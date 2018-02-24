Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu Зрители: 6360
1:2
Конец матча
1:0
8' ГолАкбаба Эмре
14' Желтая карточкаДюрица Ян
25' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
55' Желтая карточкаКараджа Эфеджан
1:1
68' ГолЙилмаз Бурак
69' Желтая карточкаБашдаш Барыш
72' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
76' Желтая карточкаDouglas VIII
1:2
77' ГолAbdulkadir Omur
77' Желтая карточкаСакей Айзаак
85' Желтая карточкаСоса Хосе
90' Желтая карточкаКыврак Онур
90' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Трабзонспор вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
96'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
95'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
95'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Онази Оджени
95'
Йилмаз Бурак получил желтую карточку от судьи
95'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор толкнул локтем оппонента. Это Сакей Айзаак заработал фол
94'
Судье надоело, что Кыврак Онур тянет время и он наказал его горчичником
94'
94'
ШАНС! Douglas нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
ШАНС! Язиджи Юсуф вышел один-на-один с голкипером...
93'
Соса Хосе из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
93'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор направляет мяч в штрафную площадку, но Кыврак Онур выбегает и ловит мяч
93'
93'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
92'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
91'
91'
ШАНС! Douglas нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
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89'
89'
89'
Хорошую попытку сделал Этаме Мбилла. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
88'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор подал угловой слева.
88'
Вильяфаньес Лукас пробил со штрафного прямо в стенку
86'
Судья сигнализирует, что Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Вильяфаньес Лукас
85'
Соса Хосе получил желтую карточку от судьи
85'
Судья свистит. Соса Хосе атаковал сзади соперника. Это Сакей Айзаак заработал своей команде штрафной
85'
84'
Фернандес Джуниор наказан за толчок Соса Хосе
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Кыврак Онур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор опасно и грубо сыграл. Кыврак Онур пострадал.
83'
Акбаба Эмре разрезает оборону соперника отличным пасом
82'
82'
Этаме Мбилла из команды Аланьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
82'
82'
Акбаба Эмре нанес удар, мяч был парирован, но Кыврак Онур не удержал его в руках.
81'
Н'Дойе Даме возвращается на поле, всё в порядке.
81'
81'
Тактическая замена. Цавелас Георгиос уходит с поля и его заменяет Этаме Мбилла
80'
Вильяфаньес Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Дойе Даме получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Вильяфаньес Лукас
77'
Н'Дойе Даме сделал результативную передачу.
77'
Судья подбегает и показывает Сакей Айзаак из команды Аланьяспор отложенную желтую карточку за фол.
77'
Г О О О О Л - Abdulkadir Omur изменил счет на табло!
77'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Отличные скиллы показывает Н'Дойе Даме, обводя своих соперников
77'
Сакей Айзаак из команды Аланьяспор вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Йилмаз Бурак не пострадал и надо продолжать игру!
77'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
77'
76'
Глупую желтую получил Douglas за то, что отбил ногой мяч после свистка
76'
Douglas нанес удар, мяч был парирован, но Кыврак Онур не удержал его в руках.
76'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Игроки ФК "Аланьяспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
75'
75'
Велинтон Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Велинтон Соуза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Н'Дойе Даме нанес удар, мяч был парирован, но Риу Реми не удержал его в руках.
74'
74'
Фернандес Джуниор нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
73'
Новак Филип из команды Трабзонспор в офсайде
73'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Глупую желтую получил Вильяфаньес Лукас за то, что отбил ногой мяч после свистка
72'
Судья сигнализирует, что Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
72'
Хорошую попытку сделал Акбаба Эмре. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
71'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор подал угловой слева.
71'
Акбаба Эмре мяч отрикошетил от ворот
71'
Велинтон Соуза возвращается на поле, всё в порядке.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Велинтон Соуза получил травму и медбригада забирает его с поля.
69'
Рефери не любит споров - именно за это Башдаш Барыш сейчас получил желтую
69'
Велинтон Соуза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Отличный командный гол!
