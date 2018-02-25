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Стадион: Зрители: 38878
Бешикташ
3:1
Конец матча
Фенербахче
0'
0:1
8' Гол
Фернандао
34' Желтая карточка
Исла Маурисио
38' Желтая карточка
Озбайракли Шенер
39' Желтая карточка
Вида Домагой
1:1
49' Гол
Вида Домагой
50' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
2:1
77' Гол
Куарежма Рикарду
90' Желтая карточка
Куарежма Рикарду
3:1
90' Гол
Куарежма Рикарду
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Бешикташ заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
94'
Негредо Альваро сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
Г О О О О Л - Куарежма Рикарду изменил счет на табло!
94'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает пас партнеру.

94'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
93'
Эркин Джанер из команды Бешикташ в офсайде
93'
Тошич Душко из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Угловой
93'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
92'
Дирар Набиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
92'
Фернандао из команды Фенербахче в офсайде
91'
Топал Мехмет нанес удар головой, но Фабрисио Агосто спокойно отбил мяч.
91'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
91'
Куарежма Рикарду получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Безумный фол. Куарежма Рикарду грубо играет против соперника. Пострадал Вальбуэна Матьё
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Дирар Набиль из команды Фенербахче играет слишком грубо. Адриано Коррея оказался на газоне.
90'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Потук Алпер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
89'
Топал Мехмет из команды Фенербахче пасует в штрафную, но Фабрисио Агосто выходит и ловит мяч.
88'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Фол, нарушение
88'
Фернандао из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Генюл Гёкхан пострадал.
87'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Озбайракли Шенер
86'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
86'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Негредо Альваро из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Озбайракли Шенер
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Тактическая замена. Бабель Райан уходит с поля и его заменяет Уйсал Неджип
Травма, повреждение
84'
Фабрисио Агосто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
83'
Жулиано де Паула наказан за толчок Фабрисио Агосто
83'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Нойштедтер Роман
82'
Удар от ворот произведет Фенербахче
81'
Куарежма Рикарду решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 38878 болельщиков
Травма, повреждение
80'
Арслан Толгай-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Соуза Жосеф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
79'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Исла Маурисио уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
77'
Отличный гол забил Куарежма Рикарду
77'
Негредо Альваро сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Куарежма Рикарду изменил счет на табло!
77'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает пас партнеру.
76'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Потук Алпер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Генюл Гёкхан
75'
Тактическая замена. Вагнер Лав уходит с поля и его заменяет Эркин Джанер
73'
Негредо Альваро нанес удар головой, но Камени Карлос спокойно отбил мяч.
73'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает отличный кросс...
70'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Бабель Райан наказан за толчок Озбайракли Шенер
69'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Нету Луиш наказан за толчок Негредо Альваро
Фол, нарушение
67'
Хатчинсон Атиба наказан за толчок Фернандао
67'
Удар от ворот произведет Фенербахче
67'
ШАНС! Куарежма Рикарду нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает пас партнеру.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
66'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Игрок из команды Бешикташ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Вагнер Лав из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
66'
Вагнер Лав нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
65'
Опасность предотвращена - Нойштедтер Роман из команды Фенербахче вступил в отбор удачно
65'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
65'
Удар от ворот произведет Фенербахче
64'
Бабель Райан не смог попасть в створ ударом издали
64'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Негредо Альваро из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
Игрок из команды Бешикташ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Тактическая замена. Вида Домагой уходит с поля и его заменяет Негредо Альваро
63'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Вагнер Лав из команды Бешикташ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
63'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
62'
Игра в одни ворота сейчас. Бешикташ доминирует и владеет мячом
61'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Потук Алпер
60'
Опасность предотвращена - Озбайракли Шенер из команды Фенербахче вступил в отбор удачно
60'
Бабель Райан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Удар от ворот произведет Фенербахче
60'
Шанс! Бабель Райан из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
60'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
60'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
59'
Куарежма Рикарду мяч отрикошетил от ворот
59'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
58'
Камени Карлос взял и забрал мяч на выходе
58'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ навешивает в штрафную с рикошетом.
58'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
57'
Адриано Коррея из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
56'
Удар от ворот произведет Фенербахче
55'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет Фенербахче
53'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Топал Мехмет из команды Фенербахче.
53'
Хатчинсон Атиба нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Вагнер Лав из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Нойштедтер Роман из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
52'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Медель Гари из команды Бешикташ.
