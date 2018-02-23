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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Алавес

До начала игры осталось 18 часов 38 минут, которая состоится 24.02.2018.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Алавес
Реал Мадрид
99.2% (127)
Ничья:
0.8% (1)
Алавес
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
33.6% (43)
Реал Мадрид:
25.8% (33)
Реал Мадрид:
19.5% (25)
Реал Мадрид:
6.3% (8)
Реал Мадрид:
3.9% (5)
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