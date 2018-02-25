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Стадион: Malatya Stadyumu
3:1
Конец матча
1:0
23' ГолДория Матеус
31' Желтая карточкаДория Матеус
35' Желтая карточкаEmanuel Dening
37' Желтая карточкаИбаньес Луис
40' Желтая карточкаТраоре Хамиду
51' Желтая карточкаЭрве Каж
59' Желтая карточкаCem Ozdemir
2:0
60' ГолБутаиб Халид
3:0
69' ГолБаразит Насер
3:1
90' ПенальтиЛеандро Барриос
|
23'
1:0
31'
35'
37'
40'
51'
59'
60'
2:0
69'
3:0
90'
3:1
Состав команд
Малатьяспор
- Основной состав
- 25 Озбир Эртач Вратарь
- 37 Мина Артуро Защитник
- 77 Bugra Cagiran Защитник
- 22 Сиссоко Али Защитник
- 3 Дория Матеус Защитник
- 88 Emanuel Dening Полузащитник
- 90 Диалло Садио Полузащитник
- 9 Бутаиб Халид Нападающий
- 21 Бюйюк Адем Нападающий
- 8 Murat Yildirim II
- 35 Aytac Kara II
- Запасные игроки
- 30 Фарноль Фабьен Вратарь
- 11 Тозлу Эрен Защитник
- 7 Перейра Мишель Полузащитник
- 14 Okechukwu Godson Azubuike Полузащитник
- 10 Баразит Насер Полузащитник
- 97 Mustafa Eskihellac
- 89 Gilberto IV
- 18 Sincere Seth
- 4 Gokhan Akkan III
- 47 Berk Yildiz
- Главный тренер: Erol Bulut
Карабюкспор
- Основной состав
- 35 Caglar Sahin Akbaba Вратарь
- 68 Доган Исхак Защитник
- 38 Асланташ Хакан Защитник
- 44 Кравченко Антон Защитник
- 3 Гергюлю Ферхат Защитник
- 12 Траоре Хамиду Защитник
- 89 Эрве Каж Полузащитник
- 88 Ибаньес Луис Полузащитник
- 70 Леандро Барриос Полузащитник
- 16 Скуласон Олафур Полузащитник
- 86 Cem Ozdemir Полузащитник
- Запасные игроки
- 2 Сануч Тайиб Защитник
- 57 Ozgur Yilmaz Защитник
- 97 Близниченко Андрей Полузащитник
- 32 Акын Мурат Полузащитник
- 18 Adam Staahl Нападающий
- 1 Furkan Kacar
- 60 Alican Karadag
- 19 Ahmet Karadayi
- 72 Yusuf Akbulut
- Главный тренер: Levent Acikgoz
Предыдущие игры
Малатьяспор (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 18.02.2018 Бурсаспор 0:0 Малатьяспор С
- 09.02.2018 Малатьяспор 1:1 Касымпаша С
- 03.02.2018 Антальяспор 3:1 Малатьяспор С
- 28.01.2018 Малатьяспор 1:0 Сивасспор С
- 20.01.2018 Османлыспор 0:0 Малатьяспор С
- 10.01.2018 Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор ТМК
- 24.12.2017 Кайсериспор 0:1 Малатьяспор С
- 17.12.2017 Малатьяспор 2:1 Галатасарай С
- 13.12.2017 Малатьяспор 1:1 Османлыспор К
- 09.12.2017 Малатьяспор 2:3 Гёзтепе С
- 02.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Малатьяспор С
- 28.11.2017 Османлыспор 3:1 Малатьяспор К
- 25.11.2017 Малатьяспор 0:0 Бешикташ С
- 19.11.2017 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор С
- 05.11.2017 Малатьяспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 28.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Малатьяспор С
- 25.10.2017 Офспор 1:3 Малатьяспор К
- 21.10.2017 Малатьяспор 1:0 Трабзонспор С
- 15.10.2017 Фенербахче 3:1 Малатьяспор С
- 01.10.2017 Малатьяспор 1:1 Коньяспор С
Карабюкспор (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 18.02.2018 Карабюкспор 0:3 Акхисар Беледиеспор С
- 10.02.2018 Бешикташ 5:0 Карабюкспор С
- 03.02.2018 Карабюкспор 1:0 Аланьяспор С
- 29.01.2018 Истанбул Башакшехир 5:0 Карабюкспор С
- 20.01.2018 Карабюкспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 11.01.2018 Карабюкспор 0:3 Алтынорду ТМК
- 24.12.2017 Карабюкспор 1:1 Трабзонспор С
- 18.12.2017 Фенербахче 2:0 Карабюкспор С
- 14.12.2017 Истанбулспор 1:0 Карабюкспор К
- 11.12.2017 Коньяспор 2:0 Карабюкспор С
- 02.12.2017 Карабюкспор 0:1 Гёзтепе С
