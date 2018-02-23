Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Алавес

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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Состав команд
15
Тео
Эрнандес
11
Бэйл
Гарет
12
Эли
Родриго
21
Перес
Эрнан
19
Ману
Гарсия
Реал Мадрид 4-3-3
- Основной состав
- 1 Навас Кейлор Вратарь
- 2 Карвахаль Даниэль Защитник
- 5 Варан Рафаэль Защитник
- 6 Начо Игнасио Защитник
- 15 Тео Эрнандес Защитник
- 23 Ковачич Матео Полузащитник
- 14 Каземиро Карлос Полузащитник
- 20 Асенсио Марко Полузащитник
- 11 Бэйл Гарет Нападающий
- 9 Бензема Карим Нападающий
- 7 Роналду Криштиану Нападающий
- Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Кроос Тони Травмирован
- Марсело Виера Травмирован
- Модрич Лука Травмирован
- Вальехо Хесус Травмирован
- Рамос Серхио Дисквалифицирован
Алавес 4-4-2
- Основной состав
- 1 Пачеко Фернандо Вратарь
- 32 Агиррегабириа Мартин Защитник
- 12 Эли Родриго Защитник
- 6 Марипан Гильермо Защитник
- 4 Алексис Дельгадо Защитник
- 21 Перес Эрнан Полузащитник
- 16 Торрес Даниэль Полузащитник
- 19 Ману Гарсия Полузащитник
- 17 Педраса Альфонсо Полузащитник
- 10 Гвидетти Джон Нападающий
- 7 Собрино Рубен Нападающий
- Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Эктор Эрнандес Травмирован
- Вигарай Карлос Травмирован
- Мунир Эль-Хаддади Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Реал Мадрид 2:2 Нумансия КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Нумансия 0:3 Реал Мадрид КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 16.12.2017 Реал Мадрид 1:0 Гремио КЧМ
- 13.12.2017 Аль-Джазира 1:2 Реал Мадрид КЧМ
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 28.11.2017 Реал Мадрид 2:2 Фуэнлабрада КК
Алавес (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 17.02.2018 Алавес 1:0 Депортиво П
- 10.02.2018 Вильярреал 1:2 Алавес П
- 03.02.2018 Алавес 2:1 Сельта П
- 28.01.2018 Барселона 2:1 Алавес П
- 24.01.2018 Алавес 2:1 Валенсия КК
- 21.01.2018 Алавес 2:2 Леганес П
- 17.01.2018 Валенсия 2:1 Алавес КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 10.01.2018 Алавес 2:0 Форментера КК
- 07.01.2018 Атлетик Б 2:0 Алавес П
- 03.01.2018 Форментера 1:3 Алавес КК
- 21.12.2017 Алавес 1:0 Малага П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 08.12.2017 Алавес 2:0 Лас-Пальмас П
- 04.12.2017 Жирона 2:3 Алавес П
- 30.11.2017 Алавес 3:0 Хетафе КК
- 25.11.2017 Алавес 1:2 Эйбар П
- 18.11.2017 Хетафе 4:1 Алавес П
- 04.11.2017 Алавес 1:0 Эспаньол П
- 28.10.2017 Алавес 1:2 Валенсия П
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|24
|19
|5
|0
|62 - 11
|62
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|16
|7
|1
|36 - 9
|55
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|14
|6
|4
|58 - 27
|48
|4.
|Валенсия
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|47 - 28
|46
|5.
|Севилья
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|31 - 35
|39
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|35 - 29
|38
|7.
|Эйбар
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|32 - 36
|35
|8.
|Жирона
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|9.
|Бетис
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|41 - 50
|33
|10.
|Хетафе
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|29 - 21
|33
|11.
|Сельта
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|41 - 37
|32
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|46 - 45
|29
|13.
|Леганес
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|21 - 28
|29
|14.
|Алавес
|Заявка
|24
|9
|1
|14
|22 - 33
|28
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|24 - 27
|28
|16.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|25
|6
|10
|9
|22 - 32
|28
|17.
|Леванте
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|21 - 38
|20
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|18 - 52
|18
|19.
|Депортиво
|0:0 Заявка
|25
|4
|6
|15
|24 - 53
|18
|20.
|Малага
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|15 - 38
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - АлавесДо начала игры осталось 18 часов 38 минут, которая состоится 24.02.2018.
Новости матча
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Вальехо получил травму — 14:41
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Алавес
Реал Мадрид
99.2% (127)
Ничья:
0.8% (1)
Алавес
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Реал Мадрид:
33.6% (43)
2:0 Реал Мадрид:
25.8% (33)
3:1 Реал Мадрид:
19.5% (25)
2:1 Реал Мадрид:
6.3% (8)
4:1 Реал Мадрид:
3.9% (5)
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