Стадион: Балаидос Зрители: 15383
12' Желтая карточкаПапа Диоп
37' Желтая карточкаАнхель Хосе
38' Желтая карточкаРадоя Неманья
39' Желтая карточкаКабраль Густаво
1:0
56' ГолАспас Яго
2:0
79' ГолМакси Гомес
80' Желтая карточкаОливейра Паулу
Новости после матча
Второй тайм
94'
Сельта заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
Инуи Такаси из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
94'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
93'
Аспас Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Жунка Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
92'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
91'
Жунка Давид из команды Эйбар делает неудачный навес.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Васс Даниэль из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
90'
Ронкалья Факундо из команды Сельта в офсайде
89'
Лоботка Станислав из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
89'
Васс Даниэль из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
89'
Арбилья Анайц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Шарлес Диас наказан за толчок Sergi Gomez
88'
88'
87'
Тактическая замена. Кабраль Густаво уходит с поля и его заменяет Ронкалья Факундо
87'
Мор Эмре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Жунка Давид из команды Эйбар подал угловой слева.
87'
Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Судья сигнализирует, что Мор Эмре из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Шарлес Диас
86'
86'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Тактическая замена. Анхель Хосе уходит с поля и его заменяет Жунка Давид
84'
82'
Судья сигнализирует, что Арбилья Анайц из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
82'
Аспас Яго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
Оливейра Паулу получил желтую карточку от судьи
80'
Безумный фол. Оливейра Паулу грубо играет против соперника. Пострадал Maximiliano Gomez
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Отличный командный гол!
79'
Мальо Уго сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Maximiliano Gomez изменил счет на табло!
79'
78'
Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Судья сигнализирует, что Maximiliano Gomez из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Оливейра Паулу
77'
77'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Sergi Gomez из команды Сельта в офсайде
75'
Васс Даниэль из команды Сельта делает отличный кросс...
73'
73'
Тактическая замена. Пенья Рубен уходит с поля и его заменяет Капа Андер
73'
Шанс! Шарлес Диас из команды Эйбар пробил головой, но мимо
73'
73'
Sergi Gomez предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
72'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
72'
Хордан Хоан наказан за толчок Лоботка Станислав
72'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
70'
Васс Даниэль из команды Сельта делает неудачный навес.
70'
Оливейра Паулу наказан за толчок Maximiliano Gomez
70'
Васс Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
68'
Педро Леон не смог попасть в створ ударом издали
67'
66'
Мальо Уго из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Хордан Хоан пострадал.
66'
66'
Тактическая замена. Радоя Неманья уходит с поля и его заменяет Эрнандес Пабло II
65'
Инуи Такаси не смог попасть в створ ударом издали
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
64'
64'
Как он промахнулся? Инуи Такаси имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
64'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
63'
62'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
62'
61'
61'
Тактическая замена. Иви Лопес уходит с поля и его заменяет Педро Леон
60'
Кике Гарсия коснулся мяча рукой.
60'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
60'
Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Аспас Яго возвращается на поле, всё в порядке.
59'
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Аспас Яго получил травму и медбригада забирает его с поля.
58'
Аспас Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
56'
Мор Эмре сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Аспас Яго изменил счет на табло!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
54'
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 15383 болельщиков
53'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
52'
Шарлес Диас наказан за толчок Sergi Gomez
52'
52'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
52'
Хордан Хоан наказан за толчок Аспас Яго
51'
51'
Хорошую попытку сделал Иви Лопес. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
48'
48'
ШАНС! Мор Эмре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
47'
47'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Кике Гарсия нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Мор Эмре
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
46'
Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
44'
44'
43'
Как он промахнулся? Инуи Такаси имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает отличный кросс...
43'
Судья сигнализирует, что Пенья Рубен из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
42'
Лоботка Станислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
41'
ШАНС! Кике Гарсия нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Шарлес Диас из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
40'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
40'
39'
Кабраль Густаво получил желтую карточку от судьи
39'
Кабраль Густаво из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Шарлес Диас заработал фол
39'
Васс Даниэль пробует нанести удар издали, но Дмитрович Марко держит все под контролем
38'
38'
Радоя Неманья получил желтую карточку от судьи
38'
Радоя Неманья из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Папа Диоп заработал фол
37'
Анхель Хосе получил желтую карточку от судьи
37'
Безумный фол. Анхель Хосе грубо играет против соперника. Пострадал Аспас Яго
36'
35'
35'
Шанс! Оливейра Паулу из команды Эйбар пробил головой, но мимо
35'
35'
Кабраль Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
33'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
32'
31'
Папа Диоп наказан за толчок Maximiliano Gomez
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
30'
Как он промахнулся? Систо Пионе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
30'
Maximiliano Gomez из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
30'
Васс Даниэль из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Хонни Кастро ошибается в защите.
28'
28'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает неудачный навес.
27'
27'
Maximiliano Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Кабраль Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
26'
Судья свистит. Хонни Кастро атаковал сзади соперника. Это Иви Лопес заработал своей команде штрафной
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Иви Лопес наказан за толчок Хонни Кастро
23'
Шарлес Диас нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Судья сигнализирует, что Иви Лопес из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Радоя Неманья
21'
21'
Пенья Рубен не смог попасть в створ ударом издали
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Sergi Gomez предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
20'
Васс Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Sergi Gomez предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
18'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
16'
Опасность предотвращена - Дмитрович Марко из команды Эйбар вступил в отбор удачно
16'
ШАНС! Maximiliano Gomez вышел один-на-один с голкипером...
16'
Аспас Яго разрезает оборону соперника отличным пасом
15'
15'
Систо Пионе не смог попасть в створ ударом издали
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
15'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
13'
12'
Папа Диоп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
12'
Безумный фол. Папа Диоп грубо играет против соперника. Пострадал Лоботка Станислав
12'
12'
ШАНС! Шарлес Диас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
11'
Хордан Хоан нанес удар, мяч был парирован, но Рубен Бланко не удержал его в руках.
11'
Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
10'
ШАНС! Шарлес Диас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
10'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
Судья сигнализирует, что Хонни Кастро из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Иви Лопес
9'
8'
7'
7'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает пас партнеру.
7'
6'
6'
Арбилья Анайц из команды Эйбар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
5'
5'
Анхель Хосе из команды Эйбар сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
3'
Maximiliano Gomez коснулся мяча рукой.
3'
3'
3'
Оливейра Паулу из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
2'
Sergi Gomez предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
1'
Судья сигнализирует, что Васс Даниэль из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сельта 2:0 Эйбар
Сельта
83.7% (149)
Ничья:
14% (25)
Эйбар
2.2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сельта:
47.2% (84)
1:0 Сельта:
22.5% (40)
1:1 Ничья:
12.4% (22)
2:0 Сельта:
9% (16)
3:1 Сельта:
2.2% (4)
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