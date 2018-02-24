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  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 6360
Аланьяспор
1:2
Конец матча
Трабзонспор
0'
1:0
8' Гол
Акбаба Эмре
14' Желтая карточка
Дюрица Ян
25' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
55' Желтая карточка
Караджа Эфеджан
1:1
68' Гол
Йилмаз Бурак
69' Желтая карточка
Башдаш Барыш
72' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
76' Желтая карточка
Douglas VIII
1:2
77' Гол
Abdulkadir Omur
77' Желтая карточка
Сакей Айзаак
85' Желтая карточка
Соса Хосе
90' Желтая карточка
Кыврак Онур
90' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
90'+7
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Трабзонспор вырывает победу
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
96'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Офсайд
96'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
95'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

95'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Онази Оджени
Желтая карточка
95'
Йилмаз Бурак получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
95'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор толкнул локтем оппонента. Это Сакей Айзаак заработал фол
Желтая карточка
94'
Судье надоело, что Кыврак Онур тянет время и он наказал его горчичником
94'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
94'
ШАНС! Douglas нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
ШАНС! Язиджи Юсуф вышел один-на-один с голкипером...
93'
Соса Хосе из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор направляет мяч в штрафную площадку, но Кыврак Онур выбегает и ловит мяч
93'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
93'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
92'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
91'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
91'
ШАНС! Douglas нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 6360 болельщиков
Офсайд
89'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
Офсайд
89'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
89'
Хорошую попытку сделал Этаме Мбилла. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор подал угловой слева.
88'
Вильяфаньес Лукас пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Вильяфаньес Лукас
Желтая карточка
85'
Соса Хосе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Судья свистит. Соса Хосе атаковал сзади соперника. Это Сакей Айзаак заработал своей команде штрафной
85'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
84'
Фернандес Джуниор наказан за толчок Соса Хосе
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
83'
Кыврак Онур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
83'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор опасно и грубо сыграл. Кыврак Онур пострадал.
83'
Акбаба Эмре разрезает оборону соперника отличным пасом
82'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Этаме Мбилла из команды Аланьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Акбаба Эмре нанес удар, мяч был парирован, но Кыврак Онур не удержал его в руках.
Травма, повреждение
81'
Н'Дойе Даме возвращается на поле, всё в порядке.
81'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
81'
Тактическая замена. Цавелас Георгиос уходит с поля и его заменяет Этаме Мбилла
80'
Вильяфаньес Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Дойе Даме получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
80'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Вильяфаньес Лукас
77'
Н'Дойе Даме сделал результативную передачу.
Желтая карточка
77'
Судья подбегает и показывает Сакей Айзаак из команды Аланьяспор отложенную желтую карточку за фол.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Abdulkadir Omur изменил счет на табло!
77'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Отличные скиллы показывает Н'Дойе Даме, обводя своих соперников
Фол, нарушение
77'
Сакей Айзаак из команды Аланьяспор вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Йилмаз Бурак не пострадал и надо продолжать игру!
77'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
77'
Гассама Ламин из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
76'
Глупую желтую получил Douglas за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
76'
Douglas наказан за толчок Соса Хосе
76'
Douglas нанес удар, мяч был парирован, но Кыврак Онур не удержал его в руках.
76'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Игроки ФК "Аланьяспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Риу Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
75'
Велинтон Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
75'
Велинтон Соуза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Н'Дойе Даме нанес удар, мяч был парирован, но Риу Реми не удержал его в руках.
74'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
74'
Фернандес Джуниор нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
73'
Новак Филип из команды Трабзонспор в офсайде
73'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
72'
Глупую желтую получил Вильяфаньес Лукас за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
72'
Хорошую попытку сделал Акбаба Эмре. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор подал угловой слева.
71'
Акбаба Эмре мяч отрикошетил от ворот
Травма, повреждение
71'
Велинтон Соуза возвращается на поле, всё в порядке.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Велинтон Соуза получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
69'
Рефери не любит споров - именно за это Башдаш Барыш сейчас получил желтую
Травма, повреждение
69'
Велинтон Соуза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Отличный командный гол!
68'
Н'Дойе Даме сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак изменил счет на табло!
