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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 15383
Сельта
2:0
Конец матча
Эйбар
0'
12' Желтая карточка
Папа Диоп
37' Желтая карточка
Анхель Хосе
38' Желтая карточка
Радоя Неманья
39' Желтая карточка
Кабраль Густаво
1:0
56' Гол
Аспас Яго
2:0
79' Гол
Макси Гомес
80' Желтая карточка
Оливейра Паулу
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Сельта заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
Инуи Такаси из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
94'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
93'
Аспас Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Жунка Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
91'
Жунка Давид из команды Эйбар делает неудачный навес.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Васс Даниэль из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
90'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
90'
Ронкалья Факундо из команды Сельта в офсайде
89'
Лоботка Станислав из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
Угловой
89'
Васс Даниэль из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
89'
Арбилья Анайц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Мор Эмре из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
89'
Шарлес Диас наказан за толчок Sergi Gomez
88'
Удар от ворот произведет Эйбар
88'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Кабраль Густаво уходит с поля и его заменяет Ронкалья Факундо
87'
Мор Эмре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Жунка Давид из команды Эйбар подал угловой слева.
87'
Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Мор Эмре из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Шарлес Диас
86'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Тактическая замена. Анхель Хосе уходит с поля и его заменяет Жунка Давид
84'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Арбилья Анайц из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
82'
Аспас Яго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Желтая карточка
80'
Оливейра Паулу получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Безумный фол. Оливейра Паулу грубо играет против соперника. Пострадал Maximiliano Gomez
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Отличный командный гол!
79'
Мальо Уго сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Maximiliano Gomez изменил счет на табло!
79'
Мальо Уго из команды Сельта делает пас партнеру.
79'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Maximiliano Gomez из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Оливейра Паулу
77'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
77'
Папа Диоп из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
76'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
75'
Sergi Gomez из команды Сельта в офсайде
75'
Васс Даниэль из команды Сельта делает отличный кросс...
Угловой
75'
Мор Эмре из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
74'
Мор Эмре из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Удар от ворот произведет Сельта
73'
Тактическая замена. Пенья Рубен уходит с поля и его заменяет Капа Андер
73'
Шанс! Шарлес Диас из команды Эйбар пробил головой, но мимо
Угловой
73'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
73'
Sergi Gomez предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
Фол, нарушение
72'
Хордан Хоан наказан за толчок Лоботка Станислав
72'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
70'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Удар от ворот произведет Эйбар
70'
Васс Даниэль из команды Сельта делает неудачный навес.
Фол, нарушение
70'
Оливейра Паулу наказан за толчок Maximiliano Gomez
70'
Васс Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Удар от ворот произведет Сельта
68'
Педро Леон не смог попасть в створ ударом издали
67'
Удар от ворот произведет Эйбар
Фол, нарушение
66'
Мальо Уго из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Хордан Хоан пострадал.
66'
Удар от ворот произведет Сельта
66'
Тактическая замена. Радоя Неманья уходит с поля и его заменяет Эрнандес Пабло II
65'
Инуи Такаси не смог попасть в створ ударом издали
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Удар от ворот произведет Сельта
64'
Как он промахнулся? Инуи Такаси имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
64'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
63'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
62'
Мор Эмре из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
62'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Иви Лопес уходит с поля и его заменяет Педро Леон
Фол, нарушение
60'
Кике Гарсия коснулся мяча рукой.
60'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Папа Диоп из команды Эйбар забрасывает мяч в штрафную.
Травма, повреждение
59'
Аспас Яго возвращается на поле, всё в порядке.
59'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Аспас Яго получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
58'
Аспас Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Мор Эмре сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Аспас Яго изменил счет на табло!
56'
Мор Эмре из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Удар от ворот произведет Сельта
54'
Удар от ворот произведет Эйбар
54'
Мор Эмре из команды Сельта делает неудачный навес.
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 15383 болельщиков
53'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
52'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Шарлес Диас наказан за толчок Sergi Gomez
52'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Хордан Хоан наказан за толчок Аспас Яго
51'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Хорошую попытку сделал Иви Лопес. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Эйбар
48'
ШАНС! Мор Эмре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Удар от ворот произведет Сельта
47'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
47'
Кике Гарсия нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Иви Лопес из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Мор Эмре
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Удар от ворот произведет Эйбар
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
46'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
44'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Сельта
43'
Как он промахнулся? Инуи Такаси имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает отличный кросс...
