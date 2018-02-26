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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 16545
Леванте
0:2
Конец матча
Бетис
0'
32' Желтая карточка
Манди Аисса
38' Желтая карточка
Садику Армандо
52' Желтая карточка
Морон Лорен
0:1
55' Гол в свои ворота
Чема Родригес
62' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
0:2
69' Гол
Леон Серхио
76' Желтая карточка
Рохер Марти
80' Желтая карточка
Чема Родригес
83' Желтая карточка
Дюкур Шейк
90'+4
Второй тайм
94'
Бетис заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
94'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Герреро Франсис нанес удар, но тот был заблокирован.

93'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Рочина Рубен из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Камараса Виктор
91'
Моралес Луис из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Фабиан Руис пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Луна Антонио из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
90'
Коке Хорхе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
87'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Камараса Виктор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
86'
Удар от ворот произведет Бетис
86'
Рочина Рубен не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
85'
Моралес Луис из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
85'
Junior Firpo из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Гарсия Хави наказан за толчок Рочина Рубен
Желтая карточка
83'
Дюкур Шейк получил желтую карточку от судьи
83'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
83'
Безумный фол. Дюкур Шейк грубо играет против соперника. Пострадал Камараса Виктор
83'
Junior Firpo из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
82'
Леон Серхио возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Леон Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
82'
Леон Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
80'
Чема Родригес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Чема Родригес из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Леон Серхио заработал фол
80'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
80'
Junior Firpo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
79'
Удар от ворот произведет Леванте
79'
Тактическая замена. Постиго Серхио уходит с поля и его заменяет Рочина Рубен
79'
Леон Серхио не смог попасть в створ ударом издали
78'
Отличные скиллы показывает Леон Серхио, обводя своих соперников
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Тактическая замена. Хоакин Санчес уходит с поля и его заменяет Барраган Антонио
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
76'
Рохер Марти получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Рохер Марти из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Манди Аисса заработал фол
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Камараса Виктор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Чема Родригес
75'
Фабиан Руис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
75'
Хоакин Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой слева.
74'
Лопес Иван из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Хоакин Санчес из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает пас партнеру.
73'
Фабиан Руис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой справа.
73'
Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
71'
Лопес Иван решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
71'
Манди Аисса из команды Бетис толкнул локтем оппонента. Это Рохер Марти заработал фол
70'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Камараса Виктор
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
69'
Адан Антонио сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Леон Серхио из команды Бетис переиграл вратаря дальним ударом!
68'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
68'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой справа.
68'
Удар от ворот произведет Бетис
Угловой
68'
Моралес Луис из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
67'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает пас партнеру.
67'
Хефферсон Лерма из команды Леванте нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
67'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Моралес Луис из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Тактическая замена. Садику Армандо уходит с поля и его заменяет Паццини Джампаоло
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
65'
Тактическая замена. Морон Лорен уходит с поля и его заменяет Тельо Кристиан
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Будебуз Ряд
64'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
64'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
63'
Луна Антонио из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 16545 болельщиков
Желтая карточка
62'
Хефферсон Лерма получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
62'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
60'
Удар от ворот произведет Бетис
60'
Шанс! Дюкур Шейк из команды Леванте пробил головой, но мимо
60'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
59'
Моралес Луис из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Коке Хорхе II из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Тактическая замена. Джейсон уходит с поля и его заменяет Лопес Иван
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Леон Серхио
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Чема Родригес уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
55'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Манди Аисса и попал в перекладину!
Угловой
55'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
55'
Фабиан Руис нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
55'
Леон Серхио из команды Бетис делает пас партнеру.
55'
Фабиан Руис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Удар от ворот произведет Леванте
Угловой
54'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.
54'
Коке Хорхе II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Ойер Оласабаль не дал случится голу! Хоакин Санчес должен был забивать, но Ойер Оласабаль сделал отличный сейв
54'
Леон Серхио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Удар от ворот произведет Бетис
53'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Герреро Франсис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
52'
Морон Лорен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Морон Лорен из команды Бетис толкнул локтем оппонента. Это Луна Антонио заработал фол
51'
Герреро Франсис из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
51'
Садику Армандо из команды Леванте в офсайде
Травма, повреждение
51'
Луна Антонио возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Луна Антонио получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Травма, повреждение
50'
Луна Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
О, нет. Из многообещающей позиции Фабиан Руис из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
49'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.
49'
Коке Хорхе II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
48'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой слева.
48'
Коке Хорхе II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Гарсия Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
46'
Герреро Франсис возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Герреро Франсис получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
44'
Герреро Франсис из команды Бетис делает пас партнеру.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
44'
Коке Хорхе II из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
43'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Джейсон из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гарсия Хави
42'
Удар от ворот произведет Бетис
42'
Моралес Луис из команды Леванте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Будебуз Ряд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Моралес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Junior Firpo наказан за толчок Джейсон
40'
Junior Firpo из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Луна Антонио из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Будебуз Ряд
Желтая карточка
38'
Садику Армандо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Садику Армандо из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Манди Аисса пострадал.
38'
Гарсия Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Бетис
37'
Хефферсон Лерма из команды Леванте делает неудачный навес.
37'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
36'
Фабиан Руис нанес удар издали, а Ойер Оласабаль отбил его обратно в игру!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
34'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
34'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Леванте
33'
Будебуз Ряд из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
33'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
32'
Манди Аисса получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Манди Аисса из команды Бетис играет слишком грубо. Моралес Луис оказался на газоне.
32'
Леон Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Герреро Франсис из команды Бетис делает пас партнеру.
32'
Хоакин Санчес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Рохер Марти из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Будебуз Ряд
30'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
29'
Удар от ворот произведет Бетис
29'
Рохер Марти нанес удар чуть мимо. Близко!
29'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой справа.
26'
Хорошую попытку сделал Будебуз Ряд. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Морон Лорен из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
25'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Луна Антонио из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
23'
Леон Серхио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
22'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
21'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
20'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Будебуз Ряд из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Герреро Франсис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Рохер Марти из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Удар от ворот произведет Леванте
17'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
16'
О, нет. Из многообещающей позиции Леон Серхио из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
16'
Junior Firpo из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Удар от ворот произведет Бетис
16'
Хефферсон Лерма нанес удар, но промахнулся очень сильно.
16'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Дюкур Шейк из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
13'
Гарсия Хави из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Удар от ворот произведет Бетис
10'
Джейсон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
10'
Гарсия Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой справа.
10'
Адан Антонио отбил мяч на угловой после удара Моралес Луис из штрафной площади.
10'
Садику Армандо нанес удар издали, а Адан Антонио отбил его обратно в игру!
8'
Удар от ворот произведет Леванте
8'
ШАНС! Манди Аисса нанес удар с лета, но не попал по воротам!
8'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Дюкур Шейк из команды Леванте играет слишком грубо. Будебуз Ряд оказался на газоне.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Рохер Марти из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Бартра Марк
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Удар от ворот произведет Леванте
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Герреро Франсис из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
3'
Будебуз Ряд нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Леон Серхио из команды Бетис делает пас партнеру.
1'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леванте". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Леванте 0:2 Бетис
Леванте
27.7% (52)
Ничья:
39.9% (75)
Бетис
32.4% (61)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34% (64)
Бетис:
21.3% (40)
Леванте:
13.8% (26)
Леванте:
9% (17)
Бетис:
8.5% (16)
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