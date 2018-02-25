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Стадион: Еникент АСАШ
0:0
Конец матча
0:0
55' Не забитый пенальтиЧикалеши Сокол
62' Желтая карточкаГюлселам Джейхун
63' Желтая карточкаУмар Амину
82' Желтая карточкаГюрал Эмре
90' Желтая карточкаЛаваль Рахим
|
55'
0:0
62'
63'
82'
90'
Состав команд
Османлыспор
- Основной состав
- 1 Карчемарскас Жидрунас Вратарь
- 79 Караер Аныл Защитник
- 15 Пинту Тьягу Защитник
- 22 Карлос Луис Защитник
- 55 Айхан Ялчын Защитник
- 67 Tortol Lumanza Lembi Полузащитник
- 66 Payam Sadeghian Полузащитник
- 54 Гюлселам Джейхун Полузащитник
- 17 Регаттен Адриен Полузащитник
- 19 Чикалеши Сокол Нападающий
- 50 Умар Амину Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Тюркаслан Ахмет Вратарь
- 33 Байыр Мухаммед Защитник
- 14 Махсо Андреас Защитник
- 30 Озчал Фуркан Полузащитник
- 10 Хурмаджи Озер Полузащитник
- 8 Лаваль Рахим Полузащитник
- 6 Гювен Мехмет Полузащитник
- 23 Батдал Мехмет Нападающий
- 26 Ali Eren Iyican
- Главный тренер: Irfan Buz
Антальяспор
- Основной состав
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 6 Сангаре Назим Защитник
- 3 Анжело Диего Защитник
- 23 Айтач Сакыб Полузащитник
- 88 Озмерт Хакан Полузащитник
- 18 Куртулуш Йекта Полузащитник
- 11 Майкон Маркес Полузащитник
- 8 Шарлес Фернандо Полузащитник
- 39 Дукара Сулейман Нападающий
- 77 Гюрал Эмре Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Боффин Рууд Вратарь
- 1 Озенч Озан Вратарь
- 70 Низам Муса Защитник
- 20 Чико Луис Защитник
- 5 Челик Юсуф Защитник
- 19 Венкёр Вильям Полузащитник
- 22 Алпсой Харун Полузащитник
- 90 Данило Кампос Полузащитник
- 26 Евтович Милан Нападающий
- Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Предыдущие игры
Османлыспор (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 17.02.2018 Сивасспор 3:2 Османлыспор С
- 10.02.2018 Гёзтепе 3:3 Османлыспор С
- 04.02.2018 Османлыспор 0:1 Кайсериспор С
- 27.01.2018 Галатасарай 2:0 Османлыспор С
- 20.01.2018 Османлыспор 0:0 Малатьяспор С
- 17.01.2018 Османлыспор 2:1 Бешикташ К
- 28.12.2017 Бешикташ 4:1 Османлыспор К
- 25.12.2017 Османлыспор 3:2 Акхисар Беледиеспор С
- 17.12.2017 Бешикташ 5:1 Османлыспор С
- 13.12.2017 Малатьяспор 1:1 Османлыспор К
- 10.12.2017 Османлыспор 3:0 Аланьяспор С
- 03.12.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Османлыспор С
- 28.11.2017 Османлыспор 3:1 Малатьяспор К
- 24.11.2017 Османлыспор 2:0 Генчлербирлиги С
- 19.11.2017 Трабзонспор 4:3 Османлыспор С
- 04.11.2017 Османлыспор 1:1 Фенербахче С
- 29.10.2017 Коньяспор 1:0 Османлыспор С
- 25.10.2017 Османлыспор 5:0 Фатих Карагюмрюк К
- 21.10.2017 Османлыспор 3:0 Карабюкспор С
- 16.10.2017 Бурсаспор 3:1 Османлыспор С
Антальяспор (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 17.02.2018 Антальяспор 2:1 Кайсериспор С
- 12.02.2018 Галатасарай 3:0 Антальяспор С
- 03.02.2018 Антальяспор 3:1 Малатьяспор С
- 28.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:1 Антальяспор С
- 21.01.2018 Антальяспор 1:2 Бешикташ С
- 18.01.2018 Антальяспор 0:2 Кайсериспор К
- 27.12.2017 Кайсериспор 3:1 Антальяспор К
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 17.12.2017 Истанбул Башакшехир 4:1 Антальяспор С
- 12.12.2017 Антальяспор 2:3 Орхангзиспор К
- 09.12.2017 Антальяспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 04.12.2017 Трабзонспор 3:0 Антальяспор С
- 30.11.2017 Орхангзиспор 0:3 Антальяспор К
- 26.11.2017 Антальяспор 0:1 Фенербахче С
- 18.11.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
- 04.11.2017 Антальяспор 2:1 Карабюкспор С
- 29.10.2017 Бурсаспор 4:0 Антальяспор С
- 24.10.2017 Этимесгут 0:1 Антальяспор К
- 20.10.2017 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 14.10.2017 Антальяспор 1:3 Гёзтепе С
Последние игры между собой
Османлыспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
- 25.09.2017 Антальяспор 3:0 Османлыспор Суперлига
- 22.01.2017 Османлыспор 1:2 Антальяспор Суперлига
- 21.08.2016 Антальяспор 0:0 Османлыспор Суперлига
- 23.04.2016 Османлыспор 3:0 Антальяспор Суперлига
- 27.11.2015 Антальяспор 1:1 Османлыспор Суперлига
- 17.05.2015 Антальяспор 3:4 Османлыспор Первая лига Турции
- 03.01.2015 Османлыспор 2:2 Антальяспор Первая лига Турции
Османлыспор
Антальяспор
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|52 - 27
|47
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|41 - 21
|46
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|44 - 22
|44
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|45 - 27
|44
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 27
|38
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 35
|36
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|38 - 33
|36
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|30 - 34
|34
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|27 - 29
|31
|10.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|31 - 34
|30
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|36 - 40
|29
|12.
|Бурсаспор
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|31 - 33
|27
|13.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|29 - 35
|25
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 39
|25
|15.
|Аланьяспор
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|35 - 45
|21
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|23 - 33
|21
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|31 - 43
|20
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|23
|3
|3
|17
|16 - 47
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Лаваль Рахим получил желтую карточку от судьи
87'
Антальяспор делает замену. Гюрал Эмре уходит с поля, а Данило Кампос выходит на его замену.
82'
Гюрал Эмре получил желтую карточку от судьи
77'
Османлыспор делает замену. Чикалеши Сокол уходит с поля, а Батдал Мехмет выходит на его замену.
76'
Антальяспор делает замену. Озмерт Хакан уходит с поля, а Евтович Милан выходит на его замену.
70'
Османлыспор делает замену. Пайам Садегиан уходит с поля, а Лаваль Рахим выходит на его замену.
63'
Умар Амину получил желтую карточку от судьи
62'
Гюлселам Джейхун получил желтую карточку от судьи
57'
Османлыспор делает замену. Tortol Lumanza Lembi уходит с поля, а Гювен Мехмет выходит на его замену.
55'
ОН ПРОМАЗАЛ - Чикалеши Сокол пробил пенальти, но не смог забить!
46'
Антальяспор делает замену. Куртулуш Йекта уходит с поля, а Венкёр Вильям выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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