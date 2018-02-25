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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 37518
Атлетик Б
2:1
Конец матча
Малага
0'
0:1
13' Гол
Эн-Несири Юссеф
15' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
1:1
17' Гол
Сусаета Маркель
24' Желтая карточка
Диего Гонсалес VII
2:1
44' Гол
Сан-Хосе Микель
60' Желтая карточка
Лекуе Иньиго
2:1
61' Не забитый пенальти
Эн-Несири Юссеф
63' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
65' Желтая карточка
Эн-Несири Юссеф
84' Вторая желтая карточка
Эн-Несири Юссеф
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Атлетик Б заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
93'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
93'
Итурра Мануэль из команды Малага отправил кросс в штрафную...
92'
Кепа Аррисабалага из команды Атлетик Б сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

92'
Удар от ворот произведет Малага
91'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Диего Гонсалес VII предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Сусаета Маркель заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
91'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 37518 болельщиков
Желтая карточка
90'
Эрнандес Луис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Эрнандес Луис из команды Малага толкнул локтем оппонента. Это Адурис Ариц заработал фол
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Чори Кастро из команды Малага поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
87'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Адурис Ариц нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Отличные скиллы показывает Адурис Ариц, обводя своих соперников
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
84'
Эн-Несири Юссеф получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
84'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага опасно и грубо сыграл. Кепа Аррисабалага пострадал.
83'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Уильямс Иньяки
82'
Тактическая замена. Торрес Мигель уходит с поля и его заменяет Буэно Альберто
Офсайд
81'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б в офсайде
Фол, нарушение
81'
Ролан Диего коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
80'
Идейе Браун наказан за толчок Сусаета Маркель
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
80'
Торрес Мигель наказан за толчок Адурис Ариц
80'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
79'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
78'
Итурра Мануэль из команды Малага отправил кросс в штрафную...
78'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
Угловой
78'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
77'
Росалес Роберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
76'
Росалес Роберто из команды Малага делает неудачный навес.
Офсайд
76'
Идейе Браун из команды Малага в офсайде
76'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Тактическая замена. Лекуе Иньиго уходит с поля и его заменяет Саборит Энрик
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Адурис Ариц из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Росалес Роберто
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Ролан Диего из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
73'
Эн-Несири Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Кепа Аррисабалага из команды Атлетик Б сделал отличный сейв!
73'
Хорошую попытку сделал Эн-Несири Юссеф. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Удивительный сейв сделал Кепа Аррисабалага из команды Атлетик Б! А был бы точно гол!
72'
Почти гол! Ролан Диего пробил головой по воротам, но Кепа Аррисабалага спас!
72'
Торрес Мигель из команды Малага делает отличный кросс...
72'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
71'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
71'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Лестьенн Максим
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
68'
Удар от ворот произведет Малага
66'
Тактическая замена. Кордоба Иньиго уходит с поля и его заменяет Итурраспе Андер
Желтая карточка
65'
Эн-Несири Юссеф получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага толкнул локтем оппонента. Это Иньиго Мартинес заработал фол
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
64'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
Угловой
64'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
Желтая карточка
63'
Де Маркос Оскар получает желтую карточку за неспортивное поведение
63'
Де Маркос Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Итурра Мануэль из команды Малага пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Йерай Альварес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Итурра Мануэль
62'
Адурис Ариц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
62'
Де Маркос Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Чори Кастро из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Итурра Мануэль из команды Малага подал угловой слева.
61'
Кепа Аррисабалага из команды Атлетик Б сделал отличный сейв!
Описание гола
61'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Эн-Несири Юссеф из команды Малага пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
Желтая карточка
60'
Лекуе Иньиго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
ПЕНАЛЬТИ! - Лекуе Иньиго дергает за футболку соперника (это был Росалес Роберто) и рефери назначает пенальти!
60'
Ролан Диего из команды Малага отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Травма, повреждение
60'
Диего Гонсалес VII возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
60'
Гарсия Рауль возвращается на поле, всё в порядке.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Тактическая замена. Лестьенн Максим уходит с поля и его заменяет Ролан Диего
Травма, повреждение
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Диего Гонсалес VII получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
57'
Диего Гонсалес VII на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
57'
Гарсия Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
57'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Идейе Браун из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Чори Кастро из команды Малага толкнул локтем оппонента. Это Де Маркос Оскар заработал фол
55'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
54'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
54'
ШАНС! Чори Кастро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Чори Кастро из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
54'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
52'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Торрес Мигель из команды Малага отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
51'
Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Малага пробил головой, но мимо
51'
Торрес Мигель из команды Малага отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
50'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Торрес Мигель из команды Малага отправил кросс в штрафную...
