Стадион: Сан-Мамес Зрители: 37518
0:1
13' ГолЭн-Несири Юссеф
15' Желтая карточкаИньиго Мартинес
1:1
17' ГолСусаета Маркель
24' Желтая карточкаДиего Гонсалес VII
2:1
44' ГолСан-Хосе Микель
60' Желтая карточкаЛекуе Иньиго
2:1
61' Не забитый пенальтиЭн-Несири Юссеф
63' Желтая карточкаДе Маркос Оскар
65' Желтая карточкаЭн-Несири Юссеф
84' Вторая желтая карточкаЭн-Несири Юссеф
Новости после матча
Второй тайм
94'
Атлетик Б заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
93'
93'
Итурра Мануэль из команды Малага отправил кросс в штрафную...
92'
Кепа Аррисабалага из команды Атлетик Б сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
92'
91'
91'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Диего Гонсалес VII предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Сусаета Маркель заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
91'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 37518 болельщиков
90'
Эрнандес Луис получил желтую карточку от судьи
90'
Эрнандес Луис из команды Малага толкнул локтем оппонента. Это Адурис Ариц заработал фол
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
88'
Судья сигнализирует, что Чори Кастро из команды Малага поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
87'
86'
Адурис Ариц нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Отличные скиллы показывает Адурис Ариц, обводя своих соперников
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
84'
Эн-Несири Юссеф получает вторую желтую карточку. Удаление.
84'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага опасно и грубо сыграл. Кепа Аррисабалага пострадал.
83'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Уильямс Иньяки
82'
Тактическая замена. Торрес Мигель уходит с поля и его заменяет Буэно Альберто
81'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б в офсайде
81'
Ролан Диего коснулся мяча рукой.
80'
Идейе Браун наказан за толчок Сусаета Маркель
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
80'
Торрес Мигель наказан за толчок Адурис Ариц
80'
79'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
79'
79'
78'
Итурра Мануэль из команды Малага отправил кросс в штрафную...
78'
78'
77'
Росалес Роберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
76'
Росалес Роберто из команды Малага делает неудачный навес.
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Тактическая замена. Лекуе Иньиго уходит с поля и его заменяет Саборит Энрик
75'
Судья сигнализирует, что Адурис Ариц из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Росалес Роберто
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Ролан Диего из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
73'
Эн-Несири Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Кепа Аррисабалага из команды Атлетик Б сделал отличный сейв!
73'
Хорошую попытку сделал Эн-Несири Юссеф. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Удивительный сейв сделал Кепа Аррисабалага из команды Атлетик Б! А был бы точно гол!
72'
Почти гол! Ролан Диего пробил головой по воротам, но Кепа Аррисабалага спас!
72'
Торрес Мигель из команды Малага делает отличный кросс...
72'
71'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
71'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Лестьенн Максим
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
68'
66'
Тактическая замена. Кордоба Иньиго уходит с поля и его заменяет Итурраспе Андер
65'
Эн-Несири Юссеф получил желтую карточку от судьи
65'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага толкнул локтем оппонента. Это Иньиго Мартинес заработал фол
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
64'
64'
64'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
63'
Де Маркос Оскар получает желтую карточку за неспортивное поведение
63'
Де Маркос Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Итурра Мануэль из команды Малага пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
63'
Судья сигнализирует, что Йерай Альварес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Итурра Мануэль
62'
Адурис Ариц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
62'
Де Маркос Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Чори Кастро из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
62'
Итурра Мануэль из команды Малага подал угловой слева.
61'
Кепа Аррисабалага из команды Атлетик Б сделал отличный сейв!
61'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Эн-Несири Юссеф из команды Малага пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
60'
Лекуе Иньиго получил желтую карточку от судьи
60'
ПЕНАЛЬТИ! - Лекуе Иньиго дергает за футболку соперника (это был Росалес Роберто) и рефери назначает пенальти!
60'
Ролан Диего из команды Малага отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
60'
Диего Гонсалес VII возвращается на поле, всё в порядке.
60'
Гарсия Рауль возвращается на поле, всё в порядке.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Тактическая замена. Лестьенн Максим уходит с поля и его заменяет Ролан Диего
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Диего Гонсалес VII получил травму и медбригада забирает его с поля.
