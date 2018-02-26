Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 16545
32' Желтая карточкаМанди Аисса
38' Желтая карточкаСадику Армандо
52' Желтая карточкаМорон Лорен
0:1
55' Гол в свои воротаЧема Родригес
62' Желтая карточкаХефферсон Лерма
0:2
69' ГолЛеон Серхио
76' Желтая карточкаРохер Марти
80' Желтая карточкаЧема Родригес
83' Желтая карточкаДюкур Шейк
Второй тайм
94'
Бетис заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
94'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Герреро Франсис нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
92'
Судья сигнализирует, что Рочина Рубен из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Камараса Виктор
91'
Моралес Луис из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Фабиан Руис пробил со штрафного прямо в стенку
90'
Судья сигнализирует, что Луна Антонио из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
90'
Коке Хорхе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
87'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Судья сигнализирует, что Камараса Виктор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
86'
Удар от ворот произведет Бетис
86'
Рочина Рубен не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
85'
Моралес Луис из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
85'
Junior Firpo из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
85'
Гарсия Хави наказан за толчок Рочина Рубен
83'
Дюкур Шейк получил желтую карточку от судьи
83'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Безумный фол. Дюкур Шейк грубо играет против соперника. Пострадал Камараса Виктор
83'
Junior Firpo из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
82'
Леон Серхио возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Леон Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.
82'
Леон Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Чема Родригес получил желтую карточку от судьи
80'
Чема Родригес из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Леон Серхио заработал фол
80'
80'
80'
Junior Firpo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
79'
79'
Тактическая замена. Постиго Серхио уходит с поля и его заменяет Рочина Рубен
79'
Леон Серхио не смог попасть в створ ударом издали
78'
Отличные скиллы показывает Леон Серхио, обводя своих соперников
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Тактическая замена. Хоакин Санчес уходит с поля и его заменяет Барраган Антонио
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
76'
Рохер Марти получил желтую карточку от судьи
76'
Рохер Марти из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Манди Аисса заработал фол
76'
Судья сигнализирует, что Камараса Виктор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Чема Родригес
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
75'
Хоакин Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой слева.
74'
Лопес Иван из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
74'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Хоакин Санчес из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает пас партнеру.
73'
73'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
73'
73'
Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
71'
Лопес Иван решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
71'
Манди Аисса из команды Бетис толкнул локтем оппонента. Это Рохер Марти заработал фол
70'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Камараса Виктор
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
69'
Адан Антонио сделал результативную передачу.
69'
Г О О О О Л - Леон Серхио из команды Бетис переиграл вратаря дальним ударом!
68'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
68'
Удар от ворот произведет Бетис
68'
Моралес Луис из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
67'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает пас партнеру.
67'
Хефферсон Лерма из команды Леванте нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
67'
67'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Моралес Луис из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
65'
Тактическая замена. Садику Армандо уходит с поля и его заменяет Паццини Джампаоло
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
65'
Тактическая замена. Морон Лорен уходит с поля и его заменяет Тельо Кристиан
65'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Будебуз Ряд
64'
64'
63'
Луна Антонио из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
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62'
Хефферсон Лерма получил желтую карточку от судьи
62'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
62'
62'
60'
Удар от ворот произведет Бетис
60'
Шанс! Дюкур Шейк из команды Леванте пробил головой, но мимо
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
59'
Моралес Луис из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Коке Хорхе II из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Тактическая замена. Джейсон уходит с поля и его заменяет Лопес Иван
58'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Леон Серхио
55'
Г О О О О Л - Чема Родригес уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
55'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Манди Аисса и попал в перекладину!
55'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
55'
Фабиан Руис нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
55'
Леон Серхио из команды Бетис делает пас партнеру.
55'
55'
54'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.
54'
54'
Ойер Оласабаль не дал случится голу! Хоакин Санчес должен был забивать, но Ойер Оласабаль сделал отличный сейв
54'
Леон Серхио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Удар от ворот произведет Бетис
53'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
53'
Герреро Франсис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
Морон Лорен получил желтую карточку от судьи
52'
Морон Лорен из команды Бетис толкнул локтем оппонента. Это Луна Антонио заработал фол
51'
Герреро Франсис из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Садику Армандо из команды Леванте в офсайде
51'
Луна Антонио возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Луна Антонио получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
50'
Луна Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
О, нет. Из многообещающей позиции Фабиан Руис из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
49'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.
49'
48'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой слева.
48'
48'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Герреро Франсис возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Герреро Франсис получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
44'
Герреро Франсис из команды Бетис делает пас партнеру.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
44'
Коке Хорхе II из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
43'
43'
Судья сигнализирует, что Джейсон из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гарсия Хави
42'
Удар от ворот произведет Бетис
42'
Моралес Луис из команды Леванте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
41'
Будебуз Ряд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Моралес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Junior Firpo наказан за толчок Джейсон
40'
Junior Firpo из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
39'
Судья сигнализирует, что Луна Антонио из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Будебуз Ряд
38'
Садику Армандо получил желтую карточку от судьи
38'
Садику Армандо из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Манди Аисса пострадал.
38'
38'
37'
Удар от ворот произведет Бетис
37'
Хефферсон Лерма из команды Леванте делает неудачный навес.
37'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Фабиан Руис нанес удар издали, а Ойер Оласабаль отбил его обратно в игру!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
34'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
34'
33'
Будебуз Ряд из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
33'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Манди Аисса получил желтую карточку от судьи
32'
Манди Аисса из команды Бетис играет слишком грубо. Моралес Луис оказался на газоне.
32'
Леон Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Герреро Франсис из команды Бетис делает пас партнеру.
32'
Хоакин Санчес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Судья сигнализирует, что Рохер Марти из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Будебуз Ряд
30'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
29'
Удар от ворот произведет Бетис
29'
Рохер Марти нанес удар чуть мимо. Близко!
29'
28'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой справа.
26'
Хорошую попытку сделал Будебуз Ряд. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Морон Лорен из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
25'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Судья сигнализирует, что Луна Антонио из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
23'
Леон Серхио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
22'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
20'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Будебуз Ряд из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Герреро Франсис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Рохер Марти из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
17'
16'
О, нет. Из многообещающей позиции Леон Серхио из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
16'
Junior Firpo из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Удар от ворот произведет Бетис
16'
Хефферсон Лерма нанес удар, но промахнулся очень сильно.
16'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Дюкур Шейк из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
13'
Гарсия Хави из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Удар от ворот произведет Бетис
10'
Джейсон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
10'
10'
10'
Адан Антонио отбил мяч на угловой после удара Моралес Луис из штрафной площади.
10'
Садику Армандо нанес удар издали, а Адан Антонио отбил его обратно в игру!
8'
8'
ШАНС! Манди Аисса нанес удар с лета, но не попал по воротам!
8'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Дюкур Шейк из команды Леванте играет слишком грубо. Будебуз Ряд оказался на газоне.
6'
Судья сигнализирует, что Рохер Марти из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Бартра Марк
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
3'
Судья сигнализирует, что Герреро Франсис из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
3'
Будебуз Ряд нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Леон Серхио из команды Бетис делает пас партнеру.
1'
1'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леванте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Леванте 0:2 Бетис
Леванте
27.7% (52)
Ничья:
39.9% (75)
Бетис
32.4% (61)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34% (64)
1:2 Бетис:
21.3% (40)
2:1 Леванте:
13.8% (26)
1:0 Леванте:
9% (17)
0:1 Бетис:
8.5% (16)
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