50'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Итурра Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Идейе Браун
Фол, нарушение
49'
Гарсия Рауль наказан за толчок Росалес Роберто
47'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Ласен Мехди из команды Малага поставил подножку. Пострадал Лекуе Иньиго
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Адурис Ариц из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Росалес Роберто
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
47'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Угловой
47'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
47'
Роберто Хименес из команды Малага сделал отличный сейв!
47'
Гарсия Рауль оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Роберто Хименес перевел мяч на угловой.
47'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный кросс...
47'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Малага
46'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
44'
Отличный гол забил Сан-Хосе Микель
44'
Беньят Эчебария сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Сан-Хосе Микель классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Угловой
44'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
43'
Штрафной исполнил Беньят Эчебария, после его удара Роберто Хименес сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Луис из команды Малага поставил подножку. Пострадал Адурис Ариц
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Идейе Браун из команды Малага поставил подножку. Пострадал Де Маркос Оскар
41'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Адурис Ариц коснулся мяча рукой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
39'
Удар от ворот произведет Малага
39'
Как он промахнулся? Де Маркос Оскар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
39'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
38'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
38'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лестьенн Максим из команды Малага отправил кросс в штрафную...
36'
Адриан Гонсалес получил травму и заменен. Ласен Мехди выходит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
35'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
35'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Адриан Гонсалес получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Адриан Гонсалес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
32'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
32'
Диего Гонсалес VII предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает отличный кросс...
Травма, повреждение
31'
Адриан Гонсалес возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Адриан Гонсалес получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Адриан Гонсалес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
28'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
28'
Шанс! Диего Гонсалес VII из команды Малага пробил головой, но мимо
28'
Адриан Гонсалес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Адриан Гонсалес пострадал.
26'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лестьенн Максим из команды Малага отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Малага
25'
Де Маркос Оскар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Идейе Браун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Желтая карточка
24'
Диего Гонсалес VII получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Диего Гонсалес VII наказан за толчок Сусаета Маркель
24'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Офсайд
22'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
Офсайд
22'
Идейе Браун из команды Малага в офсайде
22'
Итурра Мануэль из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Удар от ворот произведет Малага
Фол, нарушение
20'
Эн-Несири Юссеф наказан за толчок Йерай Альварес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Де Маркос Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Сусаета Маркель изменил счет на табло!
17'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный кросс...
Фол, нарушение
16'
Адриан Гонсалес из команды Малага опасно и грубо сыграл. Адурис Ариц пострадал.
Желтая карточка
15'
Иньиго Мартинес получил желтую карточку от судьи
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
15'
Судья свистит. Иньиго Мартинес атаковал сзади соперника. Это Идейе Браун заработал своей команде штрафной
15'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
Угловой
15'
Итурра Мануэль из команды Малага подал угловой слева.
14'
Йерай Альварес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Лестьенн Максим сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Эн-Несири Юссеф классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
13'
Лестьенн Максим из команды Малага делает отличный кросс...
Фол, нарушение
12'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Эн-Несири Юссеф пострадал.
11'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
10'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Офсайд
10'
Идейе Браун из команды Малага в офсайде
9'
Удар от ворот произведет Малага
9'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Йерай Альварес выбил мяч подальше от ворот.
7'
Удар от ворот произведет Малага
7'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
7'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
5'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
5'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Диего Гонсалес VII из команды Малага поставил подножку. Пострадал Адурис Ариц
3'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
3'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
3'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Итурра Мануэль заработал фол
2'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
1'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
1'
Эрнандес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:1 Малага
Атлетик Б
86% (160)
Ничья:
10.8% (20)
Малага
3.2% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетик Б:
33.3% (62)
Атлетик Б:
26.9% (50)
Атлетик Б:
17.2% (32)
Ничья:
8.6% (16)
Атлетик Б:
4.3% (8)
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