57'
Диего Гонсалес VII на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Гарсия Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
57'
57'
Идейе Браун из команды Малага отправил кросс в штрафную...
56'
Чори Кастро из команды Малага толкнул локтем оппонента. Это Де Маркос Оскар заработал фол
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
54'
54'
ШАНС! Чори Кастро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Чори Кастро из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
54'
53'
53'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
51'
51'
51'
51'
51'
Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Малага пробил головой, но мимо
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
50'
50'
50'
50'
Итурра Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Идейе Браун
49'
Гарсия Рауль наказан за толчок Росалес Роберто
47'
46'
Судья сигнализирует, что Ласен Мехди из команды Малага поставил подножку. Пострадал Лекуе Иньиго
46'
Судья сигнализирует, что Адурис Ариц из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Росалес Роберто
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
47'
47'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
47'
Роберто Хименес из команды Малага сделал отличный сейв!
47'
Гарсия Рауль оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Роберто Хименес перевел мяч на угловой.
47'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный кросс...
47'
47'
46'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
44'
Отличный гол забил Сан-Хосе Микель
44'
Беньят Эчебария сделал результативную передачу.
44'
Г О О О О Л - Сан-Хосе Микель классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
44'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
43'
Штрафной исполнил Беньят Эчебария, после его удара Роберто Хименес сделал классный сейв. Угловой
43'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Луис из команды Малага поставил подножку. Пострадал Адурис Ариц
42'
Судья сигнализирует, что Идейе Браун из команды Малага поставил подножку. Пострадал Де Маркос Оскар
41'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
40'
Адурис Ариц коснулся мяча рукой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
39'
39'
Как он промахнулся? Де Маркос Оскар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
39'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
38'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Лестьенн Максим из команды Малага отправил кросс в штрафную...
36'
Адриан Гонсалес получил травму и заменен. Ласен Мехди выходит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
35'
35'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Адриан Гонсалес получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Адриан Гонсалес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
32'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
32'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Диего Гонсалес VII предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает отличный кросс...
31'
Адриан Гонсалес возвращается на поле, всё в порядке.
31'
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Адриан Гонсалес получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Адриан Гонсалес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
28'
28'
Шанс! Диего Гонсалес VII из команды Малага пробил головой, но мимо
28'
Адриан Гонсалес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Адриан Гонсалес пострадал.
26'
26'
Лестьенн Максим из команды Малага отправил кросс в штрафную...
26'
25'
Де Маркос Оскар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Идейе Браун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
24'
Диего Гонсалес VII получил желтую карточку от судьи
24'
Диего Гонсалес VII наказан за толчок Сусаета Маркель
24'
24'
22'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
22'
22'
Итурра Мануэль из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
20'
Эн-Несири Юссеф наказан за толчок Йерай Альварес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
18'
17'
Де Маркос Оскар сделал результативную передачу.
17'
Г О О О О Л - Сусаета Маркель изменил счет на табло!
17'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный кросс...
16'
Адриан Гонсалес из команды Малага опасно и грубо сыграл. Адурис Ариц пострадал.
15'
Иньиго Мартинес получил желтую карточку от судьи
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Судья свистит. Иньиго Мартинес атаковал сзади соперника. Это Идейе Браун заработал своей команде штрафной
15'
15'
Итурра Мануэль из команды Малага подал угловой слева.
14'
Йерай Альварес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
13'
Лестьенн Максим сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Эн-Несири Юссеф классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
13'
Лестьенн Максим из команды Малага делает отличный кросс...
12'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Эн-Несири Юссеф пострадал.
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
10'
9'
9'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Йерай Альварес выбил мяч подальше от ворот.
7'
7'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
7'
7'
5'
5'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
4'
Судья сигнализирует, что Диего Гонсалес VII из команды Малага поставил подножку. Пострадал Адурис Ариц
3'
3'
3'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
3'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
2'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Итурра Мануэль заработал фол
2'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
Эрнандес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:1 Малага
Атлетик Б
86% (160)
Ничья:
10.8% (20)
Малага
3.2% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Атлетик Б:
33.3% (62)
2:1 Атлетик Б:
26.9% (50)
2:0 Атлетик Б:
17.2% (32)
1:1 Ничья:
8.6% (16)
3:1 Атлетик Б:
4.3% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация