эрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Дердийок Эрен из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Бакыш Синан
76'
Тактическая замена. Инан Селчук уходит с поля и его заменяет Дердийок Эрен
Фол, нарушение
76'
Мариано Феррейра наказан за толчок Соялп Фуркан
75'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
75'
Озтекин Ясин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
75'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
74'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Озтекин Ясин из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Шеху Абдуллахи
73'
Тактическая замена. Джон Джошуа уходит с поля и его заменяет Соялп Фуркан
72'
Отличный командный гол!
72'
Беланда Юнес сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Гомис Бафетимби изменил счет на табло!
72'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
72'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает пас партнеру.
71'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Муслера Фернандо из команды Галатасарай.
Желтая карточка
69'
Инан Селчук получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Инан Селчук из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Босток Джон
69'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Беланда Юнес из команды Галатасарай играет в стеночку с партнером по команде. Родригес Гарри II это был.
68'
Удар от ворот произведет Галатасарай
68'
Босток Джон не смог попасть в створ ударом издали
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
68'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Тактическая замена. Линнес Мартин уходит с поля и его заменяет Мариано Феррейра
67'
Опасность предотвращена - Азиз Сердар из команды Галатасарай вступил в отбор удачно
67'
Эрдоган Юсуф из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
66'
Эрсой Эртугрул из команды Бурсаспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
66'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
64'
Эрдоган Юсуф из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Эрдоган Юсуф наказан за толчок Инан Селчук
63'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
63'
Фегули Софьян не смог попасть в створ ударом издали
63'
Тактическая замена. Баталья Пабло уходит с поля и его заменяет Эрдоган Юсуф
Офсайд
62'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор в офсайде
61'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
60'
Игра в одни ворота сейчас. Галатасарай доминирует и владеет мячом
59'
Шеху Абдуллахи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Инан Селчук из команды Галатасарай разыграл угловой с правого угла.
59'
Должен был быть гол! Майкон Перейра имел отличный шанс, но Текин Харун не дал голу состоятся!
Угловой
58'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой справа.
58'
Гомис Бафетимби мяч отрикошетил от ворот
58'
Текин Харун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Угловой
58'
Инан Селчук из команды Галатасарай разыграл угловой с левого угла.
58'
Агу Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
57'
Инан Селчук не смог попасть в створ ударом издали
57'
Шеху Абдуллахи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
Угловой
54'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
54'
Донк Райан получил травму и заменен. Озтекин Ясин выходит на поле.
54'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Шеху Абдуллахи коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Баталья Пабло из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Майкон Перейра
53'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
52'
Эрсой Эртугрул из команды Бурсаспор в офсайде
52'
Баталья Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Беланда Юнес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Бехич Азиз
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Донк Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
50'
Донк Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Азиз Сердар забивает!
49'
Плохо сыграл Текин Харун - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Угловой
49'
Инан Селчук из команды Галатасарай разыграл угловой с правого угла.
49'
Эрсой Эртугрул предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Гомис Бафетимби из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Тити
46'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Галатасарай играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
48'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Бехич Азиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
48'
Эрсой Эртугрул предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Бехич Азиз из команды Бурсаспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Нагатомо Юто из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Шеху Абдуллахи
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
44'
Галатасарай нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
42'
Гомис Бафетимби сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Родригес Гарри II изменил счет на табло!
42'
ШАНС! Родригес Гарри II вышел один-на-один с голкипером...
42'
Эрсой Эртугрул ошибается в защите.
Офсайд
41'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор в офсайде
41'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
40'
Гомис Бафетимби нанес удар, но промахнулся очень сильно.
40'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Азиз Сердар нанес удар в каркас ворот!
40'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
40'
Плохо сыграл Бехич Азиз - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Родригес Гарри II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Эрсой Эртугрул из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Инан Селчук
39'
Инан Селчук пробил со штрафного прямо в стенку
38'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Трост-Эконг Виллиам удален с поля!
Фол, нарушение
38'
Безумный фол. Трост-Эконг Виллиам грубо играет против соперника. Пострадал Беланда Юнес
Фол, нарушение
38'
Фегули Софьян наказан за толчок Тити
37'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
37'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
37'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
36'
Фегули Софьян возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Фегули Софьян получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
36'
Фегули Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
34'
Станку Богдан получил травму и заменен. Бакыш Синан выходит на поле.
34'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Станку Богдан получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
32'
Майкон Перейра возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Майкон Перейра получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Майкон Перейра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Станку Богдан наказан за толчок Майкон Перейра
30'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
30'
Инан Селчук выбил мяч подальше от ворот.
29'
Беланда Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Инан Селчук из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Трост-Эконг Виллиам
29'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Трост-Эконг Виллиам из команды Бурсаспор.
29'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Босток Джон из команды Бурсаспор опасно и грубо сыграл. Беланда Юнес пострадал.
27'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
26'
Фегули Софьян из команды Галатасарай сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Джон Джошуа из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Беланда Юнес
Фол, нарушение
24'
Баталья Пабло коснулся мяча рукой.
24'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Нагатомо Юто из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Шеху Абдуллахи
22'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
22'
Босток Джон из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
22'
Агу Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой справа.
21'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
20'
Судья свистит. Джон Джошуа атаковал сзади соперника. Это Фегули Софьян заработал своей команде штрафной
20'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
19'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
19'
Донк Райан из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Галатасарай
17'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Агу Микель из команды Бурсаспор опасно и грубо сыграл. Фегули Софьян пострадал.
16'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
16'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает неудачный навес.
15'
Игра в одни ворота сейчас. Галатасарай доминирует и владеет мячом
14'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
14'
Беланда Юнес не смог попасть в створ ударом издали
14'
Текин Харун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Назначен штрафной. Пострадал Родригес Гарри II, его свалил Эрсой Эртугрул.
13'
Отличные скиллы показывает Родригес Гарри II, обводя своих соперников
11'
Родригес Гарри II сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Гомис Бафетимби изменил счет на табло!
11'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает пас партнеру.
11'
Плохо сыграл Текин Харун - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
10'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает неудачный навес.
10'
Родригес Гарри II нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
9'
Трост-Эконг Виллиам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Трост-Эконг Виллиам ошибается в защите.
9'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
9'
Эрсой Эртугрул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Майкон Перейра выбил мяч подальше от ворот.
8'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Шеху Абдуллахи из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Азиз Сердар наказан за толчок Станку Богдан
6'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Шеху Абдуллахи из команды Бурсаспор делает неудачный навес.
Офсайд
4'
Бехич Азиз из команды Бурсаспор в офсайде
4'
Игроки ФК "Бурсаспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай делает неудачный навес.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бурсаспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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