52'
Близко! Бьет Озбайракли Шенер из команды Фенербахче, но мяч успели вынести с линии ворот!
52'
Фернандао нанес удар, мяч был парирован, но Фабрисио Агосто не удержал его в руках.
52'
Топал Мехмет из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
Офсайд
51'
Топал Мехмет из команды Фенербахче в офсайде
51'
Шахешух Атиф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
50'
Арслан Толгай-Али - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
50'
Судья свистит. Арслан Толгай-Али атаковал сзади соперника. Это Дирар Набиль заработал своей команде штрафной
50'
Дирар Набиль из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
50'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Генюл Гёкхан сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вида Домагой из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
49'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает отличный кросс...
Угловой
49'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
48'
Исла Маурисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
47'
Удар от ворот произведет Бешикташ
46'
Жулиано де Паула нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
48'
Шахешух Атиф пробует нанести удар издали, но Фабрисио Агосто держит все под контролем
48'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Фенербахче
46'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Угловой
46'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
46'
Озбайракли Шенер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Опасность предотвращена - Нету Луиш из команды Фенербахче вступил в отбор удачно
46'
Тошич Душко из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Арслан Толгай-Али не смог попасть в створ ударом издали
45'
Камени Карлос взял и забрал мяч на выходе
45'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
44'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Вагнер Лав из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Медель Гари из команды Бешикташ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
44'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
42'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Шахешух Атиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
41'
Фернандао из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Вагнер Лав из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Топал Мехмет
Фол, нарушение
40'
Арслан Толгай-Али коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
39'
Вида Домагой получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Назначен штрафной. Пострадал Шахешух Атиф, его свалил Вида Домагой.
38'
Удар от ворот произведет Фенербахче
Желтая карточка
38'
Судья подбегает и показывает Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отложенную желтую карточку за фол.
37'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
Фол, нарушение
36'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Адриано Коррея не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Нойштедтер Роман из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Вагнер Лав
35'
Камени Карлос взял и забрал мяч на выходе
Угловой
35'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
35'
Камени Карлос из команды Фенербахче сделал отличный сейв!
35'
Камени Карлос отбил мяч на угловой после удара Куарежма Рикарду из штрафной площади.
35'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
34'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Исла Маурисио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Назначен штрафной. Пострадал Куарежма Рикарду, его свалил Исла Маурисио.
33'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Кейбаши Исмаил получил травму и заменен. Озбайракли Шенер выходит на поле.
Травма, повреждение
31'
Кейбаши Исмаил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Плохо сыграл Топал Мехмет - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
Офсайд
29'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ в офсайде
29'
Вагнер Лав из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Фенербахче
27'
Вагнер Лав не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Соуза Жосеф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
Фол, нарушение
26'
Фернандао наказан за толчок Хатчинсон Атиба
26'
Удар от ворот произведет Фенербахче
25'
Шанс! Бабель Райан из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
25'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
24'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
23'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой слева.
22'
Вида Домагой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Фернандао из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
21'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ толкнул локтем оппонента. Это Фернандао заработал фол
20'
Удар от ворот произведет Бешикташ
20'
Фернандао из команды Фенербахче нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
20'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает пас партнеру.
20'
Тошич Душко ошибается в защите.
Фол, нарушение
19'
Фернандао наказан за толчок Вида Домагой
17'
Удар от ворот произведет Фенербахче
17'
Адриано Коррея нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
16'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
16'
Нойштедтер Роман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
16'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
16'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
15'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Вагнер Лав нанес удар головой, но Камени Карлос спокойно отбил мяч.
14'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Нету Луиш наказан за толчок Вагнер Лав
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Адриано Коррея из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Дирар Набиль
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Генюл Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Кейбаши Исмаил
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Фернандао из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
9'
Топал Мехмет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Фернандао первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
8'
Какой шанс! Жулиано де Паула почти забил, но мяч вынесли с линии!
8'
Плохо сыграл Фабрисио Агосто - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Офсайд
7'
Вагнер Лав из команды Бешикташ в офсайде
7'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ забрасывает мяч в штрафную.
7'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Генюл Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Шахешух Атиф
5'
Удар от ворот произведет Бешикташ
4'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Вида Домагой из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Жулиано де Паула
1'
Камени Карлос взял и забрал мяч на выходе
1'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Нету Луиш из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Вагнер Лав пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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