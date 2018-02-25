  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Османлыспор
0:0
Конец матча
Антальяспор
0'
0:0
55' Не забитый пенальти
Чикалеши Сокол
62' Желтая карточка
Гюлселам Джейхун
63' Желтая карточка
Умар Амину
82' Желтая карточка
Гюрал Эмре
90' Желтая карточка
Лаваль Рахим
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Лаваль Рахим получил желтую карточку от судьи
87'
Антальяспор делает замену. Гюрал Эмре уходит с поля, а Данило Кампос выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Гюрал Эмре получил желтую карточку от судьи
77'
Османлыспор делает замену. Чикалеши Сокол уходит с поля, а Батдал Мехмет выходит на его замену.
76'
Антальяспор делает замену. Озмерт Хакан уходит с поля, а Евтович Милан выходит на его замену.

70'
Османлыспор делает замену. Пайам Садегиан уходит с поля, а Лаваль Рахим выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Умар Амину получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Гюлселам Джейхун получил желтую карточку от судьи
57'
Османлыспор делает замену. Tortol Lumanza Lembi уходит с поля, а Гювен Мехмет выходит на его замену.
Описание гола
55'
ОН ПРОМАЗАЛ - Чикалеши Сокол пробил пенальти, но не смог забить!
46'
Антальяспор делает замену. Куртулуш Йекта уходит с поля, а Венкёр Вильям выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация