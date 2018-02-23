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Стадион:
Акхисар Беледиеспор
3:0
Конец матча
Коньяспор
0'
4' Желтая карточка
Сиссоко Абдулвхаид
12' Желтая карточка
Это'О Самюэль
1:0
15' Гол
Селезнёв Евгений
45' Желтая карточка
Скубич Нейц
2:0
68' Гол
Селезнёв Евгений
74' Желтая карточка
Байрам Омер
82' Желтая карточка
Селезнёв Евгений
3:0
88' Гол
Минейро Сержиньо
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Акхизар Беледье делает замену. Айдогду Сонер уходит с поля, а Кыса Билал выходит на его замену.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Минейро Сержиньо бьет в цель!
86'
Акхизар Беледье делает замену. Селезнёв Евгений уходит с поля, а Энрике Пауло выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Селезнёв Евгений получил желтую карточку от судьи
80'
Коньяспор делает замену. Это'О Самюэль уходит с поля, а Чынар Оркан выходит на его замену.

79'
Акхизар Беледье делает замену. Челик Мугдат уходит с поля, а Минейро Сержиньо выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Байрам Омер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Селезнёв Евгений бьет в цель!
61'
Коньяспор делает замену. Милошевич Дени уходит с поля, а Шен Волкан выходит на его замену.
46'
Коньяспор делает замену. Хаджиахметович Амир уходит с поля, а Фофана Морике выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Скубич Нейц получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Селезнёв Евгений бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Это'О Самюэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
4'
Сиссоко Абдулвхаид получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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