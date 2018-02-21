Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетико М

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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
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Севилья (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Лас-Пальмас 1:2 Севилья П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 11.01.2018 Севилья 2:1 Кадис КК
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья КК
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Марибор 1:1 Севилья ЛЧ
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Севилья 4:0 Картахена КК
Атлетико М (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 22.02.2018 Атлетико М 1:0 Копенгаген ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Копенгаген 1:4 Атлетико М ЛЕ
- 10.02.2018 Малага 0:1 Атлетико М П
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 28.01.2018 Атлетико М 3:0 Лас-Пальмас П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 09.01.2018 Атлетико М 3:0 Лерида КК
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе П
- 03.01.2018 Лерида 0:4 Атлетико М КК
- 30.12.2017 Аль-Ахли Каир 2:3 Атлетико М ТМК
- 22.12.2017 Эспаньол 1:0 Атлетико М П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад П
- 29.11.2017 Атлетико М 3:0 Эльче КК
Последние игры между собой
Севилья: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Атлетико М: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М Кубок Короля
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья Кубок Короля
- 23.09.2017 Атлетико М 2:0 Севилья Примера
- 19.03.2017 Атлетико М 3:1 Севилья Примера
- 23.10.2016 Севилья 1:0 Атлетико М Примера
- 24.01.2016 Атлетико М 0:0 Севилья Примера
- 30.08.2015 Севилья 0:3 Атлетико М Примера
- 01.03.2015 Севилья 0:0 Атлетико М Примера
- 27.09.2014 Атлетико М 4:0 Севилья Примера
- 20.01.2014 Атлетико М 1:1 Севилья Примера
- 19.08.2013 Севилья 1:3 Атлетико М Примера
- 21.04.2013 Севилья 0:1 Атлетико М Примера
- 28.02.2013 Севилья 2:2 Атлетико М Кубок Короля
- 01.02.2013 Атлетико М 2:1 Севилья Кубок Короля
- 25.11.2012 Атлетико М 4:0 Севилья Примера
- 04.03.2012 Севилья 1:1 Атлетико М Примера
- 02.10.2011 Атлетико М 0:0 Севилья Примера
- 26.02.2011 Атлетико М 2:2 Севилья Примера
- 03.10.2010 Севилья 3:1 Атлетико М Примера
- 19.05.2010 Атлетико М 0:2 Севилья Кубок Короля
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|24
|19
|5
|0
|62 - 11
|62
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|16
|7
|1
|36 - 9
|55
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|14
|6
|4
|58 - 27
|48
|4.
|Валенсия
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|47 - 28
|46
|5.
|Севилья
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|31 - 35
|39
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|35 - 29
|38
|7.
|Эйбар
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|32 - 36
|35
|8.
|Жирона
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|9.
|Бетис
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|41 - 50
|33
|10.
|Хетафе
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|29 - 21
|33
|11.
|Сельта
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|41 - 37
|32
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|46 - 45
|29
|13.
|Леганес
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|21 - 28
|29
|14.
|Алавес
|Заявка
|24
|9
|1
|14
|22 - 33
|28
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|24 - 27
|28
|16.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|25
|6
|10
|9
|22 - 32
|28
|17.
|Леванте
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|21 - 38
|20
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|18 - 52
|18
|19.
|Депортиво
|0:0 Заявка
|25
|4
|6
|15
|24 - 53
|18
|20.
|Малага
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|15 - 38
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетико МДо начала игры осталось 1 день 23 часа 8 минут, которая состоится 25.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Севилья - Атлетико М
Севилья
18.4% (19)
Ничья:
40.8% (42)
Атлетико М
40.8% (42)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34% (35)
0:1 Атлетико М:
18.4% (19)
1:2 Атлетико М:
17.5% (18)
2:1 Севилья:
9.7% (10)
2:2 Ничья:
5.8% (6)
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