- 29.11.2017 Карабюкспор 2:1 Истанбулспор К
- 26.11.2017 Бурсаспор 2:1 Карабюкспор С
- 20.11.2017 Карабюкспор 0:2 Касымпаша С
- 12.11.2017 Аланьяспор 0:0 Карабюкспор ТМК
- 04.11.2017 Антальяспор 2:1 Карабюкспор С
- 29.10.2017 Карабюкспор 0:1 Сивасспор С
- 26.10.2017 Карабюкспор 3:1 Кеджиоренгюджю К
- 21.10.2017 Османлыспор 3:0 Карабюкспор С
- 14.10.2017 Карабюкспор 1:0 Кайсериспор С
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Карабюкспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
- 24.09.2017 Карабюкспор 2:4 Малатьяспор Суперлига
- 05.08.2017 Карабюкспор 1:1 Малатьяспор Товарищеские матчи. Клубы
- 13.02.2016 Малатьяспор 1:0 Карабюкспор Первая лига Турции
- 13.09.2015 Карабюкспор 0:0 Малатьяспор Первая лига Турции
- 31.10.2012 Карабюкспор 1:0 Малатьяспор Кубок Турции
- 08.03.2009 Карабюкспор 3:0 Малатьяспор Лига А
- 19.10.2008 Малатьяспор 0:0 Карабюкспор Лига А
Малатьяспор
Карабюкспор
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|52 - 27
|47
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|41 - 21
|46
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|44 - 22
|44
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|45 - 27
|44
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 27
|38
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 35
|36
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|38 - 33
|36
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|30 - 34
|34
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|27 - 29
|31
|10.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|31 - 34
|30
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|36 - 40
|29
|12.
|Бурсаспор
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|31 - 33
|27
|13.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|29 - 35
|25
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 39
|25
|15.
|Аланьяспор
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|35 - 45
|21
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|23 - 33
|21
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|31 - 43
|20
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|23
|3
|3
|17
|16 - 47
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Леандро Барриос из команды Карабюкспор забивает с точки!
84'
Карабюкспор делает замену. Траоре Хамиду уходит с поля, а Акын Мурат выходит на его замену.
78'
Малатьяспор делает замену. Бутаиб Халид уходит с поля, а Berk Yildiz выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Баразит Насер бьет в цель!
61'
Малатьяспор делает замену. Эмануэль Денинг уходит с поля, а Gilberto выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Бутаиб Халид бьет в цель!
59'
Cem Ozdemir получил желтую карточку от судьи
51'
Эрве Каж получил желтую карточку от судьи
46'
Карабюкспор делает замену. Асланташ Хакан уходит с поля, а Близниченко Андрей выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Малатьяспор делает замену. Диалло Садио уходит с поля, а Баразит Насер выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Траоре Хамиду получил желтую карточку от судьи
37'
Ибаньес Луис получил желтую карточку от судьи
35'
Эмануэль Денинг получил желтую карточку от судьи
31'
Дория Матеус получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Дория Матеус бьет в цель!
5'
Карабюкспор делает замену. Гергюлю Ферхат уходит с поля, а Ozgur Yilmaz выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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