Стадион: Водафон Зрители: 38878
3:1
Конец матча
0:1
8' ГолФернандао
34' Желтая карточкаИсла Маурисио
38' Желтая карточкаОзбайракли Шенер
39' Желтая карточкаВида Домагой
1:1
49' ГолВида Домагой
50' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
2:1
77' ГолКуарежма Рикарду
90' Желтая карточкаКуарежма Рикарду
3:1
90' ГолКуарежма Рикарду
Новости после матча
Второй тайм
95'
Бешикташ заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
94'
Негредо Альваро сделал результативную передачу.
94'
Г О О О О Л - Куарежма Рикарду изменил счет на табло!
94'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает пас партнеру.
94'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Эркин Джанер из команды Бешикташ в офсайде
93'
Тошич Душко из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
93'
92'
Дирар Набиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Фернандао из команды Фенербахче в офсайде
91'
Топал Мехмет нанес удар головой, но Фабрисио Агосто спокойно отбил мяч.
91'
91'
Куарежма Рикарду получил желтую карточку от судьи
91'
Безумный фол. Куарежма Рикарду грубо играет против соперника. Пострадал Вальбуэна Матьё
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Дирар Набиль из команды Фенербахче играет слишком грубо. Адриано Коррея оказался на газоне.
90'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Потук Алпер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
89'
Топал Мехмет из команды Фенербахче пасует в штрафную, но Фабрисио Агосто выходит и ловит мяч.
88'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
Фернандао из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Генюл Гёкхан пострадал.
87'
87'
Судья сигнализирует, что Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Озбайракли Шенер
86'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
86'
86'
Судья сигнализирует, что Негредо Альваро из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Озбайракли Шенер
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Тактическая замена. Бабель Райан уходит с поля и его заменяет Уйсал Неджип
84'
Фабрисио Агосто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Жулиано де Паула наказан за толчок Фабрисио Агосто
83'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
82'
Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Нойштедтер Роман
82'
81'
Куарежма Рикарду решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 38878 болельщиков
80'
Арслан Толгай-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Судья сигнализирует, что Соуза Жосеф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
79'
79'
Тактическая замена. Исла Маурисио уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
77'
Отличный гол забил Куарежма Рикарду
77'
Негредо Альваро сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Куарежма Рикарду изменил счет на табло!
77'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает пас партнеру.
76'
76'
76'
76'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
75'
Судья сигнализирует, что Потук Алпер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Генюл Гёкхан
75'
Тактическая замена. Вагнер Лав уходит с поля и его заменяет Эркин Джанер
73'
Негредо Альваро нанес удар головой, но Камени Карлос спокойно отбил мяч.
73'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает отличный кросс...
70'
70'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
69'
Бабель Райан наказан за толчок Озбайракли Шенер
69'
69'
Нету Луиш наказан за толчок Негредо Альваро
67'
Хатчинсон Атиба наказан за толчок Фернандао
67'
67'
ШАНС! Куарежма Рикарду нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает пас партнеру.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
66'
66'
Игрок из команды Бешикташ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
66'
Вагнер Лав из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
66'
Вагнер Лав нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
65'
Опасность предотвращена - Нойштедтер Роман из команды Фенербахче вступил в отбор удачно
65'
65'
64'
Бабель Райан не смог попасть в створ ударом издали
64'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Негредо Альваро из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
Игрок из команды Бешикташ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Тактическая замена. Вида Домагой уходит с поля и его заменяет Негредо Альваро
63'
63'
Вагнер Лав из команды Бешикташ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
63'
62'
Игра в одни ворота сейчас. Бешикташ доминирует и владеет мячом
61'
61'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
61'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Потук Алпер
60'
Опасность предотвращена - Озбайракли Шенер из команды Фенербахче вступил в отбор удачно
60'
Бабель Райан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
60'
Шанс! Бабель Райан из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
60'
60'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
59'
Куарежма Рикарду мяч отрикошетил от ворот
59'
58'
58'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ навешивает в штрафную с рикошетом.
58'
58'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
57'
Адриано Коррея из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
56'
55'
54'
53'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Топал Мехмет из команды Фенербахче.
53'
Хатчинсон Атиба нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Вагнер Лав из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
53'
Судья сигнализирует, что Нойштедтер Роман из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
52'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Медель Гари из команды Бешикташ.
