Стадион: Бутарке Зрители: 9325
0:0
Конец матча
38' Желтая карточкаХимо Наварро
66' Желтая карточкаГабриэл Пирес
74' Желтая карточкаГерреро Мигель Анхель
87' Желтая карточкаТоледо Эрнан
89' Желтая карточкаАквилани Альберто
90' Желтая карточкаПерес Рубен
90' Желтая карточкаЧичисола Леандро
90' Желтая карточкаКальери Хонатан
90' Желтая карточкаСиовас Димитрис
Новости после матча
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
93'
93'
Рефери не любит споров - именно за это Сиовас Димитрис сейчас получил желтую
93'
Кальери Хонатан получил желтую карточку от судьи
93'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас толкнул локтем оппонента. Это Эрасо Хави заработал фол
92'
Чичисола Леандро получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Перес Рубен получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
91'
Рико Диего из команды Леганес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Судья сигнализирует, что Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Рико Диего
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Тактическая замена. Эль-Жар Набиль уходит с поля и его заменяет Гумбау Херард
90'
Судья сигнализирует, что Халилович Ален из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
89'
89'
Рефери не любит споров - именно за это Аквилани Альберто сейчас получил желтую
89'
Аквилани Альберто не смог попасть в створ ударом издали
88'
Судья сигнализирует, что Эль-Жар Набиль из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Агиррегарай Матиас
87'
Толедо Эрнан получил желтую карточку от судьи
87'
Толедо Эрнан наказан за толчок Перес Рубен
87'
Эрасо Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
86'
Тактическая замена. Висенте Гомес уходит с поля и его заменяет Аквилани Альберто
85'
85'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Химо Наварро из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Герреро Мигель Анхель пострадал.
84'
Судья сигнализирует, что Герреро Мигель Анхель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
83'
83'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес в офсайде
81'
Наранхо Хосе нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
81'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
80'
Тактическая замена. Тана Домингес уходит с поля и его заменяет Эзекиль Имох
80'
Судья сигнализирует, что Рико Диего из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
79'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
78'
Плохо сыграл Куэльяр Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
78'
Тактическая замена. Омар Рамос уходит с поля и его заменяет Наранхо Хосе
78'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Леганес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Рико Диего из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
Эрасо Хави из команды Леганес в офсайде
76'
Судья сигнализирует, что Омар Рамос из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Мичел Маседо
75'
Судья сигнализирует, что Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
74'
Герреро Мигель Анхель получил желтую карточку от судьи
74'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Химо Наварро заработал фол
74'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Сальдуа Хосеба пострадал.
73'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Рико Диего пострадал.
73'
72'
72'
Шанс! Габриэл Пирес из команды Леганес пробил головой, но мимо
72'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
72'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой слева.
71'
Рико Диего исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
71'
Судья сигнализирует, что Тана Домингес из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
69'
69'
69'
Судья сигнализирует, что Халилович Ален из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Омар Рамос
68'
Кальери Хонатан пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
67'
67'
67'
Судья сигнализирует, что Химо Наварро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Герреро Мигель Анхель
66'
Габриэл Пирес получил желтую карточку от судьи
66'
Безумный фол. Габриэл Пирес грубо играет против соперника. Пострадал Этебо Огенекаро
65'
Судья сигнализирует, что Герреро Мигель Анхель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
64'
63'
62'
61'
Омар Рамос из команды Леганес играет слишком грубо. Мичел Маседо оказался на газоне.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Тактическая замена. Амрабат Нордин уходит с поля и его заменяет Герреро Мигель Анхель
59'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас в офсайде
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 9325 болельщиков
58'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Висенте Гомес
57'
Сиовас Димитрис из команды Леганес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
57'
56'
Эль-Жар Набиль не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
56'
Судья сигнализирует, что Омар Рамос из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Толедо Эрнан
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
53'
53'
Тактическая замена. Хиль Начо уходит с поля и его заменяет Толедо Эрнан
50'
50'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
49'
Омар Рамос не смог попасть в створ ударом издали
49'
47'
47'
Как он промахнулся? Амрабат Нордин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
ШАНС! Амрабат Нордин вышел один-на-один с голкипером...
46'
Судья сигнализирует, что Эль-Жар Набиль из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
45'
Судья сигнализирует, что Эль-Жар Набиль из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Тана Домингес
45'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
43'
42'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
42'
Агиррегарай Матиас наказан за толчок Сальдуа Хосеба
41'
41'
41'
Какой промах! Амрабат Нордин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
40'
Шанс! Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас пробил головой, но мимо
40'
Халилович Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Омар Рамос коснулся мяча рукой.
39'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
39'
38'
Химо Наварро получил желтую карточку от судьи
38'
Безумный фол. Химо Наварро грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Жар Набиль
37'
37'
Гальвес Алехандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
36'
Омар Рамос коснулся мяча рукой.
36'
Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
35'
Эль-Жар Набиль коснулся мяча рукой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Этебо Огенекаро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Эрасо Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Рико Диего
33'
33'
32'
32'
Шанс! Эль-Жар Набиль из команды Леганес пробил головой, но мимо
32'
32'
31'
Перес Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
28'
28'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
26'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
24'
23'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
23'
22'
21'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас в офсайде
21'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
21'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Халилович Ален мяч отрикошетил от ворот
19'
Амрабат Нордин нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Химо Наварро пострадал.
17'
16'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
16'
Тана Домингес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Матч остановлен
15'
Судья сигнализирует, что Сиовас Димитрис из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Мичел Маседо
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Амрабат Нордин из команды Леганес в офсайде
14'
Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Бустинса Унаи
12'
12'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
12'
12'
11'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
11'
Бустинса Унаи из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Кальери Хонатан пострадал.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Этебо Огенекаро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
10'
Агиррегарай Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
9'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
8'
7'
7'
Бустинса Унаи из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Кальери Хонатан пострадал.
6'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас в офсайде
6'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Судья сигнализирует, что Перес Рубен из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Хиль Начо
4'
3'
Амрабат Нордин из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Гальвес Алехандро пострадал.
3'
2'
Шанс! Габриэл Пирес из команды Леганес пробил головой, но мимо
2'
Омар Рамос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
2'
Мичел Маседо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
Насри на радаре "Лас-Пальмаса" — 00:42
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Лас-Пальмас
Леганес
77.1% (138)
Ничья:
19% (34)
Лас-Пальмас
3.9% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Леганес:
44.1% (79)
2:1 Леганес:
19.6% (35)
1:1 Ничья:
15.1% (27)
2:0 Леганес:
11.2% (20)
1:2 Лас-Пальмас:
2.8% (5)
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