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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 9325
Леганес
0:0
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
38' Желтая карточка
Химо Наварро
66' Желтая карточка
Габриэл Пирес
74' Желтая карточка
Герреро Мигель Анхель
87' Желтая карточка
Толедо Эрнан
89' Желтая карточка
Аквилани Альберто
90' Желтая карточка
Перес Рубен
90' Желтая карточка
Чичисола Леандро
90' Желтая карточка
Кальери Хонатан
90' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
93'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
Желтая карточка
93'
Рефери не любит споров - именно за это Сиовас Димитрис сейчас получил желтую
Желтая карточка
93'
Кальери Хонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас толкнул локтем оппонента. Это Эрасо Хави заработал фол
Желтая карточка
92'
Чичисола Леандро получает желтую карточку за неспортивное поведение

Желтая карточка
92'
Перес Рубен получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
91'
Рико Диего из команды Леганес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Рико Диего
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Тактическая замена. Эль-Жар Набиль уходит с поля и его заменяет Гумбау Херард
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Халилович Ален из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
89'
Удар от ворот произведет Леганес
Желтая карточка
89'
Рефери не любит споров - именно за это Аквилани Альберто сейчас получил желтую
89'
Аквилани Альберто не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Эль-Жар Набиль из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Агиррегарай Матиас
Желтая карточка
87'
Толедо Эрнан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Толедо Эрнан наказан за толчок Перес Рубен
87'
Эрасо Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
86'
Тактическая замена. Висенте Гомес уходит с поля и его заменяет Аквилани Альберто
85'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
85'
Химо Наварро из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Герреро Мигель Анхель пострадал.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Герреро Мигель Анхель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
83'
Удар от ворот произведет Леганес
Офсайд
83'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес в офсайде
81'
Наранхо Хосе нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
81'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
80'
Тактическая замена. Тана Домингес уходит с поля и его заменяет Эзекиль Имох
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Рико Диего из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
80'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
Угловой
79'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
78'
Плохо сыграл Куэльяр Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
78'
Тактическая замена. Омар Рамос уходит с поля и его заменяет Наранхо Хосе
78'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Леганес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Рико Диего из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Офсайд
77'
Эрасо Хави из команды Леганес в офсайде
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Омар Рамос из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Мичел Маседо
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
74'
Герреро Мигель Анхель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Химо Наварро заработал фол
Фол, нарушение
74'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Сальдуа Хосеба пострадал.
Фол, нарушение
73'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Рико Диего пострадал.
73'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
72'
Шанс! Габриэл Пирес из команды Леганес пробил головой, но мимо
72'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
Угловой
72'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой слева.
71'
Рико Диего исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Тана Домингес из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
69'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
69'
Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Халилович Ален из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Омар Рамос
68'
Кальери Хонатан пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
67'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
67'
Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Химо Наварро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Герреро Мигель Анхель
Желтая карточка
66'
Габриэл Пирес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Безумный фол. Габриэл Пирес грубо играет против соперника. Пострадал Этебо Огенекаро
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Герреро Мигель Анхель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
64'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
62'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
61'
Омар Рамос из команды Леганес играет слишком грубо. Мичел Маседо оказался на газоне.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Тактическая замена. Амрабат Нордин уходит с поля и его заменяет Герреро Мигель Анхель
Офсайд
59'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас в офсайде
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 9325 болельщиков
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Висенте Гомес
57'
Сиовас Димитрис из команды Леганес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
57'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой справа.
56'
Эль-Жар Набиль не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Омар Рамос из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Толедо Эрнан
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
53'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Тактическая замена. Хиль Начо уходит с поля и его заменяет Толедо Эрнан
50'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
50'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
49'
Омар Рамос не смог попасть в створ ударом издали
49'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
47'
Как он промахнулся? Амрабат Нордин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
ШАНС! Амрабат Нордин вышел один-на-один с голкипером...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Эль-Жар Набиль из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Эль-Жар Набиль из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Тана Домингес
45'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Леганес
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
41'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
41'
Какой промах! Амрабат Нордин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
41'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Удар от ворот произведет Леганес
40'
Шанс! Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас пробил головой, но мимо
40'
Халилович Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Омар Рамос коснулся мяча рукой.
39'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
39'
Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Химо Наварро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Безумный фол. Химо Наварро грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Жар Набиль
37'
Удар от ворот произведет Леганес
37'
Гальвес Алехандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
36'
Омар Рамос коснулся мяча рукой.
36'
Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
35'
Эль-Жар Набиль коснулся мяча рукой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Этебо Огенекаро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Эрасо Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Рико Диего
33'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
32'
Шанс! Эль-Жар Набиль из команды Леганес пробил головой, но мимо
32'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Перес Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой справа.
24'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
23'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
Офсайд
21'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас в офсайде
21'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
21'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
20'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Халилович Ален мяч отрикошетил от ворот
19'
Амрабат Нордин нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
17'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Химо Наварро пострадал.
17'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
16'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Тана Домингес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Матч остановлен
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Сиовас Димитрис из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Мичел Маседо
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
14'
Амрабат Нордин из команды Леганес в офсайде
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Бустинса Унаи
12'
Удар от ворот произведет Леганес
12'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
12'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
Фол, нарушение
11'
Бустинса Унаи из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Кальери Хонатан пострадал.
10'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Этебо Огенекаро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
10'
Агиррегарай Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
10'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой справа.
9'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
7'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Бустинса Унаи из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Кальери Хонатан пострадал.
Офсайд
6'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас в офсайде
6'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Перес Рубен из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Хиль Начо
4'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Амрабат Нордин из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Гальвес Алехандро пострадал.
3'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
2'
Шанс! Габриэл Пирес из команды Леганес пробил головой, но мимо
2'
Омар Рамос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
2'
Мичел Маседо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Лас-Пальмас
Леганес
77.1% (138)
Ничья:
19% (34)
Лас-Пальмас
3.9% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Леганес:
44.1% (79)
Леганес:
19.6% (35)
Ничья:
15.1% (27)
Леганес:
11.2% (20)
Лас-Пальмас:
2.8% (5)
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