68'
Н'Дойе Даме сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак изменил счет на табло!
68'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
68'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
68'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
67'
Соса Хосе из команды Трабзонспор разыграл угловой с левого угла.
67'
67'
66'
66'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
66'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
65'
Н'Дойе Даме нанес удар головой, но Риу Реми спокойно отбил мяч.
65'
64'
Судья свистит. Н'Дойе Даме атаковал сзади соперника. Это Гассама Ламин заработал своей команде штрафной
64'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
63'
62'
62'
Сакей Айзаак из команды Аланьяспор опасно и грубо сыграл. Abdulkadir Omur пострадал.
60'
Тактическая замена. Куцка Юрай уходит с поля и его заменяет Язиджи Юсуф
60'
Судья сигнализирует, что Акбаба Эмре из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
59'
Йилмаз Бурак наказан за толчок Башдаш Барыш
58'
57'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
56'
56'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
56'
55'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Караджа Эфеджан получил желтую карточку от судьи
55'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор играет слишком грубо. Abdulkadir Omur оказался на газоне.
54'
Матч возобновится спорным мячом
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
51'
51'
50'
48'
48'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
47'
Йокушлу Окай наказан за толчок Башдаш Барыш
46'
46'
Тактическая замена. Шахан Олджай уходит с поля и его заменяет Н'Дойе Даме
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
46'
46'
Куцка Юрай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Судья сигнализирует, что Акбаба Эмре из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
45'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор в офсайде
45'
Куцка Юрай разрезает оборону соперника отличным пасом
42'
41'
41'
Шанс! Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор пробил головой, но мимо
41'
Акбаба Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Douglas
39'
Сакей Айзаак возвращается на поле, всё в порядке.
39'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Сакей Айзаак получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Сакей Айзаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Цавелас Георгиос
36'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Судья сигнализирует, что Douglas из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Демирок Угур
34'
33'
33'
Судья сигнализирует, что Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
32'
32'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
31'
30'
29'
29'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
28'
28'
28'
Фернандес Джуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
27'
27'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор делает неудачный навес.
26'
26'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
26'
26'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
Цавелас Георгиос получил желтую карточку от судьи
25'
Цавелас Георгиос наказан за толчок Куцка Юрай
24'
[player1] выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
24'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Плохо сыграл Велинтон Соуза - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
23'
23'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
22'
22'
22'
Новак Филип из команды Трабзонспор в офсайде
21'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
21'
20'
19'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
19'
19'
Соса Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Плохо сыграл Риу Реми - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Сакей Айзаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Douglas из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
16'
Douglas нанес удар головой, но Кыврак Онур спокойно отбил мяч.
16'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор подал угловой слева.
16'
Douglas мяч отрикошетил от ворот
16'
16'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор разыграл угловой с правого угла.
15'
Демирок Угур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Акбаба Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Дюрица Ян получил желтую карточку от судьи
14'
Безумный фол. Дюрица Ян грубо играет против соперника. Пострадал Гассама Ламин
13'
13'
Шанс! Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
13'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
13'
13'
Башдаш Барыш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Караджа Эфеджан наказан за толчок Дюрица Ян
11'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор подал угловой справа.
11'
Демирок Угур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
8'
Г О О О О Л - Акбаба Эмре забивает!
8'
ШАНС! Акбаба Эмре вышел один-на-один с голкипером...
8'
Матч возобновится спорным мячом
8'
Демирок Угур ошибается в защите.
8'
Матч остановлен
8'
Башдаш Барыш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Соса Хосе из команды Трабзонспор разыграл угловой с левого угла.
7'
7'
7'
Хорошую попытку сделал Акбаба Эмре. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Плохо сыграл Демирок Угур - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
5'
4'
Йилмаз Бурак наказан за толчок Велинтон Соуза
3'
3'
Велинтон Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
2'
Новак Филип наказан за толчок Вильяфаньес Лукас
2'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аланьяспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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