68'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
68'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
68'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Угловой
67'
Соса Хосе из команды Трабзонспор разыграл угловой с левого угла.
67'
Башдаш Барыш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
66'
Риу Реми взял и забрал мяч на выходе
66'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
66'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
Офсайд
65'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
65'
Н'Дойе Даме нанес удар головой, но Риу Реми спокойно отбил мяч.
65'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Судья свистит. Н'Дойе Даме атаковал сзади соперника. Это Гассама Ламин заработал своей команде штрафной
64'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
63'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
62'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Сакей Айзаак из команды Аланьяспор опасно и грубо сыграл. Abdulkadir Omur пострадал.
60'
Тактическая замена. Куцка Юрай уходит с поля и его заменяет Язиджи Юсуф
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Акбаба Эмре из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
Фол, нарушение
59'
Йилмаз Бурак наказан за толчок Башдаш Барыш
Офсайд
58'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
57'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Риу Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
56'
Башдаш Барыш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
55'
Караджа Эфеджан получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
55'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор играет слишком грубо. Abdulkadir Omur оказался на газоне.
54'
Матч возобновится спорным мячом
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Гассама Ламин из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
Офсайд
50'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
48'
Риу Реми взял и забрал мяч на выходе
48'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Йокушлу Окай наказан за толчок Башдаш Барыш
46'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Шахан Олджай уходит с поля и его заменяет Н'Дойе Даме
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
46'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
46'
Куцка Юрай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Акбаба Эмре из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
Офсайд
45'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор в офсайде
45'
Куцка Юрай разрезает оборону соперника отличным пасом
42'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
41'
Шанс! Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор пробил головой, но мимо
41'
Акбаба Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Douglas
Травма, повреждение
39'
Сакей Айзаак возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Гассама Ламин из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Сакей Айзаак получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Сакей Айзаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Цавелас Георгиос
36'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Douglas из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Демирок Угур
34'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
32'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
32'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
31'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
30'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
29'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
28'
Риу Реми взял и забрал мяч на выходе
Угловой
28'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
28'
Фернандес Джуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
27'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
27'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
27'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор делает неудачный навес.
26'
Риу Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
26'
Башдаш Барыш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Желтая карточка
25'
Цавелас Георгиос получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Цавелас Георгиос наказан за толчок Куцка Юрай
24'
[player1] выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
24'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Плохо сыграл Велинтон Соуза - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
23'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
22'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
22'
Башдаш Барыш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Офсайд
22'
Новак Филип из команды Трабзонспор в офсайде
21'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
21'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
20'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
19'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
19'
Соса Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Плохо сыграл Риу Реми - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Сакей Айзаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Douglas из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
16'
Douglas нанес удар головой, но Кыврак Онур спокойно отбил мяч.
Угловой
16'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор подал угловой слева.
16'
Douglas мяч отрикошетил от ворот
16'
Цавелас Георгиос из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
Угловой
16'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор разыграл угловой с правого угла.
15'
Демирок Угур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Акбаба Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
14'
Дюрица Ян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Безумный фол. Дюрица Ян грубо играет против соперника. Пострадал Гассама Ламин
13'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
13'
Шанс! Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
13'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
13'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Башдаш Барыш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
11'
Караджа Эфеджан наказан за толчок Дюрица Ян
Угловой
11'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор подал угловой справа.
11'
Демирок Угур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Цавелас Георгиос из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Акбаба Эмре забивает!
8'
ШАНС! Акбаба Эмре вышел один-на-один с голкипером...
8'
Матч возобновится спорным мячом
8'
Демирок Угур ошибается в защите.
8'
Матч остановлен
8'
Башдаш Барыш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Угловой
8'
Соса Хосе из команды Трабзонспор разыграл угловой с левого угла.
7'
Башдаш Барыш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
7'
Хорошую попытку сделал Акбаба Эмре. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Плохо сыграл Демирок Угур - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Гассама Ламин из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
Офсайд
5'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
Фол, нарушение
4'
Йилмаз Бурак наказан за толчок Велинтон Соуза
3'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Велинтон Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Цавелас Георгиос из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Новак Филип наказан за толчок Вильяфаньес Лукас
2'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
1'
Цавелас Георгиос из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аланьяспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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