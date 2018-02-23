- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Камп Ноу
Состав команд
24
Мина
Йерри
18
Альба
Хорди
21
Гомеш
Андре
13
Буну
Яссин
25
Маффео
Пабло
15
Хуанпе
Хуан
11
Адай
Бенитес
Барселона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Тер Штеген Марк-Андре Вратарь
- 2 Семеду Нелсон Защитник
- 24 Мина Йерри Защитник
- 23 Юмтити Самуэль Защитник
- 18 Альба Хорди Защитник
- 21 Гомеш Андре Полузащитник
- 4 Ракитич Иван Полузащитник
- 14 Коутиньо Филиппе Полузащитник
- 11 Дембеле Усман Нападающий
- 10 Месси Лионель Нападающий
- 9 Суарес Луис Нападающий
- Главный тренер: Вальверде Эрнесто
Жирона 5-4-1
- Основной состав
- 13 Буну Яссин Вратарь
- 25 Маффео Пабло Защитник
- 15 Хуанпе Хуан Защитник
- 2 Бернардо Эспиноса Защитник
- 4 Чимено Рамальо Защитник
- 11 Адай Бенитес Защитник
- 9 Порту Кристиан Полузащитник
- 8 Понс Пере Полузащитник
- 6 Гранель Алекс Полузащитник
- 24 Гарсия Борха I Полузащитник
- 7 Стуани Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Суарес Хосе Травмирован
Предыдущие игры
Барселона (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 17.02.2018 Эйбар 0:2 Барселона П
- 11.02.2018 Барселона 0:0 Хетафе П
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Эспаньол 1:1 Барселона П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 28.01.2018 Барселона 2:1 Алавес П
- 25.01.2018 Барселона 2:0 Эспаньол КК
- 21.01.2018 Бетис 0:5 Барселона П
- 17.01.2018 Эспаньол 1:0 Барселона КК
- 14.01.2018 Реал Сосьедад 2:4 Барселона П
- 11.01.2018 Барселона 5:0 Сельта КК
- 07.01.2018 Барселона 3:0 Леванте П
- 04.01.2018 Сельта 1:1 Барселона КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 17.12.2017 Барселона 4:0 Депортиво П
- 10.12.2017 Вильярреал 0:2 Барселона П
- 05.12.2017 Барселона 2:0 Спортинг Л ЛЧ
- 02.12.2017 Барселона 2:2 Сельта П
- 29.11.2017 Барселона 5:0 Мурсия КК
Жирона (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 16.02.2018 Жирона 3:0 Леганес П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 04.02.2018 Жирона 2:0 Атлетик Б П
- 27.01.2018 Малага 0:0 Жирона П
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 13.01.2018 Жирона 6:0 Лас-Пальмас П
- 06.01.2018 Валенсия 2:1 Жирона П
- 21.12.2017 Эйбар 4:1 Жирона П
- 17.12.2017 Жирона 1:0 Хетафе П
- 11.12.2017 Эспаньол 0:1 Жирона П
- 04.12.2017 Жирона 2:3 Алавес П
- 28.11.2017 Леванте 1:1 Жирона КК
- 25.11.2017 Бетис 2:2 Жирона П
- 17.11.2017 Жирона 1:1 Реал Сосьедад П
- 05.11.2017 Леванте 1:2 Жирона П
- 29.10.2017 Жирона 2:1 Реал Мадрид П
- 26.10.2017 Жирона 0:2 Леванте КК
- 23.10.2017 Депортиво 1:2 Жирона П
- 15.10.2017 Жирона 1:2 Вильярреал П
- 06.10.2017 Жирона 3:2 Монпелье ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|24
|19
|5
|0
|62 - 11
|62
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|16
|7
|1
|36 - 9
|55
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|14
|6
|4
|58 - 27
|48
|4.
|Валенсия
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|47 - 28
|46
|5.
|Севилья
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|31 - 35
|39
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|35 - 29
|38
|7.
|Эйбар
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|32 - 36
|35
|8.
|Жирона
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|9.
|Бетис
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|41 - 50
|33
|10.
|Хетафе
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|29 - 21
|33
|11.
|Сельта
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|41 - 37
|32
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|46 - 45
|29
|13.
|Леганес
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|21 - 28
|29
|14.
|Алавес
|Заявка
|24
|9
|1
|14
|22 - 33
|28
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|24 - 27
|28
|16.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|25
|6
|10
|9
|22 - 32
|28
|17.
|Леванте
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|21 - 38
|20
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|18 - 52
|18
|19.
|Депортиво
|0:0 Заявка
|25
|4
|6
|15
|24 - 53
|18
|20.
|Малага
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|15 - 38
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - ЖиронаДо начала игры осталось 23 часа 9 минут, которая состоится 24.02.2018.
Новости матча
-
-
-
-
Пике тренируется индивидуально — 18:37
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Барселона - Жирона
Барселона
99.2% (123)
Ничья:
0.8% (1)
Жирона
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Барселона:
32.3% (40)
3:0 Барселона:
29.8% (37)
3:1 Барселона:
10.5% (13)
4:0 Барселона:
8.1% (10)
2:1 Барселона:
5.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация