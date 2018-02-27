Стадион: Монтиливи Зрители: 6392
1:0
14' ГолПорту Кристиан
26' Желтая карточкаМаффео Пабло
53' Желтая карточкаСтуани Кристиан
60' Желтая карточкаХонни Кастро
80' Желтая карточкаМор Эмре
86' Желтая карточкаГарсия Алеш
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Жирона вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
Чимено Рамальо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Тимор Давид
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
89'
88'
87'
86'
Рефери не любит споров - именно за это Гарсия Алеш сейчас получил желтую
86'
ШАНС! Maximiliano Gomez нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
86'
Лоботка Станислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
85'
Хонни Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Тактическая замена. Стуани Кристиан уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
84'
Лоботка Станислав наказан за толчок Стуани Кристиан
84'
Ронкалья Факундо получает жёлтую карточку за толчок соперника.
83'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Хуанпе Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
82'
82'
ШАНС! Бернардо Эспиноса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
80'
Мор Эмре получил желтую карточку от судьи
80'
Мор Эмре из команды Сельта играет слишком грубо. Гранель Алекс оказался на газоне.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
78'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
75'
Тактическая замена. Васс Даниэль уходит с поля и его заменяет Бое Лукас
75'
Тактическая замена. Хосабед Санчес уходит с поля и его заменяет Радоя Неманья
74'
74'
Ронкалья Факундо выбил мяч подальше от ворот.
72'
72'
Maximiliano Gomez из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Мор Эмре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Гарсия Алеш
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
70'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
70'
Хонни Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
68'
Maximiliano Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
68'
Рубен Бланко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
67'
Аспас Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Васс Даниэль из команды Сельта в офсайде
64'
64'
Отличный пас сделал Порту Кристиан из команды Жирона. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
63'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
63'
61'
61'
Шанс! Чимено Рамальо из команды Жирона пробил головой, но мимо
61'
60'
Хонни Кастро получил желтую карточку от судьи
60'
Хонни Кастро наказан за толчок Маффео Пабло
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Гарсия Борха I нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
58'
57'
Мальо Уго не смог попасть в створ ударом издали
57'
56'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
56'
Чимено Рамальо из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
56'
55'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
55'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Рефери не любит споров - именно за это Стуани Кристиан сейчас получил желтую
53'
Матч остановлен
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 6392 болельщиков
53'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
52'
Васс Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
51'
51'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
49'
Васс Даниэль из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
49'
49'
49'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
47'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Maximiliano Gomez из команды Сельта в офсайде
44'
Maximiliano Gomez наказан за толчок Чимено Рамальо
44'
44'
Васс Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Гранель Алекс из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Опасность предотвращена - Ронкалья Факундо из команды Сельта вступил в отбор удачно
44'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
44'
43'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
43'
43'
42'
41'
Чимено Рамальо пробил головой, вратарь справился с ударом.
41'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Sergi Gomez предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
39'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона в офсайде
39'
Планас Карлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Хонни Кастро из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
38'
38'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Шанс! Maximiliano Gomez из команды Сельта пробил головой, но мимо
36'
36'
36'
Мор Эмре нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Хосабед Санчес из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
34'
34'
34'
33'
Maximiliano Gomez из команды Сельта в офсайде
32'
31'
31'
Васс Даниэль из команды Сельта делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Судья сигнализирует, что Гарсия Борха I из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Васс Даниэль
29'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
29'
29'
29'
Васс Даниэль из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
29'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хуанпе Хуан из команды Жирона.
28'
Maximiliano Gomez нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Маффео Пабло получил желтую карточку от судьи
26'
Маффео Пабло из команды Жирона играет слишком грубо. Мор Эмре оказался на газоне.
26'
Стуани Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Гранель Алекс из команды Жирона навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
26'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Маффео Пабло из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Планас Карлес из команды Жирона подал угловой слева.
24'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Гранель Алекс из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Васс Даниэль пострадал.
23'
Судья сигнализирует, что Планас Карлес из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
21'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
21'
Гранель Алекс из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Гарсия Борха I из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
19'
Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Стуани Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
17'
17'
Гарсия Борха I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Мор Эмре из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Маффео Пабло
16'
Отличный командный гол!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Планас Карлес сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Порту Кристиан изменил счет на табло!
14'
Планас Карлес из команды Жирона делает пас партнеру.
14'
Ронкалья Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
12'
Судья сигнализирует, что Маффео Пабло из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Мор Эмре
12'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
10'
10'
Хонни Кастро из команды Сельта делает пас партнеру.
9'
Maximiliano Gomez нанес удар издали, а Буну Яссин отбил его обратно в игру!
8'
8'
8'
7'
Шанс! Хосабед Санчес из команды Сельта пробил головой, но мимо
7'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой слева.
7'
Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Судья сигнализирует, что Аспас Яго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
5'
4'
ШАНС! Гарсия Борха I нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
4'
Стуани Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
2'
Порту Кристиан из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жирона". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Жирона 1:0 Сельта
Жирона
38.2% (73)
Ничья:
31.9% (61)
Сельта
29.8% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.7% (53)
2:1 Жирона:
17.8% (34)
1:0 Жирона:
15.7% (30)
1:2 Сельта:
15.2% (29)
0:2 Сельта:
4.7% (9)
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