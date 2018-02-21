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Стадион:
Севилья
 
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Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетико М

До начала игры осталось 1 день 23 часа 8 минут, которая состоится 25.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Севилья - Атлетико М
Севилья
18.4% (19)
Ничья:
40.8% (42)
Атлетико М
40.8% (42)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34% (35)
Атлетико М:
18.4% (19)
Атлетико М:
17.5% (18)
Севилья:
9.7% (10)
Ничья:
5.8% (6)
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