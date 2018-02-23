Стадион: Тюрк Телеком Арена Зрители: 36812
5:0
Конец матча
1:0
11' ГолГомис Бафетимби
38' Красная карточкаТрост-Эконг Виллиам
2:0
42' ГолРодригес Гарри II
3:0
49' ГолАзиз Сердар
69' Желтая карточкаИнан Селчук
4:0
72' ГолГомис Бафетимби
5:0
90' ГолГомис Бафетимби
Второй тайм
94'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Галатасарай заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 36812 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
93'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай играет в стеночку с партнером по команде. Мариано Феррейра это был.
93'
93'
Родригес Гарри II сделал результативную передачу.
93'
Г О О О О Л - Гомис Бафетимби из команды Галатасарай забил гол! Легко это для такого игрока, как Гомис Бафетимби
93'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес прямо в штрафную.
92'
Опасность предотвращена - Майкон Перейра из команды Галатасарай вступил в отбор удачно
92'
92'
Бакыш Синан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
91'
Судья свистит. Озтекин Ясин атаковал сзади соперника. Это Эрдоган Юсуф заработал своей команде штрафной
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
90'
Бакыш Синан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
89'
Бехич Азиз предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
88'
Фегули Софьян нанес удар издали, а Текин Харун отбил его обратно в игру!
88'
Родригес Гарри II наказан за толчок Бехич Азиз
86'
85'
85'
Игроки ФК "Бурсаспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
82'
Судья свистит. Азиз Сердар атаковал сзади соперника. Это Эрдоган Юсуф заработал своей команде штрафной
82'
81'
Галатасарай остается без одного игрока, потому что Дердийок Эрен уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
80'
80'
Босток Джон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Дердийок Эрен получил травму и медбригада забирает его с поля.
78'
Дердийок Эрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Судья сигнализирует, что Дердийок Эрен из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Бакыш Синан
76'
Тактическая замена. Инан Селчук уходит с поля и его заменяет Дердийок Эрен
76'
Мариано Феррейра наказан за толчок Соялп Фуркан
75'
75'
Озтекин Ясин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
75'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
73'
Судья сигнализирует, что Озтекин Ясин из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Шеху Абдуллахи
73'
Тактическая замена. Джон Джошуа уходит с поля и его заменяет Соялп Фуркан
72'
Отличный командный гол!
72'
Беланда Юнес сделал результативную передачу.
72'
Г О О О О Л - Гомис Бафетимби изменил счет на табло!
72'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
72'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает пас партнеру.
71'
71'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Муслера Фернандо из команды Галатасарай.
69'
Инан Селчук получил желтую карточку от судьи
69'
Судья сигнализирует, что Инан Селчук из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Босток Джон
69'
69'
Беланда Юнес из команды Галатасарай играет в стеночку с партнером по команде. Родригес Гарри II это был.
68'
68'
Босток Джон не смог попасть в створ ударом издали
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
68'
67'
Тактическая замена. Линнес Мартин уходит с поля и его заменяет Мариано Феррейра
67'
Опасность предотвращена - Азиз Сердар из команды Галатасарай вступил в отбор удачно
67'
Эрдоган Юсуф из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
66'
Эрсой Эртугрул из команды Бурсаспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
66'
66'
65'
64'
Эрдоган Юсуф из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
64'
Эрдоган Юсуф наказан за толчок Инан Селчук
63'
63'
Фегули Софьян не смог попасть в створ ударом издали
63'
Тактическая замена. Баталья Пабло уходит с поля и его заменяет Эрдоган Юсуф
62'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор в офсайде
61'
61'
60'
60'
Игра в одни ворота сейчас. Галатасарай доминирует и владеет мячом
59'
Шеху Абдуллахи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Инан Селчук из команды Галатасарай разыграл угловой с правого угла.
59'
Должен был быть гол! Майкон Перейра имел отличный шанс, но Текин Харун не дал голу состоятся!
58'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой справа.
58'
Гомис Бафетимби мяч отрикошетил от ворот
58'
Текин Харун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
58'
Инан Селчук из команды Галатасарай разыграл угловой с левого угла.
58'
Агу Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Инан Селчук не смог попасть в створ ударом издали
57'
Шеху Абдуллахи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
56'
55'
54'
54'
Донк Райан получил травму и заменен. Озтекин Ясин выходит на поле.
54'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
53'
Шеху Абдуллахи коснулся мяча рукой.