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Пенья Рубен из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
42'
Лоботка Станислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
42'
Иви Лопес из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Иви Лопес из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Удар от ворот произведет Сельта
41'
ШАНС! Кике Гарсия нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Шарлес Диас из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Кабраль Густаво получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Кабраль Густаво из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Шарлес Диас заработал фол
39'
Васс Даниэль пробует нанести удар издали, но Дмитрович Марко держит все под контролем
39'
Аспас Яго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
38'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
38'
Радоя Неманья получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Радоя Неманья из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Папа Диоп заработал фол
Желтая карточка
37'
Анхель Хосе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Анхель Хосе грубо играет против соперника. Пострадал Аспас Яго
36'
Удар от ворот произведет Сельта
35'
Удар от ворот произведет Сельта
35'
Шанс! Оливейра Паулу из команды Эйбар пробил головой, но мимо
Угловой
35'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
35'
Кабраль Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Иви Лопес из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
33'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
32'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
31'
Папа Диоп наказан за толчок Maximiliano Gomez
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Удар от ворот произведет Эйбар
30'
Как он промахнулся? Систо Пионе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
30'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
30'
Maximiliano Gomez из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
30'
Васс Даниэль из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
29'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
29'
Хонни Кастро ошибается в защите.
28'
Удар от ворот произведет Сельта
28'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает неудачный навес.
27'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Maximiliano Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
27'
Кабраль Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
26'
Maximiliano Gomez из команды Сельта в офсайде
Фол, нарушение
26'
Судья свистит. Хонни Кастро атаковал сзади соперника. Это Иви Лопес заработал своей команде штрафной
Офсайд
25'
Maximiliano Gomez из команды Сельта в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
24'
Иви Лопес наказан за толчок Хонни Кастро
23'
Шарлес Диас нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Иви Лопес из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
22'
Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Иви Лопес из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Радоя Неманья
21'
Удар от ворот произведет Сельта
21'
Пенья Рубен не смог попасть в створ ударом издали
20'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Sergi Gomez предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
20'
Васс Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
19'
Sergi Gomez предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
18'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
16'
Опасность предотвращена - Дмитрович Марко из команды Эйбар вступил в отбор удачно
16'
ШАНС! Maximiliano Gomez вышел один-на-один с голкипером...
16'
Аспас Яго разрезает оборону соперника отличным пасом
15'
Удар от ворот произведет Эйбар
15'
Систо Пионе не смог попасть в створ ударом издали
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
15'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
14'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
13'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
12'
Папа Диоп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
12'
Безумный фол. Папа Диоп грубо играет против соперника. Пострадал Лоботка Станислав
12'
Удар от ворот произведет Сельта
12'
ШАНС! Шарлес Диас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хордан Хоан нанес удар, мяч был парирован, но Рубен Бланко не удержал его в руках.
11'
Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
11'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Удар от ворот произведет Сельта
10'
ШАНС! Шарлес Диас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
10'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Хонни Кастро из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Иви Лопес
9'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
8'
Maximiliano Gomez из команды Сельта в офсайде
7'
Удар от ворот произведет Сельта
7'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает пас партнеру.
7'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Арбилья Анайц из команды Эйбар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Сельта
5'
Анхель Хосе из команды Эйбар сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Удар от ворот произведет Сельта
Фол, нарушение
3'
Maximiliano Gomez коснулся мяча рукой.
3'
Удар от ворот произведет Сельта
3'
Удар от ворот произведет Сельта
3'
Оливейра Паулу из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
2'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
2'
Sergi Gomez предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Васс Даниэль из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
1'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сельта 2:0 Эйбар
Сельта
83.7% (149)
Ничья:
14% (25)
Эйбар
2.2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Сельта:
47.2% (84)
Сельта:
22.5% (40)
Ничья:
12.4% (22)
Сельта:
9% (16)
Сельта:
2.2% (4)
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