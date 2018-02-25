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Стадион:
Малатьяспор
3:1
Конец матча
Карабюкспор
0'
1:0
23' Гол
Дория Матеус
31' Желтая карточка
Дория Матеус
35' Желтая карточка
Emanuel Dening
37' Желтая карточка
Ибаньес Луис
40' Желтая карточка
Траоре Хамиду
51' Желтая карточка
Эрве Каж
59' Желтая карточка
Cem Ozdemir
2:0
60' Гол
Бутаиб Халид
3:0
69' Гол
Баразит Насер
3:1
90' Пенальти
Леандро Барриос
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Леандро Барриос из команды Карабюкспор забивает с точки!
84'
Карабюкспор делает замену. Траоре Хамиду уходит с поля, а Акын Мурат выходит на его замену.
78'
Малатьяспор делает замену. Бутаиб Халид уходит с поля, а Berk Yildiz выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Баразит Насер бьет в цель!
61'
Малатьяспор делает замену. Эмануэль Денинг уходит с поля, а Gilberto выходит на его замену.

Описание гола
60'
Г О О О О Л - Бутаиб Халид бьет в цель!
Желтая карточка
59'
Cem Ozdemir получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Эрве Каж получил желтую карточку от судьи
46'
Карабюкспор делает замену. Асланташ Хакан уходит с поля, а Близниченко Андрей выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Малатьяспор делает замену. Диалло Садио уходит с поля, а Баразит Насер выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Траоре Хамиду получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Ибаньес Луис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Эмануэль Денинг получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Дория Матеус получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Дория Матеус бьет в цель!
5'
Карабюкспор делает замену. Гергюлю Ферхат уходит с поля, а Ozgur Yilmaz выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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