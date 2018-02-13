Текстовая онлайн трансляция матча Депортиво - Эспаньол

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Стадион: Риасор
Предыдущие игры
Депортиво (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 17.02.2018 Алавес 1:0 Депортиво П
- 12.02.2018 Депортиво 0:1 Бетис П
- 02.02.2018 Реал Сосьедад 5:0 Депортиво П
- 27.01.2018 Депортиво 2:2 Леванте П
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия П
- 07.01.2018 Вильярреал 1:1 Депортиво П
- 23.12.2017 Депортиво 1:3 Сельта П
- 17.12.2017 Барселона 4:0 Депортиво П
- 09.12.2017 Депортиво 1:0 Леганес П
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Лас-Пальмас 2:3 Депортиво КК
- 26.11.2017 Депортиво 2:2 Атлетик Б П
- 19.11.2017 Малага 3:2 Депортиво П
- 04.11.2017 Депортиво 0:1 Атлетико М П
- 30.10.2017 Лас-Пальмас 1:3 Депортиво П
- 26.10.2017 Депортиво 1:4 Лас-Пальмас КК
- 23.10.2017 Депортиво 1:2 Жирона П
- 15.10.2017 Эйбар 0:0 Депортиво П
- 05.10.2017 Депортиво 7:0 Коринтианс ТМК
Эспаньол (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 18.02.2018 Эспаньол 1:1 Вильярреал П
- 11.02.2018 Сельта 2:2 Эспаньол П
- 04.02.2018 Эспаньол 1:1 Барселона П
- 28.01.2018 Леганес 3:2 Эспаньол П
- 25.01.2018 Барселона 2:0 Эспаньол КК
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья П
- 17.01.2018 Эспаньол 1:0 Барселона КК
- 14.01.2018 Эспаньол 1:1 Атлетик Б П
- 11.01.2018 Леванте 0:2 Эспаньол КК
- 08.01.2018 Малага 0:1 Эспаньол П
- 04.01.2018 Эспаньол 1:2 Леванте КК
- 22.12.2017 Эспаньол 1:0 Атлетико М П
- 17.12.2017 Лас-Пальмас 2:2 Эспаньол П
- 11.12.2017 Эспаньол 0:1 Жирона П
- 03.12.2017 Эйбар 3:1 Эспаньол П
- 30.11.2017 Эспаньол 3:2 Тенерифе КК
- 27.11.2017 Эспаньол 1:0 Хетафе П
- 19.11.2017 Эспаньол 0:2 Валенсия П
- 04.11.2017 Алавес 1:0 Эспаньол П
- 30.10.2017 Эспаньол 1:0 Бетис П
Последние игры между собой
Депортиво: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Эспаньол: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
- 24.09.2017 Эспаньол 4:1 Депортиво Примера
- 07.05.2017 Депортиво 1:2 Эспаньол Примера
- 06.01.2017 Эспаньол 1:1 Депортиво Примера
- 20.02.2016 Эспаньол 1:0 Депортиво Примера
- 27.09.2015 Депортиво 3:0 Эспаньол Примера
- 22.03.2015 Депортиво 0:0 Эспаньол Примера
- 26.10.2014 Эспаньол 0:0 Депортиво Примера
- 19.05.2013 Депортиво 2:0 Эспаньол Примера
- 21.12.2012 Эспаньол 2:0 Депортиво Примера
- 13.03.2011 Эспаньол 2:0 Депортиво Примера
- 31.10.2010 Депортиво 3:0 Эспаньол Примера
- 14.02.2010 Эспаньол 2:0 Депортиво Примера
- 19.09.2009 Депортиво 2:3 Эспаньол Примера
- 05.04.2009 Эспаньол 3:1 Депортиво Примера
- 09.11.2008 Депортиво 1:0 Эспаньол Примера
- 24.02.2008 Депортиво 2:0 Эспаньол Первый дивизион
- 03.01.2008 Депортиво 1:2 Эспаньол Кубок Короля
- 20.12.2007 Эспаньол 1:1 Депортиво Кубок Короля
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|24
|19
|5
|0
|62 - 11
|62
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|16
|7
|1
|36 - 9
|55
|3.
|Валенсия
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|47 - 28
|46
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|55 - 26
|45
|5.
|Севилья
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|31 - 35
|39
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|35 - 29
|38
|7.
|Эйбар
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|32 - 36
|35
|8.
|Жирона
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|9.
|Бетис
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|41 - 50
|33
|10.
|Хетафе
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|29 - 21
|33
|11.
|Сельта
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|41 - 37
|32
|12.
|Леганес
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|20 - 25
|29
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|46 - 45
|29
|14.
|Алавес
|Заявка
|24
|9
|1
|14
|22 - 33
|28
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|24 - 27
|28
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|22 - 32
|27
|17.
|Леванте
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|21 - 38
|20
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|18 - 52
|18
|19.
|Депортиво
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|24 - 53
|17
|20.
|Малага
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|15 - 38
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Депортиво - ЭспаньолДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 15 минут, которая состоится 23.02.2018.
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Прогнозы на матч Депортиво - Эспаньол
Депортиво
40.9% (96)
Ничья:
30.2% (71)
Эспаньол
28.9% (68)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
20.4% (48)
2:1 Депортиво:
16.2% (38)
1:2 Эспаньол:
11.1% (26)
0:1 Эспаньол:
9.8% (23)
0:0 Ничья:
8.9% (21)
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