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Стадион:
Депортиво
 
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Эспаньол
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Текстовая онлайн трансляция матча Депортиво - Эспаньол

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 15 минут, которая состоится 23.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Депортиво - Эспаньол
Депортиво
40.9% (96)
Ничья:
30.2% (71)
Эспаньол
28.9% (68)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
20.4% (48)
Депортиво:
16.2% (38)
Эспаньол:
11.1% (26)
Эспаньол:
9.8% (23)
Ничья:
8.9% (21)
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