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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 6392
Жирона
1:0
Конец матча
Сельта
0'
1:0
14' Гол
Порту Кристиан
26' Желтая карточка
Маффео Пабло
53' Желтая карточка
Стуани Кристиан
60' Желтая карточка
Хонни Кастро
80' Желтая карточка
Мор Эмре
86' Желтая карточка
Гарсия Алеш
90'+4
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Жирона вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Аспас Яго из команды Сельта подал угловой слева.
94'
Чимено Рамальо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Бое Лукас из команды Сельта навешивает в штрафную с рикошетом.
92'
Бое Лукас из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
92'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Тимор Давид
90'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
89'
Планас Карлес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
88'
Понс Пере из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
87'
Удар от ворот произведет Жирона
Желтая карточка
86'
Рефери не любит споров - именно за это Гарсия Алеш сейчас получил желтую
86'
ШАНС! Maximiliano Gomez нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Аспас Яго из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Лоботка Станислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
85'
Хонни Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Тактическая замена. Стуани Кристиан уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
Фол, нарушение
84'
Ронкалья Факундо получает жёлтую карточку за толчок соперника.
83'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
83'
Аспас Яго из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
83'
Хуанпе Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Сельта
82'
ШАНС! Бернардо Эспиноса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
80'
Мор Эмре получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Мор Эмре из команды Сельта играет слишком грубо. Гранель Алекс оказался на газоне.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
78'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
77'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Удар от ворот произведет Жирона
75'
Тактическая замена. Васс Даниэль уходит с поля и его заменяет Бое Лукас
75'
Тактическая замена. Хосабед Санчес уходит с поля и его заменяет Радоя Неманья
74'
Аспас Яго из команды Сельта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
74'
Ронкалья Факундо выбил мяч подальше от ворот.
72'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар-перашют, который нанес Аспас Яго из команды Сельта был отбит вратарем.
72'
Maximiliano Gomez из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Мор Эмре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Гарсия Алеш
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
70'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
70'
Хонни Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Maximiliano Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
68'
Рубен Бланко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
67'
Аспас Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Мор Эмре из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
66'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Мор Эмре из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Офсайд
64'
Васс Даниэль из команды Сельта в офсайде
64'
Удар от ворот произведет Сельта
64'
Отличный пас сделал Порту Кристиан из команды Жирона. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Офсайд
63'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
63'
Удар от ворот произведет Жирона
62'
Мор Эмре из команды Сельта делает неудачный навес.
61'
Удар от ворот произведет Сельта
61'
Шанс! Чимено Рамальо из команды Жирона пробил головой, но мимо
61'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
60'
Хонни Кастро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Хонни Кастро наказан за толчок Маффео Пабло
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Гарсия Борха I нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Жирона
57'
Мальо Уго не смог попасть в створ ударом издали
57'
Удар от ворот произведет Жирона
Офсайд
56'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
56'
Чимено Рамальо из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
56'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
55'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Мор Эмре из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Мор Эмре из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
53'
Рефери не любит споров - именно за это Стуани Кристиан сейчас получил желтую
53'
Матч остановлен
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 6392 болельщиков
53'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
52'
Васс Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
51'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Мор Эмре из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Жирона
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Аспас Яго из команды Сельта делает неудачный навес.
50'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Васс Даниэль из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
49'
Мор Эмре из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
47'
Удар от ворот произведет Жирона
46'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Офсайд
45'
Maximiliano Gomez из команды Сельта в офсайде
Фол, нарушение
44'
Maximiliano Gomez наказан за толчок Чимено Рамальо
44'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Васс Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Гранель Алекс из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Опасность предотвращена - Ронкалья Факундо из команды Сельта вступил в отбор удачно
44'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
44'
Планас Карлес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
43'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Мальо Уго из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Чимено Рамальо пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
41'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Sergi Gomez предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Планас Карлес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
39'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона в офсайде
39'
Планас Карлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Хонни Кастро из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
38'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Жирона
36'
Шанс! Maximiliano Gomez из команды Сельта пробил головой, но мимо
36'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
36'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Мор Эмре нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Хосабед Санчес из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Офсайд
33'
Maximiliano Gomez из команды Сельта в офсайде
33'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Мальо Уго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Удар от ворот произведет Жирона
31'
Васс Даниэль из команды Сельта делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Гарсия Борха I из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Васс Даниэль
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
29'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Угловой
29'
Васс Даниэль из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
29'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хуанпе Хуан из команды Жирона.
28'
Maximiliano Gomez нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Мор Эмре из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
26'
Маффео Пабло получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Маффео Пабло из команды Жирона играет слишком грубо. Мор Эмре оказался на газоне.
26'
Стуани Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Гранель Алекс из команды Жирона навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Маффео Пабло из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
25'
Планас Карлес из команды Жирона подал угловой слева.
24'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Гранель Алекс из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Васс Даниэль пострадал.
Офсайд
23'
Аспас Яго из команды Сельта в офсайде
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Планас Карлес из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
21'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
21'
Гранель Алекс из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
21'
Гарсия Борха I из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
20'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
Мор Эмре из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
19'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Планас Карлес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
18'
Стуани Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Удар от ворот произведет Сельта
18'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гарсия Борха I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Мор Эмре из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Маффео Пабло
16'
Отличный командный гол!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Планас Карлес сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Порту Кристиан изменил счет на табло!
14'
Планас Карлес из команды Жирона делает пас партнеру.
Угловой
14'
Понс Пере из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
14'
Ронкалья Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Планас Карлес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Маффео Пабло из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Мор Эмре
12'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Сельта
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
10'
Аспас Яго из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Мор Эмре из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
10'
Хонни Кастро из команды Сельта делает пас партнеру.
9'
Maximiliano Gomez нанес удар издали, а Буну Яссин отбил его обратно в игру!
8'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Жирона
7'
Шанс! Хосабед Санчес из команды Сельта пробил головой, но мимо
Угловой
7'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой слева.
7'
Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Мор Эмре из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Аспас Яго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
5'
Удар от ворот произведет Сельта
4'
ШАНС! Гарсия Борха I нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
4'
Стуани Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
2'
Порту Кристиан из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жирона". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Жирона 1:0 Сельта
Жирона
38.2% (73)
Ничья:
31.9% (61)
Сельта
29.8% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.7% (53)
Жирона:
17.8% (34)
Жирона:
15.7% (30)
Сельта:
15.2% (29)
Сельта:
4.7% (9)
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