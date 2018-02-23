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Стадион: Spor Toto Akhisar Stadyumu
3:0
Конец матча
4' Желтая карточкаСиссоко Абдулвхаид
12' Желтая карточкаЭто'О Самюэль
1:0
15' ГолСелезнёв Евгений
45' Желтая карточкаСкубич Нейц
2:0
68' ГолСелезнёв Евгений
74' Желтая карточкаБайрам Омер
82' Желтая карточкаСелезнёв Евгений
3:0
88' ГолМинейро Сержиньо
|
12'
15'
1:0
45'
68'
2:0
74'
82'
88'
3:0
Состав команд
Акхисар Беледиеспор
- Основной состав
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 13 Лопеш Мигел Защитник
- 19 Байрам Омер Защитник
- 31 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 8 Челик Мугдат Полузащитник
- 10 Айдогду Сонер Полузащитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 5 Атасевен Эрай Полузащитник
- 21 Селезнёв Евгений Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Эзтюрк Фатих Вратарь
- 24 Нункеу Дани Защитник
- 15 Тасделен Орхан Защитник
- 27 Кыса Билал Полузащитник
- 11 Айик Онур Полузащитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 77 Минейро Сержиньо Полузащитник
- 63 Муянги Биа Джеффри Полузащитник
- 12 Энрике Пауло Нападающий
- 7 Барбоза Элдер Нападающий
- Главный тренер: Бурук Окан
Коньяспор
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 19 Моке Вильфрид Защитник
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 7 Шахинер Омер Али Защитник
- 81 Это'О Самюэль Полузащитник
- 68 Бурабья Мехди Полузащитник
- 18 Хаджиахметович Амир Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 8 Чамдалы Али Полузащитник
- 88 Яхович Адис Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Салк Эмруллах Вратарь
- 3 Альбайрак Эрен Защитник
- 5 Ай Селим Защитник
- 2 Фындыклы Волкан Защитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 53 Араз Муса Полузащитник
- 14 Шен Волкан Полузащитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 17 Чынар Оркан Полузащитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- Главный тренер: Мехмет Оздилек
Предыдущие игры
Акхисар Беледиеспор (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 18.02.2018 Карабюкспор 0:3 Акхисар Беледиеспор С
- 11.02.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Бурсаспор С
- 07.02.2018 Кайсериспор 2:2 Акхисар Беледиеспор К
- 04.02.2018 Касымпаша 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 31.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Кайсериспор К
- 28.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:1 Антальяспор С
- 21.01.2018 Сивасспор 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 17.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Болуспор К
- 28.12.2017 Болуспор 2:1 Акхисар Беледиеспор К
- 25.12.2017 Османлыспор 3:2 Акхисар Беледиеспор С
- 17.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:2 Кайсериспор С
- 13.12.2017 Акхисар Беледиеспор 1:1 Анкара Демирспор К
- 09.12.2017 Галатасарай 4:2 Акхисар Беледиеспор С
- 02.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Малатьяспор С
- 28.11.2017 Анкара Демирспор 0:3 Акхисар Беледиеспор К
- 25.11.2017 Гёзтепе 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 17.11.2017 Бешикташ 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 12.11.2017 Алтынорду 0:3 Акхисар Беледиеспор ТМК
- 05.11.2017 Акхисар Беледиеспор 0:4 Аланьяспор С
- 28.10.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Акхисар Беледиеспор С
Коньяспор (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 16.02.2018 Коньяспор 1:1 Бешикташ С
- 11.02.2018 Аланьяспор 1:2 Коньяспор С
- 08.02.2018 Галатасарай 4:1 Коньяспор К
- 04.02.2018 Коньяспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 01.02.2018 Коньяспор 2:2 Галатасарай К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 21.01.2018 Коньяспор 2:2 Трабзонспор С
- 16.01.2018 Трабзонспор 1:1 Коньяспор К
- 10.01.2018 Гёзтепе 1:1 Коньяспор ТМК
- 27.12.2017 Коньяспор 1:0 Трабзонспор К
- 23.12.2017 Коньяспор 1:1 Фенербахче С
- 18.12.2017 Гёзтепе 1:0 Коньяспор С
- 14.12.2017 Коньяспор 2:0 Бэтман Петролспор К
- 11.12.2017 Коньяспор 2:0 Карабюкспор С
- 07.12.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Коньяспор ЛЕ
- 03.12.2017 Коньяспор 0:3 Бурсаспор С
- 29.11.2017 Бэтман Петролспор 0:3 Коньяспор К
- 26.11.2017 Касымпаша 2:1 Коньяспор С
- 23.11.2017 Коньяспор 1:1 Марсель ЛЕ
- 18.11.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
Последние игры между собой
Акхисар Беледиеспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Коньяспор: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
- 23.09.2017 Коньяспор 2:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 27.05.2017 Коньяспор 0:3 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 25.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 16.01.2016 Акхисар Беледиеспор 0:2 Коньяспор Суперлига
- 16.08.2015 Коньяспор 1:1 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 26.04.2015 Коньяспор 2:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 28.11.2014 Акхисар Беледиеспор 0:0 Коньяспор Суперлига
- 27.04.2014 Коньяспор 4:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 08.12.2013 Акхисар Беледиеспор 2:1 Коньяспор Суперлига
- 27.11.2011 Акхисар Беледиеспор 1:1 Коньяспор Лига А
Акхисар Беледиеспор
Коньяспор
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|52 - 27
|47
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|41 - 21
|46
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|22
|12
|8
|2
|44 - 24
|44
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|41 - 21
|41
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|30 - 25
|35
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|30 - 33
|34
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|35 - 35
|33
|8.
|Трабзонспор
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|36 - 32
|33
|9.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|31 - 34
|30
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|34 - 37
|29
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 28
|28
|12.
|Бурсаспор
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|31 - 33
|27
|13.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|29 - 35
|25
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 39
|24
|15.
|Аланьяспор
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|34 - 43
|21
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|23 - 33
|21
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|31 - 43
|19
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|15 - 44
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Акхизар Беледье делает замену. Айдогду Сонер уходит с поля, а Кыса Билал выходит на его замену.
88'
Г О О О О Л - Минейро Сержиньо бьет в цель!
86'
Акхизар Беледье делает замену. Селезнёв Евгений уходит с поля, а Энрике Пауло выходит на его замену.
82'
Селезнёв Евгений получил желтую карточку от судьи
80'
Коньяспор делает замену. Это'О Самюэль уходит с поля, а Чынар Оркан выходит на его замену.
79'
Акхизар Беледье делает замену. Челик Мугдат уходит с поля, а Минейро Сержиньо выходит на его замену.
74'
Байрам Омер получил желтую карточку от судьи
68'
Г О О О О Л - Селезнёв Евгений бьет в цель!
61'
Коньяспор делает замену. Милошевич Дени уходит с поля, а Шен Волкан выходит на его замену.
46'
Коньяспор делает замену. Хаджиахметович Амир уходит с поля, а Фофана Морике выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Скубич Нейц получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Селезнёв Евгений бьет в цель!
12'
Это'О Самюэль получил желтую карточку от судьи
4'
Сиссоко Абдулвхаид получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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