52'
Близко! Бьет Озбайракли Шенер из команды Фенербахче, но мяч успели вынести с линии ворот!
52'
Фернандао нанес удар, мяч был парирован, но Фабрисио Агосто не удержал его в руках.
52'
Топал Мехмет из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
51'
Топал Мехмет из команды Фенербахче в офсайде
51'
Шахешух Атиф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Арслан Толгай-Али - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
50'
Судья свистит. Арслан Толгай-Али атаковал сзади соперника. Это Дирар Набиль заработал своей команде штрафной
50'
Дирар Набиль из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
50'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Генюл Гёкхан сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вида Домагой из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
49'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает отличный кросс...
49'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
48'
Исла Маурисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
48'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
47'
46'
Жулиано де Паула нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
48'
Шахешух Атиф пробует нанести удар издали, но Фабрисио Агосто держит все под контролем
48'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
46'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
46'
46'
Озбайракли Шенер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Опасность предотвращена - Нету Луиш из команды Фенербахче вступил в отбор удачно
46'
Тошич Душко из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Арслан Толгай-Али не смог попасть в створ ударом издали
45'
45'
44'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Вагнер Лав из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Медель Гари из команды Бешикташ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
44'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
42'
42'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
42'
41'
Судья сигнализирует, что Шахешух Атиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
41'
Фернандао из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
41'
Судья сигнализирует, что Вагнер Лав из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Топал Мехмет
40'
Арслан Толгай-Али коснулся мяча рукой.
39'
Вида Домагой получил желтую карточку от судьи
39'
Назначен штрафной. Пострадал Шахешух Атиф, его свалил Вида Домагой.
38'
38'
Судья подбегает и показывает Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отложенную желтую карточку за фол.
37'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
36'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Адриано Коррея не пострадал и надо продолжать игру!
36'
Судья сигнализирует, что Нойштедтер Роман из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Вагнер Лав
35'
35'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
35'
Камени Карлос из команды Фенербахче сделал отличный сейв!
35'
Камени Карлос отбил мяч на угловой после удара Куарежма Рикарду из штрафной площади.
35'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
34'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Исла Маурисио получил желтую карточку от судьи
34'
Назначен штрафной. Пострадал Куарежма Рикарду, его свалил Исла Маурисио.
33'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Кейбаши Исмаил получил травму и заменен. Озбайракли Шенер выходит на поле.
31'
Кейбаши Исмаил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
30'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Плохо сыграл Топал Мехмет - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
30'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
29'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ в офсайде
29'
Вагнер Лав из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
28'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Вагнер Лав не смог попасть в створ ударом издали
27'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
26'
Судья сигнализирует, что Соуза Жосеф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
26'
Фернандао наказан за толчок Хатчинсон Атиба
26'
25'
Шанс! Бабель Райан из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
25'
25'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
24'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
23'
22'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой слева.
22'
Вида Домагой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Фернандао из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
21'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ толкнул локтем оппонента. Это Фернандао заработал фол
20'
20'
Фернандао из команды Фенербахче нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
20'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает пас партнеру.
20'
Тошич Душко ошибается в защите.
19'
Фернандао наказан за толчок Вида Домагой
17'
17'
Адриано Коррея нанес удар, но промахнулся очень сильно.
16'
16'
Нойштедтер Роман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
16'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
16'
15'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
15'
14'
Вагнер Лав нанес удар головой, но Камени Карлос спокойно отбил мяч.
14'
14'
Нету Луиш наказан за толчок Вагнер Лав
13'
Судья сигнализирует, что Адриано Коррея из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Дирар Набиль
12'
Судья сигнализирует, что Генюл Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Кейбаши Исмаил
12'
Судья сигнализирует, что Фернандао из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Топал Мехмет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Г О О О О Л - Фернандао первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
8'
Какой шанс! Жулиано де Паула почти забил, но мяч вынесли с линии!
8'
Плохо сыграл Фабрисио Агосто - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
7'
Вагнер Лав из команды Бешикташ в офсайде
7'
7'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ забрасывает мяч в штрафную.
7'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Судья сигнализирует, что Генюл Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Шахешух Атиф
5'
4'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Судья сигнализирует, что Вида Домагой из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Жулиано де Паула
1'
1'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
1'
Нету Луиш из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Вагнер Лав пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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