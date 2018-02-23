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Стадион:
Барселона
 
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Прогнозы на матч Барселона - Жирона
Барселона
99.2% (123)
Ничья:
0.8% (1)
Жирона
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
32.3% (40)
Барселона:
29.8% (37)
Барселона:
10.5% (13)
Барселона:
8.1% (10)
Барселона:
5.6% (7)
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