53'
Судья сигнализирует, что Баталья Пабло из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Майкон Перейра
53'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Эрсой Эртугрул из команды Бурсаспор в офсайде
52'
Баталья Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Судья сигнализирует, что Беланда Юнес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Бехич Азиз
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Донк Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Донк Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Г О О О О Л - Азиз Сердар забивает!
49'
Плохо сыграл Текин Харун - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
49'
Инан Селчук из команды Галатасарай разыграл угловой с правого угла.
49'
Эрсой Эртугрул предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
47'
Судья сигнализирует, что Гомис Бафетимби из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Тити
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Галатасарай играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
48'
48'
Бехич Азиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Эрсой Эртугрул предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
47'
Бехич Азиз из команды Бурсаспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Судья сигнализирует, что Нагатомо Юто из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Шеху Абдуллахи
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
44'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
44'
Галатасарай нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
42'
Гомис Бафетимби сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Родригес Гарри II изменил счет на табло!
42'
ШАНС! Родригес Гарри II вышел один-на-один с голкипером...
42'
Эрсой Эртугрул ошибается в защите.
41'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор в офсайде
41'
40'
Гомис Бафетимби нанес удар, но промахнулся очень сильно.
40'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Азиз Сердар нанес удар в каркас ворот!
40'
40'
Плохо сыграл Бехич Азиз - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Родригес Гарри II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья сигнализирует, что Эрсой Эртугрул из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Инан Селчук
39'
Инан Селчук пробил со штрафного прямо в стенку
38'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Трост-Эконг Виллиам удален с поля!
38'
Безумный фол. Трост-Эконг Виллиам грубо играет против соперника. Пострадал Беланда Юнес
38'
Фегули Софьян наказан за толчок Тити
37'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
37'
37'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
36'
Фегули Софьян возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Фегули Софьян получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Фегули Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
34'
Станку Богдан получил травму и заменен. Бакыш Синан выходит на поле.
34'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Станку Богдан получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Майкон Перейра возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Майкон Перейра получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Майкон Перейра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Станку Богдан наказан за толчок Майкон Перейра
30'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
30'
Инан Селчук выбил мяч подальше от ворот.
29'
Беланда Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Судья сигнализирует, что Инан Селчук из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Трост-Эконг Виллиам
29'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Трост-Эконг Виллиам из команды Бурсаспор.
29'
28'
Босток Джон из команды Бурсаспор опасно и грубо сыграл. Беланда Юнес пострадал.
27'
26'
26'
Фегули Софьян из команды Галатасарай сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
25'
Судья сигнализирует, что Джон Джошуа из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Беланда Юнес
24'
Баталья Пабло коснулся мяча рукой.
24'
23'
Судья сигнализирует, что Нагатомо Юто из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Шеху Абдуллахи
22'
22'
Босток Джон из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
22'
Агу Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой справа.
21'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Судья свистит. Джон Джошуа атаковал сзади соперника. Это Фегули Софьян заработал своей команде штрафной
20'
20'
19'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
19'
Донк Райан из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
18'
17'
17'
16'
Агу Микель из команды Бурсаспор опасно и грубо сыграл. Фегули Софьян пострадал.
16'
16'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает неудачный навес.
15'
Игра в одни ворота сейчас. Галатасарай доминирует и владеет мячом
14'
14'
Беланда Юнес не смог попасть в створ ударом издали
14'
Текин Харун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Назначен штрафной. Пострадал Родригес Гарри II, его свалил Эрсой Эртугрул.
13'
Отличные скиллы показывает Родригес Гарри II, обводя своих соперников
11'
Родригес Гарри II сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Гомис Бафетимби изменил счет на табло!
11'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает пас партнеру.
11'
Плохо сыграл Текин Харун - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
11'
10'
10'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает неудачный навес.
10'
Родригес Гарри II нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
Трост-Эконг Виллиам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Трост-Эконг Виллиам ошибается в защите.
9'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
9'
Эрсой Эртугрул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Майкон Перейра выбил мяч подальше от ворот.
8'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Шеху Абдуллахи из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
7'
Азиз Сердар наказан за толчок Станку Богдан
6'
6'
5'
Шеху Абдуллахи из команды Бурсаспор делает неудачный навес.
4'
Бехич Азиз из команды Бурсаспор в офсайде
4'
Игроки ФК "Бурсаспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай делает неудачный навес.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бурсаспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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